Un Ensayo Sobre el Nihilismo Verde (Julian Langer)

芦El anarquismo nihilista no se preocupa por una revoluci贸n social que agrega un nuevo cap铆tulo a una vieja historia, sino por el final de la historia por completo禄. 隆Aragorn!

Antes de comenzar realmente con esto, quiero decir que, en realidad, est谩 bien y que podemos estar de acuerdo con eso. Claro que podemos estar horrorizados, enfurecidos, odiosos, etc., pero est谩 bien que nos hayamos encontrado con esos sentimientos y lo que los caus贸, en cierto sentido, est谩 bien.

Nada estuvo destinado a durar y la nada es todo lo que dura.

Es por eso que mi primera declaraci贸n sobre el comienzo de esta pieza es en realidad una mierda. Esta pieza no comenz贸 cuando comenc茅 a escribirla y no terminar谩 cuando me detenga. Sus comienzos se ubican en la nada de los or铆genes desplazados, demasiado complejos para crear cualquier cartograf铆a, y sus finales se disipar谩n en la nada de la fugacidad, cuando todos los que lo han le铆do o lo leer谩n alguna vez lo han olvidado o muerto.

Y eso tambi茅n est谩 bien. Nada estuvo destinado a durar y la nada es todo lo que dura.

El r铆o fluye, contigo y yo atrapados en sus corrientes, ambos renovados y destruidos en cada momento presente, y eso est谩 bien. Est谩 bien que cualquier intento de construir una existencia significativa a partir de la nada de esta condici贸n ac贸smica (1) sea y es Absurdo. Y est谩 bien seguir haci茅ndolo: todos los seres vivos han hecho esto y murieron, sus esfuerzos se volvieron in煤tiles, pero su lucha salvaje/la lucha por sobrevivir sigue siendo igual de hermosa: incluso si la vida es una broma c贸smica, con el ser vivo en la l铆nea final (2), todav铆a est谩 bien re铆rse y deleitarse con la tr谩gica comedia de todo esto.

Nada estuvo destinado a durar y la nada es todo lo que dura.

En Feral Consciousness utilizo para este tipo de ontolog铆a nihilista ac贸smica el t茅rmino o-nihilismo y recientemente he empezado a utilizar el t茅rmino Ser salvaje para abarcar una descripci贸n ontol贸gica amplia, que incluye la transitoriedad ac贸smica. En esta pieza utilizar茅 el Ser salvaje como t茅rmino espec铆fico para el nihilismo ontol贸gico y tratar茅 de aclarar mi significado del t茅rmino nihilismo en su uso.

Este es el tema fundamental que se presenta al tratar de discutir el nihilismo. 驴C贸mo defines nada? 驴Puedes decir lo que no es? 驴Tiene el t茅rmino, con todos sus diversos usos espec铆ficos del contexto, alg煤n significado puro y verdadero? (La definici贸n de cualquier palabra/signo es arbitraria y espec铆fica del sujeto, lo que hace que la 煤ltima pregunta sea irrelevante en un sentido, pero relevante para el juego fantasm谩tico del discurso).

Tambi茅n est谩 el problema de cu谩ndo se cruzan las diferentes categor铆as de nihilismo, lo que hace que los usos espec铆ficos sean m谩s confusos. El nihilismo ontol贸gico, mereol贸gico (3) y existencial se cruzan en varios puntos, de formas que son dif铆ciles de desconectar. El nihilismo epistemol贸gico, lo que llamo e-nihilismo (escepticismo-nihilista) (4) en Conciencia salvaje, tambi茅n parece estar vinculado a estos tres usos, pero al mismo tiempo no lo hace. E igualmente, el nihilismo existencial, moral y pol铆tico parecen interconectados y dif铆ciles de desconectar entre s铆, o el nihilismo epistemol贸gico.

Aunque no me voy a preocupar. Voy a salir del paso con esto lo mejor que pueda. Estamos hablando de la No-cosa despu茅s de todo, a trav茅s del medio de construir categor铆as de formas y ubicarlas dentro de mapas de significado, para describir eventos, ubicaciones, lugares, situaciones, geograf铆as, etc., que ya se han disipado en el abismo de la fugacidad. Estamos en el reino de los fantasmas de la historia, en virtud de cualquier nivel de compromiso dentro de este medio.

