Los hechos se han producido despu茅s de que la comitiva judicial llamara a su puerta. El fallecido viv铆a en un piso de alquiler y llevaba meses sin pagar la renta.Convocadas concentraciones de protesta hoy martes, a las 18:30 en la Plaza de Sants y a las 20 horas en la c/Mallorca 278, BCN (Delegaci贸n del Gobierno) de Barcelona.

Un hombre se ha quitado la vida antes de ser desahuciado del piso en el que viv铆a como inquilino, este lunes, en el barrio de Sants de Barcelona, seg煤n han confirmado fuentes conocedoras del caso. El suceso se ha producido despu茅s de que la comitiva judicial llamara a su puerta, seg煤n se帽ala el diario 鈥楨l Pa铆s鈥.

El hombre viv铆a en un piso de alquiler y llevaba meses sin pagar la renta, por lo que el propietario hab铆a presentado una demanda de desahucio.

Aunque el juzgado que llevaba el caso le facilit贸 abogado de oficio y acceso a los servicios sociales, finalmente consider贸 que no pod铆a detener el desahucio porque las causas alegadas en el informe de servicios sociales 芦no son las que regula el real decreto como vulnerabilidad que permita la suspensi贸n del lanzamiento禄.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona explicaron que el hombre estaba siendo 芦atendido禄 por la unidad antidesahucios del Consistorio y le 芦acompa帽aban禄 en los tr谩mites y en la mediaci贸n con la propiedad de la vivienda. En cuanto a la decisi贸n del juzgado de no considerar las causas para detener el desahucio recogidas en el informe de servicios sociales, estas fuentes indican que el Consistorio, al no ser parte del procedimiento judicial, no hab铆a tenido constancia de esta decisi贸n.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu帽a (TSJC) ha informado de que la demanda por impago del alquiler fue presentada el pasado enero por un particular, que es el propietario del inmueble, y se tramitaba en el juzgado de primera instancia n煤mero 3 de Barcelona.

En el momento en que se present贸 la demanda, el inquilino no pagaba desde junio de 2020 el alquiler, correspondiente a un contrato de arrendamiento firmado en 2018. El pasado febrero se le hizo llegar a esta persona, quien solicit贸 芦justicia gratuita禄, por lo que se paraliz贸 la tramitaci贸n hasta que se le asignara un abogado.

Adem谩s, el TSJC asegura que cuando desde el juzgado se le hizo entrega de una ficha para que indicara si necesitaba ayuda de los servicios sociales no la cumpliment贸. Este hecho, a帽ade el tribunal, implica que el juzgado no dispusiese de autorizaci贸n para trasladar a los servicios sociales informaci贸n sobre el procedimiento. Adem谩s, el TSJC asegura que el juzgado facilit贸 al inquilino informaci贸n de c贸mo pod铆a acceder directamente a los servicios sociales.

La primera fecha fijada para el desahucio fue suspendida por la solicitud y tramitaci贸n de la justicia gratuita y la segunda estaba se帽alada para este lunes, 14 de junio.

Seg煤n estas fuentes, el pasado mi茅rcoles, 9 de junio, el abogado del demandado present贸 un informe de servicios sociales al juzgado indicando 芦la vulnerabilidad del inquilino y solicitando la suspensi贸n del lanzamiento禄.

Con los datos recogidos en el informe, el juzgado desestim贸 la suspensi贸n, el pasado d铆a 9, porque las circunstancias que se recogen en el mismo 芦no son las que regula el real decreto como vulnerabilidad que permita la suspensi贸n del lanzamiento禄.

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un 煤nico detonante, sino que son el resultado de factores psicol贸gicos, biol贸gicos y sociales que tienen tratamiento. Las personas con conductas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda las 24 horas llamando al 112 o contactando con el Tel茅fono de la Esperanza (717 00 37 17).

*Con informaci贸n de Agencias.

