Un embargo, un default y la batalla de España y Europa contra fondos y tribunales privados

Instituto Cervantes en Londres

Publicado originalmente en elsaltodiario.com

Yago 脕lvarez Barba.

A principios de abril saltaba una noticia tan alarmante como extra帽a. Un juzgado brit谩nico realizaba un embargo cautelar de las cuentas del Instituto Cervantes en Londres y de una agencia de la Generalitat de Catalunya a petici贸n de un fondo de inversi贸n. El viernes 21 de abril, se daba un nuevo paso m谩s estramb贸tico todav铆a al conocerse que el fondo declaraba a Espa帽a en default (impago t茅cnico), una situaci贸n que se da cuando un pa铆s est谩 en quiebra y no puede hacer frente a sus pagos de deuda, algo que nunca ha ocurrido en toda la democracia espa帽ola. Algunos medios han aprovechado las acciones de este fondo para se帽alar al Estado espa帽ol como 鈥渕oroso鈥, de no 鈥渜uerer acatar decisiones judiciales鈥 o incluso alg煤n panfleto se ha tomado en serio la declaraci贸n de default y habla de que 鈥淓spa帽a est谩 en quiebra鈥. Pero este culebr贸n dista mucho de ser un simple impago de una indemnizaci贸n. La historia implica un tratado de comercio e inversi贸n que Espa帽a pretende abandonar, tribunales privados, fondos de inversi贸n que compran laudos para pleitear por ellos, los recortes a las renovables y sentencias que se anulan entre ellas.

Para conocer el contexto de esta historia hay que retroceder al Gobierno de Zapatero y el cambio al de Rajoy en plena crisis. Las ayudas a las renovables planteadas unos a帽os antes hab铆an creado una boyante industria de las renovables que atra铆a a fondos y empresas extranjeras que ve铆an c贸mo aquellas ayudas aseguraban un retorno a sus inversiones. Pero el Gobierno del PSOE paus贸 aquellas subvenciones como parte de su plan de recortes. El gobierno posterior, el del Partido Popular con el ministro Jos茅 Manuel Soria (aquel que tuvo que dimitir al hacerse p煤blico que ten铆a sociedades en para铆sos fiscales), remat贸 la faena y elimin贸 aquellas subvenciones para siempre.

En aquel momento arranc贸 el v铆a crucis judicial y la lluvia de demandas contra el Estado por parte de aquellos fondos y empresas que hab铆an invertido en Espa帽a y que reclamaban el lucro cesante (todo aquello que calculaban que iban a ganar gracias a las subvenciones) que se hab铆a esfumado con la decisi贸n del Partido Popular. Ah铆 entra en acci贸n el Tratado de la Carta de la Energ铆a; (TCE), un acuerdo que asegura los beneficios de las empresas en negocios energ茅ticos y que Espa帽a ha anunciado que abandonar谩 junto a otros pa铆ses europeos.

Mediante este tratado, los inversores transnacionales tienen acceso al recurso del arbitraje de inversi贸n en diferentes foros, entre ellos, y el m谩s com煤n, el Centro Internacional de Arreglos para la Disputa sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM). Este centro se crea mediante la firma de un convenio internacional del que son parte hoy 158 Estados y es el principal foro encargado de resolver las disputas entre Estados e inversores en casos internacionales en base a los tratados internacionales de comercio. Espa帽a acumula un total de 50 demandas conocidas, de las cuales 23 se han resuelto a favor del inversor por las que ha sido condenado a pagar 1.600 millones de euros.

Las dos empresas demandantes que dieron origen a esta historia y que est谩n intentando asegurar la ejecuci贸n del laudo son las empresas holandesas AES Solar Energy y el fondo de inversi贸n Ampere

Pero Espa帽a no paga porque no quiera, como algunos medios intentan hacer creer, sino que tiene la obligaci贸n de respetar las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE as铆 como la resoluci贸n de la Comisi贸n Europea sobre la negativa de los pagos de los laudos arbitrales pues esto se considerar铆a ayuda ilegal del Estado, como establecen los art铆culos 107 y 108 del Tratado de la Uni贸n. Adem谩s, la Comisi贸n Europea exige que todos esos laudos tengan que pasar por sus manos para resolver si en efecto Espa帽a est谩 obligada o no a pagar las indemnizaciones. El Estado espa帽ol, representado por la Abogac铆a del Estado, por tanto, no puede proceder al pago de las indemnizaciones hasta que se pronuncie la Comisi贸n Europea.

La carrera por ejecutar laudos fuera de Espa帽a

Espa帽a tiene al menos 11 贸rdenes de ejecuci贸n en Tribunales fuera de la UE. Los inversores intentan ejecutar los laudos fuera de jurisdicciones europeas porque ning煤n Estado miembro podr铆a ejecutarlos, ya que ir铆an contra el derecho de la UE. La mayor铆a de los casos se est谩n decidiendo en tribunales en Estados Unidos, Australia y ahora en Reino Unido. Estos laudos arbitrales tienen fuerza ejecutoria inmediata, a煤n m谩s los laudos que se resuelven bajo el convenio del CIADI pues sus reglas prevalecen sobre todo y son independientes de cualquier ley nacional.