Y eso est谩 bien. Recuerda que es una broma c贸smica absurda y t煤 eres el chiste, 隆as铆 que r铆ete est煤pido! (Nietzsche llam贸 a esto Amor Fati)

Nada estuvo destinado a durar y la nada es todo lo que dura.

Simplemente seguimos bailando nuestras vidas con las canciones que encontramos y creamos, en rebeli贸n, y abrazamos la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de manera ego铆sta, como seres encarnados que son extensiones del mundo, dada la libertad a la que estamos condenados.

鈥淟a revuelta contra la civilizaci贸n significa que debemos atacar tanto interna como externamente. En realidad, no existe separaci贸n entre los dos. Este ataque es una respuesta: una respuesta a la totalidad en la que hemos sido arrullados que busca destruirlo todo. Para algunos, eso significa literalmente. Su objetivo es eliminar todo, desde el hormig贸n hasta la naturaleza, para que puedas hacer cualquier cosa o ir a cualquier parte. Es una rabia nihilista que busca la honestidad solo donde el individuo permanece aislado: eliminar todas y cada una de las cadenas imaginables鈥. Tucker

鈥溌referir铆a ser cenizas que polvo!

Preferir铆a que mi chispa se apague en un resplandor brillante que ser sofocado por la putrefacci贸n fungoide.

Preferir铆a ser un meteorito soberbio, cada 谩tomo de m铆 en un resplandor magn铆fico, que un planeta permanente y adormecido.

La funci贸n del hombre es vivir, no existir.

No desperdiciar茅 mis d铆as tratando de prolongarlos.

Usar茅 mi tiempo 芦. London

El tema del nihilismo ha sido uno con el que los anarquistas han tenido que involucrarse durante muchos a帽os. La anarqu铆a primigenia, para tomar prestado el t茅rmino de Tucker, parece sin贸nimo de nihilismo, en el sentido de Ser salvaje.

Pero esta no ha sido, no es y probablemente no seguir谩 siendo una relaci贸n c贸moda.

Esto se debe principalmente a la divisi贸n entre los anarquistas interesados 鈥嬧媏n el anarquismo y los interesados 鈥嬧媏n la anarqu铆a.

El anarquismo es un marco ideol贸gico moral y pol铆tico sistem谩tico, nacido del esp铆ritu de las 鈥渞evoluciones鈥 europeas de los siglos XVIII y XIX y de la est茅tica socialista ut贸pica. Desde sus usos m谩s tempranos, la definici贸n de anarquismo se ha dividido en varias escuelas de pensamiento, cuyo enfoque general de pr谩ctica ha sido la disputa entre ellos sobre qu茅 es lo que quieren hacer y si otros anarquistas les permitir谩n hacer lo que quieren hacer. 鈥 el anarquismo tiende a ser incre铆blemente aburrido y decepcionante, por lo que personalmente, en general, no me involucro con 茅l.

La anarqu铆a, como ya se ha dicho, es un Ser salvaje y algo totalmente en desacuerdo con la mayor铆a de las categor铆as de la est茅tica del anarquismo sobre lo que deseamos nosotros como anarquistas, con la excepci贸n de que esto es el anarquismo verde y el anarquismo ontol贸gico (ambos en el sentido amplio de los t茅rminos).

Esta contradicci贸n nace del deseo general del anarquismo de construir formas de ser agradables y civilizadas, que encajen en las preferencias morales euroamericanas y en la progresi贸n meliorista de la Historia; mientras que la anarqu铆a requiere la liberaci贸n de la represi贸n de la Historia hacia la autenticidad c铆nica. (Vale la pena se帽alar que muchos anarquistas nihilistas son solo parte de esa comunidad debido a la decepci贸n con el fracaso del anarquismo como movimiento para producir sus objetivos ideol贸gicos deseados).

