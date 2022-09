–

En un dels seus articles a El País, Ana Iris Simon plantejava un tema fonamental: mentre els governs europeus, i l’espanyol en particular, atien la guerra en Ucraïna, l’opinió pública s’inclina més aviat per un pacte pacificador (35%), malgrat que això suposara una certa pèrdua de territori per als ucraïnesos.

Ben cert que hi ha un altre sector important que sí està per la ‘justícia’ (22%), o més aviat per la venjança contra Putin i no l’importa sostenir una guerra. Tot això ho treia d’un estudi del Consell Europeu de Relacions Exteriors (ECFR) nomenat així: Pau contra justícia: la propera divisió europea.https://ecfr.eu/publication/peace-v…

Segons aquest estudi d’Ivan Krastev i Mark Leonard, llevat de Polònia, a la majoria de països europeus predomina el primer sector, amb la qual cosa tenim una situació certament significativa per contradictòria entre l’actuació dels governs i la població. Els ciutadans europeus es troben preocupats pel cost econòmic de les sancions i per la possible escalada nuclear. No volen una guerra perllongada.

D’altra banda, només en Polònia, Alemanya, Suècia i Finlà ndia hi ha opinió favorable a l’increment del pressupost militar. Un pressupost que, d’altra banda, ja s’acosta en Espanya al famós 2% del PIB si es tenen en compte les despeses no incloses al ministeri de defensa, com ara el pagament del personal armat [1].

Els autors d’aquest informe proposen, com a solució d’aqueix problema, presentar i vendre la guerra com a defensiva. Tanmateix, allò que caldria és, a més de signar la pau, recomposar les relacions amb una Rússia que durant dècades va tractar d’acostar-se a occident (recordeu Mijail Gorbachov, Boris Yeltsin i el primer Putin) i que ha acabat decebuda d’aqueix acostament. Caldria apuntar en la línia que defensava l’ara recordat Gorbachov i que ha esdevingut impopular a la mateixa Rússia.

Potser no siga fà cil, evidentment, però val més aquest camí que no el d’aprofundir en els odis i les polaritzacions; en la dependència dels EEUU i en la destrucció.

[1] Son ben interessants les aportacions de Juan Carlos Rois en la web del grup Tortuga sobre les despeses militars en altres ministeris que no són el de defensa.Per exemple…

Font: https://jesuseduard.blogspot.com/20…