Esto supone un conflicto ahora para el Gobierno seg煤n Luc铆a B谩rcena, investigadora del Transnational Institute e integrante de la Campa帽a No a los Tratados de Comercio e Inversi贸n, que explica a El Salto que 鈥淓spa帽a es firmante del CIADI pero por encima de esto es un Estado miembro de la UE y por tanto est谩 obligado a respetar el Derecho de la Uni贸n鈥.

Las empresas demandantes

Las dos empresas demandantes que dieron origen a esta historia y que est谩n intentando de todos los modos posibles asegurar la ejecuci贸n del laudo son las empresas holandesas AES Solar Energy y el fondo de inversi贸n Ampere, ambas parte del grupo de inversores que ganaron el laudo contra Espa帽a conocido como PV Investors. 鈥淧ero estas empresas no est谩n demandando bajo su direcci贸n fiscal holandesa que les obligar铆a a respetar el derecho de la UE, sino que han solicitado su sustituci贸n por Blasket Renewables鈥, afirma B谩rcena.

Espa帽a ha iniciado un litigio en Pa铆ses Bajos contra AES y Ampere para obligar a cesar con sus intentos de ejecuci贸n. Una de ellas, Ampere, es un fondo de inversi贸n que funciona como sociedad pantalla y que est谩 registrada en el aeropuerto de 脕msterdam. De esta manera, aunque Espa帽a gane el caso frente a las empresas holandesas, Blasket puede seguir con la demanda. El abogado de AES ni siquiera esconde esta estrategia. Su petici贸n de sustituci贸n dice: 鈥淟os demandantes han solicitado por tanto que el Tribunal sustituya a Blasket como demandantes, para que Blasket pueda llevar este caso a juicio independientemente de si Espa帽a tenga 茅xito en la acci贸n holandesa鈥.

El fondo con sede en el estado de Delaware, Blasket Renewable Investments LLC, compr贸 la sentencia a las empresas holandesas y se ha dedicado a buscar un juez que le diera la raz贸n contra Espa帽a

Del mismo modo que hay grandes fondos que compran deudas p煤blicas o deudas de empresas con grandes descuentos para luego poner a trabajar a sus ej茅rcitos de abogados para cobrarlas enteras, tambi茅n existe un mercado de laudos. El fondo con sede en un para铆so fiscal de Estados Unidos, el estado de Delaware, Blasket Renewable Investments LLC, compr贸 la sentencia a las empresas holandesas y se ha dedicado a buscar un juez que le diera la raz贸n contra Espa帽a y facilitara el cobro de la indemnizaci贸n. Por lo que han publicado varios medios, este fondo podr铆a haber comprado m谩s laudos hasta un total de 180 millones de euros contrarios a Espa帽a por este mismo motivo.

La primera parada fue un juzgado estadounidense donde Blasket solicit贸 que se embargaran bienes al Estado espa帽ol para que hiciera frente a la deuda contra铆da por no pagar la indemnizaci贸n. Pero no hubo suerte para el fondo y el juez fall贸 a favor de Espa帽a. Seg煤n el juez Richard Leon, del Tribunal de Distrito de Columbia (Estados Unidos) este arbitraje 鈥渘o es v谩lido en virtud de la legislaci贸n de la Uni贸n Europea a la que tanto Espa帽a como las empresas est谩n sujetas y que se aplicaba a la controversia en virtud del propio Tratado sobre la Carta de la Energ铆a鈥. Es decir, afirmaba que Espa帽a ten铆a la raz贸n, que la sentencia del CIADI no estaba por encima de la del TJUE y que ese tribunal carec铆a de competencia para confirmar el laudo y realizar el embargo que ped铆a el fondo. Para la investigadora del TNI, esta sentencia confirma que 鈥渘unca se debi贸 someter la disputa bajo el tratado de la Carta de la Energ铆a鈥.

Sin embargo, la b煤squeda de los abogados del fondo de Delaware continu贸 hasta que encontraron a un juzgado que les diera la raz贸n o que, al menos, ejecutara un embargo cautelar sobre el Estado espa帽ol para presionar al Gobierno. Y lo encontr贸 en Londres. Como se ha visto, este juzgado s铆 que ha propuesto un embargo sobre bienes del Estado espa帽ol, aunque se tendr谩 que pronunciar definitivamente el 2 de mayo.