Debido a esta contradicci贸n, los anarquistas nihilistas (en este contexto, refiri茅ndose al nihilismo pol铆tico y moral) son frecuentemente excluidos de la discusi贸n m谩s amplia, demonizados y subyugados a la caza de brujas. Esto es divertido en muchos sentidos, dado que Emma Goldman, un cl谩sico del discurso anarquista tradicional, fue muy influenciada por nihilistas como Stirner y Nietzsche, y que de muchas maneras, incluso a trav茅s del fracaso, el movimiento nihilista Ruso ha tenido un efecto mayor en la historia, en su efecto sobre Lenin, de lo que jam谩s ha hecho el anarquismo. Pero, de nuevo, a la anarqu铆a no le importa la historia.

La historia es un medio para codificar la territorializaci贸n del mundo en orden, creando la dicotom铆a ilusoria de orden y caos en el proceso. La historia es un reino de fantasmas y espectros, y los anarquistas que valoran la anarqu铆a sobre los sistemas del anarquismo lo saben. Como tal, los nihilistas con frecuencia se rebelan frente a la historia, lo que enfurece a sus defensores. Y aunque quiz谩s haya algo que decir por tacto, hay valor en el esquizmo (5) que crea esta risa, ya que abre espacios para el colapso de la historia.

Y aqu铆 nos encontramos con un problema. Tenemos un esquizma quiz谩s valioso y, sin embargo, nos encontramos dentro de la Historia, sujetos a sus medios de ejercer una opresi贸n violenta.

Entonces las preguntas se presentan por s铆 mismas. 驴Qu茅 hacemos? 驴C贸mo seguimos? 驴Seguimos?

No se presentan respuestas claras. Pero no estamos en una 茅poca de respuestas claras (si alguna vez lo estuvimos es cuestionable, pero seguimos adelante). As铆 que no intentar茅 dar algo claro y f谩cil.

De hecho, voy a dar algo incre铆blemente complicado y dif铆cil, que probablemente disgustar谩 a muchos de ustedes que lean esto (al menos espero que sirva).

Nosotros [鈥 queremos amar porque sentimos amor, porque el amor complace nuestro coraz贸n y nuestros sentidos, y experimentamos un mayor disfrute propio en el amor por otro ser (6). Stirner

隆Somos perfectos en conjunto! Porque somos, en todo momento, todo lo que podemos ser; y nunca necesitamos ser m谩s (7). Stirner

芦El amor, el amor genuino y apasionado, fue suyo por primera vez禄. London

Hippies, pacifistas, liberales y rom谩nticos de diferentes descripciones han arruinado las discusiones sobre el amor en su mayor parte. As铆 que mientras hago la transici贸n a esta secci贸n, soy consciente de los prejuicios de las personas y de c贸mo podr铆an percibirse ya.

Pero el amor, como el nihilismo, es un t茅rmino con muchos medios diferentes. Y el amor a menudo puede significar casi cosas opuestas.

Si asumimos que aqu铆 el amor no se usa para referirse al romance, entonces debemos preguntarnos 驴qu茅 es el romance? Es bastante f谩cil afirmar que el romance implica una percepci贸n idealizada de lo que sea por lo que estamos experimentando afecto. Pero parece que hay m谩s que eso. El romance no es afecto por la cosa en s铆, sino m谩s bien afecto por la m谩scara simb贸lica que el espectador es parcialmente responsable de crear, ocultando la cara y el cuerpo reales de la cosa en s铆. (Esto ha implicado abrazar la noci贸n de cosas que contienen identidades, pero esto es algo que estoy dispuesto a abrazar, mientras estoy atrapado en este medio de lenguaje para comunicarme).

El romance es en realidad de lo que tratan la mayor铆a de nuestras ideolog铆as contempor谩neas. Los nacionalistas y conservadores son rom谩nticos con sus naciones. Los liberales son rom谩nticos con los oprimidos. (La mayor铆a) de los anarquistas y socialistas son rom谩nticos con la revoluci贸n y los supuestos ataques al sistema. Ninguno de ellos ama la cosa en s铆 misma. Sus afectos son hacia la m谩scara idealizada de lo que representa simb贸licamente, dentro del lenguaje del discurso y sus valores.

