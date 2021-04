–

De parte de SAS Madrid April 17, 2021 89 puntos de vista

170 personalidades mundiales piden la suspensi贸n temporal de las patentes para aumentar las dosis disponibles.

El estudio m谩s ambicioso realizado hasta la fecha sobre la financiaci贸n que ha permitido desarrollar una vacuna frente al coronavirus, en este caso la de AstraZeneca, revela que la industria farmac茅utica soport贸 menos del 3% de los costes de investigaci贸n que la han hecho posible. La mayor parte de los 120 millones de euros invertidos llegaron desde el Gobierno del Reino Unido (45 millones) y la Comisi贸n Europea (30 millones), mientras el resto proced铆a de entidades tambi茅n financiadas con fondos p煤blicos (centros de investigaci贸n) y fundaciones que apoyan la investigaci贸n cient铆fIca.

Esta prueba de lo relevante que ha sido la financiaci贸n p煤blica en los f谩rmacos contra el coronavirus vuelve a poner sobre la mesa el tema de la liberaci贸n de patentes, extremo por el que 170 personalidades mundiales enviaron este jueves una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedir la suspensi贸n temporal de estas licencias.

鈥淗an sido la inversi贸n p煤blica y la colaboraci贸n internacional las que han tra铆do las vacunas frente al virus鈥, resumen en un comunicado los autores del estudio, investigadores de la organizaci贸n independiente Alianza de Universidades por las Medicinas Esenciales en el Reino Unido. El trabajo, avanzado este jueves por el diario brit谩nico The Guardian y pendiente de ser revisado por pares antes de su publicaci贸n en una revista cient铆fica, rastrea cientos de millones de ayudas p煤blicas destinadas a la investigaci贸n en las 煤ltimas dos d茅cadas y localiza aquellas que han hecho posible el desarrollo de la vacuna, en el que tambi茅n ha participado la Universidad de Oxford.

Los resultados del trabajo son mucho m谩s detallados, pero coinciden en lo esencial con la informaci贸n publicada sobre otras vacunas frente al coronavirus, como la de Moderna. Un comunicado del Gobierno de Estados Unidos pone de manifiesto que ha destinado m谩s de 3.400 millones de euros para el 鈥渄esarrollo, ensayos cl铆nicos y producci贸n鈥 del f谩rmaco, basado en una novedosa tecnolog铆a denominada ARN mensajero. Como referencia, esta cantidad es m谩s de cuatro veces superior a todo el presupuesto en I+D de Moderna en el a帽o 2020, a帽o en el que su vacuna fue desarrollada.

Estas nuevas informaciones avivan el debate sobre la posibilidad de dejar sin efecto el sistema de patentes que impide fabricar vacunas a otros productores que no sean los titulares de las licencias. Esto, apuntan los cr铆ticos con el sistema, est谩 retrasando la administraci贸n de los sueros a la totalidad de la poblaci贸n mundial y cuestiona uno de los argumentos utilizados por la industria: la necesidad de patentes (que pueden durar de 10 a 20 a帽os, seg煤n el caso) para recuperar las fuertes inversiones y riesgos que asumen en el desarrollo de los f谩rmacos.

Nueve de cada 10 dosis pinchadas hasta la fecha lo ha sido en los pa铆ses ricos, mientras los m谩s pobres tendr谩n que esperar a煤n bastantes meses o incluso a帽os. Este escenario, m谩s all谩 de consideraciones 茅ticas y sociales, incrementa el riesgo de que surjan nuevas variantes del virus que hagan ineficaces las vacunas ya administradas, alertan todos los expertos.

La suspensi贸n temporal de las patentes mientras dure la pandemia ha ganado adeptos en los 煤ltimos tiempos, como evidencia la carta p煤blica remitida al presidente de EE UU, Joe Biden, por 170 exdirigentes mundiales y premios Nobel. Entre ellos est谩n los expresidentes del Gobierno de Espa帽a Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero y Felipe Gonz谩lez, el expresidente franc茅s, Fran莽ois Hollande o el ex primer ministro brit谩nico Gordon Brown. Esta suspensi贸n, recoge el texto, conformar铆a 鈥渦na etapa vital y necesaria para acabar con la pandemia鈥. 鈥淓stamos esperanzados por las informaciones seg煤n las cuales vuestra Administraci贸n est谩 examinando una suspensi贸n temporal de los derechos de propiedad intelectual de la OMC [Organizaci贸n Mundial del Comercio] durante la pandemia, como propusieron Sud谩frica y la India鈥 el pasado oto帽o, contin煤a.

