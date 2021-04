–

Una de las mejores lecciones que tiene la humanidad est谩 en su propia historia. Ya sea como seres independientes, como comunidad o sociedad global, el pasado alberga una infinidad de errores y aciertos que deber铆an servir para encaminar nuestro presente y futuro. Sin embargo, la nueva serie documental de HBO se encarga de repasar el cap铆tulo m谩s aborrecible de la humanidad y demostrar c贸mo, aunque pase el tiempo, la lecci贸n nunca termina de ser aprendida.

Exterminad a todos los salvajes repasa el origen de la ideolog铆a detr谩s de la supremac铆a blanca, colocando sus or铆genes en Espa帽a y Europa, mientras desaf铆a al p煤blico a reconstruir las nociones aprendidas del pasado. Porque, en definitiva, todo depende de c贸mo y qui茅n cuente la historia.

A pesar de ser una serie corta, de apenas cuatro cap铆tulos, no recomiendo ver Exterminad a todos los salvajes en forma de marat贸n. Es tan punzante y estremecedora que resulta imposible no sentir la necesidad de pausar y darnos tiempo para digerir la informaci贸n, absorberla, analizarla y comprenderla. Debido a mi profesi贸n comet铆 el error de verla en un d铆a y confieso que hace tiempo que no sent铆a tal agotamiento emocional y mental tras ver una serie.

Exterminad a todos los salvajes es una serie experimental en donde el director afroamericano Raoul Peck (responsable del estremecedor documental nominado al 脫scar I am not your negro) expone su reflexi贸n sobre la relaci贸n entre el genocidio y el exterminio colonial desde Am茅rica hasta 脕frica, pasando por la esclavitud, el fascismo y la guerra, como prueba aborrecible de la supremac铆a blanca a lo largo de la historia, para llegar a un an谩lisis sobre su impacto en nuestra sociedad actual.

Y en todo esto el director hace un an谩lisis arrollador sobre el rol que habr铆a cumplido la Inquisici贸n y el colonialismo espa帽ol en la historia de la humanidad como m茅todo de exterminio y origen del racismo.

Seg煤n las ideas propuestas por Raoul Peck, el origen de la ideolog铆a detr谩s de la supremac铆a blanca no habr铆a nacido con Hitler y su r茅gimen nazi, sino en 1478 cuando el Papa Sixto IV constituy贸 oficialmente la Inquisici贸n espa帽ola, y cuya intenci贸n era investigar la sangre pura de los jud铆os convertidos. Aquella idea parti贸 de la base que los cristianos europeos ten铆an sangre limpia, mientras el resto eran de sangre impura. El documental reflexiona c贸mo el origen de la supremac铆a blanca habr铆a partido de este concepto de unificar la idea de la 鈥渟angre pura鈥 con la raza, llevando a la noci贸n 鈥渁ceptable鈥 entre europeos de esclavizar o exterminar al resto de humanos impuros.

Fue durante aquella etapa que Col贸n lleg贸 a Am茅rica y en lugar de retratar aquel periodo como lo hicieron los libros de texto durante d茅cadas, con la versi贸n europea como voz cantante, Raoul Peck expone con total brutalidad la tragedia que supuso la llegada de los conquistadores blancos dando como resultado un verdadero genocidio. Seg煤n los datos presentados en su documental, el 90% de la poblaci贸n aborigen del continente americano habr铆a desaparecido en los primeros 100 a帽os de la colonizaci贸n. Y no precisamente por guerras, sino por el trato de trabajo inhumano al que fueron forzados, enfermedades tra铆das por los reci茅n llegados y el hambre.

La serie retrata la supuesta avaricia del 鈥渃onquistador鈥 y la crueldad justificada en esa noci贸n de superioridad racial que les hac铆a sentirse puros y por encima de aquellas comunidades, dando como resultado masacres y esclavitud. A medida que avanza en su relato, Exterminad a todos los salvajes unifica la llegada de los reinados europeos a diferentes rincones de Am茅rica con las mismas t谩cticas de destrucci贸n masiva, sobre todo en el exterminio de las comunidades nativas de EEUU con la venta forzada de sus tierras a inmigrantes blancos.

De esta manera, la serie hila los cabos de la historia para desembocar en una reflexi贸n sobre la implicaci贸n que podr铆a haber tenido aquel inicio colonial con la noci贸n de superioridad por el color de la piel, llegando al momento que Bartolom茅 de las Casas propuso la libertad para los ind铆genas a favor de la esclavitud para los africanos, dando como resultado 12.521.337 cautivos africanos embarcados como esclavos hacia tierras americanas entre 1501 y 1875 (seg煤n las cifras expuestas en la serie).

A trav茅s de recreaciones dramatizadas con el actor Josh Hartnett, im谩genes de archivo y animaciones de diferentes estilos, la serie hace un retrato punzante del racismo y la aborrecible supremac铆a racial, trasladando el pasado -desde el colonialismo al exterminio jud铆o nazi y las bombas nucleares- para llegar a nuestro presente con la lucha actual que mantienen las 煤ltimas comunidades abor铆genes de EEUU por sus tierras, el racismo, la pol铆tica de divisi贸n de Donald Trump, etc.

Merece la pena destacar que si Exterminad a todos los salvajes es una de las series documentales m谩s efectivas de los 煤ltimos meses -al conseguir su prop贸sito de provocar e incentivar el debate- es gracias a la implicaci贸n personal de su director, quien se coloca como narrador con una voz dolida y rasgada, y ejemplo en primera plana como ser humano que busca comprender el odio y la violencia del ser humano. Para 茅l, nacido en Hait铆, criado en EEUU y habiendo viajado por todo el mundo, 鈥渓a neutralidad no es una opci贸n鈥.

Estamos ante una serie experimental que salta en el tiempo, se implica y arrasa, provocando un pu帽etazo hist贸rico en el est贸mago del mundo.

Fuente: https://es.vida-estilo.yahoo.com/documental-estremecedor-hbo-exterminio-colonial-espana-102213813.html