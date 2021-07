Un grito de 211 años: Cali y Colombia siguen en resistencia

22 jul 2021

20 de Julio: un grito de 211 a帽os (Fotos y reporte V铆a Medios Libres Cali)

Cali 20 de Julio 2021.- Para sanar es preciso comprender. Comprender este pa铆s es muy dif铆cil y por eso las familias que siempre han tenido el poder compran canales de tv, noticieros y universidades, para confundir al pueblo. Para vendarle los ojos.

Ayer en Cali, se desarrollaron marchas desde distintos puntos de resistencia hacia la Loma de la Dignidad, transcurrieron en completa paz, sin un vidrio roto, sin un solo desm谩n. La gente marchante lleg贸 en paz a la Loma y en la Loma se conmemoraron estos 211 a帽os de grito y resistencia con arte y cultura, tambi茅n en paz, de la mano de la m煤sica, la poes铆a, la olla y la esperanza. En la Loma estaban reunidxs, en paz, familias, ni帽as, ni帽os, mascotas, abuelas, abuelos, peque帽os negocios, vecinas y vecinos de Libertadores y zonas aleda帽as a la Loma; estaban reunidxs con el regocijo que brinda la dignidad.

A eso de las 4 pm y al un铆sono en varias ciudades del pa铆s, los gobiernos atacaron, con nueva tecnolog铆a, nuevas leyes asesinas, 隆pero la misma sed de j贸venes! Decimos los gobiernos, porque ac谩 todos dan la orden: el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local tienen sangre en sus manos.

Los ataques se extendieron hasta altas horas de la noche, afectando tambi茅n al Paso Del Aguante, Biblio Comunitaria Nicol谩s Guerrero, Puerto Resistencia y la Loma de la Dignidad. Se reportan m谩s de 30 personas detenidas, varias heridas y una persona asesinada.

Compartimos momentos de la jornada del 20 de julio en Cali, en el punto de La Loma de la Dignidad.

Si lucha es lo que quieren, 隆VAN A TENER LUCHA, GOBIERNOS MACABROS!

Registro completo en facebook > /medioslibrescali

*20 de Julio: jornada de terror contra los j贸venes de Cali (Texto v铆a DesdeAbajo):

Un nuevo d铆a de terror fue lo vivido en Cali el pasado 20 de julio, donde el poder nuevamente mostr贸 sus dientes en forma de paramilitarismo urbano e implement贸 un tratamiento de guerra contra la protesta social, dejando un saldo de un joven asesinado en el barrio Alc谩zares y varios heridos en la ciudad, evidenciando una y otra vez el terrorismo de Estado que se impone en Colombia como norma.

La jornada de movilizaci贸n en la ciudad se llev贸 a cabo desde horas de la ma帽ana. Alrededor de cinco movilizaciones salieron desde diversos puntos de la ciudad y ten铆an como sitio de llegada la antigua Loma de la cruz hoy rebautizada Loma de la dignidad, en donde se desarrollar铆a un evento cultural con m煤ltiples presentaciones musicales y art铆sticas.

En el escenario hab铆a participaci贸n de j贸venes, ni帽os y ni帽as, adultos mayores, mascotas y una diversidad de ciudadan铆a que festejar铆a este 20 de julio de una manera in茅dita, donde el militarismo no ser铆a el principal protagonista, sino que la alegr铆a popular se tomar铆a la calle en un gran festejo. Sin embargo, todo el evento fue transformado en caos producto de la incursi贸n paramilitar y policial que arremeti贸 contra la poblaci贸n.

Una fuente cercana a desdeabajo nos narr贸 la situaci贸n de la siguiente manera: 鈥淒esde que salimos del 鈥淧aso del aguante鈥 ven铆amos muy contentos, festejando, hab铆amos coordinado hasta que el Transito prestara apoyo, ellos iban cerrando las v铆as por d贸nde 铆bamos a pasar, solo se cerraban moment谩neamente mientras nos moviliz谩bamos. Cuando 铆bamos llegando a la Loma, en el puente de la quinta con 10, hab铆a una olla comunitaria, all铆 hab铆a ni帽os, mascotas, adultos mayores y llegaron varios drones. De un momento a otro los muchachos empezaron a avisar que sobre la 10 hab铆a mucha polic铆a y sobre la cuarta ven铆an bajando unos seis muchachos como si fueran primera l铆nea junto al Esmad, ellos nos empezaron a disparar con armas de fuego, entonces nos toc贸 tirarnos al piso y luego salir a correr porque al mismo tiempo empezaron a tirarnos gases, ah铆 se nos empez贸 a asfixiar la gente, todos los ni帽os y ancianos tuvieron que respirar estos gases, que puedo decirte han sido unos de los peores que nos han tirado en todas las manifestaciones鈥.