La OMC ha sido tradicionalmente el foro en el que los pa铆ses ricos 鈥攅n los que tienen su sede las grandes farmac茅uticas鈥 han defendido los intereses del sector. 鈥淒e hecho, la exenci贸n de las patentes la est谩n paralizando en este organismo un grupo muy reducido de gobiernos, entre ellos Estados Unidos, la Uni贸n Europea, Reino Unido, Suiza y Jap贸n. Sin este veto, y liberando el conocimiento para producir las vacunas, nuevos actores podr铆an incrementar la producci贸n mundial鈥, explica Irene Bernal, investigadora de Salud por Derecho, entidad que aboga por el acceso universal a los f谩rmacos y el fin de las patentes.

Pese a las duras cr铆ticas contra empresas del sector como AstraZeneca pronunciadas por algunos l铆deres europeos en la actual crisis 鈥攜 que algunas voces como el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se han sumado a la petici贸n de suspender las patentes鈥, la Uni贸n Europea no considera que la escasez de vacunas se deba a las licencias. 鈥淟os problemas no se resolver谩n suspendiendo las patentes. Est谩n relacionados con una insuficiente capacidad de producci贸n鈥, defendi贸 hace 10 d铆as la Comisi贸n Europea.

Fabricar m谩s vacunas

Jos茅 F茅lix Lobo, catedr谩tico em茅rito en Econom铆a de la Universidad Carlos III (Madrid), coincide en que 鈥渁 corto plazo, la suspensi贸n de las patentes no resolver铆a el problema m谩s urgente, que es de fabricar y hacer llegar suficientes vacunas a todo el mundo en los pr贸ximos meses鈥. 鈥淧ara lograr que lleguen tambi茅n a los pa铆ses m谩s vulnerables, es necesario dotar de m谩s recursos a Covax [coalici贸n participada por la Organizaci贸n Mundial de la Salud] y establecer mecanismos para que las vacunas encargadas de m谩s por los pa铆ses ricos sean reenviadas a aquellos que no tienen. Reformar el sistema de patentes es algo necesario, cierto, pero ahora no es lo m谩s prioritario鈥, defiende Lobo.

Guillem L贸pez-Casasnovas, director del Centro de Investigaci贸n en Econom铆a y Salud de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), recuerda que 鈥渓a OMC ha tenido siempre un mecanismo muy bien definido para la exenci贸n temporal de las patentes鈥. 鈥滶jecutarlo solo requiere la voluntad pol铆tica de los gobiernos. Es algo que pueden hacer, pero antes deben ponerse de acuerdo, asumir la cuant铆a de la indemnizaci贸n a la farmac茅utica y tambi茅n aceptar el precedente que esto genera鈥, a帽ade.

En el seno de la OMC ha surgido la llamada tercera v铆a, propuesta a principios de marzo por una decena de pa铆ses, entre ellos Australia, Canad谩, Chile y Colombia. 鈥淓sta iniciativa aboga por impulsar las llamadas licencias voluntarias鈥, acuerdos entre farmac茅uticas para que las titulares de las patentes puedan ceder la producci贸n de m谩s dosis a otras compa帽铆as.

Esta es, tambi茅n para la UE, la mejor f贸rmula para incrementar la producci贸n durante los pr贸ximos meses. Salud por Derecho, en cambio, ve esta f贸rmula como un 鈥渕ovimiento defensivo del sector ante sus fallos de los 煤ltimos meses y una soluci贸n que no ataca el problema de ra铆z, que es el obst谩culo que las patentes suponen para que vacunas y otros medicamentos lleguen a todos los que los necesitan鈥.

La patronal farmac茅utica Farmaindustria, por su parte, explica que 鈥渓as proyecciones hechas por agencias independientes apuntan a que los acuerdos entre compa帽铆as, 263 actualmente, deben permitir el suministro necesario de dosis en lo queda de a帽o鈥. 鈥淪eg煤n los datos disponibles, la producci贸n en 2021 ascender谩 a entre 9.000 y 12.000 millones de dosis, lo que debe ser suficiente para inmunizar al menos al 70% de la poblaci贸n mundial antes de fin de a帽o鈥.

Enlace relacionado ElPa铆s.com 16/04/2021.