Un grupo de activistas antirracistas y anticoloniales han aprovechado la resaca de las calles de Madrid para auparse con una escalera y alcanzar la bayoneta del monumento al legionario, inaugurado por Jos茅 Luis Mart铆nez-Almeida en noviembre con loas a Mill谩n Astray. Una vez a la altura del soldado ejecutado por el escultor Salvador Amaya, con boceto del dibujante Augusto Ferrer-Dalmau, han insertado una r茅plica de la cabeza de Francisco Franco en la hoja del arma con la que el soldado de la legi贸n carga contra el enemigo imaginario. El busto de silicona, con hendiduras para ser atravesado, ha sido realizado por el artista Eugenio Merino, que en febrero de 2012 present贸 en ARCO una estatua del dictador metida en una nevera para recordar que el franquismo sigue fresco en la sociedad espa帽ola m谩s de cuatro d茅cadas despu茅s de su muerte. La acci贸n de un cuarto de hora ha terminado con la lectura de un manifiesto por parte de los colectivos denunciantes.

La fecha elegida para la intervenci贸n celebra el aniversario de la muerte de Mill谩n Astray, para que el primer d铆a de enero se convierta en el d铆a de los asesinados por el colonialismo espa帽ol. Los activistas consideran esta representaci贸n 鈥渃ompletamente idealizada鈥 y la definen como 鈥渦n artefacto de la propaganda en el paisaje com煤n, en el espacio de todos que, acogi茅ndose a la tradici贸n totalitaria se impone con violencia y sin consulta鈥. En el manifiesto al que ha tenido acceso este peri贸dico dicen haber actuado en contra de lo que celebra este monumento, creado como un 鈥渋nstrumento colonial鈥. El militar realizado por Amaya y Ferrer-Dalmau es una referencia al a帽o 1921 y a las tropas que asesinaron a la poblaci贸n del Rif.

En apenas unos minutos han actuado, sin intervenci贸n de las fuerzas del orden, sobre la imagen de bronce de manera ef铆mera. La intenci贸n era no cometer un delito contra el patrimonio ni ser acusados por esc谩ndalo p煤blico. Las estrategias de apropiaci贸n cultural sobre monumentos de la v铆a p煤blica para neutralizar las intenciones pol铆ticas de estos s铆mbolos han sido frecuentes en los 煤ltimos a帽os. En octubre de 2020, el colectivo Mujeres Creando visti贸 un monumento a Isabel la Cat贸lica de chola, en La Paz (Bolivia). A la talla de piedra decimon贸nica le pusieron una pollera para defender un mensaje antag贸nico al que pretende representar.

La falta de debate

En el caso del legionario, y frente a las garitas del cuartel del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), los colectivos han intervenido -con la ayuda del artista- la estatua que recibi贸 el apoyo econ贸mico de menos de 800 donantes para su creaci贸n. En el escrito avisan de que la obra no representa el valor actual del cuerpo creado por Mill谩n-Astray. Y recuerdan que la escultura dise帽ada por Amaya y pagada en su mayor parte por la Fundaci贸n del Museo del Ej茅rcito, con el visto bueno del Ministerio del Interior, reivindica uno de los cap铆tulos m谩s crueles de la historia de Espa帽a: a los pocos a帽os de la creaci贸n de este cuerpo militar, Espa帽a bombarde贸 con gases qu铆micos a la poblaci贸n rife帽a con la justificaci贸n de hacerlo contra un pueblo 鈥渘o civilizado鈥, explican.

Uno de los activistas concentrados declara a elDiario.es que en otros pa铆ses este tipo de acciones son habituales porque conocen su pasado colonial. 鈥淓n Espa帽a hay un gran desconocimiento de esta historia ni se entienden estas intervenciones en monumentos que homenajean el pasado colonialista. Por eso queremos abrir el debate. Si por iniciativa privada se celebra en la v铆a p煤blica la supremac铆a blanca clave en el Golpe de Estado franquista, tambi茅n podr铆a intervenirse estos s铆mbolos, de manera m铆nima como hemos hecho, para contar la memoria de las v铆ctimas. Necesitamos abordar este debate鈥, explica uno de los actuantes que prefiere no desvelar su nombre. 鈥淣o es sano ni democr谩tico que existan estos s铆mbolos y que sean aplaudidos por las instituciones pol铆ticas鈥, a帽ade.

La acci贸n es parte de una propuesta antimonumental para llamar la atenci贸n sobre la ciudadan铆a que se siente agredida por esta 鈥渆xaltaci贸n del pasado colonial y dictatorial鈥. En el manifiesto, los colectivos cuentan que las consecuencias del colonialismo espa帽ol y del ataque a la poblaci贸n rife帽a por los legionarios a煤n perviven y que, un siglo despu茅s, 鈥渘o hay reconocimiento a las v铆ctimas, no hay reconocimiento de este crimen hist贸rico, no hay reparaci贸n, no hay justicia鈥. 鈥淐elebrar su origen es una ofensa, pensar que la historia son hechos aislados en el pasado sin conexi贸n con el presente es una mentira, pues el relato colonial se sostiene, en parte, sobre la simbolog铆a que representan los nombres de plazas y calles, pero tambi茅n los monumentos que dominan el espacio鈥, indican. Por eso creen que no necesitan destruir la pieza de Amaya en su aspiraci贸n a cuestionar el s铆mbolo. No en vano es una acci贸n art铆stica: 鈥淎 diferencia de la suya, nuestra pieza no es una amenaza鈥, termina el escrito de los activistas antirracistas y anticoloniales.

La Comisi贸n de Calidad de Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid, cuya misi贸n es la de velar por el buen gusto de las calles de la capital, se reuni贸 una vez en 2021, pero el organismo incluido no puso en conocimiento de los miembros de la oposici贸n ni de los expertos en paisaje urbano ni de los colectivos ciudadanos el regalo del legionario con bayoneta de seis metros y medio de altura.





