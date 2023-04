Una nueva realidad est谩 tomando forma a medida que el mundo unipolar forma parte del pasado (Sergu茅i Lavrov).

Por Alejandro Marc贸 del Pont.



El gran tablero de ajedrez, de Zbigniew Brzezinski, fue publicado originalmente en 1997, y m谩s all谩 de describir el papel de los Estados Unidos en el mundo, marc贸 las estrategias que deber铆a adoptar para mantener su dominio. En este libro argument贸 que el escenario m谩s peligroso para Estados Unidos ser铆a cuando China, Rusia, y quiz谩s Ir谩n, trabajasen juntos en formas que se asemejar铆an a una coalici贸n 鈥渁ntihegem贸nica鈥.

La idea se materializ贸 26 a帽os despu茅s, aunque vale la pena aclarar que ning煤n color qued贸 organizado en la misma cara del cubo Rubik. Si bien todos los comensales en clave de susurro le ponen fecha de caducidad a la guerra de Ucrania, el verano para ser precisos, este murmullo hace que ante tal expectativa todos se acomodan para ocupar un espacio en la fotograf铆a, sin dejar sola a China. Aparentemente, como en Las meninas, la obra maestra del pintor espa帽ol Diego Vel谩zquez, siempre hay algo m谩s detr谩s de cada uno de los integrantes de esta supuesta fotograf铆a.

Veamos este cuadro un poco m谩s de cerca. Los singulares alemanes ejecutan movimientos distractivos, pero con una inclinaci贸n y predilecci贸n tal marcada hacia un sector que se contradice con sus intereses. El canciller Olaf Scholz emprendi贸 a finales del 2022 un criticado viaje a China, que ese a帽o se mantuvo como el primer socio comercial de Alemania por s茅ptimo a帽o consecutivo. De acuerdo a estos datos, la visita ser铆a obvia debido a sus intereses comerciales. Pero seg煤n desde donde se vea, puede resultar el mayor socio comercial alem谩n o un rival sist茅mico. La Comisi贸n Europea, a la que volveremos en breve, advert铆a recientemente a los Estados miembros 鈥渘o ser ingenuos鈥 cuando se trata de inversiones chinas en Europa, y de la poca libertad que gozan en el pa铆s asi谩tico con sus empresas, pero nada dice de las trabas en Europa a empresas chinas ni de las compras de armamento y energ铆a a EE.UU.

Dentro de la misma l贸gica hay iniciativas contradictorias que dinamitan cualquier plan alternativo a la guerra. La destrucci贸n del gasoducto Nord Stream y las declaraciones del Ministro de Defensa alem谩n, m谩s el ingreso de Finlandia a la OTAN, son un buen ejemplo. Comencemos por el canciller alem谩n. Como dijimos, viaj贸 a China, pero tambi茅n lo hizo a Washington en marzo de este a帽o, sin comitiva, sin periodistas ni rueda de prensa, con su servicio secreto. Mantuvo una reuni贸n de 80 minutos con el presidente estadounidense, Joe Biden, sin que ni siquiera estuvieron presentes sus ayudantes. No hubo declaraciones ni acuerdos escritos publicados por ninguno de las dos naciones. El problema a resolver con su hom贸logo americano es que el canciller Scholz est谩 claramente implicado desde el oto帽o pasado en el apoyo a la operaci贸n de encubrimiento de la administraci贸n Biden en el mar B谩ltico, volar el gasoducto Nord Stream 1 y 2, la alternativa para reconstituir los lazos de amistad y comercio con Rusia o, si se quiere, ser el part铆cipe de destruir todos los puentes que podr铆an llevar a una cercamiento de Europa con Rusia.

Lo cierto es que la visita y la reuni贸n de ambos l铆deres dispar贸 en el New York Times una de las historias m谩s rid铆culas del atentado que tenga conocimiento, que no desarrollaremos aqu铆, pero que pueden encontrar en este link. Lejos de aclarar algo con tan absurda historia, lo que result贸 patente fue la falta de autonom铆a del gobierno alem谩n para tomar decisiones, desde energ茅ticas, geopol铆ticas, hasta b茅licas, idea que se vio confirmada con una entrevista en el peri贸dico alem谩n Die Welt al relativamente novel Ministro de Defensa Boris Pistorius. Sus incre铆bles respuestas son analizadas en detalle por el Dr. Ezequiel Bistoletti aqu铆.