Sin embargo, el amor es directo. El amor implica ser una nada desnuda para abrazar la nada desnuda que amas. El amor requiere encontrar la belleza en lo imperfecto. Requiere ver la belleza detr谩s de la m谩scara y en lo que no tiene m谩scara. El amor es el afecto por la cosa en s铆, ante todo lenguaje, representaci贸n y simbolizaci贸n, como algo pasajero, Absurdo y bello, en su revuelta c贸smica por el Ser.

El amor es la 煤nica raz贸n para valorar cualquier cosa, ya sea el amor a uno mismo o el amor por los dem谩s. El amor es la 煤nica raz贸n para luchar por cualquier cosa. El amor es tambi茅n la 煤nica raz贸n para odiar cualquier cosa, ya que solo puedes amar tan intensamente como puedes odiar.

(Algunos nihilistas (vulgares), que se aferran a los dogmatismos del cientificismo y al materialismo eliminatorio de mala calidad, afirman que el amor no es real, pero esto nace de una crasa falta de autenticidad y una total renuncia a uno mismo).

芦Era una furia silenciosa que ning煤n tormento pod铆a domar禄. 鈥 London

Venganza. Lo llamo La venganza de Zarathustra porque como dijo Nietzsche, la venganza puede ser de segunda categor铆a pero no es nada. Uno podr铆a disfrutar de la satisfacci贸n de aterrorizar a los bastardos por lo menos por unos momentos. Anteriormente defend铆a el 鈥淭errorismo Po茅tico鈥 en lugar de la violencia real, con la idea de que el arte pod铆a ser esgrimido como un arma. Ahora he llegado a dudarlo. Pero tal vez las armas podr铆an usarse como arte. Desde el mazo de los luditas hasta la bomba negra del attentat, la destrucci贸n pod铆a servir como una forma de creatividad, por s铆 misma, o por razones puramente est茅ticas, sin ilusiones sobre la revoluci贸n. Oscar Wilde se encuentra con el acte gratuit: un dandismo de la desesperaci贸n鈥.. Anarquistas verdes y AntiCivilizaci贸n Neo-primitivistas parecen (algunos de ellos) moverse hacia un nuevo polo de atracci贸n, el nihilismo. Tal vez el neo-nihilismo sirva como una mejor etiqueta, ya que esta tendencia no es simplemente una r茅plica del nihilismo de los narodniks rusos o los atentatistas franceses de alrededor de 1890 a 1912, por mucho que los nuevos nihilistas vean a los antiguos como precursores. Comparto su cr铆tica; de hecho, creo que la he estado reflejando en gran medida en este ensayo: desesperaci贸n creativa, llam茅mosla. Sin embargo, lo que no entiendo es su propuesta, si es que la hay. 芦驴Lo que se debe hacer?禄 Despu茅s de todo, originalmente era un eslogan nihilista, antes de que Lenin se lo apropiara. Supongo que mi opci贸n #1, escape pasivo, no encajar铆a en la agenda. En cuanto al escapismo activo, usar el sufijo 芦ismo禄 implica alguna forma no solo de ideolog铆a sino tambi茅n de alguna acci贸n. 驴Cu谩l es el resultado l贸gico de este tren de pensamiento? Hakim Bey

鈥淪i la pol铆tica de la crueldad se deriva de la creencia de que debemos destruir lo que nos destruye, la emoci贸n de la crueldad es la venganza. Solo este gusto por la venganza ofrece resistencia a las voces de este mundo que nos dicen que aguantemos la violencia diaria que se nos hace. Sentirse cruel es saber que merecemos algo mejor que este mundo; que nuestros cuerpos no son para que los odiemos o los miremos con disgusto; que nuestros deseos no son patolog铆as desastrosas. Sentir la pasi贸n ardiente de la crueldad, entonces, es reclamar el rechazo. Nos negamos a comprometernos a nosotros mismos y al mill贸n de peque帽os compromisos del patriarcado, el capitalismo, la supremac铆a blanca, la hetero / homo-normatividad, etc. Como tal, el tema de la crueldad ya no se convence a s铆 mismo de amar al mundo o de encontrar algo en el mundo que redima al todo. En pocas palabras: el sujeto de la crueldad aprende a odiar al mundo. El sentimiento de crueldad es el correlato necesario con la pol铆tica de la crueldad; aprender a odiar al mundo es lo que se correlaciona con la tarea pol铆tica de destruir lo que nos destruye a todos 鈥. Hostis

