Cuando el 26 de noviembre del a帽o 2016 el mundo se sacudi贸 con la noticia de la muerte del comandante Fidel Alejandro Castro, la m谩xima del h茅roe nacional cubano, Jos茅 Mart铆, se hizo m谩s patente que nunca: 鈥淟a muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida鈥.

Efectivamente, y cuando hay que referirse al estadista m谩s importante que ha tenido el continente americano en doscientos a帽os de independencia formal, esa m谩xima martiana se enciende cuando este 13 de agosto conmemoramos los 95 a帽os del nacimiento de ese Fidel Castro, m谩s actual que nunca. Vida y muerte de un personaje hist贸rico, que en casi un siglo ha impregnado la pol铆tica de Latinoam茅rica y 脕frica en especial y con indudables influencias en el resto del planeta. Y en este a帽o 2021, momento hist贸rico donde la mayor de las Antillas atraviesa momentos complejos, en el marco de una pandemia sanitaria que refleja en toda su dimensi贸n los alcances de la pol铆tica de m谩xima presi贸n que ejerce el imperialismo y sus socios incondicionales 鈥攍atinoamericanos y europeos principalmente鈥 el recordar a Fidel es un b谩lsamo dentro de tanta putrefacci贸n pol铆tica.

Ante lo sostenido, traigo a colaci贸n parte del escrito que saqu茅 a la luz ese infausto mes de noviembre del a帽o 2016 (1) cuando Fidel Castro Ruz falleci贸 y refer铆 una breve biograf铆a de este hijo de un inmigrante espa帽ol, 脕ngel Castro 鈥攇allego de la localidad de L谩ncara en la provincia de Lugo, reclutado por el ej茅rcito espa帽ol para la Guerra contra los mambises鈥 y que se avecind贸 en Cuba a fines del siglo XIX. Su madre, Lina Ruz, cubana residente en Pinar del R铆o, pero tambi茅n de origen peninsular 鈥攄e las islas Canarias鈥 ambos de humilde extracci贸n, que a fuerza de trabajo lograron una posici贸n econ贸mica s贸lida. De esa relaci贸n nace, en la localidad oriental de Bir谩n, un 13 de agosto del a帽o 1926, el hombre que cambiar铆a el rostro de su pa铆s y de Latinoam茅rica y que se constituy贸 en una de las figuras hist贸ricas m谩s grandes del Siglo XX y los primeros lustros del XXI. Educado en el estricto marco acad茅mico y disciplinario de colegios religiosos, tendr铆an especial influjo en 茅l la formaci贸n jesuita recibida en el Colegio Dolores de Santiago de Cuba y posteriormente en el Colegio Bel茅n de La Habana, de la misma congregaci贸n.

Un Hombre Multifac茅tico

Un Fidel curioso, deportista 鈥攂asquetbolista, beisbolista, ajedrecista鈥 que refrendar铆a a trav茅s de un apoyo sostenido de su gobierno al deporte cubano convirti茅ndolo en el referente latinoamericano en materia de panamericanos y competencias ol铆mpicas. Una potencia global que elev贸 muy en alto el nombre de Cuba en el concierto internacional鈥 Unido a ese h谩bito por el deporte, encontramos un hombre 谩vido de estudiar, leer y formarse. Un joven, que al ingresar a la Universidad de La Habana ver铆a explosionar su inter茅s por las causas sociales, acrecentadas al convertirse en dirigente de la combativa Federaci贸n de Estudiantes Universitarios (FEU) donde lleg贸 a ocupar cargos directivos, a la par de examinar en forma libre las tres carreras que matricul贸: Derecho, Derecho Diplom谩tico y Ciencias Sociales.

