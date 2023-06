El plan pol铆tico, econ贸mico y militar que desde hace 20 a帽os se cierne sobre los pueblos de Turqu铆a logr贸 por estos d铆as una nueva bocanada de aire fresco, con la reelecci贸n del presidente Recep Tayyip Erdogan en el balotaje que se realiz贸 el domingo 28 de mayo. El mandatario, que en dos d茅cadas supo sintetizar nacionalismo e islamismo, no s贸lo tendr谩 otros cinco a帽os de gobierno, sino que el Parlamento qued贸 a su disposici贸n, alcanzando la mayor铆a entre los esca帽os obtenidos por su partido, el AKP, y las fuerzas de extrema derecha aliadas a su administraci贸n, con los partidos MHP y Huda Par como representantes de las ideas m谩s extremas dentro del pa铆s.

El futuro en Turqu铆a no se vislumbra pr贸spero, salvo para Erdogan y sus aliados, ya sean pol铆ticos como empresariales. Aunque el presidente lleg贸 a estas elecciones con fuertes cr铆ticas internas debido a los terremotos que asolaron el sudeste del pa铆s en febrero, donde se multiplicaron las denuncias por corrupci贸n por las construcciones de edificios sin respetar las leyes vigentes y el posterior colapso de las edificaciones, los sectores m谩s conservadores de la sociedad le respondieron lo necesario para triunfar en la segunda vuelta.

Hasta ahora, el gobierno de Erdogan se caracteriz贸 por una fuerte represi贸n interna a la oposici贸n 鈥損rincipalmente contra el movimiento pol铆tico kurdo-, un descalabro econ贸mico que tiene al pa铆s entre los de mayor inflaci贸n a nivel mundial, y una pol铆tica exterior que apuesta al pragmatismo m谩s despiadado y un guerrerismo que 鈥搊tra vez- tiene como blanco principal al pueblo kurdo que habita la propia Turqu铆a, pero tambi茅n Rojava (norte de Siria) y Bashur (norte de Irak). Un ejemplo de esto 煤ltimo es que mientras las fuerzas insurgentes kurdas llamaron a un alto el fuego durante la campa帽a electoral y los comicios posteriores en Turqu铆a, la administraci贸n de Erdogan continu贸 bombardeando las regiones kurdas de esos pa铆ses vecinos.

Para estos cinco a帽os, el presidente reelecto seguramente redoble sus pol铆ticas de discriminaci贸n, principalmente contra las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, como lo dej贸 en claro durante toda la campa帽a electoral. Por supuesto, a esto se sumar谩 la persecuci贸n contra dirigentes opositores, periodistas, artistas y acad茅micos, algo que tambi茅n orden贸 en plena campa帽a. Erdogan saca sus fuerzas del apoyo interno, pero tambi茅n del silencio internacional. M谩s all谩 de sus diatribas p煤blicas con Occidente, Estados Unidos y la Uni贸n Europea (UE) se cuidan mucho de 鈥渕olestar鈥 a un aliado que tambi茅n es codiciado por Rusia. Ante este panorama, Erdogan juega todas sus fichas al pragmatismo m谩s crudo, negociando con unos y con otros, y obteniendo r茅ditos econ贸micos y militares. La UE ya le dio al gobierno turco millones de euros en un acuerdo-contrato para que Erdogan mantenga en el territorio a m谩s de tres millones de refugiados y refugiadas sirias. Aunque desde Europa todav铆a rechazan el ingreso de Ankara a la UE, saben que cuentan con un 鈥渂uen amigo鈥 que, con el correr de los a帽os, se convirti贸 en el carcelero de los y las refugiadas.

En uno de los lugares donde m谩s fue festejado el triunfo de Erdogan es en el cant贸n kurdo de Afrin, en el Kurdist谩n sirio, ocupado ilegalmente por mercenarios al servicio de Turqu铆a desde 2018. Desde ese a帽o, Afrin pas贸 de ser la zona m谩s pac铆fica en toda Siria a convertirse en una sucursal del infierno en la tierra, donde los asesinatos, los secuestros extorsivos, el robo de viviendas y campos de cultivos, con el 煤nico fin de producir un cambio demogr谩fico, expulsando a la poblaci贸n kurda que, hasta la ocupaci贸n, era mayoritaria. La periodista Lindsey Snell public贸 una serie de video en los que se vieron los 鈥渇estejos鈥 de islamistas y mercenarios que regentean Afrin, y que demuestran la violencia que implantaron en ese territorio.

Sultan Suleiman Shah mercenaries celebrating Erdogan’s re-election in Turkish-occupied Afrin, which has already resulted in injuries. There are reports that a child has been killed. pic.twitter.com/lzXrPX0lzI

鈥 Lindsey Snell (@LindseySnell) May 28, 2023