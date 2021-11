–

Pasaje de la entrevista

鈥 Usted hace poco dijo, no refiri茅ndose al socialismo en general sino al caso especifico de la Uni贸n Sovi茅tica, que hab铆a sido asesinada por la espalda. Le pregunto: en esta conjura de los pu帽ales blancos, entre los asesinos de la URSS 驴est谩 Mija铆l Gorbachov?

No, no podr铆a calificar a Gorbachov de esa forma, porque tengo otro concepto de Gorbachov y no el concepto de un asesino que premedit贸 la destrucci贸n de la URSS.

Con respecto a la Uni贸n Sovi茅tica ha ocurrido una autodestrucci贸n, una incre铆ble autodestrucci贸n. Es indiscutible que la responsabilidad de esa autodestrucci贸n la tuvieron los l铆deres, los que dirig铆an ese pa铆s. Ahora, algunos la destruyeron conscientemente y otros la destruyeron inconscientemente, fue lo que quise, mas o menos, expresar con eso; que todas las cosas que se hicieron conduc铆an a la destrucci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica, todos los fen贸menos y todas las tendencias que se desataron all铆 conduc铆an a la destrucci贸n, y nosotros lo vimos desde el principio o desde bastante al principio, cuando una serie de fen贸menos de esa naturaleza empezaron a desatarse all铆.

No puedo decir que Gorbachov haya realizado un papel consciente en la destrucci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica, porque no tengo duda de que Gorbachov tenia la intenci贸n de luchar por un perfeccionamiento del socialismo, no tengo ninguna duda de eso; habl茅 con 茅l, lo conoc铆, convers茅 con 茅l varias veces, y llegu茅 a conocer un poco al hombre. Con nosotros fue muy amistoso, con nosotros fue amigo realmente; durante mucho tiempo y mientras ejerci贸 un real poder en la Uni贸n Sovi茅tica, hizo todo lo posible por respetar los intereses de Cuba e hizo todo lo posible por preservar las buenas relaciones con nuestro pa铆s. Ahora bien, 茅l desempe帽贸 indiscutiblemente un papel importante en los fen贸menos que se desataron all铆 en la Uni贸n Sovi茅tica.

-驴Usted ley贸 el libro de Gorbachov 鈥淧erestroika鈥?

Le铆 con mucha atenci贸n una vez el libro de Gorbachov, que tuvo gran divulgaci贸n por el mundo, para tratar de penetrar en las intenciones. Muchas veces uno tenia la idea de que estaban haciendo las cosas de una forma demasiado precipitada, de que quer铆an resolver muchos problemas al mismo tiempo; ellos ten铆an que haber establecido un orden de prioridades en todo un proceso para perfeccionar el socialismo en la Uni贸n Sovi茅tica. No tengo ninguna duda de que era muy deseable, era conveniente y era 煤til que se perfeccionara el socialismo en la Uni贸n Sovi茅tica, no que desapareciera el socialismo en la Uni贸n Sovi茅tica, o que se destruyera ese poderoso Estado, que tenia un important铆simo papel en el equilibrio de fuerzas en el mundo, y cumpl铆a un papel fundamental para todos los pa铆ses del Tercer Mundo y para todo el mundo, desde el momento en que era el 煤nico poder que pod铆a enfrentarse, y se enfrentaba, al otro poder, el poder del imperialismo norteamericano.

Entonces, cualesquiera que fueran los errores que pudieran haber cometido los sovi茅ticos, cualesquiera que pudieran ser las deficiencias del socialismo sovi茅tico, el papel objetivo que desempe帽aba en el mundo ten铆a una importancia trascendental, y eso hab铆a que preservarlo de cualquier forma.

-Una cosa, Fidel, es la preservaci贸n del socialismo y otra la preservaci贸n de la URSS鈥

A nosotros nos parecieron bien los esfuerzos que hicieron los sovi茅ticos por perfeccionar el socialismo en la Uni贸n Sovi茅tica, pero no pod铆amos estar de acuerdo, ni habr铆amos estado jam谩s de acuerdo, en que se destruyera la Uni贸n Sovi茅tica, en que se destruyera no s贸lo el socialismo en la Uni贸n Sovi茅tica, sino que se destruyera tambi茅n la Uni贸n Sovi茅tica, por el da帽o terrible que eso significa para todos los pueblos del mundo y la situaci贸n en que eso coloca al Tercer Mundo, de manera particular. Pero, adem谩s, les crea una situaci贸n dif铆cil a los propios aliados de EEUU y se abre una nueva p谩gina de la historia en estos momentos, despu茅s que se produce este desplome, no del campo socialista, sino el desplome de la Uni贸n Sovi茅tica; ha desaparecido todo en el brev铆simo curso de unos pocos a帽os.