Su vocaci贸n internacionalista se hizo patente cuando en el a帽o 1947, con apenas 21 a帽os, particip贸 activamente en los intentos de derrocar al dictador Dominicano Rafael Trujillo, incluso formando parte del desembarco por Cayo Confites, que al ser interceptado por las fuerzas del dictador acab贸 en su disoluci贸n y el escape de Fidel a nado, aprovechando su condici贸n f铆sica privilegiada. En 1948 Fidel Castro, como delegado de la FEU, asisti贸 a Colombia a la IX Conferencia Interamericana 鈥攓ue creara la actual Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA)鈥 en el marco de revueltas sociales, que acabar铆an con la muerte del candidato progresista a presidente Jorge Eliecer Gait谩n, durante la rebeli贸n conocida como el Bogotazo.

De vuelta en Cuba, la constataci贸n de que s贸lo la lucha activa y resuelta de la sociedad cubana podr铆a derrotar a la dictadura del sargento devenido golpista Fulgencio Batista 鈥攈erramienta del gobierno estadounidense en la isla鈥 Fidel Castro Ruz, junto a un grupo de 160 revolucionarios, concret贸 lo que se denomina en la historia como El Asalto al Cuartel Moncada, llevado a cabo un 26 de Julio del a帽o 1953. Operaci贸n que termin贸 con la detenci贸n, tortura y muerte de gran parte de los combatientes en actos que merecieron la repulsa de la sociedad cubana, logrando que no se ejecutara extrajudicialmente a Fidel y terminara en prisi贸n junto a algunos de sus compa帽eros.

Juzgado por el poder judicial de la dictadura de Batista, Fidel realizar谩 su propia defensa legal, en un alegato final conocido como 鈥淟a Historia Me Absolver谩鈥 (2) donde deja al desnudo las contradicciones del r茅gimen y las desigualdades que explican la necesidad de alzarse contra la tiran铆a. Un discurso donde esboza los principales problemas de Cuba en ese momento y la necesidad de resolverlos: el problema de la tierra, la industrializaci贸n, la vivienda, el desempleo, la educaci贸n y el de la salud. Un manifiesto que mostr贸 la visi贸n estrat茅gica de un dirigente como pocos en ese momento, no s贸lo en Cuba, sino que en Latinoam茅rica. 鈥淓n cuanto a m铆, se帽al贸 Fidel en su alocuci贸n, s茅 que la c谩rcel ser谩 dura como no la ha sido nunca para nadie, pre帽ada de amenazas, de ruin y cobarde ensa帽amiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arranc贸 la vida a setenta hermanos m铆os. Condenadme, no importa, La historia me absolver谩鈥

Condenado a 15 a帽os de prisi贸n, Fidel es liberado luego de 22 meses preso en la Isla de Pinos 鈥揳ctual Isla de la Juventud鈥 tras una amnist铆a establecida en mayo del a帽o 1955. Convertido en figura p煤blica pol铆tica cubana, se traslada a M茅xico donde comienza a preparar con un grupo de compatriota, al que se une el guerrillero argentino Ernesto Che Guevara de la Serna, el desembarco de un n煤cleo combatiente que propiciar谩 el derrocamiento de la dictadura de Batista. As铆, tras un a帽o de preparaci贸n, 82 combatientes, a bordo del yate Granma, zarpan del puerto mexicano de Tuxpan un 25 de noviembre del a帽o 1956, recalando en las cercan铆as de la Playa de las Coloradas en el Municipio de Niquero, en la actual Provincia de Granma, una semana despu茅s.

Los problemas del desembarco generaron la p茅rdida de armas y combatientes, que oblig贸 al grupo revolucionario a reagruparse y marchar hacia la Sierra Maestra, marcando as铆 el inicio de la lucha guerrillera del Movimiento 26 de Julio. Fuerza rebelde, encabezada por Fidel Castro Ruz, que triunfar谩 en la Guerra de liberaci贸n sostenida contra la dictadura de Fulgencio Batista. Durante 3 a帽os el Ej茅rcito Rebelde, inferior en n煤mero y armamento combati贸 contra un ej茅rcito apoyado por los EEUU 鈥攃onformado por 70 mil hombres鈥 y que terminar谩 con el triunfo de las Fuerzas Guerrilleras el 1 de enero del a帽o 1959, marcado por la huida de Batista. Terminada la lucha se da comienzo a una revoluci贸n, al trabajo de gobierno en un Estado que sufrir铆a enormes transformaciones y que cambiar铆a la cara, no s贸lo de Cuba como 鈥淭erritorio Libre de Am茅rica鈥 sino que del conjunto de Latinoam茅rica y ejemplo a seguir a seguir por los Movimientos de Liberaci贸n en 脕frica, Asia y las organizaciones pol铆ticas, que encontraron en la revoluci贸n cubana el faro y gu铆a que necesitaban como referencia.

