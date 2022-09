–

Susana est谩 a punto de cumplir 31 a帽os. Pero es demasiado joven para hacerse una ligadura de trompas. As铆 lo consider贸 el equipo de ginecolog铆a y obstetricia del hospital p煤blico Infanta Leonor de Madrid, que en junio de este a帽o rechaz贸 practicarle esta intervenci贸n “ante lo inusual de la solicitud, dada la edad de la paciente y la ausencia de gestaciones previas”, seg煤n consta en una carta remitida a la paciente. Eso a pesar de que la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley de Autonom铆a del Paciente consagran el derecho de elegir m茅todo anticonceptivo sin discriminaci贸n por edad o g茅nero. Portavoces tanto de la Sociedad Espa帽ola de Ginecolog铆a y Obstetricia como de la Sociedad Espa帽ola de Contracepci贸n confirman que un m茅dico puede recomendar un m茅todo sobre otro, pero no negar el acceso.

Hace ya tiempo que Susana tiene claro que no quiere tener hijos. Y fue hace unos meses cuando se lo plante贸 en serio y decidi贸 poner en marcha el proceso. Despu茅s de hablar con su m茅dica de cabecera y de ser derivada a ginecolog铆a, le dieron cita en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, su centro de referencia. “Me atendi贸 una ginec贸loga que se sorprendi贸 mucho pero me dijo que en principio no hab铆a problema. Sin embargo, llam贸 a su jefe y ah铆 escuch茅 que cambi贸 el tono y ya me dijo que al tener 30 a帽os y no tener hijos, eso no se hac铆a”, explica. Ella argument贸 con la Ley de Autonom铆a del Paciente en la mano y le pidi贸 dejar constancia en su historia de lo que estaba sucediendo. “Me habl贸 de otros m茅todos y se lo agradec铆 pero le dije que no me interesaban”. Ante su insistencia, la ginec贸loga elev贸 su caso a una sesi贸n cl铆nica del departamento de ginecolog铆a y obstetricia.

Le dieron cita para conocer “el veredicto” pero, antes de acudir, la llamaron por tel茅fono para avisarle de que su solicitud hab铆a sido denegada. “Pens茅 que quiz谩 hab铆a objeci贸n de conciencia y quien me llam贸 me dijo que en absoluto. Llam茅 a atenci贸n al paciente y empec茅 una peripecia para reclamar por escrito. En una carta fechada el 16 de junio de 2022 y firmada por la directora gerente del hospital, Mar铆a del Carmen Pantoja Zarza, el hospital le confirma su negativa “ante lo inusual de la solicitud, dada la edad de la paciente y la ausencia de gestaciones previas”.

“Tras analizar el caso en dicha sesi贸n se consider贸, con consenso de los facultativos, recomendar no realizar la intervenci贸n solicitada por la paciente de esterilizaci贸n permanente e irreversible al considerar que no existe ninguna contraindicaci贸n para el uso de otros m茅todos anticonceptivos alternativos, y no irreversibles, ya informados a la paciente por la doctora Calvo, m谩s adecuados para las condiciones cl铆nicas que esta paciente presenta”, reza la carta, que tambi茅n “toma en consideraci贸n” que existe una tasa de arrepentimiento del 20%, seg煤n la bibliograf铆a. El propio hospital le insta a que puede “ejercer su derecho a la libre elecci贸n de centro” si “no la considera satisfactoria” la decisi贸n cl铆nica tomada.

La respuesta indign贸 a Susana: “驴Un grupo de ginec贸logos se ha reunido para decidir por m铆 mi m茅todo anticonceptivo?”. Sobre la falta de contraindicaciones, la mujer explica que no le hicieron ninguna prueba, tal como ha reflejado en los recursos de reposici贸n y reclamaciones que ha presentado ante varias instancias. Adem谩s, y haciendo uso de esa libertad de elecci贸n de centro, Susana acudi贸 a otro hospital p煤blico de la comunidad, donde ya le han realizado el preoperatorio. Ahora solo espera la cita para la intervenci贸n.

