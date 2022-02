–

Asisto

en Burgos al segundo encuentro de invierno de las Juventudes Castellanas, hasta hace poco autodenominadas “Juventudes Castellanas Revolucionarias”. Es un encuentro abierto, lo que es de

agradecer, y aún así cuento solo dos o tres personas de cierta

edad, yo entre ellas. Presentan el encuentro dos mujeres jóvenes,

con un discurso fluido en el que explican el objetivo que justifica

estos encuentros: superar la fragmentación que tanto debilita la

fuerza social de la izquierda anticapitalista. Escucho algunos

enunciados previos que me parecen acertados y que muestran la

honradez intelectual de quienes promueven estos encuentros. Dicen que

“asumen la derrota de las anteriores propuestas revolucionarias,

como del movimiento revolucionario actual, porque se han demostrado

inservibles, muchas veces por servir a los objetivos partidistas, por

ser dogmáticas y acríticas, por asumir propuestas interclasistas,

por afincarse en el corto plazo y en la inmediatez, por ser parciales

y utilizadas en aspectos aislados de la realidad

renunciando a propuestas que apuestan por el análisis de la

totalidad capitalista, etc. Ante esta realidad decadente, hemos

decidido que la duda sea nuestra aliada, partir de la incertidumbre

para construir algo nuevo, en un proceso donde la crítica y la

reformulación de conclusiones sean constantes”.

A

este encuentro le han dado el título “Pensando la

totalidad capitalista, organizando capacidades revolucionarias”,

como proceso de de profundización teórica y reflexión crítica

sobre las carencias teóricas y estratégicas de las prácticas

militantes, a partir de la

cual se pueda elaborar un marco común de análisis

de la totalidad capitalista.

Pero

la honradez intelectual, que reconozco, resulta

que puede

ser compatible con un diagnóstico erróneo. Y si ésto

fuera así, el intento volvería

a ser inservible una vez más. Y ésto es lo que pienso que les

puede suceder a estos jóvenes militantes, cuando definen los conceptos de

totalidad, subsunción y lógica del valor, “porque

son los que articulan la lectura de El Capital”. Con

tal punto de partida, todo el esfuerzo posterior

nace

sentenciado de antemano y,

a mi entender, volverá

a

quemar

el ánimo revolucionario de muchos de

estos jóvenes.



Vengo

diciendo desde hace años que la izquierda autodenominada

revolucionaria, padece un síndrome de autodestrucción voluntaria,

algo así como una fatalidad paradójica, queriendo ser teórica

válvula de escape, que

en la

práxis social y política actúa

como tapón que

ahoga

todo impulso revolucionario, precisamente por partir de una

comprensión parcial

y sesgada

del capitalismo, no como totalidad, no como civilización, sino solo

como sistema productivo. Como

la

mayoría de los

marxistas

adultos,

estos jóvenes corren

el riesgo de hacer

una lectura superficial de Marx, ese

que

a

sí mismo, en su época madura ya

se

reconocía

como no marxista.

Karlos

Marx fue un intelectual propio de su tiempo, que

no podía, como nosotros sí podemos, pensar las consecuencias

del

pasado a

futuro.

La teoría marxista, como las otras ideologías “modernas”,

propias de la revolución burguesa (liberalismos, proletarismos y

fascismos), siguen atadas al paradigma burgués de la modernidad

centrado

en la idea de “progreso”,

como anverso y

reverso de la misma moneda; no aportan, no pueden aportar, ninguna

novedad desde ese punto de partida, ninguna propuesta realmente

alternativa a la misma

civilización

capitalista que estas ideologías “modernas”

ayudaron

a construir,

fundadas sobre una común ilusión de “progreso”, de matriz

inequívocamente burguesa, matizada

en segmentos ideológicos, facciosos o partidistas.



Los

neomarxismos de hoy se muestran incapaces de superar esa

concepción burguesa de la historia, como relato lineal que

su propio imaginario moderno

sigue interpretando

como

devenir



inevitablemente abocado

hacia

el

máximo

desarrollo

de las capacidades productivas,

atribuidas

gratuitamente

al

modelo de

producción

capitalista,

y

que

en la ortodoxa

cosmovisión

marxista sería la

condición

previa

y necesaria

para

la

revolución proletaria universal y, por

ende, para

el

advenimiento de una nueva “civilización socialista”.

Están

sobrepasados

estos neomarxistas, jóvenes

y mayores,

por el exitoso

marketing

de las nuevas políticas identitarias, por

los

neoliberalismos y neofascismos populistas. Le

han comprado sus genuinas

técnicas

y estrategias, las

que apelan a la emoción identitaria,

ecologista,

feminista

y nacionalista,

saliendo

trasquilados de tal empeño cuando una y otra vez queda en evidencia

que la masa electoral prefiere el modelo economicista,

el genuinamente totalitario,

el

estatal-capitalista.



La

actual pandemia pasará a la historia como muestra evidente de la

trágica

desorientación de

estas militancias de izquierdas,

que una

vez más han

favorecido el triunfo estratégico

de

la globalización

capitalista, del control social propiamente demofascista,

en

la que los



teóricos

“anticapitalistas”

han callado como Judas, confundiendo

el

orden

sanitario con la

razón

de Estado, dejando

el campo libre al auge del totalitarismo, que

ha sabido

autojustificarse

con

una ridícula

oposición

“antivacunas

y conspiranoica”,

perfectamente

funcional

y

prefabricada desde

el aparato mediático estatal.

Siguen

pensando parcialmente

el

capitalismo, como “novedad” histórica surgida hace poco más de

dos siglos, ignorando

todos sus antecedentes, todos los sucesos y procesos históricos que

lo condicionaron

y conformaron

hasta llegar

a ser

el orden totalitario que nos ha conducido a la encerrona en la que

hoy estamos atrapados.

Y

mientras,

malgastan

su energía

en nostalgias

revolucionarias,

con

ilusas pretensiones de comprender la “totalidad capitalista”

mediante

relecturas de

“El Capital”, ignoran la revolución capitalista que ya está en

marcha, la tercera revolución industrial, que mejor

comprenderían si leyeran a

Jeremy Rifkin, sin

abominar por

ello de

la magnífica obra

de Karlos Marx, tan

útil para explicar el capitalismo industrial, como inservible para

comprender

el

neocapitalismo de nuestro tiempo.



Tengamos

presente que las revoluciones no tienen a

la izquierda como

sentido único y

que la única revolución hoy en proceso es netamente

capitalista.

¿Cómo afrontar la resistencia y el ataque al

capitalismo en su totalidad, cómo,

armados

de materialismo histórico, cuando

este neocapitalismo

se dispone a prescindir de la

materialidad, como ya

lo está haciendo?

Es

como querer clavar puntas

con un palo.



Efectivamente,

la propiedad no le interesa a este capitalismo revolucionario,

ya se está deshaciendo de ella como de la mayor parte de los medios

de producción.

Ya no quiere producir, ya

no

le interesa, porque

la propiedad y la producción por sí ya

no es suficientemente rentable en

la época de la robotización. Mejor

que la propiedad esté subordinada, pero en manos de otros,

que produzcan ellos. Por

ejemplo, ¿no

veis que Amazon no ,fabrica nada de lo que vende, que Uber no tiene ni

un solo coche y

ni un solo conductor en nómina, como

Airbnb

no tiene ni un apartamento turístico, ni un solo

hotel?

La

materia prima del nuevo capitalismo son los datos y el control del Acceso a los

bienes y servicios empieza

a ser ya

el nuevo Capital, que

ni Marx ni nadie pudo imaginar, no ya en el siglo XIX, ni siquiera

hace unos años.

¿Es

que no veis en qué consiste el negocio de Facebook y

cómo está mudando al “metaverso” porque ya se siente obsoleto

ante el Wechat chino, que le supera en mucho, porque

acumula más datos, el neocapital que acrecienta su poder de control

social, de control de la propiedad de los medios de producción y

los mercados, no

veis que

en el

control

del

Acceso está

el magro de la ganancia y del poder neocapitalista?,

¿es que no veis

cómo

los de Silicon Valley están espabilando, copiando la ingeniería

de

datos, el algoritmo neocapitalista, clave del éxito tecnológico y geopolítico de la

China “comunista”?

El

nuevo capitalismo no esconde su programa, que

es

el del Foro Económico Mundial o

Foro de Davos, que está

escrito y es público: es el New Green Deal y la Agenda 2030, es

el

de la Transición Energética y

el Pacto Verde “que nos salvará del Cambio Climático”, es el programa de la Unión

Europea, de la Federación Rusa, India, Brasil, USA, Japón,

todo el Sureste Asiático, del Islam petrolero, del Reino

Unido de

la Gran Bretaña

o Canadá, entre otras muchas corporaciones estatal-capitalistas,

más o menos subsidiarias o competidoras en bloques, al igual que compiten en los mercados comerciales o electorales,

desde

la extrema derecha hasta la extrema izquierda incluyendo a

sus respectivos centros;

es el programa compartido por empresas,

bancos, industrias, partidos,

sindicatos y Estados de

toda calaña ideológica,

un programa global y público que no necesita ocultarse porque tiene

sumisos y adictos de sobra, porque

cuenta con la acostumbrada

ignorancia

del resto: los que habitan

en

la Inopia o están

a

por uvas.

Es el programa inspirado en el pensamiento estratégico

de

Jeremy Rifkin, asesor de todos ellos.

La

denominación de “tercera revolución industrial” está bien

traída, aunque es del todo errónea cuando define como “primera”

a la del siglo XVIII. Veamos: ¿acaso

no es la institución de la apropiación de la Tierra como “propiedad” y “medio de

producción” (a poco de

empezar el Neolítico), el germen de un nuevo mundo, no significó la

verdadera primera revolución industrial a poco de producir excedentes,

que propiciaran la

praxis del

Comercio y el Mercado?, ¿ignoramos que la sociedad se convirtió

entonces

en

Patriarcado por razón de aquel

nuevo

derecho de propiedad sobre

la tierra y

del consecuente derecho de “herencia legítima”,

que precisaba incluir en la propiedad a las mujeres-madre junto a

los esclavos, aquellos que por no ser propietarios estaban obligados

a trabajar para la Propiedad?,

¿es

que nadie se acuerda de que el primer Estado nació en Sumeria hace

unos seis mil años y no en

el siglo XVIII, no por gracia de la burguesía moderna,

y que nació

como alianza de propietarios de la tierra con sacerdotes, propietarios

del conocimiento, y con guerreros mercenarios, a

su vez propietarios

de las armas y

del arte de la guerra?…pues

bien, esos son los exactos ingredientes básicos del capitalismo de

siempre,

desde

el más primitivo propietarismo neolítico al más sofisticado

capitalismo postmoderno:

apropiación o robo de la Tierra Común, institución

del Patriarcado,

del

Estado,

del

monopolio

del Conocimiento y del uso de la Violencia, ¿o no?

Cada

“derecho” es una concesión del Estado, exactamente eso, no es

sino “gracia” estatal, digan lo que digan las pancartas en las

manifestaciones o la carta a los reyes magos que

son

los Derechos Humanos, que

realmente solo garantizan el derecho de propiedad.

“No

existirían los derechos sin el

Estado”,

dicen los adoradores del mismo. Claro que no, sin Estado no podrían existir el derecho

a la apropiación

de la Tierra y del Conocimiento humano (los Comunales Universales), o

el derecho a la propiedad de

las vidas, de las mujeres-madre o

las de la gente asalariada. No, sin Estado no

existiría el “contrato

social”

que nos ata a un orden global

que,

en lo sustancial, sigue siendo esclavista, patriarcal, estatal y

neolítico. No, sin Estado el capitalismo no duraría un par de días.

¿Y cómo

podrían comprender todo

ésto

quienes

gastan

su energía social en insultos mutuos,

los

falsos

“comunistas”

y los

verdaderos “fascistas”,

los

que

compiten en su fascinación por un

orden capitalista global, administrado y custodiado por

los estados nacionales?…no,

no

pueden comprenderlo,

ni pueden

leer la Historia si no es acríticamente,

al

modo inculcado

en la Escuela, por

cierto, una invención

estatal de

los modernos liberales “antiestalistas”,

escuela estatal en

todas sus variantes públicas

y

privadas.



A

punto

de ser, como

dice Jeremy Rifkin,

“una

sociedad sin trabajo”, suena

ilusa esa esperanza eterna de las izquierdas, depositada en el

despertar revolucionario de una conciencia de clase desaparecida, hace tiempo, por

los pasillos de sindicatos e hipermercados; una

clase

sin

conciencia y

la conciencia de una clase declarada “sobrante” en

la nueva sociedad tecnológica “sin trabajo”. Resulta patética

la demanda izquierdista de un “renta básica universal” (invento neoliberal),

destinada a contener la rebelión

de los masas sin trabajo, sin Acceso a la

propiedad y al

consumo. Otra

vez desnortadas,

estas izquierdas se disponen a

representar su ya histórico rol, el de Tapón.

Con

todo, les deseo suerte a estas juventudes castellanas y, contra todo

pronóstico, deseo que esta vez acierten y

que,

como dijeron

en Burgos, al menos teóricamente sean

capaces de apostar por un “análisis real de la totalidad

capitalista”. Salud y suerte, que

por

algo se empieza. Mientras, el tozudo e irredento optimista que soy, tengo por seguro que, aunque ni ellos ni yo lo veamos, la Emancipación sucederá. Será la cuarta revolución universal y será Comunal, tan global como local, sucederá no porque esté predeterminada, sucederá porque convertirnos en robots no es una opción.



