Acoso sexual, incumplimientos laborales, vejaciones o falta de apoyo institucional son algunas de las denuncias documentadas

Madrid, 20 jul. 21. AmecoPress.- En mayo de 2021, un grupo de juristas, periodistas y realizadoras feministas formaron la brigada de observaci贸n 鈥溌bramos las cancelas!鈥 con el objetivo de documentar y visibilizar la situaci贸n de trabajo y vida de muchas mujeres jornaleras, aut贸ctonas y migrantes, en la explotaci贸n del fruto rojo de Huelva. Viajaron hasta all铆 para conocer de primera mano y analizar bajo distintas perspectivas los diferentes elementos que se solapan en el modelo actual de producci贸n agraria, en el que las mujeres, en especial las mujeres migrantes, tienen un papel relevante a la par que sufren vulneraciones de sus derechos humanos.

Uno de los muchos frutos de este viaje fue un informe jur铆dico que fue presentado a los Ministerios de Trabajo e Igualdad, as铆 como a la delegaci贸n en Madrid de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo el pasado 29 de junio.

Este informe tiene una importante funci贸n de denuncia mediante la recopilaci贸n de los testimonios de las trabajadoras, pero pretende ir m谩s all谩 y poner sobre la mesa v铆as de soluci贸n que apelan a las administraciones espec铆ficas y sus competencias.

Estas fueron las conclusiones de lo que sucede en Huelva desde el punto de vista del ordenamiento jur铆dico:

1. Discriminaci贸n en la selecci贸n en origen



La selecci贸n de las trabajadoras contratadas en origen incurre en una clara discriminaci贸n m煤ltiple por raz贸n de sexo, estado civil y situaci贸n familiar. Las organizaciones patronales, con la connivencia del Gobierno espa帽ol y el Gobierno marroqu铆, exige que las trabajadoras contratadas en origen sean mujeres casadas, viudas o divorciadas y tengan al menos un hijo menor a cargo en su pa铆s.

2. Incumplimientos en material laboral



Cada a帽o se recopilan reiterados testimonios de vulneraciones en materia de derechos laborales: no se abonan salarios seg煤n convenio, las horas extras no se remuneran, sanciones de empleos y sueldos si no se alcanzan objetivos de productividad, jornadas de trabajo intermitentes y cobros de viviendas y suministros son las vulneraciones m谩s comunes.

3. Incumplimientos en material de prevenci贸n de riesgos laborales



En el marco de la pandemia se ha detectado que la mayor parte de las empresas no han facilitado a las trabajadoras medidas de prevenci贸n para el contagio de la Covid19. El hacinamiento, la falta de medidas higi茅nicas y el mal estado de las viviendas que se denuncian cada a帽o en las 煤ltimas campa帽as ha sido m谩s alarmante debido a la situaci贸n de la crisis sanitaria. As铆 mismo, como en a帽os anteriores, las trabajadoras han seguido expuestas a los productos t贸xicos y pesticidas que se roc铆an en los cultivos sin llevarse a cabo medidas de prevenci贸n suficientes.

4. Vulneraciones de derechos fundamentales



El control de la salida de las fincas una vez acabada la jornada laboral, la retirada de pasaportes, el trato humillante o vejatorio por parte de los encargados de las fincas y las represalias con sanciones y despidos ante la exigencia del cumplimiento de sus derechos son habituales en los testimonios de las trabajadoras marroqu铆es entrevistadas.

5. Discriminaci贸n por raz贸n de Sexo y Acoso Sexual



Se han recopilado muchos testimonios que hablan de acoso sexual o por raz贸n de sexo. De acuerdo con los testimonios, estos acosos se manifiestan mediante propuestas sexuales por parte de los encargados de la finca prevali茅ndose de la situaci贸n de superioridad o bien a trav茅s de chantajes consistentes en exigir mantener relaciones sexuales a cambio de mejoras en la relaci贸n laboral, el mantenimiento del puesto de trabajo, autorizaci贸n para empadronamiento o contratos de trabajo con los que conseguir regularizarse.

6. Indicios de trata laboral



Las condiciones reales de trabajo de las mujeres en los campos de fruta de Huelva y las que se le ofertan en su pa铆s de origen antes de la contrataci贸n son tan dispares que nos encontramos ante una situaci贸n de enga帽o generalizado. El enga帽o en las condiciones de contrataci贸n de origen cuando es determinante para la aceptaci贸n del contrato y el traslado es una de las notas caracter铆sticas de la trata de seres humanos, y en particular de las mujeres.

7. Ausencia de dispositivos para el asesoramiento de derechos



No existen servicios de asesoramiento y traducci贸n independientes de las empresas que permitan a las trabajadoras acceder a los servicios p煤blicos ni ejercer los derechos de denuncia, queja o solicitar el amparo de los organismos encargados de reponerlas en sus derechos.

8. Insuficientes actuaciones de la Inspecci贸n Laboral



Las actuaciones de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social son deficientes y adolecen de un funcionamiento an贸malo respecto al marco de sus competencias. Ante denuncias de trabajadoras en el contexto de la campa帽a de recolecci贸n del fruto rojo en Huelva no realizan visitas a los centros de trabajo, no contrastan la prueba que se presenta por parte de los trabajadores, y no comprueban muchas de las infracciones alegadas en las denuncias. A lo que se suma el deber de actuaci贸n de oficio, ante una situaci贸n laboral, de seguridad en el trabajo y de seguridad social que adem谩s de notoria, est谩 constatada por organismos internacionales. Se adjunta al informe un documento sobre la valoraci贸n jur铆dica de las actuaciones de la Inspecci贸n de Trabajo en este contexto.

9. Insuficientes actuaciones judiciales



A la dificultad de acceso a la justicia que tienen estas trabajadoras tanto por la temporalidad de su estancia como por el desconocimiento de sus derechos y el idioma se le suma la inacci贸n de las Tribunales y la Fiscal铆a en la persecuci贸n de estas vulneraciones de derechos. La inexistencia de investigaciones de oficio y el sobreseimiento de los procedimientos sin practicar suficientes diligencias es habitual en las denuncias que se articulan en este contexto.

10. Administraciones competentes



Apelamos al Gobierno de Espa帽a, a la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social, a la Junta de Andaluc铆a, al Ministerio Fiscal y a cu谩ntas administraciones puedan ser competentes para que, en el marco de sus competencias, lleven a cabo las propuestas que se realizan en el presente informe a fin de erradicar las vulneraciones de derechos que padecen las trabajadoras marroqu铆es en el contexto de la campa帽a de recolecci贸n del fruto rojo en Huelva.

Puedes consultar el Informe Jur铆dico completo y sus Anexos aqu铆:



La situaci贸n de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva. InformeJur铆dico



Anexo I. Valoraci贸n jur铆dica de determinadas actuaciones de la ITSS en el marco del sector de la fresa en Huelva

Foto: archivo AmecoPress y cedidas por la Brigada.



Pie de fotos: 1) Integrantes de Jornaleras de Huelva en Lucha; 2) Viaje de la Brigada Abramos las cancelas, realizada por Cristina P茅rez Ru铆z (quepo.org)