La sentencia europea

Para enmarcar el contexto de la sentencia europea hay que volver tambi茅n unos a帽os atr谩s hasta el caso de una empresas de seguros m茅dicos holandesa y Eslovaquia. Achmea, una empresa de seguros de enfermedad holandesa, cre贸 una filial en Eslovaquia para ofrecer seguros privados. En 2006, el pa铆s paraliz贸 la liberalizaci贸n del mercado y prohibi贸, concretamente, la distribuci贸n de los beneficios derivados de las actividades relativas a los seguros de enfermedad. En 2008, la empresa holandesa llev贸 al Estado ante uno de estos juzgados privados que fall贸 a su favor y declar贸 que Eslovaquia ten铆a que indemnizarla por los beneficios que ya no iba a obtener. Pero el TJUE acab贸 fallando que dichos juzgados privados y sus laudos no tienen validez cuando se trata de pa铆ses comunitarios y que va en contra de la normativa europea.

En julio de 2018, la Comisi贸n Europea, con la sentencia del TJUE en la mano, declar贸 que dichos laudos internacionales que han condenado al Estado espa帽ol, bas谩ndose en tratados bilaterales o en la Carta de la Energ铆a, no son v谩lidos y que son incompatibles con el ordenamiento jur铆dico de la UE.

驴Por qu茅 Espa帽a no paga?

Desde el momento en el que Bruselas se pronunci贸, todos los laudos en contra de un Estado miembro tienen que pasar por las manos de la CE para que determine si constituyen o no ayuda ilegal del Estado y por tanto no se deben pagar. Hasta el momento, la CE no se ha pronunciado y por ello Espa帽a no ha pagado ninguno de los laudos que tiene pendiente por el TCE, que ya superan los 1.000 millones de euros. Por lo que, aunque quisiera, Espa帽a no puede pagar la indemnizaci贸n que le reclama Blasket porque la CE no ha dado su visto bueno al pago. Ni de este ni de ning煤n otro pago.

鈥淩esponderemos a su debido tiempo y mientras tanto no asumimos responsabilidad alguna. Nos reservamos todos nuestros derechos鈥. Esa fue la respuesta del Gobierno, recogida por el peri贸dico El Mundo, ante el chantaje del fondo estadounidense de declarar como default unos bonos de deuda.

Inmunidad soberana

Por si no fuera poco controvertida la decisi贸n cautelar del juzgado brit谩nico, seg煤n defiende el Gobierno, embargar bienes de un Estado en el extranjero puede ir en contra de la Foreign Sovereign Immunities Act (Ley de Inmunidad soberana extranjera) que protege a los bienes de los Estados en suelo de otros pa铆ses ante embargos de este tipo. Algo que tambi茅n recog铆a como uno de los motivos para rechazar el embargo el juzgado estadounidense al que Blasket acudi贸 en primer lugar.

驴Qu茅 puede ocurrir ahora?

Espa帽a ahora intenta que no se puedan embargar bienes del Estado que tienen inmunidad soberana como son todos los edificios pertenecientes a embajadas, como el instituto Cervantes. La pr贸xima parada de este culebr贸n ser谩 el 2 de mayo, fecha en la que el tribunal brit谩nico que ha ordenado el embargo cautelar sobre el Instituto Cervantes y la Agencia catalana tendr谩 que decidir si sigue adelante dando la raz贸n al fondo brit谩nico.

En su contra se posicionan los dos factores explicados: la sentencia del TJUE con el apoyo de la Comisi贸n Europea a Espa帽a y la inmunidad soberana de los bienes que tiene intenci贸n de embargar. En caso de fallar a favor del fondo, la sentencia podr铆a abrir un duro y largo proceso legal entre el juzgado brit谩nico y Espa帽a, que cuenta con el apoyo de la CE.

Amenaza a la democracia

Sin duda este caso abre un debate m谩s extenso: 驴est谩n estos tribunales privados y los de otros juzgados que encuentran estos fondos tras llamar a varias puertas por encima de la soberan铆a pol铆tica y democr谩tica de los Estados? La posibilidad de demandar ante el Arbitraje de diferencias inversor-estado (ISDS), como son conocidos estos tribunales, siempre ha sido pol茅mica para los Estados que ven c贸mo una empresa privada encuentra amparo en una sentencia que va en contra de la soberan铆a nacional o incluso supranacional, como en el caso de la Uni贸n Europea. Pero, tras a帽os batallando por los laudos de las renovables y tras saltar las noticias de embargos y falsos defaults, este caso nos estalla en la cara y salta al debate p煤blico entre explicaciones a medias y medios de comunicaci贸n con m谩s inter茅s de llamar 鈥渕oroso鈥 al Gobierno y 鈥渜uebrado鈥 al pa铆s que en contar la realidad.

鈥淓ste caso muestra una vez m谩s c贸mo los tratados con protecci贸n de inversiones generan un sistema discriminatorio que permite a los inversores saltarse los tribunales nacionales y acudir directamente al sistema privado de arbitraje internacional para asegurar la ejecuci贸n de su laudo en cualquier tribunal del mundo鈥, lamenta B谩rcena.