Te dec铆a, cuando le铆 el libro de Gorbachov, que 茅l no quer铆a eso. Gorbachov hablaba, incluso, de defender el socialismo y de m谩s socialismo, no de menos socialismo. Lo dijo y lo repiti贸 muchas veces, y no tengo duda de que 茅l quer铆a eso; pero all铆 se desata un proceso en el cual Gorbachov tiene responsabilidad, desde luego, y tienen responsabilidad los l铆deres sovi茅ticos, la direcci贸n del partido sovi茅tico, la direcci贸n del gobierno sovi茅tico, en su conjunto, no hablo ahora de responsabilidades individuales, hay una forma de responsabilidad colectiva en eso. Entonces se cometieron enormes errores y desataron procesos que fueron autodestructivos para el socialismo y para la Uni贸n Sovi茅tica, porque si se desata un proceso en que todos los valores de un pa铆s empiezan a ser destruidos, ese proceso es muy negativo. Las consecuencias de un proceso que destruya todos los valores sobre los cuales se ha cimentado un pa铆s, son sumamente negativas y terribles.

Se desata un proceso de destrucci贸n de la autoridad del partido, y destruir la autoridad del partido era destruir uno de los pilares de la existencia del socialismo y de la existencia de la Uni贸n Sovi茅tica, porque el partido fundado por Lenin fue el pilar fundamental, el cemento de la creaci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica, que fue una extraordinaria proeza hist贸rica, una proeza sin precedente y un m茅rito sin precedente de los pueblos sovi茅ticos que lograron eso.

Si t煤 destruyes la autoridad del Estado, la haces polvo, entonces las consecuencias son igualmente terribles. No se trataba de destruir los valores, ni de destruir el partido, ni de destruir el Estado, y no creo que 茅sas hayan sido las ideas o las intenciones de Gorbachov, pero ha venido a ser el resultado final de todo el proceso que se inici贸 a ra铆z de la perestroika; de lo que se trataba era de superar las deficiencias del socialismo, perfeccionar el socialismo, consolidar los valores del socialismo y la historia de ese pa铆s.

-Hace poco hablamos de la historia鈥 驴Este proceso negativo cambiar谩, en el futuro, lo que se ha conocido como la historia de la URSS?

Uno de los procesos negativos que se desatan es el proceso de destrucci贸n de la historia de la Uni贸n Sovi茅tica. No se trataba del an谩lisis de los problemas, de las cr铆ticas de los problemas, sino de la destrucci贸n y de la negaci贸n de todos los valores, de todos los m茅ritos y de toda la historia de la Uni贸n Sovi茅tica. Nadie all铆 pensaba, nadie pod铆a concebir semejante cosa; es decir, no puedo concebir esa intenci贸n en Gorbachov y en muchos de los hombres que iniciaron ese proceso. Si digo que cometieron grandes errores al no ser capaces de prever las consecuencias, al no saber llevar adelante el proceso adecuado para conseguir los fines y los objetivos que se proclamaron, que eran objetivos, desde luego, necesarios, eran objetivos justos.

En el libro de Gorbachov llega un momento en que dice m谩s o menos: algunos piensan que hay que abordar progresivamente los problemas. Y a帽ad铆a: no, lo correcto es abordarlo todo de una vez, hacerlo todo de una vez,

Muchos de los errores que desde el punto de vista estrat茅gico y t谩ctico se cometieron, eran vistos como la forma correcta de hacer las cosas, y al desatarse todas esas tendencias negativas se introducen tambi茅n todos los elementos oportunistas y se introducen todos los elementos que de manera consciente actuaron para destruir el socialismo; y, desde luego, EEUU y sus aliados occidentales se mov铆an en la direcci贸n de destruir el socialismo en la Uni贸n Sovi茅tica, de impulsar todas las fuerzas reaccionarias dentro de la Uni贸n Sovi茅tica. Incluso en Occidente se cambi贸 la terminolog铆a y se empez贸 a llamar conservadores a todos los que eran partidarios de defender la Uni贸n Sovi茅tica, de defender el socialismo, de defender el comunismo, y los que eran partidarios del capitalismo, y no de un capitalismo modernizado, sino de un capitalismo primitivo, que es el que est谩 aplic谩ndose en este momento, los que eran partidarios del neoliberalismo y los que eran partidarios de que desapareciera incluso la Uni贸n Sovi茅tica, eran calificados de gente progresista, gente de izquierda. Se tergiversaron deliberadamente todos los conceptos.

La propaganda occidental impuls贸 todo ese proceso, porque ten铆a por objeto poner de rodillas a la Uni贸n Sovi茅tica, y tanto hicieron que ahora andan preocupados por los fen贸menos y las consecuencias posibles de esa desintegraci贸n.

-驴Cree usted que fue posible darle alg煤n giro a los acontecimientos y haber salvado la integridad de la Uni贸n Sovi茅tica?

La Uni贸n Sovi茅tica no hubiera podido ser desintegrada, el imperialismo no habr铆a podido desintegrar a la Uni贸n Sovi茅tica, si los propios sovi茅ticos no se hubieran autodestruido, si los responsables de la estrategia y la t谩ctica, y de la direcci贸n pol铆tica y estatal del pa铆s, no hubieran destruido el pa铆s, que es lo que ha ocurrido. Es decir que el socialismo no muere de muerte natural: se produce un suicidio, se produce un asesinato del socialismo. Es lo que yo quise expresar en mis palabras. Todav铆a no se sabe todo lo que ha ocurrido. Ya por ah铆 se empieza a hablar -y no quiero introducirme en ese tema- de c贸mo los cambios en Polonia fueron perfectamente planificados y elaborados desde Occidente, y ya se sabe c贸mo todo el proceso de desintegraci贸n del campo socialista del Este de Europa fue planeado y elaborado.

