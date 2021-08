Un dólar de oro entre los fusilados y enterrados bajo los cerdos

–

Hallan restos de 14 cuerpos en la fosa asturiana de El Rell谩n, aunque la Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria prev茅 encontrar muchos m谩s cuando el Principado de Asturias decida derribar la antigua granja que impide la exhumaci贸n de los cad谩veres

eldiario.es / Peio H. Ria帽o / 08/08/2021

鈥淓s de mi padre鈥. Ha sido el pensamiento reflejo de Onelia. No lo ha podido evitar. Escuchaba con atenci贸n a David Ram铆rez, voluntario de la Asociaci贸n por la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica (ARMH), que enumeraba desde el fondo de la fosa los objetos hallados en cuatro d铆as de excavaciones en El Rell谩n (Grado, Asturias). Medio peine, hebillas de zapatos y cinturones, partes de madre帽as (el zueco asturiano), un abrigo, casquillos de nueve mil铆metros junto a los restos de 14 cuerpos. El tiro de gracia de una brutal campa帽a de represi贸n franquista ejecutada en octubre de 1937 contra la poblaci贸n de la zona. No hay restos de ropa militar. No son soldados. Las v铆ctimas de esta matanza sin freno, en una localidad decisiva en la toma de Oviedo y destrucci贸n del ej茅rcito republicano del norte del pa铆s, es gente del pueblo significada con el socialismo o los movimientos obreros.

La fosa es, en realidad, una trinchera republicana que los franquistas aprovecharon para arrojar los cuerpos a los que quitaron la vida (m谩s de 150 en un mes) y rematarlos en esa herida que apenas tiene m谩s de medio metro de ancho y zigzaguea por el terreno que van descubriendo los operarios. Los cuerpos se amontonan uno sobre otro, boca abajo. David est谩 a un paso de la fosa con los restos todav铆a sin exhumar y se dirige a los familiares que en la ma帽ana del viernes han llegado para encontrar respuestas y los cuerpos de sus padres y abuelos. Onelia ha llegado con la esperanza de poder dar entierro a su padre, sin tener seguro que estuviera en esta esquina de la finca, pegada al r铆o Cubia y sobre la que todav铆a se levanta la gochera en la que se cri贸 y engord贸 a cerdos durante seis d茅cadas. Una granja de cerdos sobre una fosa. Para David Ram铆rez fue un acto premeditado, una met谩fora provocada, el insulto p贸stumo.

Moneda hallada en la fosa 脫scar Rodr铆guez / ARMH

David ha continuado con sus explicaciones a los familiares: 鈥淓l objeto m谩s llamativo de todos los que hemos encontrado es un d贸lar de oro de 1856鈥. Y lo ha sacado de la bolsa de pl谩stico en la que conserva otras bolsas m谩s peque帽as donde han ido apartando los restos hallados que pueden identificar a los asesinados. Hay unos cuarenta familiares en torno a la excavaci贸n. Luisa, Sabino, Carmen, Concepci贸n, Mercedes, Feliciana, adem谩s de Onelia, entre otros tantos. Est谩n sentadas al borde de la zanja, en unas sillas de tijera que ha tra铆do el alcalde de Grado, Jos茅 Luis Trabanco (IU), mientras los voluntarios y voluntarias excavan. Observan como espectadores de su propia historia. Mercedes se acerc贸 el jueves, mir贸 bajo los toldos y se encontr贸 con los operarios en plena faena: 鈥淎 ver si me sac谩is a mi pap铆n de ah铆鈥, les dijo.

Memoria oral

Un d贸lar de oro en una fosa ocultada por una granja. Entre los cerdos y los cad谩veres apenas hab铆a un mont贸n de arena. Pepe Sierra, exalcalde de Grado, ha compartido pensamiento con Onelia cuando ha escuchado a David. 鈥淓s de Rafael鈥, se ha dicho Sierra. Gracias a 茅l ha aflorado la memoria de estos terrenos, que el alcalde Trabanco compr贸, en diciembre de 2018, por casi 65.000 euros. Un gesto hist贸rico que ha liberado de la infamia este campo. Sierra se ha encargado de cuidar el archivo del consistorio y los relatos orales de los 煤ltimos supervivientes, y ha fundado una asociaci贸n que recibe el nombre de Carlos Barrero, el 煤ltimo alcalde de la Rep煤blica en esta localidad, fusilado a las dos semanas del golpe de Estado cometido por Franco.

Sierra tiene identificados a la mayor铆a de los asesinados y arrojados a la zanja. Alguno de ellos fue a Cuba, pero solo Rafael, el padre de Onelia, estuvo en Tampa (Florida) de donde debi贸 de traer el d贸lar de oro. David a帽ade que la moneda tiene un punto de soldadura. 鈥淒eb铆a portarlo como colgante o en un anillo鈥, explica a este peri贸dico.

Restos encontrados en las excavaciones de Grado (Asturias) 脫scar Rodr铆guez / ARMH

Se llamaba Rafael Huerta Miranda y fue fusilado el 13 de octubre de 1937. Hab铆a cumplido 50 a帽os y era reconocido por su elocuencia al hablar, su amabilidad y respeto. No hab铆a cumplido los treinta y emigr贸, como tantos otros asturianos, a Am茅rica en busca de una oportunidad. A finales de siglo las cr贸nicas recuerdan los viajes de 35 d铆as en el vapor franc茅s 鈥淓l Corduan鈥. La cr贸nica del trayecto redactada por otro migrante, Jos茅 Gonz谩lez, es muy elocuente: 鈥淓ra lo m谩s malo y lo m谩s atorrante que dios larg贸 al mundo. Sigo creyendo que un individuo que hubiese cometido media docena de cr铆menes, el mejor castigo era mandarlo en ese vapor a la Argentina鈥, dej贸 escrito en 1899, en su viaje a Am茅rica con 15 a帽os.

