De parte de Nodo50 March 28, 2023 537 puntos de vista

En su discurso de la moci贸n de censura, Ram贸n Tamames, a la sombra de Vox, cit贸 el 鈥渟uicidio demogr谩fico鈥 y el 鈥減roblema de la baj铆sima fecundidad鈥 y reparti贸 culpas: 鈥淯na gran parte del feminismo radical est谩 en contra de una mayor natalidad鈥. En un art铆culo anterior expliqu茅 c贸mo la demograf铆a se ha convertido en un arma poderosa en manos de las extremas derechas, donde se conjugan la ca铆da de la natalidad con el etnonacionalismo para generar aut茅nticos terrores identitarios que impulsan la xenofobia y el racismo. La propuesta natalista hace converger la agenda contra los migrantes y el antifeminismo, ya que trata de reinstaurar el papel que el nacionalismo ha asignado tradicionalmente a las mujeres como reproductoras de la naci贸n. Primero se crea el p谩nico al 鈥渞eemplazo poblacional鈥 por parte de migrantes o musulmanes, luego se propone la soluci贸n: que las mujeres aut贸ctonas 鈥揵lancas鈥 se pongan a parir y a criar. Si por ellos fuese, de manera obligatoria. A eso responden claramente los intentos de restricci贸n del aborto.

El g茅nero y la sexualidad siempre han tenido un papel central en la construcci贸n de la naci贸n. Hist贸ricamente, los Estados han intervenido activamente en la planificaci贸n familiar, la creaci贸n de heteronormatividad y la promoci贸n de formas de trabajo basadas en el g茅nero, como explica la historiadora Ulla Wikander. Lo que aprendemos de la historia es que cada que vez que se ha invocado una 鈥渃risis demogr谩fica鈥 鈥揷omo despu茅s de las dos guerras mundiales鈥 siempre se ha intentado solucionar con un reforzamiento del papel de cuidadoras de las mujeres, poni茅ndolas a engendrar ni帽os 鈥揳 reproducir mano de obra, en t茅rminos marxistas鈥. Despu茅s de las guerras, hac铆a falta sustituir a los hombres que murieron, as铆 que, tras la Primera, se instalaron limitaciones al empleo de las mujeres en toda Europa. Mientras que despu茅s de la Segunda, el pacto keynesiano-fordista estuvo basado en el salario familiar 鈥揳l menos para las mujeres de clase media鈥. Es decir, que el trabajador ganar铆a suficiente para sostener a mujer e hijos promocionando su papel de cuidadoras en el hogar.

Muchas autoras han enfatizado los v铆nculos hist贸ricos entre el imperialismo, la construcci贸n de la naci贸n y la creaci贸n de 贸rdenes de g茅nero espec铆ficos, con sus correspondientes restricciones sexuales: qui茅n puede reproducirse y qui茅n no y a qu茅 ritmo. Pero tambi茅n qu茅 pr谩cticas no destinadas a esta reproducci贸n se penalizan. De ah铆 que en muchos lugares donde las nuevas extremas derechas m谩s radicales son fuertes 鈥揷omo en el este de Europa鈥 tambi茅n se haya relanzado una nueva cruzada contra las personas LGTIBQ+. (Mientras que en Europa Occidental los argumentos m谩s bien ser铆an los de que su relativa aceptaci贸n social es una muestra de nuestra superioridad nacional frente a otras culturas 鈥渕谩s atrasadas鈥.) Si tradicionalmente la homosexualidad supone una amenaza de 鈥渄ebilitamiento鈥 del ser nacional o un peligro para los ej茅rcitos, las mujeres por su parte han jugado un papel relevante en la construcci贸n de las identidades nacionales: 鈥淧or un lado como s铆mbolos de la naci贸n, encarnando sus principios, por otro, en su rol de madres, las mujeres transmiten cultura y valores a la siguiente generaci贸n, adem谩s de reproducir biol贸gicamente al grupo鈥, seg煤n la soci贸loga Umut Erel.