Nosotros sobrevolaremos dos temas importantes. Que todo incremento de presupuesto en defensa tendr谩 que salir de otra partida presupuestaria para equilibrarlo, es decir, inversi贸n social por armas. Alemania aumentar谩 en U$S 100.000 millones sus gastos en defensa en este ejercicio. Estas sumas, desde la ca铆da del muro de Berl铆n, fueron redireccionadas de defensa a salud, educaci贸n, bienestar social, etc. Pero quiz谩s lo m谩s sorprendente del ministro es que expone la guerra en clave de elecciones americanas, lo que confirmar铆a su fin en el verano. Una de las hip贸tesis alude a un posible arribo de Trump a la presidencia. Respuesta, ser铆a un caos, y si llegara un dem贸crata, la guerra girar铆a hacia el Indo-Pac铆fico y Alemania tendr铆a que colaborar con su flota naval con EE.UU. y romper o tensar las relaciones con China. Un verdadero desprop贸sito.

Las visitas de los l铆deres de la Uni贸n Europea a China muestran que muchos pa铆ses a煤n creen m谩s en los negocios que en un mundo multipolar, aunque ambas idea no se lleven muy bien. El primer ministro espa帽ol, Pedro S谩nchez, comenz贸 su visita de Estado a China en un a帽o marcado por el 50 aniversario de las relaciones diplom谩ticas entre los dos pa铆ses. Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisi贸n Europea, emprendieron una inusual visita conjunta a China, en un intento de reforzar la relaci贸n de la Uni贸n Europea con Beijing, y en el caso de la presidenta de la Comisi贸n Europea tratando de mantener en su sitio al 煤nico semi d铆scolo europeo con China.

Si bien las negociaciones fueron por cuestiones comerciales, una parte del discurso vers贸 sobre el disparate planteado por los medios occidentales, en medio de la creciente rivalidad global, pol铆tica y econ贸mica, entre Pek铆n y Washington, brindando un recordatorio a China que no ser铆a conveniente que venda armas a Mosc煤, aunque nadie entiende muy bien por qu茅 Europa y EE.UU. pueden vender armas a Ucrania y China no puede hacer los propio con Rusia. Por otra parte, es cierto que el d茅ficit comercial de la UE con China se duplic贸 en solo 7 a帽os, pasando de 2014 鈧 114.400 millones a 鈧 248.900 millones en 2021, tema que deber铆a haber sido central por parte de la Presidenta de la Comisi贸n.

Al parecer el problema est谩 no s贸lo en el conflicto b茅lico sino en las dem谩s guerras en disputa dentro de la misma guerra, la guerra comercial, la financiera, etc. El hecho de que los l铆deres de EE.UU., la OTAN y la UE, ni siquiera reconocieran el papel de China en la mediaci贸n exitosa de un acercamiento entre Ir谩n y Arabia Saudita recientemente reflej贸 el mismo pensamiento estrecho, y aunque no lo digan, cambi贸 con la visita a China.

La guerra en Ucrania tendr谩 mucho protagonismo, sobre todo tras la reciente visita de Xi a Mosc煤. 鈥淐hina es el 煤nico pa铆s del mundo que puede tener un impacto inmediato en el conflicto, en un sentido u otro鈥, apunta una fuente del Eliseo. Y si bien ninguno de los l铆deres de EE.UU., la OTAN y la UE, ha comentado nada de la propuesta china de paz, Macron ha hablado positivamente del documento de posici贸n de 12 puntos para poner fin a la crisis de Ucrania. Y, pese a que todos cre铆an que el texto no ser铆a tenido en cuenta, la foto donde China quiere 鈥渃onstruir un camino hacia la paz鈥, dejando fuera a los EE.UU. es cada vez m谩s real.