El odio a menudo, debido a su asociaci贸n historizada con aspectos desagradables de la civilizaci贸n como el racismo, la homofobia, el nacionalismo, etc., se ignora como algo valioso o deseable. Muchas, si no la mayor铆a, de las tradiciones religiosas predican que el odio es algo maligno y debe ser exorcizado de nosotros, a trav茅s de varios rituales y etapas dentro de sus progresiones institucionales.

Esta represi贸n de un aut茅ntico estado emotivo que sirve como medio para reaccionar a aquello que inhibe nuestra capacidad de vivir, es parte de la psicosis de abnegaci贸n que la civilizaci贸n crea activamente. Sirve como un medio para mantener la vida cotidiana socio-normativa.

Sin embargo, el odio est谩 铆ntimamente ligado al amor. Amo lo salvaje y como tal odio lo que reprime lo salvaje, la civilizaci贸n. Una madre tej贸n ama a sus cachorros y, como tal, odia al granjero que los mata. Un beb茅 rinoceronte ama a su madre y, como tal, odia al cazador que la mata.

El odio es una energ铆a valiosa de la que extraer, como el amor.

Muchos de nosotros dentro de la comunidad anarquista nihilista llegamos a sentir el odio que tenemos por esta cultura debido a un profundo amor por lo salvaje. Es mi deseo que estas energ铆as est茅n bien dirigidas.

La direcci贸n del amor es f谩cil: defiende lo que amas y resiste aquello que busca da帽ar lo que amas. Conocemos bien este espacio, aunque ninguno de nosotros en el mundo radical somos muy buenos en 茅l, lo que no quiere decir que esos esfuerzos por defender y proteger no sean valiosos. La direcci贸n del odio es m谩s dif铆cil y nosotros, fuera de las simpat铆as morales que dominan nuestros discursos, somos peores. Pero simplemente, la direcci贸n del odio es la venganza.

La venganza es valiosa como medio de liberaci贸n cat谩rtica, para nuestro bienestar ps铆quico. Pero la venganza tambi茅n es importante, ya que sirve como un medio para desestabilizar el poder que tienen los que tienen autoridad y tomarlo para uno mismo.

Queda por ver c贸mo alguien elige vengarse.

Hakim Bey en la cita anterior aboga por el terrorismo po茅tico. Los eco-extremistas abogan por medios de venganza m谩s expl铆citamente violentos. La ruta que elijan los eco-radicales de cualquier comunidad / medio depende de ellos.

No estoy escribiendo un manual de instrucciones aqu铆, as铆 que dejar茅 que su imaginaci贸n lo lleve a lo que se siente como su curso de acci贸n deseado.

鈥淓nvidio a los salvajes. Y les gritar茅 en voz alta: 芦S谩lvate a ti mismo, la civilizaci贸n se acerca禄.

Por supuesto: nuestra querida civilizaci贸n de la que estamos tan orgullosos. Hemos abandonado la vida libre y feliz de los bosques por esta horrenda esclavitud moral y material. Y somos man铆acos, neurastenicos, suicidas.

驴Por qu茅 deber铆a importarme que la civilizaci贸n le haya dado alas a la humanidad para volar y poder bombardear ciudades? 驴Por qu茅 deber铆a importarme si conozco todas las estrellas del cielo o todos los r铆os de la tierra? Filippi

Entonces, 驴qu茅 es el nihilismo verde?