La actual presidenta de Hungr铆a, Katalin Nov谩k, dijo que las mujeres no deben 鈥渃ompetir鈥 con los hombres

Si estos discursos pueden parecer de otros tiempos, hoy en la ret贸rica de las extremas derechas en Europa est谩n muy presentes. Estas preocupaciones demogr谩ficas generan un imaginario de un continente en peligro, asediado por el multiculturalismo y el feminismo que se representa como una ideolog铆a totalitaria 鈥撯渆l feminismo supremacista鈥 para Vox鈥. Por ejemplo, la actual presidenta de Hungr铆a, Katalin Nov谩k, de Fidesz, el partido de ultraderecha en el gobierno, dijo que las mujeres no deben 鈥渃ompetir鈥 con los hombres, ni creer que deben ganar tanto como ellos, sino que tienen que potenciar sus capacidades 鈥渋nnatas鈥 como cuidadoras y que es un 鈥減rivilegio poder dar a luz鈥, al que no se debe renunciar en una 鈥渕alinterpretada鈥 lucha por la emancipaci贸n. Estas declaraciones serv铆an para justificar las pol铆ticas familiaristas 鈥揳ntiigualitarias鈥 que est谩 impulsando este pa铆s. Por su parte, Vlad铆mir Putin, a cinco meses del inicio de la guerra de Ucrania, propuso reinstaurar un premio estalinista a la maternidad 鈥揺l Madre Hero铆na鈥 que ofrece unos doce mil euros a las mujeres que tengan diez o m谩s hijos y cuya l贸gica propagandista es similar a los premios franquistas a la maternidad. Sus llamamientos a superar la 鈥渃risis demogr谩fica鈥 rusa datan en realidad de su primer discurso de toma de posesi贸n en el 2000; pocos a帽os despu茅s, empez贸 a hablar de la misi贸n hist贸rica rusa en la defensa de sus 鈥渧alores tradicionales鈥.

Pol铆ticas familiaristas

En Europa del Este y Rusia los gobiernos de extrema derecha nacionalistas est谩n impulsando medidas de promoci贸n de la natalidad, aunque con resultados poco significativos y nada concluyentes, pese a la propaganda estatal. Si bien se dice que las pol铆ticas de transferencias de renta y similares pueden estimular las tasas de fertilidad, no se perciben cambios radicales en ninguno de esos pa铆ses. De hecho, Suecia, Dinamarca y Noruega, pese a tener algunos de los sistemas de bienestar m谩s amplios del mundo, tampoco alcanzan la tasa de reemplazo poblacional 鈥2,1 hijos por mujer鈥. Quiz谩s estas pol铆ticas no cumplan su objetivo declarado de aumento de la natalidad, pero sus consecuencias van m谩s all谩. Tambi茅n est谩n pensadas para remoralizar la sociedad y reforzar el papel del matrimonio heterosexual de roles diferenciados y orientado hacia la reproducci贸n. El ejemplo m谩s claro es el de la pol铆tica de pr茅stamos preferentes de Hungr铆a, destinada a las parejas casadas que cumplan ciertos requisitos 鈥搎ue la mujer est茅 en edad reproductiva, que para alguno de los dos sea el primer matrimonio, entre otras鈥. Criterios que pretenden modelar las relaciones afectivas. El pr茅stamo asciende a 24.500 euros y su devoluci贸n se suspende durante los tres a帽os siguientes al nacimiento del primer hijo, se perdona el 30% de la deuda si se tiene un segundo y queda totalmente saldado despu茅s del tercero. Pero si la pareja se divorcia o no tiene hijos antes de su quinto aniversario, la ayuda se convierte en una losa: se tiene que devolver el pr茅stamo con intereses de mercado, tambi茅n de los a帽os en el que el pago hab铆a sido suspendido. Las personas que atraviesen dificultades econ贸micas se ver谩n obligadas a tener m谩s hijos de los deseados.