Cuba No Ha Dejado Nunca de Combatir

Con el triunfo de las fuerzas del Movimiento 26 de Julio, la Cuba revolucionaria, comenzar铆a a enfrentar una guerra m谩s costosa y que a煤n hoy se extiende con su carga de desastrosos efectos. Una guerra b谩rbara de agresiones, de intentos de magnicidio, de bloqueo y embargos. Del financiamiento de campa帽as de invasi贸n, de cerco a Cuba en todos los 谩mbitos: sean estos pol铆ticos, econ贸micos o diplom谩ticos. Una agresi贸n que no disminuy贸 ni tan siquiera cuando el campo socialista se derrumb贸. Y quienes cre铆an que muerto el 谩mbito de apoyo de esta Revoluci贸n implicar铆a su derrumbe, tuvieron que reconocer que la dignidad tiene un precio mayor que aquel que marca el neoliberalismo. Y as铆 Cuba, cual ave f茅nix, renace de las necesidades de un socialismo que en muchos pa铆ses no dio el ancho pues, a diferencia de Cuba, no estaba insertado en el ADN de la sociedad.

La revoluci贸n cubana, encabezada por Fidel bajo el per铆odo conocido como Guerra Fr铆a, sostuvo una estrecha alianza con la ex URSS con hitos hist贸ricos como la Crisis de Octubre el a帽o 1962, el apoyo a los movimientos de Liberaci贸n Nacional y Guerras de independencia en Argelia, Angola, Mozambique, Nicaragua entre otros. Esa pol铆tica activa de internacionalismo propugnada por Fidel Castro determin贸 una pol铆tica estadounidense destinada permanentemente a tratar de desestabilizar y tratar de derrocar al gobierno revolucionario y en especial asesinar a Fidel, quien sufri贸 un total de 638 intentos de magnicidio en las formas m谩s diversas. Destaco que la agresi贸n, durante el gobierno del dem贸crata y cat贸lico John F. Kennedy, fue el sumun de la criminalidad: sabotaje pol铆tico, econ贸mico, intentos de asesinato de Fidel y otros l铆deres cubanos, quema de cosechas, introducci贸n de enfermedades contagiosas, apoyo a grupos contrarrevolucionarios, intensificaci贸n del bloqueo total. JFK, el pol铆tico con visi贸n de futuro, el prohombre de la democracia y la lucha por la libertad de los pueblos, seg煤n sus defensores y admiradores, ha sido el primer responsable de esta verdadera empresa multinacional de atentados y asesinatos pol铆ticos.

La Cuba de Fidel, a pesar de los intentos de destruirla y con ello hacer desaparecer a su m谩ximo l铆der, ser谩 recordada como el ejemplo de un pa铆s peque帽o capaz de ayudar a la consolidaci贸n de la independencia de m煤ltiples pa铆ses: la lucha de Angola por su independencia de Portugal y el enfrentamiento contra las fuerzas apoyadas por Sud谩frica y el Zaire del dictador Mobutu Sese Zeko con deseos de apoderarse del enclave de Cabinda y su riqueza petrol铆fera. Un combate sostenido contra las fuerzas terroristas apoyadas por la Sud谩frica del Apartheid como fue la UNITA del mercenario Jon谩s Savimbi, que en esa lucha conseguir铆a, no s贸lo consolidar el proceso angolano, sino tambi茅n lograr la independencia de Namibia y generar las condiciones que permitieron el derrumbe del sistema del apartheid.