“No deber铆a pasar”

El ginec贸logo y presidente de la Sociedad Espa帽ola de Contracepci贸n, Jos茅 Guti茅rrez Ales, constata que casos as铆 “no deber铆an suceder”. “Cuando la mujer es joven tenemos que dejar constancia en su historia de que le hemos ofrecido m茅todos alternativos que son igualmente efectivos y que es ella la que los ha desechado. El problema es que as铆 elimina su fertilidad de un plumazo y con la cantidad de a帽os que le quedan a lo mejor sus necesidades dentro de un tiempo se modifican. Pero nosotros no somos qui茅n para decirle que s铆 o que no se opte por esa intervenci贸n”, afirma. Guti茅rrez Ales se remite a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que regula el acceso a los m茅todos anticonceptivos “sin ning煤n requisito de edad”. “El riesgo beneficio no est谩 claro en todos los casos, pero nuestra capacidad de informar no debe ser invasiva”, concluye.

Sobre que el caso pudiera ser motivo de objeci贸n de conciencia, el m茅dico advierte de que, en cualquier caso, la objeci贸n debe ser siempre a priori, y no a posteriori. Es decir, el servicio de ese hospital deber铆a comunicar por adelantado que no lleva a cabo ese tipo de intervenciones y no esperar a que llegue una paciente con esa casu铆stica. El abogado Francisco Jos茅 Pav贸n Chisberte, que dirige su propio despacho y colabora con la organizaci贸n especializada Apoyo Positivo, subraya que las normas deontol贸gicas actuales son contradictorias sobre la posibilidad de aplicar la objeci贸n de conciencia a la ligadura de trompas. Cree que, precisamente por eso y para evitar un problema legal, la respuesta que el hospital le dio a Susana utiliza otros argumentos y no explicita el asunto de la objeci贸n. Chisberte revis贸 con la mujer su caso y le aconsej贸 interponer varios recursos ante diferentes administraciones, desde el hospital hasta la consejer铆a y el Ministerio de Sanidad, que ya han sido cursados. Esta redacci贸n se puso en contacto con la Consejer铆a de Sanidad de Madrid para consultarle por este caso, pero a煤n no ha obtenido respuesta.

La abogada especializada en atenci贸n al paciente y violencia obst茅trica Emilia de Sousa es de la misma opini贸n: “Cuando a una mujer se le niega la realizaci贸n de la ligadura de trompas no se sustentan en la objeci贸n porque tiene dif铆cil encaje legal, ya que hablamos de un m茅todo anticonceptivo y de derecho a la salud sexual y reproductiva y de autonom铆a personal, sino que la negativa se suele fundamentar en la cl铆nica de la mujer, en la edad, en no haber tenido hijos anteriormente etc”. Adem谩s, a帽ade, en este caso la negativa no ser铆a de un solo m茅dico sino de un servicio entero, lo que, seg煤n la doctrina del Constitucional, s铆 ocasiona un perjuicio a la mujer porque tiene que iniciar todo el proceso de nuevo en otro centro o ir a una cl铆nica privada.

A preguntas de elDiario.es, el hospital insiste en una respuesta escrita en que “ante lo inusual de la solicitud, dada la edad de la paciente y la ausencia de gestaciones previas, se consider贸 (siguiendo en todo momento el criterio cl铆nico y tras analizar el caso en sesi贸n cl铆nica, con consenso de los facultativos, y siguiendo el protocolo definido en nuestro hospital) recomendar no realizar la intervenci贸n solicitada (…) al considerar que no existe ninguna contraindicaci贸n para el uso de otros m茅todos anticonceptivos alternativos, y no irreversibles, ya informados a la paciente por su doctora. Las condiciones concretas de la paciente son las que hicieron tomar esta decisi贸n”. El centro ha rehusado detallar a qu茅 protocolo se refiere ni si exist铆an otras condiciones 鈥搈谩s all谩 de la edad y la ausencia de hijos鈥 que no hayan sido explicitadas en la carta y que hicieran inviable la intervenci贸n

Derecho a decidir

La doctora y secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Espa帽ola de Ginecolog铆a y Obstetricia, Coraz贸n Hern谩ndez, subraya que la Ley de Autonom铆a del Paciente permite que una mujer, siempre que sea mayor de edad, se haga una ligadura de trompas. “Cuando llega una mujer joven que no tiene hijos y que la solicita suele generar un conflicto, pero eso es una cuesti贸n del propio profesional, no de limitaciones que puedan existir en normas o protocolos; no hay una limitaci贸n en la cartera de servicios”. Para Hern谩ndez, una ligadura con esa edad habiendo otros m茅todos reversibles y con alta eficacia no es la indicaci贸n m谩s adecuada, “pero el paciente tiene derecho a decidir conociendo alternativas, pros y contras”.