Las ayudas por tener hijos hoy tienen poco efecto en las decisiones reproductivas de las mujeres

En Espa帽a Vox dice inspirarse en estas pol铆ticas para la redacci贸n de su vago programa para la 鈥減romoci贸n de la familia鈥. Bueno, m谩s que vago, un absoluto brindis al sol que dice 鈥渁poyar la maternidad y la conciliaci贸n鈥, propone ayudas directas progresivas por n煤mero de hijos, bonificaciones fiscales para familias numerosas 鈥搒iempre regresivas鈥, o pr茅stamos sin intereses a parejas j贸venes. El objetivo no lo ocultan: 鈥淒ignificar y bonificar la decisi贸n de uno de los progenitores de dedicarse en exclusiva al cuidado y educaci贸n de los hijos鈥. Este programa, que apunta a reforzar el papel de la mujer en el hogar, lo impulsar铆an al mismo tiempo que bajan los impuestos de forma generalizada 鈥揳qu铆 tendr铆amos que a帽adir unas risas enlatadas鈥. En el mismo documento, y con las mismas justificaciones, estas pol铆ticas familiaristas van acompa帽adas de intentos de restringir los derechos reproductivos y las migraciones. El pack completo del 鈥渋nvierno demogr谩fico鈥.

Sobre las ayudas por tener hijos hay un debate abierto, pero, aunque fuesen conservadoras en su origen 鈥揹urante el primer franquismo en Espa帽a fueron pr谩cticamente el 煤nico 鈥淓stado de bienestar鈥 que exist铆a鈥, hoy tienen poco efecto en las decisiones reproductivas de las mujeres. No lo tienen al menos en Europa Occidental, donde la tasa de participaci贸n femenina en el empleo es alta. La situaci贸n cambia un poco en lugares donde hay mayor desigualdad como en muchos pa铆ses del este. Sin embargo, parece que tienen resultados positivos sobre todo cuando estas ayudas son universales, ya que, m谩s que reforzar el papel de la mujer en el hogar, contribuyen a combatir la pobreza infantil. Por m谩s propaganda que haga Vox, ni las mujeres se van a quedar en casa por unos cientos de euros al mes 鈥搇a ayuda actual es de cien euros y no la puede cobrar todo el mundo鈥 ni van a decidir tener m谩s hijos. Es pura palabrer铆a.

Reproducci贸n, s铆, pero no para todas

Las medidas de apoyo a la maternidad propuestas son parches en el paisaje de fondo neoliberal, que ha contra铆do los recursos que estaban destinados a socializar 鈥揳lgo鈥 la reproducci贸n social, de manera que ha sido mercantilizada para quienes pueden pagarla y privatizada 鈥揹evuelta a los hogares鈥 para los que no, dice Nancy Fraser. Esta mercantilizaci贸n se ha hecho sobre los hombros y las manos de las mujeres migrantes. Aquellas cuyas 鈥渆levadas tasas de natalidad鈥 amenazan a la naci贸n blanca en la Teor铆a del Gran Reemplazo y similares. Hoy estas trabajadoras son esenciales para las familias de clase media europeas, a trav茅s del cuidado de ni帽os y ancianos, pero al mismo tiempo se les niegan sus derechos como trabajadoras y la posibilidad de criar a sus propios hijos en condiciones. Se lo impiden tanto las restrictivas leyes migratorias 鈥搈uchas veces no los pueden traer a Europa鈥, como su falta de derechos laborales.