Un recuerdo dorado

Cuando Rafael Huerta regres贸 a Asturias veinte a帽os despu茅s sigui贸 con sus tareas de labranza y se vincul贸 al socialismo y dio m铆tines en la zona. 鈥淒eb铆a guardar aquel d贸lar como recuerdo鈥, cuenta Sierra a este peri贸dico, que tiene perfectamente datada la vida de Huerta. Onelia ten铆a tres a帽os cuando mataron a su padre. El recuerdo familiar es imborrable, como el del resto de los que se han acercado al Rell谩n esta ma帽ana: Rafael recibi贸 una notificaci贸n de la Guardia Civil para presentarse en el cuartel. Su mujer insisti贸 en que no atendiera el reclamo, pero fue para all谩 en contra de la madre de Onelia, a la que hab铆a conocido a su vuelta. No lo volvieron a ver nunca m谩s.

Los soldados sublevados arrestaban a los vecinos, j贸venes y ancianos. Primero los interrogaban y torturaban en el chal茅 de Patallo, que se conserva a la entrada de Grado. Una presencia escalofriante, donde todas las historias de las familias se pierden. Es el caso de Rafael, pero tambi茅n del padre de Sabino. Tiene 89 a帽os y muestra su dolor: 鈥淟o que ocurri贸 aqu铆 fue el fascismo sin control, matando a diestra y siniestra鈥. Tiene 89 a帽os y espera encontrar a su padre, que estaba 鈥済uardado鈥 (escondido) hasta que lo amenazaron con matar a sus tres hijos si no se entregaba. Ten铆a cinco a帽os cuando se lo llevaron al chal茅.

Tambi茅n vio asesinar a su abuelo. Echaba la siesta cuando una tropa de 200 o 300 falangistas cruzaba Grado. El vecino, vestido con su camisa azul, sali贸 a saludar y a culpar a la familia de Sabino. Hab铆a que echar de all铆 a esos rojos, recuerda que dijo. Primero lo apalearon y luego le pegaron tres tiros en la parte de atr谩s de la casa. 鈥淪on cosas que no se pueden olvidar鈥, dice. Tiene muy buena memoria, recuerda la mancha blanca de la yegua del hijo del vecino acusador el d铆a en que muri贸 repentinamente, un a帽o despu茅s de los hechos. 鈥淐uando el padre conoci贸 la noticia cay贸 fulminado鈥, cuenta.

La memoria no espera

Tampoco est谩 dispuesta a olvidar Concepci贸n S谩nchez. Cree que tiene a su abuelo en la fosa. Su abuela bajaba a verle a Patallo todos los d铆as. Y un d铆a ya no estaba. Ten铆a tres hermanos m谩s, de 15, 17 y 18, 鈥測 la madre un d铆a fue a abrir la puerta y se encontr贸 con los cuerpos de los tres, los mataron y se los dejaron a la puerta鈥. Cuenta que ni su madre ni su abuela hablaban de esto, pero ella insist铆a. 鈥淪i mi madre siguiera viva vendr铆a a excavar con las dos manos. No hay derecho. Aparezca o no aparezca, yo no olvido ni perdono鈥, dice.

Labores de exhumaci贸n en El Rell谩n a cargo del equipo de la ARMH. 脫scar Rodr铆guez

Carmen 脕lvarez tiene 86 a帽os y quiere estar aqu铆 cuando saquen a su padre. 鈥淪olo quiero los huesos de mi padre para ponerlos junto con los de mi madre, que voy a morir enseguida鈥, explica. Cerca de donde ahora se abre la fosa hubo en otros tiempos un lugar donde los j贸venes de El Rell谩n iban a bailar. Carmen recuerda c贸mo su madre prohib铆a a su hermana ir all铆 a divertirse: 鈥淣o bailar谩s sobre el cuerpo de tu padre鈥, le dec铆a. Los miembros de la ARMH calculan que debe haber unos treinta cuerpos bajo la granja que el Principado de Asturias no ha derribado. Fruto de la negligencia tendr谩n que parar la excavaci贸n y exhumaci贸n hasta que echen abajo el edificio. Creen que esto llevar谩 otro a帽o m谩s. El equipo est谩 鈥渕uy decepcionado鈥 con la actuaci贸n de la consejera de Presidencia del Principado, Rita Camblor. Prometi贸 hace un a帽o y sobre el terreno una inversi贸n de 150.000 euros para derribar la granja de los cerdos.

Un a帽o despu茅s sigue en pie y la recuperaci贸n de los cuerpos y la reparaci贸n de la memoria de sus familiares tendr谩 que esperar a que la consejera Camblor cumpla con sus tareas. Hace un mes, cuando la asociaci贸n vino a sacar los cuerpos de las v铆ctimas y tuvieron que posponerlo por las lluvias, Luisa, de 95 a帽os, pidi贸 un hueso de su padre. 鈥淐on eso me conformo鈥, dijo a la c谩mara de CTXT. Hoy ha llegado de las primeras, sobre las once, ha tomado asiento y ha seguido el proceso sin quitar ojo a las labores de los 14 trabajadores. Marco Gonz谩lez, vicepresidente de la ARMH, se dirige a Luisa y el resto para mandar un mensaje de esperanza: 鈥淓spero que podamos encontrar los restos de vuestros familiares y devolv茅roslos para que los enterr茅is鈥.

Fotograf铆a destacada: Trabajos de exhumaci贸n en Grado (Asturias) 脫scar Rodr铆guez / ARMH

