–

De parte de Trochando Sin Fronteras February 12, 2022 42 puntos de vista

La tremenda ineptitud del actual gobierno uribista ha terminado por colgar el desenvolvimiento futuro del pa铆s a un globo, un globo por dem谩s inflado con especulaci贸n y deuda. Este peligroso c贸ctel es similar al que se utiliz贸 en medio de la llamada 鈥prosperidad a debe鈥 durante la segunda d茅cada del siglo pasado, el cual cuando explot贸 condujo a una crisis cambiaria, fiscal, inflacionaria y de empleo, que termin贸 por empujar el paso del r茅gimen pol铆tico ultra conservador a otro que prometi贸 reforma y progreso mediante un mejor capitalismo. Sin embargo, a la hora decisiva ese r茅gimen liberal se asust贸, recul贸 y 煤nicamente fue funcional para desactivar las huelgas obreras y las protestas campesinas

Al ufanarse de lo 煤nico que puede, que es del crecimiento del 10 % en el PIB en 2021, el actual gobierno ha hecho pender su suerte de un globo. Ese resultado ha sido muy vendido por las empresas capitalistas de comunicaci贸n, eso s铆, guardando cuidado de no mostrar los pies de barro sobre los que descansa, quiz谩s para no espantar a los capitales extranjeros, o quiz谩s, para 隆evitar la atracci贸n de la malas energ铆as!. Sin embargo, un breve examen de las condiciones socioecon贸micas no parece dejar duda de lo flatulento de la situaci贸n.

En principio, el crecimiento econ贸mico descansa en los recortes a los impuestos y el incremento de subsidios a la producci贸n capitalista, a lo que suma pingues transferencias monetarias dirigidas a sostener la demanda por consumo. Entre los subsidios a la producci贸n la lista pasa por los que reciben los capitalistas del campo, como los arroceros; los que se est谩n dando para sostener la n贸mina de las empresas (PAEF), y los que percibe el sector construcci贸n a trav茅s de subsidio a la vivienda, sin los cuales no se sostendr铆a esa actividad tan importante para la industria, por su enganche con m谩s de cuarenta subsectores y tan vital para la recirculaci贸n del capital dinero en el sector financiero. A su vez, la demanda interna en algo se ve ayudada mediante los l铆chigos subsidios que se entregan en programas como: ingreso solidario, Colombia mayor, familias en acci贸n, j贸venes en acci贸n, y subsidio al desempleo, recursos que en realidad intentan procurarle una base pol铆tica al decadente uribismo.

Sobre estas pr谩cticas pol铆ticas los viejos keynesianos palidecen, pues tras tanta monserga a los neoliberales para que hicieran uso de los recursos p煤blicos a fin de paliar la crisis de largo plazo, estos, en medio de la pandemia y con la llegada de Baiden al gobierno de los EE. UU., se decidieron a hacerles caso y por eso ampliaron las fuentes del gasto p煤blico. En concreto, la doctrina de la estabilidad fiscal -con su regla fiscal y dem谩s- fue mandada al carajo鈥 si no m谩s all谩. As铆, en un giro eminentemente pragm谩tico, se demostr贸 que siempre prevalece la necesidad y la l贸gica de sostener la tasa de beneficio del capital, realidad ante la cual las recomendaciones que puede prestar la pseudo ciencia de la econom铆a se reducen a puras bober铆as.

Y son estas 鈥渘uevas鈥 pr谩cticas las que explican que la deuda externa del pa铆s haya brincado a noviembre de 2021 en 13,2 %, pasando de 148.194 millones a 167.859 millones de d贸lares. Lo m谩s destacable aqu铆, es que el incremento en la deuda p煤blica externa fue del 20,4 %, pasando a 100.415 millones de d贸lares. Esto 铆ndica un endeudamiento p煤blico cercano de 10.716 millones de d贸lares entre enero y noviembre de 2021, monto que traducido a d贸lar de 3.950 pesos, ronda los 42 billones de pesos, o como ahora es costumbre, algo as铆 como tres reformas tributarias[2]. Pero, en medio de la fiesta electoral poco se dice sobre este problema, dejando irresponsablemente que el entuerto recaiga sobre el pr贸ximo gobierno.

La 鈥渆ntrada鈥 y desaparici贸n de esa monta帽a de recursos puede ayudar a comprender las tasas de beneficios de la industria y por sobre todo los magn铆ficos resultados del sector financiero, pero muy en especial, puede ayudar a explicar el buen comportamiento de la pr贸spera industria de la corrupci贸n, que sin dilaci贸n legisl贸 para saltarse la ley que restringe el uso del gasto p煤blico en tiempo electoral. Y esta industria de la corrupci贸n se enlaza con la econom铆a del crimen, la prostituci贸n y las drogas, adem谩s de con sectores como gasto militar, miner铆a, obras p煤blicas, as铆 como el poder de los gremios capitalistas, entramado que desemboca en la conformaci贸n y acci贸n de los partidos pol铆ticos y en v铆nculos estructurales y profundos que ni telenovelas tan excitantes como 隆Aida!, logran inquietarlos.