Se podr铆a decir que el nihilismo verde son las energ铆as de venganza nacidas del amor y la defensa nacida del odio. Tambi茅n se podr铆a decir que el nihilismo verde es un abrazo a la rebeli贸n rebelde Absurda y desafiante frente a esta cultura de la Muerte.

Sin embargo, tambi茅n se podr铆a decir que el nihilismo verde es el devenir animal naturista de un devenir salvaje, renunciando a los adornos de la civilizaci贸n, sus tecnolog铆as, aderezos, etc., en un abrazo poco rom谩ntico de lo salvaje. Y en este sentido, el nihilismo verde es la pr谩ctica de la aut茅ntica autorrealizaci贸n individualista, a trav茅s de un individualismo ligado a un ego铆smo que abarca todo el 谩mbito del mundo del que somos extensiones y en el que estamos inmersos.

De esta manera, el nihilismo verde es muy similar al nihilismo de g茅nero y, en 煤ltima instancia, es un rechazo del ser de especie, en el sentido que describi贸 Stirner.

Con la pr谩ctica de reconvertirse como animal, como amigos nihilistas de g茅nero, los nihilistas verdes se benefician mejor practicando la rebeli贸n activa, en cualquier situaci贸n que se adapte a sus necesidades y deseos. Esta rebeli贸n sirve como un medio para liberar la represi贸n de la civilidad. Es un espacio que presenta una gran oportunidad de diversi贸n para anarquistas y nihilistas verdes, y es un espacio para simplemente disfrutar de la belleza de estar vivo, con la energ铆a de un incendio forestal en el centro de nuestro Ser.

Una vez m谩s, no estoy escribiendo un manual de instrucciones, as铆 que deja que tu imaginaci贸n y tus deseos te lleven.

[escrito en 2017 por Julian Langer, Eco-Revolt 鈥 recuperado del blog barbarically 鈥 traducci贸n desconocida, revisado en Enero 2022 por 鈥楥on el Fuego en las Pupilas鈥橾

(1) Ac贸smico: negaci贸n de la realidad objetiva del mundo temporal: trascendental en un sentido que niega al mundo. nota de CeFelP

(2) Punch line, en ingl茅s, significa la frase u oraci贸n final de un chiste o historia, proporcionando el humor o alg煤n otro elemento crucial. 鈥 nota de CeFelP

(3) En filosof铆a, la merealog铆a es el estudio de las relaciones entre partes, tanto de las partes con el todo, como de las partes con otras partes. 鈥 nota de CelFelP

(4) En el ingl茅s original: s-nihilism, ya que escepticismo comienza con 芦s禄: scepticism. Se elije traducir como e-nihilismo para facilitar la lectura. 鈥 nota de CeFelP

(5) Esquismo/schizm: divisi贸n entre secciones o partidos fuertemente opuestos, causada por diferencias de opini贸n o creencia. Similar a cisma, separaci贸n formal de una Iglesia en dos Iglesias o la secesi贸n de un grupo debido a diferencias doctrinales y de otro tipo. 鈥 nota de CeFelP.

(6) Tal vez un parafraseo a Stirner. Un pasaje de 鈥楨l 脷nico y Su Propiedad鈥 (traducci贸n de Pedro Gonz谩lez Blanco) dice: Yo tambi茅n amo a los hombres, no s贸lo a algunos, sino a cada uno de ellos. Pero los amo con la conciencia de mi ego铆smo; los amo porque el amor me hace dichoso; amo porque me es natural y agradable amar. No reconozco la obligaci贸n de amar. Tengo un sentimiento com煤n con todo ser sensible; lo que lo aflige me aflige, y lo que lo alivia me alivia; Yo podr铆a matarlo, no puedo martirizarlo. 鈥 nota de CeFelP.

(7) El pasaje de 鈥楨l 脷nico y Su Propiedad鈥 (traducci贸n de Pedro Gonz谩lez Blanco) dice: A la sentencia cristiana 鈥渢odos somos pecadores鈥, yo opongo 茅sta: 鈥溌odos somos perfectos!鈥 Porque a cada instante somos todo lo que podemos ser y nunca nada nos obliga a ser m谩s.