Logro que el propio Nelson Mandela reconocer铆a en su discurso de toma de posesi贸n como el Primer presidente negro de la Sud谩frica sin apartheid. Apoyo que tuvo su expresi贸n de gesta militar en la m铆tica batalla de Cuito Cuanavale en territorio angolano, que logr贸 derrotar a las fuerzas sudafricanas y hacerlas retroceder hasta su propio territorio, atravesando Namibia en persecuci贸n de las derrotadas fuerzas blancas de Pretoria, para as铆 obligarlas, no s贸lo a no volver a agredir directamente a Angola, sino que propiciar la Independencia de Namibia y apuntalar la definitiva ca铆da del totalitario y racista r茅gimen de Apartheid. Y con ello acrecentar el camino del ejemplo para derrotar a otro r茅gimen de apartheid que a煤n subsiste y que es necesario eliminar, como es el sionismo, que desde el a帽o 1948 ocupa y coloniza a Palestina, mediante un modelo que imita tanto al nacionalsocialismo del Tercer Reich, como a la Sud谩frica racista.

Escrito en piedra, en una pared de 697 metros, en la Colina del Parque de la Libertad en Pretoria, aparecen, a la par del nombre de 95 mil combatientes sudafricanos muertos en diversos conflictos, los nombres de 2.107 cubanos que murieron defendiendo la causa del internacionalismo. Los medios internacionales como la BBC de Inglaterra daban cuenta del apoyo solidario de Mandela a Cuba, en la primera visita que realiz贸 a la isla en julio del a帽o 1991, apenas un a帽o y medio despu茅s de salir de la c谩rcel en Robben Island donde permaneci贸 cerca de tres d茅cadas. Sostuvo Mandela, respecto a Cuito Cuanavale 鈥淎quella impresionante derrota del ej茅rcito racista le dio a Angola la posibilidad de disfrutar de la paz y consolidar su soberan铆a. Le dio al pueblo de Namibia su independencia, desmoraliz贸 al r茅gimen racista blanco de Pretoria e inspir贸 la lucha contra el apartheid dentro de Sud谩frica (鈥). Sin la derrota en Cuito Cuanavale nuestras organizaciones nunca hubieran sido legalizadas” sostuvo Mandela ante una multitud el 26 de julio de 1991 en Matanzas, Cuba.

Con la ca铆da de los socialismos reales el an谩lisis occidental indicaba que la revoluci贸n cubana se vendr铆a abajo, una vez destruido el marco pol铆tico y econ贸mico que sustentaba en forma mayoritaria un gobierno que en un 90% comerciaba con el mundo socialista. Sin duda fue un golpe dur铆simo, pero al mismo tiempo demostr贸 que EEUU ya no necesitaba la excusa del enfrentamiento este-oeste para seguir desestabilizando a Cuba. No sirve de justificaci贸n para estas acciones, ni siquiera el argumento de los realistas pol铆ticos, o de los pragm谩ticos, e incluso de los que avalan las teor铆as geoestrat茅gicas, el hecho que Cuba haya sido aliada de la Uni贸n Sovi茅tica, por tanto, 驴C贸mo se segu铆a justificando la continuaci贸n de la agresi贸n contra Cuba, cuando no quedaba nada de aquel mundo bipolar? 驴C贸mo se entiende, el endurecimiento constante del bloqueo contra un pa铆s soberano, sin existir ninguna resoluci贸n de las Naciones Unidas que avalara tal acci贸n?

Cuba, desde el momento del triunfo mismo de su revoluci贸n, ha hecho de la resistencia un concepto y pr谩ctica de lucha. A un costo alt铆simo para la poblaci贸n, pero con la dignidad intacta. Oponer resistencia contra cualquiera de las trece administraciones estadounidenses que han pasado por la Casa Blanca mientras la revoluci贸n sigue intacta. Desde John F. Kennedy a Joe Biden, Cuba ha resistido, con un Fidel Castro claro, estratega, visionario y sobre todo un estadista como ning煤n otro en Latinoam茅rica, a la par de los grandes nombres del Siglo XX y un legado que, a pesar de los intentos desestabilizadores, cuyos 煤ltimos cap铆tulos lo vimos el pasado 11 de julio de este a帽o 2021, contin煤a vigente.