El periodista Jos茅 Alberto Tejada, director del Canal 2, denunci贸 lo ocurrido en la noche del mismo d铆a, donde coment贸: 鈥渓a jornada del 20 de julio, como se preve铆a ha sido una jornada criminal por parte del Estado colombiano, por parte del gobierno colombiano a tres niveles: el central, regional y local (鈥) hoy viendo el acto criminal que me toc贸 presenciar en la Loma de la dignidad, donde fueron vilmente atacados, cantidad de muchachos y muchachas y personas de la comunidad que estaban all铆 esperando desde antes del mediod铆a a las manifestaciones que ven铆an de varios lugares de la ciudad a aglutinarse en este punto emblem谩tico de Cali, para hacer una gran fiesta (鈥) civiles de nuevo, entremezclados con la polic铆a disparando a matar, dispar谩ndole a la comunidad. Hoy usaron de nuevo la maquina Venom鈥 (1).

Paso del aguante

Mientras este era el escenario en la Loma de la cruz, en la maloca comunitaria Nicol谩s Guerrero se realizaba un operativo policial para ingresar al espacio y destruirlo. Desde las 2:30 de la tarde la comunidad se percat贸 de la presencia de personas desconocidas, seg煤n nos cuenta Laura Guerrero, defensora de derechos humanos y madre del joven Nicol谩s Guerrero 鈥揳sesinado en el mes de mayo鈥, 鈥渆ntre esas personas, dicen, que uno sac贸 un arma y le dispar贸 a la polic铆a, en ese momento fue cuando nos empezaron a lanzar gases lacrim贸genos, todo qued贸 nublado, nadie ve铆a nada y se escuchaban disparos. Lo que no nos explicamos es por qu茅 la polic铆a no cogi贸 a la persona que les dispar贸 de frente, sino que capturaron a un venezolano que iba pasando y a otro chico que pas贸 en la calle corriendo de los gases鈥.

Seg煤n Laura, el actuar de la 鈥渇uerza p煤blica鈥 era completamente arbitrario, as铆 como agresivo, pues en ning煤n momento escuchaban razones y fue gracias a la exigencia de la comunidad y la mediaci贸n de distintos actores que se encontraban en el lugar (Procuradur铆a, defensores de derechos humanos y la ONU), que los polic铆as y agentes del Esmad se retiraron. Sin embargo, cuando hab铆a pocas personas en la biblioteca y otros se encontraban almorzando, la arremetida volvi贸 con m谩s fuerza.

鈥淐uando tratamos de acercarnos nos dispararon nuevamente con sus gases, no nos permit铆an acercarnos ni sacar nada del espacio. Empezaron a violentar la puerta y al romperla entraron al espacio. Yo me acerqu茅 como defensora de derechos humanos y al no valer nada para ellos, entonces me arrim茅 como la mam谩 de Nicol谩s y me plant茅 en el lugar. En ese momento empiezan a decirme que me quite, que me fuera, pero yo no me dejaba quitar. Al ver la situaci贸n me empezaron a grabar la cara todo el tiempo, me echaron algo en el cuerpo y al preguntar qu茅 era, se empez贸 a re铆r y no dieron ninguna explicaci贸n.

Al final lleg贸 a mediar el secretario de educaci贸n e hicimos un acta donde nos encontramos como actores: la comunidad, el mayor de la polic铆a, el secretario de educaci贸n y chicos de la primera l铆nea. La idea es que tenemos plazo hasta el 29 de julio para establecer esta mesa y llegar a los acuerdos para que nos den un espacio para la biblioteca o nos asignen este que ya tenemos鈥.

Noche de terror

Los 谩nimos estaban caldeados desde la incursi贸n a la biblioteca Nicol谩s Guerrero. En el barrio Alc谩zares, junto al cementerio del norte, los j贸venes comenzaron a enfrentarse con el Esmad minutos despu茅s de la agresi贸n contra el espacio comunitario que genero indignaci贸n y rabia. Mundo, un joven primera l铆nea que estuvo en el lugar nos cuenta que desde que lleg贸 la noche la situaci贸n empez贸 a empeorar. Las balaceras eran constantes contra los manifestantes, disparos de fusil se escuchaban e impactaban el cuerpo de los j贸venes:

鈥淗eridos de fusil hasta donde cont茅 y pude cargar fueron cuatro, pero s茅 que fueron muchos m谩s, a uno le destrozaron la pierna con las balas. Pero lo m谩s impresionante que vi fue cuando llev谩bamos dos heridos cargados y comenzaron a gasearnos hasta dejarnos asfixiados, ten铆amos una cortina de humo que no nos dejaba ver y no pudimos m谩s, nos toc贸 dejar el lugar. Tratamos de arrastrar el cuerpo de un muchacho herido, pero ah铆 nos empezaron a dar m谩s bala, sabemos que en ese momento remataron en el piso a una persona, hab铆an heridos por todo lado.

Cuando la cortina de humo se fue, ya no estaba ni el cuerpo ni la polic铆a. No sabemos el nombre del muchacho, pero en mi Facebook grab茅 donde se ve la sangre y como lo arrastraron (2). Yo me replegu茅 a las 2:30 de la ma帽ana, hasta esa hora ellos segu铆an con el cuerpo, ah铆 comet铆 el error de dejar la moto en la calle y me la robaron, ahora no tengo como movilizarme, ando sin plata, sin saber que voy a hacer porque desde que empez贸 el paro me echaron de la casa鈥.

*Integrante del equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur