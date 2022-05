–

Eldiario.es/Javier Ramajo

鈥嬧嬧嬧Los trabajos esclavos est谩n denunciados por CGT en la querella argentina

Las indagaciones del historiador Jos茅 Villa acerca de la compraventa de Gambogaz dan con el primer documento p煤blico que demuestra la contribuci贸n de 100.000 pesetas por parte del Banco de Espa帽a en enero de 1938 para la 鈥渋nstalaci贸n鈥 de un patronato de 鈥渃ar谩cter ben茅fico-patri贸tico鈥. En el cortijo de la finca muri贸 el general al mando de los golpistas en Andaluc铆a y responsable de unas 50.000 muertes.

Vista a茅rea del cortijo de Gambogaz, en el t茅rmino municipal de Camas. IAPH.

Un documento del Banco de Espa帽a, desconocido hasta ahora, demuestra el apoyo financiero concedido al general Gonzalo Queipo de Llano para los 鈥済astos de explotaci贸n鈥 de la finca Gambogaz, unas tierras a orillas del r铆o Guadalquivir, a las puertas de Sevilla, adquiridas por el militar en plena Guerra Civil en Espa帽a (diciembre de 1937) y en cuyo cortijo trabajaron esclavos del franquismo. Seg煤n la leyenda, de la que no hay constancia documental, la ciudad regal贸 a Queipo la finca por 鈥渟alvarla鈥 del 鈥渄ominio rojo鈥. Lo que s铆 consta a partir de ahora es que el 煤ltimo responsable de unas 50.000 muertes al mando de los golpistas en Andaluc铆a recibi贸 del Banco de Espa帽a 100.000 pesetas un mes despu茅s de comprarla, en enero de 1938, para emprender una empresa de 鈥渃ar谩cter ben茅fico-patri贸tico鈥.

La 鈥渃ontribuci贸n鈥 vino por parte de la sucursal del Banco de Espa帽a en C谩diz, tal y como ha podido comprobar elDiario.es Andaluc铆a, y se dirig铆a a 鈥渓a instalaci贸n de un patronato de car谩cter social-agr铆cola鈥 en Gambogaz 鈥渂ajo la protecci贸n鈥 del general, en concreto para su empleo en el 鈥渁sentamiento de campesinos necesitados y mutilados de guerra鈥. El documento, descubierto en el Archivo de Banco de Espa帽a por el historiador Jos茅 Villa durante sus indagaciones acerca de la compraventa de Gambogaz, recoge que el dinero tendr铆a un fin de 鈥渃ar谩cter ben茅fico-patri贸tico鈥. Estamos hablando del germen de la todav铆a Fundaci贸n ProInfancia Gonzalo Queipo de Llano, y fue legalizada varios a帽os despu茅s de aquella contribuci贸n econ贸mica, en 1943.

El propio Jos茅 Villa pone de relieve en su libro ‘Andaluc铆a en la Segunda Rep煤blica’, recientemente presentado en Camas (Sevilla), que 鈥渃uando se habla de la obra social que Queipo dec铆a que iba a realizar a favor de los ‘obreros campesinos’ en Gambogaz choca frontalmente con la evidencia鈥 de que 鈥渆n aquel cortijo hubo cuando menos 30 presos pol铆ticos trabajando las tierras鈥, como atestigua el documento que ya public贸 este peri贸dico a ra铆z de las averiguaciones de otro historiador, en este caso Jos茅 Mar铆a Garc铆a M谩rquez, y que tambi茅n Villa recoge en su publicaci贸n sobre el Frente Popular (febrero-julio 1936).

El apoyo financiero a Queipo de Llano para explotar la finca 鈥渆ra una especulaci贸n que ahora ha quedado demostrada鈥, comenta Villa a elDiario.es Andaluc铆a acerca del 鈥減rimer documento de una instituci贸n p煤blica鈥 en el que se reconoce el apoyo financiero del Banco de Espa帽a y que ha sido hallado con posterioridad a la edici贸n de su libro. En el documento, que da cuenta de la comisi贸n de sucursales reunida el 10 de enero de 1938, se detalla que el dinero se destinar铆a a 鈥渁peros, material, semillas y gastos de explotaci贸n鈥. A ra铆z del golpe militar, la instituci贸n del Banco de Espa帽a qued贸 dividida en dos, cabe recordarlo. El Banco de Espa帽a de la zona golpista tuvo su sede en la sucursal de Burgos, de donde procede el documento hallado por el historiador.

Contribuciones desde las sucursales de C谩diz y Granada

A Villa le llama la atenci贸n que tanto esa referencia espec铆fica a la instalaci贸n de un patronato en Gambogaz como otra relativa a una aportaci贸n de 1.000 pesetas, tambi茅n del Banco de Espa帽a, para un homenaje a Queipo de Llano por su cumplea帽os, provengan de los directores de las sucursales de ciudades como C谩diz (la citada 鈥渃ontribuci贸n鈥 de 100.000 pesetas) y Granada, en el caso del ‘regalo’ de cumplea帽os, y no de Sevilla, lugar desde donde el general arengaba a la violaci贸n de las mujeres 鈥渞ojas鈥: 鈥Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos lo que significa ser hombres de verdad, y de paso tambi茅n a sus mujeres. Esto est谩 totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabr谩n lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar, por mucho que berreen y pataleen鈥.

Hasta ahora, la investigaci贸n de la Plataforma Gambogaz hab铆a concluido que Queipo cre贸 una fundaci贸n como puente y us贸 dinero del Banco de Espa帽a para ser propietario del lugar ‘en diferido’, sin que haya a煤n respuesta clara sobre la procedencia del capital y sin que se haya encontrado documento alguno que acredite 鈥渓a hipoteca de Gambogaz鈥, recuerda el historiador, sin una prueba de cargo que permita hacer p煤blico el cortijo de Queipo de Llano y de la que anda detr谩s el Ayuntamiento de Camas. Seg煤n las averiguaciones de Villa, 鈥渘o hay referencia鈥 de ello en el Archivo del Banco de Espa帽a entre 1937 y 1940 pero s铆 de otras hipotecas de familias ligadas al franquismo y al conservadurismo en Sevilla. 鈥淧ero ninguna suscripci贸n para Queipo de Llano鈥, a帽ade. Formalmente no fue ni una incautaci贸n ni un expolio, pese a que se sabe, por ejemplo, que a los trabajadores del Ayuntamiento y de la Diputaci贸n de Sevilla les retuvieron cantidades de su n贸mina 鈥減ara la finca que se compr贸 Queipo鈥 en un codiciado rinc贸n con alta productividad agr铆cola, como recoge el propio Villa en su libro.

La 煤nica suscripci贸n p煤blica relacionada con Queipo de Llano de la que, hasta ahora, hab铆a constancia era para construir la bas铆lica de la Macarena, una causa para la que el propio general puso dinero y lugar donde siguen sus restos tras su muerte, precisamente en Gambogaz, en 1951.

Queipo, como ya inform贸 este peri贸dico, con el dinero que sobr贸 de Gambogaz compr贸 unas 150 hect谩reas en las marismas del r铆o Guadalquivir. A帽os despu茅s, la familia del golpista denunci贸 a los colonos 鈥搇o son desde la d茅cada de los 40 del siglo pasado鈥 para subir el alquiler en un litigio abierto por la heredera de aquella fundaci贸n para la que el Banco de Espa帽a aport贸 100.000 pesetas, tal y como se ha desvelado ahora. Esto es, la fundaci贸n heredera de aquella operaci贸n est谩 sin actividad para atender a la 鈥渋nfancia desvalida鈥 mientras pide m谩s alquiler por tierras regaladas al 鈥渟alvar鈥 Sevilla del 鈥渄ominio rojo鈥, un ‘regalo’ a trav茅s del entonces alcalde de la ciudad, el franquista Ram贸n de Carranza.

2.250 pesetas al mes para el general

鈥淓l importe que Queipo pag贸 por Gambogaz fue de 1.300.000 pesetas鈥, sostuvo ya el grupo de trabajo de la Plataforma Gambogaz a este peri贸dico. Un precio que consideran 鈥渟ensiblemente barato teniendo en cuenta que el valor de la hect谩rea en la 茅poca oscilaba en torno a las 2.900 pesetas鈥 y que la finca, ubicada 鈥渁 las puertas de Sevilla鈥, contaba adem谩s 鈥渃on amplias construcciones habitacionales y de uso agr铆cola y regado por el Guadalquivir鈥. En conjunto suma 鈥渦nos valores obvios superiores a los precios medios de las tierras de la comarca鈥, aseguran.

鈥淓l general compr贸 la finca el 24 de diciembre de 1937 ante el notario Fulgencio Echa铆de Aguinaga鈥, seg煤n la documentaci贸n consultada. El golpista adquiri贸 鈥渆l 85,93 por ciento de Gambogaz, que ten铆a una extensi贸n de 480 hect谩reas y 90 谩reas鈥. El resto del cortijo (14,07 por ciento) 鈥減ermaneci贸 bajo la propiedad, en r茅gimen de proindiviso, de los nueve hijos del matrimonio formado por Jos茅 V谩zquez Rodr铆guez 鈥揾eredero del propietario original, Ignacio V谩zquez Guti茅rrez鈥 y Mar铆a de la Lastra Rodr铆guez de Tejada鈥.

驴Y c贸mo ahorr贸 tanto dinero el militar golpista? 鈥淨ueipo de Llano no era en esos momentos un hombre con gran patrimonio ni ten铆a posibilidades de ahorrar con su sueldo de general鈥, que los investigadores sit煤an 鈥渆n torno a las 2.250 pesetas mensuales鈥. Con un salario as铆, necesitar铆a m谩s de 48 a帽os guardando el sueldo 铆ntegro para alcanzar esa 鈥渁bultada cantidad鈥.