Es por eso que la industria de la droga, naturalizada al punto de ser incorporada como parte inherente del capitalismo, prospera a niveles r茅cord, medidos no solamente en las estimaciones de hect谩reas sembradas, sino tambi茅n en su capacidad de cambio t茅cnico para adecuar sus circuitos comerciales, siendo as铆 usual el tr谩fico de submarinos con cargas de hasta cinco toneladas. Es as铆 que, seg煤n estimaciones un tanto elevadas, la econom铆a del narcotr谩fico podr铆a estar aportando entre once mil a quince mil millones de d贸lares a帽o al ingreso nacional, y que en todo caso, de acuerdo a los 铆ndices de estimaciones en los noventa, rondar铆a f谩cilmente los diez mil millones.

Es la industria capitalista de la corrupci贸n esa correa de articulaci贸n y transmisi贸n mediante la cual se despliega el poder entre los capitalistas del territorio nacional. Esta misma conecta decididamente con la industria del crimen y las drogas base sobre la cual se sostiene el incremento de la guerra en las diferentes regiones del pa铆s, y que ha dado en mutar a partir de la hegemon铆a del actual r茅gimen pol铆tico. En este sentido, tal vez uno de los pocos logros que deja el gobierno saliente es el desdibujar las causas pol铆ticas y sociales de la guerra y reducirla a enfrentamientos entre bandas criminales, como se comenta sobre la violencia que ba帽a cotidianamente al pueblo mexicano en varias regiones, v铆a por la cual se naturaliza su ideolog铆a pr谩ctica de que por el billete todo vale.

Pero quiso la fortuna que a la pol铆tica de 鈥prosperidad al debe鈥 se sumara la monta帽a rusa de la inflaci贸n de los precios de materias primas, como carb贸n, petr贸leo, caf茅, carnes y dem谩s. Entre estos recursos hay que se帽alar que los provenientes de producci贸n interna como caf茅 redundan en comportamientos sanos, mientras que los de petr贸leo y carb贸n poco empleo generan, y m谩s bien la recirculaci贸n de d贸lares sostiene las importaciones o los beneficios de empresas extrajeras. Por ello, lo 鈥渁fortunado鈥 de esa situaci贸n debe verse con cuidado, porque si bien el crecimiento del PIB se traduce en buenos resultados para los capitalistas, no sucede lo mismo para los proletarios y dem谩s clases populares que contin煤an soportando el desempleo, la pobreza y el hambre.

No obstante, lo delicado que traen 鈥渇ortunas鈥 como las de los precios especulativos es que colocan a la econom铆a y al pa铆s sobre l铆mites muy peligrosos, debido a que esas burbujas suelen reventar con rapidez y la ca铆da suele ser de golpetazo. Algo as铆 ya pas贸 entre fines de 2014 e inicios de 2015 con la descolgada de los precios del petr贸leo y del carb贸n, impacto que contrajo las exportaciones en m谩s del 40鈥% y que en los a帽os posteriores se dej贸 sentir sobre la tasa de crecimiento del PIB[3]. Pero, vale notar que en ese momento el gobierno logr贸 un aterrizaje suave, al aplicar el freno de emergencia echando mano del incremento en la deuda p煤blica. Es por eso que desde ese momento la deuda total del sector p煤blico no financiero no ha cesado de crecer al pasar de del 47,6 % al 71,5 % respecto del total del PIB entre 2014 y fines de 2020[4].

La experiencia se帽ala que ciertos quiebres en la econom铆a mundial vienen precedidos por fuertes alzas especulativas en los precios de las acciones y de las materias primas. Este tema es tratado con relativa insistencia por M. Roberts, qui茅n muestra indicadores sobre esa relaci贸n y su potencial suceso[5]. Por lo tanto, es muy esperable un nuevo suceso en la econom铆a mundial capaz de pinchar los especulativos precios y de imponer ajustes en el valor de los activos, situaci贸n que se deber谩 traducir en duras contracciones del mercado y los ingresos.

Un escenario de ese tipo pillar铆a muy mal parado a este o al gobierno venidero, y en correspondencia al pa铆s, porque ya se ha quemado el paraca铆das de emergencia que puede proveer el acudir al endeudamiento. Y como se sabe, en tales circunstancias los prestamistas endurecen sus exigencias y elevan las tasas de pr茅stamo, en un ambiente en que de por s铆 est谩n siendo elevadas por la banca mundial, resultando que se elevar铆a a煤n m谩s el costo en el servicio de la deuda. Y como sucedi贸 en 1982 y en 1998, el ajuste se suele realizar contra los salarios y el gastos p煤blico social, medida que empobrece m谩s a los que no se enriquecieron en la carrera especulativa.

隆Valiente!, como el cerdito, Iv谩n Duque fue capaz de colgar su suerte a un globo que pasaba, y desafortunadamente con su haza帽a nos empuja un poco m谩s hacia el abismo del desempleo y la pobreza.

[1] Por Edgar Fern谩ndez Integrante Centro de Pensamiento Praxis

[2] De acuerdo a la estad铆stica publicada por el Banco de la Rep煤blica.

[3] En 2014 el PIB creci贸 al 4,8 %, y ya en 2017 se hab铆a reducido a solo el 1,77 %.

[4] Datos del Banco de la Rep煤blica.

[5] Ver 鈥淧revisiones econ贸micas para 2022鈥, 03-01-22, publicado en la revista digital Sinpermiso.