鈥 驴Y usted tiene alguna idea, Fidel, de qui茅nes participaron, dentro de los propios pa铆ses socialistas, en la realizaci贸n de ese plan?

Lo que no se conoce todav铆a, y se conocer谩 alg煤n d铆a, es qui茅nes fueron los que de manera consciente trabajaron con la CIA, trabajaron con los servicios de inteligencia yankis para llevar a cabo el papel de quinta columna y para llevar a cabo la destrucci贸n del campo socialista. Y no se sabe todav铆a, y alg煤n d铆a se conocer谩, los que de manera consciente y todos los que en complicidad con los servicios de inteligencia de EEUU trabajaron para destruir el socialismo en la Uni贸n Sovi茅tica y trabajaron para liquidar a la Uni贸n Sovi茅tica. Eso se sabr谩 alg煤n d铆a, siempre se sabe. Puede tardar 20 a帽os, puede tardar 25, puede tardar 40, puede tardar 50, pero alg煤n d铆a se sabr谩.

Esto no quiere decir que la historia all铆 termin贸, porqu茅 en este momento, desgraciadamente, se vive en una incertidumbre tan grande y estamos presenciando un proceso tan duro de conflictos, de problemas, de divisiones, que duele ver, se amarga uno al pensar que todav铆a puede no haber llegado a fondo ese fen贸meno de desintegraci贸n que se ha producido all铆. No s茅 realmente c贸mo es que van a sobrevivir esas naciones si destruyen los v铆nculos econ贸micos que exist铆an entre ellas. T煤 puedes comprender perfectamente que no es posible armar toda una econom铆a com煤n durante 70 a帽os, y que de repente todo eso se desintegre; no se sabe los sufrimientos, las calamidades, el costo que pueda significar para cada uno de los pueblos que integraban la Uni贸n Sovi茅tica.

Una vez desaparecida la Uni贸n Sovi茅tica, lo menos que puede uno desear es que se mantenga una integraci贸n econ贸mica entre todos esos pa铆ses, que se mantenga una colaboraci贸n entre ellos, que se mantenga una defensa coordinada, que se mantengan las propias rep煤blicas que se separaron de la Uni贸n Sovi茅tica y que no se produzcan nuevos procesos de desintegraci贸n dentro de ellas. Todo lo que ocurre en el sentido de m谩s divisi贸n, m谩s conflictos y m谩s desintegraci贸n entre los pa铆ses que constituyeron la Uni贸n Sovi茅tica, es muy malo para toda la humanidad, es terrible; favorece las condiciones para el hegemonismo mundial de EEUU, favorece las condiciones para el dominio mundial y para la explotaci贸n mundial por parte del imperialismo y de sus aliados actuales, ya que en las nuevas condiciones est谩 por ver cu谩les van a ser las consecuencias de las contradicciones que van a surgir entre EEUU y sus aliados.

Esa es una ley de la historia, no tiene excepci贸n, es inexorable; esas contradicciones van a surgir, y van a surgir cada vez m谩s, entre los que son hoy aliados, porque al desaparecer la Uni贸n Sovi茅tica se crean condiciones absolutamente nuevas en el mundo y empiezan las rivalidades entre las grandes potencias econ贸micas capitalistas, se inicia otra historia. Pero, bueno, en qu茅 terminar谩 todo este proceso en la Uni贸n Sovi茅tica todav铆a no se sabe, ni se sabe qu茅 cosas pueden pasar si no superan los problemas que tienen ahora; no se sabe las consecuencias todav铆a peores que puede tener ese proceso para esos pueblos y para la humanidad.

Ahora van a vivir las experiencias del capitalismo, y de la peor forma de capitalismo, y van a vivir la experiencia del neoliberalismo; van a vivir la experiencia de la receta del Fondo Monetario Internacional; van a vivir las experiencias que est谩n viviendo hoy los pueblos de Am茅rica Latina; van a vivir las experiencias que est谩n viviendo los pueblos de 脕frica, los pueblos de Asia; van a vivir las experiencias del Tercer Mundo; de manera que esta es una historia que comienza y en la cual todav铆a no se ha dicho la 煤ltima palabra. Este fen贸meno est谩 avanzando, muchas tendencias negativas est谩n avanzando, y en alg煤n momento se detendr谩n, en alg煤n momento deber谩n empezar a revertirse, hasta el punto en que se conserve todo lo que pueda conservarse de lo que fue la antigua comunidad de pa铆ses que integraron la Uni贸n Sovi茅tica.

Sin duda, EEUU y sus aliados est谩n muy alegres o estuvieron muy alegres por lo que ah铆 pas贸. Me dec铆a de forma confidencial un jefe de Estado europeo que ten铆a una gran nostalgia de la Uni贸n Sovi茅tica, lo que confirma esas aseveraciones que usted hizo鈥β