Se proponen ayudas para que ciertas mujeres tengan hijos, mientras se restringe la capacidad de tenerlos de las personas pobres o migrantes

Por un lado, se proponen ayudas para que ciertas mujeres tengan hijos o cr铆en, mientras las legislaciones de inmigraci贸n o las pol铆ticas de encarcelamiento masivo restringen la capacidad de tener y cuidar ni帽os de las personas pobres o migrantes, como explica Sophia Siddiqui, o incluso sufren quitas de custodias injustas que se enmarcan en el racismo institucional existente y su falta de derechos. Por ejemplo, hace poco se hizo p煤blico el caso de una madre migrante, de 23 a帽os, a quien le fue retirada la custodia de su hija por dejarla una noche sola para poder ir a trabajar. No ten铆a a nadie que la cuidase y no pod铆a pagar esa ayuda. Ha perdido el trabajo y, de momento, a su hija. Si una familia acoge a la ni帽a recibir谩 por esta tarea entre 400 y 750 euros al mes; la propia madre en dificultades, nada, porque no tiene papeles ya que su solicitud de asilo fue rechazada. El sistema, pensado para 鈥減roteger鈥 a los ni帽os, los separa de sus madres en aras de su propio bien. En este caso unas pueden recibir una ayuda para criar hijos ajenos, mientras otras no tienen derecho a conservar los propios.

No pariremos por ning煤n Estado

Muchas veces se explica que, seg煤n las encuestas, las mujeres j贸venes querr铆an tener m谩s hijos de los que acaban teniendo. Parece probable que si los trabajos fuesen m谩s estables, estuviesen mejor pagados y dejasen m谩s tiempo para cuidar; si las viviendas fuesen m谩s asequibles y existiesen m谩s espacios de socializaci贸n de la crianza 鈥損or ejemplo guarder铆as 24 horas, como ped铆an las feministas de los 70鈥 las mujeres tendr铆an m谩s hijos que en la actualidad. Pero fiarlo todo a 鈥渓as condiciones鈥 resulta una premisa falsa: detr谩s de la decisi贸n de no tener hijos no siempre hay escasez de medios o condiciones de vida dif铆ciles, muchas mujeres no los desean y ya est谩. El debate jam谩s se aborda desde la perspectiva de la libertad, dice Estefan铆a Molina. No siempre es una consecuencias de las condiciones econ贸micas, es que simplemente no queremos por motivos diversos, algunos que seguro ser铆an calificados de 鈥渇r铆volos鈥 por abascales y similares. Para ser felices o tener vidas significativas las mujeres no necesitamos tener hijos, y ciertamente no para solucionar ninguna supuesta 鈥渃risis demogr谩fica鈥. No hay ninguna crisis, pero si la hubiese, su soluci贸n no puede recaer en los vientres de las mujeres. Y el feminismo emancipador solo puede ser uno no alineado con el frente natalista, maternalista o patri贸tico.

Aumentar los recursos para que tener hijos no sea un infierno 鈥搚a sea la Renta B谩sica Universal u otras transferencias directas de renta, as铆 como formas de trabajo menos invasivas y aniquiladoras de la vida鈥 deber铆a ser una cuesti贸n de justicia reproductiva, no una pol铆tica a mayor gloria del Estado. Desde luego, si se implementa cualquier tipo de ayudas a la reproducci贸n o la crianza, estas deber铆an estar completamente desligadas del refuerzo de un determinado tipo de familia 鈥揹e una normatividad heterosexual o patriarcal鈥, como proponen las extremas derechas. (Las de car谩cter universal son m谩s emancipadoras desde el punto de vista feminista porque al no estar condicionadas no pueden imponer determinadas visiones morales, ni reforzar la instituci贸n familiar y permiten el establecimiento de v铆nculos afectivos de manera m谩s libre. La relaci贸n biol贸gica con el v谩stago tampoco tendr铆a ser una premisa necesaria.) Por supuesto, las migrantes, cualquiera que sea su estatus, deber铆an poder acceder a esos mismos derechos. El trabajo de cambiar la cultura para que definitivamente se deje de presionar a las mujeres para que tengan hijos, o la tarea de generar espacios afectivos 鈥揻amilias elegidas鈥 que ahuyenten la soledad y generen formas de cuidado m谩s all谩 de la familia biol贸gica depende solo de nosotras, del feminismo, de la sociedad organizada, y de la imaginaci贸n y creatividad de las que seamos capaces.