Aqu铆 se empieza a entender por qu茅 la visita de Macron a China y las reuniones con Xi molestaron a muchos comentaristas y medios de comunicaci贸n estadounidenses y brit谩nicos. El New York Times public贸 el siguiente titular: 鈥淟a diplomacia francesa socava los esfuerzos de Estados Unidos para controlar a China鈥. The Telegraph escribi贸: 鈥淢acron se ha humillado a s铆 mismo y a la UE, hasta aqu铆 lleg贸 la unidad occidental鈥. Foreign Policy calific贸 el viaje de Macron como 鈥渦na misi贸n de tontos鈥. La decisi贸n de tontos no se condice con los hechos. Aqu铆 la idea es que el centro de Europa sea Francia, no Alemania, que Europa de separe del 谩rea del d贸lar o dependa menos y afianzar el concepto de 鈥渁utonom铆a estrat茅gica europea鈥, sobre todo en Taiw谩n. Macron cree que el viejo continente tendr铆a que salirse de esta encerrona y ver c贸mo se ordena para la fotograf铆a de la paz en Ucrania.

Esta l铆nea argumental parecer铆a ser la indicada, ya que desde diciembre del a帽o anterior comenzaron a surgir filtraciones informativas, y como siempre, el goteo controlado de informaci贸n es porque alguien quiere que comencemos a aceptar lo contrario a lo que nos vendieron. Y el alto al fuego en Ucrania, la salida estadounidense de la tregua y la foto son una de ellas. De la noche a la ma帽ana el NYT no solo encuentra a los bombarderos de Nord Stream, sino unas aproximadamente 100 diapositivas informativas, recientemente filtradas, de datos operativos sobre la guerra en Ucrania, mostrando que esta es claramente diferente. Y es, seg煤n ellos, el prestigio inmediata de la inteligencia lo que m谩s preocupa a los funcionarios de la Casa Blanca y el Pent谩gono.

Parte del material m谩s sensible 鈥搈apas de las defensas a茅reas ucranianas鈥, con 40 d铆as de antig眉edad, que podr铆an estar en manos de rusos, chinos, paquistan铆es o cualquiera que tenga inter茅s en la guerra. Son los documentos 鈥渟ecretos鈥 y 鈥渟upersecretos鈥, y las pistas que contienen para las pr贸ximas operaciones, lo que hace que estas revelaciones sean particularmente da帽inas. Las m谩s de 100 p谩ginas de diapositivas y documentos informativos no dejan dudas sobre cu谩n profundamente involucrado est谩 Estados Unidos en la conducci贸n cotidiana de la guerra, proporcionando la inteligencia y la log铆stica. Tambi茅n los datos de los muertos, relaci贸n de 4 ucranianos a un ruso, defensas antia茅reas inexistentes, retroceso en todos los flancos, en s铆ntesis, el eminente fin de la guerra o un impasse por razones obvias.

Quienes deber铆an, desde el punto de vista unipolar, interceder en este escenario desde el otro lado del Atl谩ntico son los EE.UU., pero al perecer las cosas no est谩n del todo simples en la carrera presidencial, lo que afecta a la guerra en su conjunto. Algunos republicanos no creen que el expresidente Trump sea el mejor candidato para disputar la presidencia, y nuevamente, con filtraciones controladas, Donald Trump se convirti贸 en el primer ex presidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales; de hecho, el juez le inform贸 de 34 cargos que se le imputan, todos relacionados con el pago por el silencio de una ex actriz porno con la que supuestamente mantuvo una relaci贸n. Lo bueno de ser filtraci贸n controlada es que no salieron a la luz los dem谩s negocios con el deep state americano.