Sobre la tasa de arrepentimiento, el presidente de la SEC apunta que existen algunos estudios pero con un n煤mero muy reducido de casos, por lo que sus resultados “no son muy ilustrativos”. Tanto Guti茅rrez Ales como Hern谩ndez explican, adem谩s, que actualmente la ligadura de trompas no impide a una mujer quedarse embarazada mediante fecundaci贸n in vitro. “Se puede y con un buen resultado”, a帽ade la secretaria de la SEGO. En esos casos, la norma s铆 impide que cualquier hombre o mujer que se haya sometido a una vasectom铆a o ligadura por voluntad propia acceder a la reproducci贸n asistida en la sanidad p煤blica. Esas personas podr铆an acudir a cl铆nicas privadas.

Prejuicios de g茅nero

Ese fue otro de los argumentos que el hospital dio por tel茅fono a Susana. “Que luego iba a ir pidiendo inseminaci贸n artificial. Les propuse firmar un documento en el que renunciaba a eso. Yo ya he valorado otros m茅todos pero no los quiero ni quiero hijos. No tengo por qu茅 acceder a otros m茅todos si tengo claro lo que quiero”, se reafirma Susana, que asegura que, llegado el caso, existe efectivamente la opci贸n de la inseminaci贸n en la privada o la adopci贸n.

Emilia de Sousa defiende que la Ley de Autonom铆a del Paciente avala a Susana. “El art铆culo dos establece que la paciente tiene derecho a decidir libremente, despu茅s de recibir la informaci贸n pertinente por parte de los profesionales, entre todas las opciones disponibles y existentes seg煤n su caso cl铆nico. Adem谩s, dispone que aquellos profesionales est谩n obligados no solo a la correcta prestaci贸n de su servicio sino tambi茅n a respetar las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente”, expresa. Recuerda tambi茅n que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva establece que nadie ser谩 discriminado en el acceso a las prestaciones “por motivos de origen racial o 茅tnico, religi贸n, convicci贸n u opini贸n, sexo, discapacidad, orientaci贸n sexual, edad, estado civil, o cualquier otra condici贸n o circunstancia personal o social”. El art铆culo 7 de la norma exige, adem谩s, que los servicios p煤blicos velen por “el acceso universal a pr谩cticas cl铆nicas efectivas de planificaci贸n de la reproducci贸n de la cartera de servicios comunes”, que incluyen los m茅todos anticonceptivos, entre ellos, la ligadura.

“Estas negativas se encuadran m谩s bien en el trato paternalista, inquisidor, discriminatorio y violento que se dispensa en los servicios de ginecolog铆a y obstetricia. Un trato que vulnera los derechos de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos con el benepl谩cito de las instituciones, especialmente instituciones p煤blicas que es donde encontramos las mayores trabas, como pasa con la interrupci贸n voluntaria del embarazo”, concluye Sousa.

La coordinadora del observatorio de derechos de la Asociaci贸n de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya, Elena Longares, subraya que la pr谩ctica forma parte de la cartera sanitaria y que debe garantizarse el acceso a ella. A la asociaci贸n le consta un caso de iguales caracter铆sticas que habr铆a sucedido el a帽o pasado en un hospital de Catalunya. “Sabemos las dificultades que hay para que las mujeres y personas con capacidad gestante sigan adelante con las decisiones que toman sobre su propio cuerpo. Prevalece la mirada de profesionales de la salud sobre lo que es una decisi贸n de vida de una persona. Hay prejuicios de g茅nero, uno es que todas las mujeres por el hecho de serlo tenemos que tener ganas de tener y de gestar una criatura. El hecho de decidir no hacerlo no se lee desde una decisi贸n sino desde una renuncia”, concluye.

