De parte de Memoria Libertaria May 26, 2022 242 puntos de vista

Comunicado de CGT ante la participaci贸n del ex secretario General de UGT en el homenaje al 煤ltimo alcalde de Vallecas (Madrid), Amos Acero

El 16 de mayo hubo un homenaje y una afrenta a las v铆ctimas del franquismo

El lunes 16 de mayo se organiz贸 un homenaje al 煤ltimo alcalde de Vallecas. Amos Acero fue fusilado por el franquismo, por eso, por ser un alcalde y un maestro que luch贸 por mejorar las condiciones de vida del pueblo. Esa era la 煤nica acusaci贸n que se le pod铆a hacer. Por supuesto, no fue esa la acusaci贸n que se le hizo en su juicio sumar铆simo.

Por desgracia, parece que a algunos se les ha olvidado que no se puede pertenecer a los dos lados del estrado. Y UGT Vallecas invit贸 a participar en el acto a C谩ndido M茅ndez, ex secretario general de esa UGT que no ha tenido a bien personarse pidiendo Justicia, la de los tribunales, para sus v铆ctimas, por cierto, miles de personas afiliadas a UGT y PSOE est谩n en las cunetas o sufrieron represi贸n. Ese mismo C谩ndido M茅ndez que remiti贸 una carta a la jueza argentina, Mar铆a Servini, diciendo que Mart铆n Villa no merec铆a ser castigado por cr铆menes de lesa humanidad porque la transici贸n, aquella en la que se mat贸 a obreros con la connivencia del Ministerio de la Gobernaci贸n, fue muy buena para Espa帽a. Ese que ped铆a inmunidad para Mart铆n Villa tuvo que o铆r el poema sobre Agust铆n Rueda donde se acusa a Mart铆n Villa de hacer desaparecer a sus enemigos los anarquistas, a los que bien teme鈥. porque los conoce鈥.su padre era anarquista. Impret茅rrito aguant贸 M茅ndez, tras haber dado un discurso de apoyo a las v铆ctimas del franquismo.

C谩ndido, quienes hoy seguimos gritando Justicia tambi茅n somos v铆ctimas y no nos defendiste ante el procesamiento de Mart铆n Villa en Argentina sino que lo protegiste a 茅l, al responsable de permitir las matanzas que se produc铆an.

Desde CGT denunciamos las estrategias de blanqueamiento de la transici贸n y de divisi贸n entre las v铆ctimas del franquismo. La asociaci贸n La Comuna se retir贸 de la organizaci贸n del homenaje por la participaci贸n de M茅ndez.

CGT seguir谩 al lado de las v铆ctimas, como lo fue Amos Acero, y no con sus verdugos ni con quienes los defienden.