Del lado de los dem贸cratas las cosas parecen igual. Filtraciones controladas ponen un gran interrogante al supuesto candidato a la presidencia, el actual mandatario Joe Biden, acusado de participar en un modelo de negocios familiar por tr谩fico de influencias, soborno y corrupci贸n con Ucrania y China. El problema aqu铆 es un poco m谩s intrincado, el Comit茅 de Supervisi贸n de la C谩mara de Representantes cit贸 a cuatro importantes instituciones financieras en su investigaci贸n sobre los acuerdos comerciales de Hunter Biden. Los bancos, Bank of America, Cathay Bank, JP Morgan Chase y HSBC, recibieron citaciones relacionadas con la investigaci贸n del panel sobre el esquema global de tr谩fico de influencias de la familia Biden.

Lo m谩s complicado del asunto est谩 en que Volod铆mir Zelenski lleg贸 a la presidencia del pa铆s gracias a Ihor Kolom枚sky, el tercer hombre m谩s rico de Ucrania, antiguo due帽o del mayor banco ucraniano, PrivatBank. Las acusaciones de que saquearon el banco provocaron importantes investigaciones tanto en Ucrania como en los Estados Unidos, incluida una investigaci贸n criminal por lavado de dinero por un valor de USD 5.500 millones. El lavado terminaba en Delaware, de donde fue senador y ahora presidente Biden y el involucrado en el lavado es su hijo.

Jamie Dimon, el presidente ejecutivo de JP Morgan Chase & Co, ser谩 interrogado sobre la relaci贸n del banco con el difunto delincuente sexual y antiguo cliente Jeffrey Epstein. El suicidado trabajaba en Bear Stearns, el banco que dio la patada inicial para la crisis del 2008. Cuando Dimon tomo el tim贸n de JPMorgan, presidi贸 las adquisiciones de inversi贸n Bear Stearns y de Washington Mutual, la entidad de ahorro y pr茅stamo cuya quiebra fue la mayor de la historia de Estados Unidos. Al parecer, el CEO de JP Morgan y el traficante de sexo eran socios. Hasta aqu铆 no habr铆a problema si no fuera que BlackRock y JP Morgan est谩n negociando con la Secretaria del Tesoro c贸mo arreglar la fuga de dep贸sitos de los bancos regionales americanos a los grandes bancos, o sea, a ellos.

Presidentes acosados, una Secretaria del Tesoro que negocia con gente poco sana, no parecer铆an ser quienes tuvieran una alternativa viable, m谩s all谩 de la concentraci贸n ante los potenciales riesgos que causar铆a el yuan en el comercio mundial, al menos despu茅s que estallaron eventos geopol铆ticos de alto perfil y, en solo un a帽o, esa divisa se convirti贸 en la moneda m谩s negociada en el mercado ruso, por poner un ejemplo. Y, por primera vez, la moneda china super贸 al d贸lar en los vol煤menes de operaciones de cambio en febrero de 2023, y nadie sabe qu茅 pasar谩 con los BRICS.

EE.UU. proclama ser el 煤nico defensor del principio de soberan铆a e integridad territorial cuando habla extensamente sobre el respeto a la soberan铆a y la integridad territorial de Ucrania. Al mismo tiempo que le falta el respeto a la soberan铆a y la integridad territorial de China cuando se trata de la cuesti贸n de Taiw谩n. La entrega de armas es otra prueba del doble rasero de los Estados Unidos. EE.UU. advierte a China que no suministre armas a Rusia, mientras sigue vendiendo armas a Taiw谩n, en violaci贸n del Comunicado del 17 de agosto, un documento en el que EE.UU. asumi贸 solemnes compromisos pol铆ticos con China.

La manipulaci贸n y la condicionalidad de Estados Unidos para obtener ganancias pol铆ticas y econ贸micas, sobre todo en Europa, no reflejan m谩s que su miedo desesperado a perder su poder hegem贸nico de dictado e interferencia en los asuntos mundiales. El problema es que los tiempos se aceleraron. La idea de Brzezinski se materializ贸 y la multipolaridad est谩 con nosotros, no que arribar谩 en un tiempo cercano. Pero este mundo desvencijado, una Europa desorientada y un EE.UU. inmerso en una pelea por la presidencia no son buenos augurios para la humanidad.

Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2023/04/11/un-dominio-desvencijado/

Fuente: https://rebelion.org/un-dominio-desvencijado/