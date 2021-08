–

De parte de Amor Y Rabia August 30, 2021 53 puntos de vista



por Juan Manuel de Prada

30 de agosto de 2021

Se帽alaba Unamuno con su vehemencia caracter铆stica que 芦es una disposici贸n del esp铆ritu muy frecuente en todas partes, pero mucho m谩s en los pueblos de cultura incipiente o advenediza -y como advenediza, pegadiza-, [鈥 la fe ciega en la ciencia, tanto mayor cuanto menor es la ciencia de los que la poseen禄. Y a帽ad铆a el maestro, refiri茅ndose a estas masas cretinizadas que profesan la fe ciega en la ciencia, que 芦tienen siempre alg煤n mote con que defenderse de nuestros asaltos: nos llaman m铆sticos o te贸logos o paradojistas o, en 煤ltimo caso, ignorantes禄. Para concluir que 芦apenas sospechan el mar desconocido que se extiende por todas partes en torno al islote de la ciencia, ni sospechan que a medida que ascendemos por la monta帽a que corona el islote, ese mar crece y crece y se ensancha a nuestros ojos, que por cada problema resuelto surgen veinte problemas por resolver禄.

Ocho meses despu茅s de que las terapias g茅nicas experimentales fuesen presentadas como la purga de Benito, su fracaso se ha vuelto indisimulable. Como ha se帽alado Robert Malone, el inventor de la t茅cnica del ARN mensajero, la administraci贸n masiva de terapias g茅nicas experimentales no servir谩 para erradicar el virus. Adem谩s, se ha probado que provocan multitud de efectos secundarios a corto plazo (muchos m谩s que otras vacunas que, con una incidencia negativa mucho menos relevante, han sido retiradas); y se ha probado tambi茅n que su acci贸n protectora es muy limitada temporalmente, am茅n de muy d茅bil, como prueba el hecho de que los vacunados se infecten con una carga v铆rica semejante a los no vacunados y contagien a personas sanas. Estas afirmaciones no las hace un negacionista locoide, sino el inventor de la t茅cnica empleada en esta terapia g茅nicas experimental.

20 Minutos, 21 de agosto de 2021: “Las muertes y los contagios por Covid se disparan en un mes en las residencias” (FUENTE)

Falta todav铆a por determinar si, como asegur贸 Luc Montagnier, la administraci贸n masiva de estas terapias g茅nicas experimentales est谩 relacionada con la emergencia de nuevas variantes del virus. Tampoco sabemos todav铆a los efectos secundarios que estas terapias g茅nicas tendr谩n a medio y largo plazo. Ese mar infinito de problemas sin resolver se empezar谩 a atisbar este invierno; pero habr谩n de pasar muchos a帽os antes de que conozcamos su extensi贸n. Lo que sabemos por el momento es que las muertes por coronavirus no hacen sino crecer semana tras semana en pleno verano; y que la inmensa mayor铆a de los muertos son ancianos vacunados. Sin embargo, la propaganda sist茅mica trata de maquillar esta evidencia dando publicidad a los casos de no vacunados; y asegurando grotescamente sin ninguna base cient铆fica que, en caso de que no se hubiesen administrado las terapias g茅nicas experimentales, la mortandad habr铆a sido mucho mayor.

Desagraciadamente, quienes m谩s obligados estaban a explorar el mar desconocido que se extiende por todas partes en torno al islote de las terapias g茅nicas experimentales -m茅dicos y periodistas- han resuelto apuntarse al silencio de los corderos. As铆, mientras callan, los fecundan al modo que Zeus fecund贸 a D谩nae (*).

* Frase con doble sentido: Zeus fecund贸 a Danae mediante una lluvia de oro/dorada, por lo que puede entenderse, por un lado, a que a los que colaboran con esta farsa (periodistas y m茅dicos) les llueve oro al estar comprado su silencio y colaboraci贸n por las farmac茅uticas; y, por otro, hace referencia a la pr谩ctica sexual denominada lluvia dorada, dando a entender que se est谩n meando en la cara de la poblaci贸n que traga con este circo infernal (Nota de AyR).