De parte de Nodo50 September 27, 2022 293 puntos de vista

Un grupo de 47 eurodiputados influyentes ha pedido a los estados miembros de la UE y al jefe de pol铆tica exterior de la UE, Joseph Borell, que cancelen la pr贸xima reuni贸n del Consejo de Asociaci贸n UE-Israel. La primera reuni贸n del Consejo de Asociaci贸n UE-Israel en 10 a帽os ahora est谩 confirmada para el 6 de octubre en Praga.

鈥淣os horroriz贸 leer el anuncio del 18 de julio de la intenci贸n de la Comisi贸n Europea de relanzar el Consejo de Asociaci贸n UE-Israel. Esta decisi贸n se produce cuando se est谩 produciendo un desalojo masivo hist贸rico y el traslado forzoso de m谩s de mil palestinos en Masafer Yatta. Adem谩s, la aprobaci贸n del plan de liquidaci贸n E1 es inminente, que la UE ha se帽alado repetidamente como su l铆nea roja鈥, dicen los eurodiputados.

鈥(鈥) Reiniciar el Consejo de Asociaci贸n con la intenci贸n de comprometer a Israel a tratar estos temas sin un mecanismo claro de rendici贸n de cuentas es un paso muy peligroso. Un gouvernement qui contr么le et soumet 5 millions de personnes sous occupation, qui arr锚te et poursuit des enfants devant des tribunaux militaires et qui pers茅cute des d茅fenseurs des droits de l’homme sous le pr茅texte de la loi antiterroriste, ne peut 锚tre un partenaire inconditionnel de l ‘Uni贸n Europea. Todos estos actos son el sello distintivo de un estado autoritario鈥, agrega la carta.

鈥淟a UE no deber铆a recompensar a un gobierno que persigue su pol铆tica de anexi贸n y persecuci贸n desafiando abiertamente el derecho internacional y cientos de resoluciones de la ONU. Esta peligrosa complicidad debe terminar. La decisi贸n debe ser revocada o, al menos, deben establecerse condiciones claras y concretas antes de volver a convocar el Consejo de Asociaci贸n鈥, dicen los eurodiputados.

Varios diplom谩ticos europeos, incluido el Alto Representante de Asuntos Exteriores de la UE , han expresado recientemente su preocupaci贸n por los acontecimientos actuales en Palestina: ataques contra organizaciones palestinas clave de derechos humanos, desplazamiento de palestinos en varias partes de Cisjordania (como en Masafer Yatta) , desmantelamiento de la soluci贸n de dos estados mediante la construcci贸n de nuevos asentamientos ilegales, desprecio por el derecho internacional y los derechos humanos.

Israel allan贸 y cerr贸 las oficinas de destacadas organizaciones palestinas de derechos humanos exactamente un mes despu茅s de que los ministros de la UE dieran luz verde a la reuni贸n del Consejo de Asociaci贸n UE-Israel. Est谩 claro que Israel actu贸 contra estas ONG sabiendo que el proceso de preparaci贸n de la UE para el Consejo de Asociaci贸n estaba en marcha. El cierre de ONG de derechos humanos, un sello distintivo de los reg铆menes autoritarios, es una afrenta a los principios fundamentales de la UE. Todo esto est谩 sucediendo mientras est谩 en marcha un proceso de anexi贸n de facto .