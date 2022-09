–

De parte de A Las Barricadas September 19, 2022 214 puntos de vista

Por lo visto ha muerto Isabel Mountbatten Windsor. Algo as铆 se llamaba realmente, me parece. Y hay una especie de delirio f煤nebre, fara贸nico, recorriendo el mundo civilizado. Bueno, d铆as de luto y todo eso, y mandatarios del Planeta (excluidos los del Eje del Mal) llegando en autob煤s con sus c贸nyuges.

Ah铆 va, todo eso me da igual. Lo que no deja de fascinarme en estos eventos, son las largas colas de gente vulgar que aguarda horas y horas para presentar sus respetos a una difunta. Y hay personajes de los c茅lebres que han hecho hasta trece horas de cola. Desgraciadamente no conozco los nombres de esos personajes c茅lebres, que para m铆 son m谩s oscuros que la muerte. Hay dos 鈥搒in embargo鈥 que me han llamado mucho la atenci贸n por sonarme sus nombres: el ex-futbolista Beckham, y el metalero Rob Halford鈥 Flipo, de verdad. Menudo teatrillo pa se帽alarse como admiradores del Estado. Bueno, ni quito ni pongo all谩 cada cual con c贸mo pasa su tiempo. Pero os tengo que explicar mi perplejidad.

Doce o trece horas haciendo cola la gente del com煤n y algunos famosos, para quedarse unos segundos delante de una tarta gigante. O sea: 隆no se puede ver a la momia de Isabel con el formol inyectado por la arteria femoral! S贸lo se ve una especie de mini pir谩mide cubierta con una serie de colchas. En la tele lo han puesto, os lo juro, junto a unos t铆os firmes que parece que les metieron una escoba en el culo. 隆Y dentro puede haber cualquier cosa!, no s茅, 驴el esqueleto de un caballo?

Es incre铆ble. En los funerales de mi pueblo, el velatorio puede durar doce o tres horas, s铆. Pero el muerto o muerta est谩 visible, vestido, con su pa帽uelo sujet谩ndole la boca y los p谩rpados entreabiertos. La gente puede entrar y salir, personas que tiempo ha no se ve铆an y se odiaban por disputas bizantinas, pueden arreglar sus cuitas gracias al muerto, que nos recuerda lo ef铆mero de todo. Los ni帽os miran y ven su primer cad谩ver humano como si tal cosa. Y no solo el espect谩culo est谩 garantizado con la luz de las velas, los llantos espor谩dicos, los chistes, el olor espeso, y comentarios de los compadres y comadres鈥 Es que adem谩s se reparte caf茅, pastas, aguardiente, todo por cuenta de la familia, y la gente fuma, se relaciona, y hay un cura por all铆 de vez en cuando echando bendiciones si era cristiano, o el del sindicato colocando bien la bandera si era anarquista, y el perro ladra y todo el mundo comenta lo listo que es el jodido chucho, que se da cuenta de que el Pilili se ha ido. Y al final se hace el desfile hasta el cementerio y adi贸s muy buenas.

En cambio en el funeral de esa anciana, la familia Windsor, que es una familia riqu铆sima, no se ha tomado la molestia de repartir a los de la cola un triste refrigerio de t茅 y galletas. 驴Qu茅 les costaba haber montado un catering con lo que quiera que coman los ingleses? Pastel de ri帽ones con mermelada, pescado y patatas, gin tonic, y esas cosas, por ejemplo. Unos payasos y saltimbanquis que distraigan, alguien cantando 贸pera, no s茅. 驴Y qu茅 han dado teniendo un dineral? Nada. 驴Se puede ser m谩s taca帽o, vil y miserable? Es por eso, un entierro sin dignidad.

Se puede. Porque 鈥搕enedlo en cuenta鈥, algo que sea chungo, siempre puede ser superado por esta banda de gazn谩piros. Y lo m谩s curiosos de todo, es que esa masa de miles de personas que han hecho la cola de doce horas, no aguantar铆an ni veinte minutos, ja, ante el ata煤d abierto de su abuela.