De parte de ANRed June 30, 2022

Karina Beorlegui presenta, este sábado, el espectáculo Tango y fado junto a Alejandro Bordas en guitarra de siete cuerdas y Nacho Cabello en guitarra portuguesa. Un encuentro de dos puertos y un mosaico de diversidades confluyen en estos dos géneros y muchos otros que se relacionan con ambos. Conversamos con la actriz y cantante sobre el encuentro de ambos géneros y lo que se viene para este sábado. “. ¡Vamos a transformar Cambalache en una Tasca de Fado y Tango!”, anticipó con entusiasmo. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Porteño y portugués, dos gentilicios que tienen una misma raíz lingüística: la palabra puerto. A través de los puertos los pueblos se conectaron y con ellos viajó la música. En esa circulación, ese flujo migrante, dos géneros musicales se crearon frutos de esos encuentros en dos ciudades portuarias hacia finales del siglo XIX. Algo de esto se va a poder percibir el próximo sábado en el Club Social Cambalache, en el barrio de San Telmo, cuando Karina Beorlegui presente el espectáculo Tango y fado.

«El Fado me llegó de la mano de un compañero de elenco cuando trabajaba en 1999 en el Teatro San Martín con Los Macocos. Pablo Algañaraz me regaló un disco de Misia, quien había venido a dar un concierto al Festival Internacional de Teatro. Quedé fascinada. Esas guitarras y esa voz y la saudade…me tocó la misma fibra que un par de años antes con la noticia de la muerte del Polaco Goyeneche, día en el que me dí un festín de tango escuchando al cantor con Pichuco. Sentí que mi intuición me pedía cantar ambos géneros musicales. Desde ese momento hasta hoy, si bien no soy descendiente de portugueses, me unen a Lisboa y a Portugal un sin fin de razones. He ido 7 veces de gira y a cantar al Festival de Tango de Lisboa y he cultivado grandes amigos como Miguel Soares, a quien Horacio Ferrer dedicara versos y lo nombrara representante de la Academia del Tango en Lisboa ,y tantos otros! Además, aquí en Bs As, «se dice de mí» que soy Embajadora del Fado en Argentina, por mi labor creando el Fado Tango Club en el Caff por 10 años y el Festival Porteño de Fado y Tango desde 2012 trayendo a figuras del género primo hermano», cuenta la actriz y cantante que, de algún modo, también se volvió una divulgadora del género en Argentina, particularmente Ideóloga y productora general de los cinco Festivales Porteños de Fado y Tango realizados en Buenos Aires en los años2012, 2014 , 2017, 2019 y 2021, que incluyeron la participación de más de 60 artistas, entre ellos los portugueses; Mafalda Arnauth, Zé Perdigão (en dos oportunidades), Né Barandas, Bruno Costa, Paulo Valentin y Fernanda Paulo.

El origen de ambos géneros, como tantos otros (el jazz por ejemplo, en la ciudad costera de Nueva Orleans y con el mosaico cultural como paradigma) tiene ese anclaje migrante y diverso impregnado de esa característica cosmopolita ue el puerto le brindó a las ciudades. «Lisboa es a Buenos Aires lo que el Fado al Tango. Nacieron como canción identitaria para la misma época y llevan consigo un ADN en común. Ambas ciudades tuvieron auge de puertos y luego de algún modo le dieron la espalda, para volver a resurgir rescatando las riberas del Río de La Plata y el Tejo como paseos y puntos de interés turístico. Observo siempre que todo esto influye en la música. Porque al Tango y al Fado los une una historia parecida. Han surgido, han sido populares y han trascendido en las voces emblemáticas de Amalia y Gardel, como mascarón de proa, y tantos otros artistas claro, y han sufrido cierto letargo con la llegada del rock. Sin embargo y ¡ojo al piojo!, hace 20 , 25 años resurgen con un movimiento renovador con nuevos exponentes , letristas, compositores, instrumentistas…¡mirá si no tienen cosas en común!», comenta en relación a este vínculo.

Este sábado Karina Beorlegui va a presentar el un espectáculo que recrea desde piezas clásicas tangueras, fados de Amália Rodrigues y nuevos temas de compositores y letristas contemporáneos, buscando crear un puente entre lo evocativo y lo actual. y entre ambos géneros musicales de las ciudades de Lisboa y Buenos Aires. Lo original de este espectáculo es la profundización a través de intervenciones sonoras propias de cada género. «Este sábado 2 de julio en Club Social Cambalache vamos a dar un concierto de Tango y Fado generoso! Feliz de compartir esta nueva formación con grandes músicos y personas como lo son Alejandro Bordas en guitarra de 7 cuerdas y Nacho Cabello en portuguesa y criolla, quienes realizan los arreglos musicales y conectan con mi esencia de intérprete. Me conocen mucho. Nachito es de Los Primos Gabino con quienes grabé 2 discos y con Ale desde 2015 armamos dúo. El show #tangoyfado, es de clásicos de ambos géneros y composiciones de hoy. Para quienes lo pedían, vuelvo a cantar Uma Casa Portuguesa, Caprichosa . Y está lo nuevo, mi primer tango compuesto: «Einstein y Chaplin» o el fado dedicado a Amalia Rodrigues compuesto por Fabricio Castañeda y Moscato Luna. Una milonga de Juan Lorenzo. ¡Vamos a transformar Cambalache en una Tasca de Fado y Tango!», anticipa.

Luego de la presentación de este sábado, la artista piensa grabar su próximo disco, que contará con colaboraciones de importantes artistas. «Después de este show del sábado en Cambalache, me meto a grabar por fin mi 4to disco. Es una coproducción entre Portugal y Argentina. Con el apoyo de Ibermusicas nacerá «Encuentro Amália/Gardel» que va a tener 4 tangos y 4 fados del repertorio de ambos cantores . Un encuentro imaginario donde de pronto en un tango se oirá una guitarra portuguesa y viceversa. Este tipo de cruce ya lo estamos haciendo en este trío Tango y Fado con Ale y Nacho. Cabello será el productor de la parte Argentina y Ricardo Martins guitarra portuguesa de Loulé, Portugal hará su parte allí. Con importantes invitados como Cucuza, Horacio Romo, Maria Ines Graça, Pedro Viola, Alejandro Bordas. Luego de grabar este disco también queremos grabar el disco de este espectáculo que haremos el sábado».

Karina Beorlegui va a presentar Tango y fado este sábado en el Club Social Cambalache, Defensa 1179, San Telmo, Caba.