La muerte f铆sica de un l铆der, que marc贸 a fuego la pol铆tica mundial en general y la Latinoamericana en particular es s贸lo un detalle, un evento propio de la vida, un paso natural. Hoy conmemoramos su nacimiento, as铆 como recordamos su muerte. Y digo que ambos extremos son un detalle pues para comprenderlo, en toda su magnitud, hay que recurrir al H茅roe Cubano, a Jos茅 Mart铆, admirado y alentado en sus estudios por Fidel y la Revoluci贸n en el sentido que 鈥淟a muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida鈥 y, en ese plano, la obra de Fidel sobrepasa barreras f铆sicas, geogr谩ficas, idiom谩ticas situ谩ndose como una figura hist贸rica innegable.

Hoy, m谩s que nunca a la par de las figuras imborrables de la Revoluci贸n Cubana como Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Celia S谩nchez y los millones de internacionalistas militares, educadores, m茅dicos (como las brigadas que apoyan la lucha contra el Covid 19 en 56 pa铆ses del mundo), obreros, ingenieros, enfermeras, alfabetizadores, que elevan el nombre de Cuba hasta los m谩s alto, se alza el nombre de Fidel Castro, que entra en la categor铆a de los imprescindibles. Un hombre cuyas palabras certeras avizoraron gran parte de los problemas que hoy nos aquejan como humanidad: crisis clim谩tica, deuda externa, el papel perverso del sionismo. La inequidad y bestialidad del capitalismo, entre otros. (3)

Un dirigente que en diciembre del a帽o 2014 en su discurso por el XXXII aniversario del desembarco del Granma, fundaci贸n de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y proclamaci贸n de la Ciudad de La Habana 鈥楲ista para la defensa en la primera etapa鈥, 5 de diciembre de 1988 en la Plaza de la Revoluci贸n 鈥楯os茅 Mart铆鈥, sostuvo con claridad:

鈥淎un cuando un d铆a formalmente mejoraran las relaciones entre Cuba socialista y el imperio, no por ello cejar铆a ese imperio en su idea de aplastar a la Revoluci贸n Cubana, y no lo oculta, lo explican sus te贸ricos, lo explican los defensores de la filosof铆a del imperio. Hay algunos que afirman que es mejor realizar determinados cambios en la pol铆tica hacia Cuba para penetrarla, para debilitarla, para destruirla, si es posible, incluso, pac铆ficamente; y otros que piensan que mientras m谩s beligerancia le den a Cuba, m谩s activa y efectiva ser谩 Cuba en sus luchas en el escenario de Am茅rica Latina y del mundo. De modo que algo debe ser esencia del pensamiento revolucionario cubano, algo debe estar totalmente claro en la conciencia de nuestro pueblo, que ha tenido el privilegio de ser el primero en estos caminos, y es la conciencia de que nunca podremos, mientras exista el imperio, bajar la guardia, descuidar la defensa鈥. (4)

Fidel era un profundo conocedor de la historia y su consejo en este plano reviste la necesidad de tomarlo al pie de la letra: 鈥渆s nuestro deber conocer la historia y es nuestro deber trabajar para que las nuevas generaciones conozcan la historia, porque eso les ayudar谩 a mantener levantado el esp铆ritu y la conciencia revolucionaria, el reconocimiento y la gratitud hacia las generaciones que se sacrificaron, el deber de seguir adelante por los caminos del socialismo, por los caminos del comunismo y por los caminos del internacionalismo鈥 (5) As铆 lo entienden los revolucionarios en Venezuela, Palestina, Ir谩n, entre otros, que d铆a a d铆a cumplen la m谩xima de tener siempre presente la necesidad de resistir frente a los embates del imperio.

—-

Notas

