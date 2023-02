–

El poeta-militante Pablo Neruda habr铆a sido asesinado por la dictadura de Pinochet d铆as antes de su exilio mediante una inyecci贸n que le habr铆a provocado el envenenamiento. El medio chileno El Ciudadano accedi贸 a una filtraci贸n de los informes que afimar铆an la versi贸n del asistente del poeta Manuel Araya sobre la extra帽a inyecci贸n que le aplic贸 un medico 芦fantasma禄 en la Cl铆nica Santa Mar铆a, en medio de un acoso represivo d铆as despu茅s del golpe de Estado de 1973.

Reportaje de Francisco Mar铆n Castro

La cepa ALASKAE43 de Clostridium botulinum, cuyo ADN fue encontrado en la pulpa de un molar de Pablo Neruda, es la causante de la muerte acaecida a las 22.30 de la noche del 23 de septiembre de 1973.

Esta es la principal conclusi贸n que se desprende de los dos informes de 30 p谩ginas (cada uno) preparados por expertos de Centro de ADN Antiguo de la Universidad de MacMaster (Canad谩); y de la Secci贸n de Gen茅tica Forense, del Departamento de Medicina Forense, de la Universidad de Copenhague (Dinamarca).

De esta manera se estar铆a corroborando la versi贸n entregada por el asistente del poeta Manuel Araya a este redactor, en orden a que Neruda fue asesinado mediante inyecci贸n no programada en el abdomen, a eso de las 4 de la tarde de ese 23 de septiembre, versi贸n inmortalizada en reportaje Neruda fue asesinado (Francisco Mar铆n; Proceso 1801, 8 de mayo de 2011) el que determin贸 la apertura de la investigaci贸n Rol 1038-2011 鈥淐aso Neruda鈥, en el mismo mes y a帽o de la citada publicaci贸n.

Este tercer panel de expertos 鈥済en贸mico prote贸mico鈥, surgi贸 luego que en el segundo panel -que oper贸 entre 2015 y 2017- se encontrara ADN de Clostridiumbotulinum en la bulba de un molar, haci茅ndose necesario determinar el car谩cter homicida o no de este.

En dicha instancia se concluy贸 tambi茅n la no validez del certificado m茅dico de defunci贸n emanado el 24 de septiembre de 1973 que establec铆a la caquexia por c谩ncer metast谩sico de pr贸stata,como causa de muerte.

El certificado fue elaborado el 24 de septiembre de 1973 por el m茅dico tratante de Neruda ur贸logo Roberto Vargas Salazar, quien no estuvo presente en la cl铆nica al morir Neruda ni en las horas posteriores.

Diversos testimonios recogidos por este investigador, adem谩s del de Araya, como el proporcionado por el hoy extinto embajador mexicano en Chile, Gonzalo Mart铆nez Corbal谩; as铆 como otros que aparecen consignados en el expediente de esta causa (de m谩s de 4 mil fojas) como los emanados por la propia Matilde Urrutia y las enfermeras que asistieron a Neruda en sus horas finales, coinciden en consignar que 茅ste no se encontraba grave ni mucho menos en la cl铆nica Santa Mar铆a. De hecho, all铆 trabaj贸 en sus memorias junto a su secretario (tambi茅n asesinado) Homero Arce; y 鈥減ermanec铆a leyendo casi todo el d铆a鈥 como testimonio la enfermera Patricia Albornoz (a fojas 256).

鈥淓l (estaba) en cama. Le gustaba tener algunos peluches en su cama, juguetes de peluche y ah铆 ten铆a algunos鈥. hac铆a bromas鈥 conversaba鈥, seg煤n nos se帽al贸 el embajador Mart铆nez Corbal谩 (Mar铆n y Casas煤s: El doble asesinato de Neruda, 8 Libros, 2012).

Los ex谩menes de laboratorio de Neruda -estando en vida- si evidenciaban que este padec铆a de una severa infecci贸n urinaria que aparentemente no estaba siendo debidamente tratada, pero que en ning煤n caso podr铆a haberle provocado una muerte tan repentina como la que padeci贸. N贸tese que Neruda nunca estuvo en cuidados intensivos y los 煤nicos remedios que recib铆a eran los que le daba su esposa.

Si hubiera estado grave -como aseguran los cercanos a la Fundaci贸n Neruda- lo m铆nimo que se tuvo que haberse hecho en la que era considerada por entonces la mejor cl铆nica privada del pa铆s, era haber recibido monitorizaci贸n de sus signos vitales, suero, control de enfermer铆a y no haber muerto s贸lo asistido por familiares y una amiga, como ocurri贸.

La verdad es Neruda acudi贸 a dicha cl铆nica como paso previo a su viaje a M茅xico el que se materializar铆a la ma帽ana del 22 de septiembre y que luego se posterg贸 al 24 de ese mes, por lo que el viaje no se pudo concretar.

Larga espera

El vocero del Segundo Panel (Gen贸mico) Aurelio Luna, catedr谩tico del Departamento de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad de Murcia, se帽al贸 -flanqueado por otros 11 expertos 颅reunidos en el hotel San Francisco, de la capital chilena, el 20 de octubre de 2017鈥 que estudios de gen贸mica microbiana permitir谩n confirmar o excluir, en un lapso de entre seis meses y un a帽o, la acci贸n de un tercero en la muerte del poeta, 鈥測a que con los resultados actualmente existentes y a la espera de estos resultados, no podemos ni excluir ni confirmar la naturaleza natural o violenta de la muerte de Pablo Neruda鈥.

No obstante, esos 6 meses se transformaron en m谩s de 5 a帽os. Determinante en esto fueron las constantes dilaciones y trabas interpuestas por el Servicio M茅dico Legal (SML) para la aclaraci贸n de este caso. Dicha entidad incluso se neg贸 a entregar muestras de tierra recolectadas en torno a la urna de Neruda y su viuda Matilde Urrutia, en Isla Negra, que ten铆a en su poder. Estas eran necesarias para analizar la posible existencia de C.botulinum,en el entorno de las tumbas de Neruda, hecho que de haberse concretado, hubiera podido explicar la presencia en el cuerpo de Neruda (por contaminaci贸n) de esta letal bacteria.

El ministro en visita Mario Carroza (que sustanci贸 esta causa hasta fines de 2019) debi贸 ordenar el allanamiento del SML para obtener dichas muestras lo que finalmente consigui贸.

Otra de las trabas fue el nulo apoyo brindado por el Gobierno de Sebasti谩n Pi帽era (2018-2022) al financiamiento de este tercer panel, el que finalmente nunca entreg贸. La pandemia tambi茅n jug贸 en contra de la aclaraci贸n del caso Neruda, puesto que los laboratorios internacionales involucrados debieron priorizar -por un tiempo- el combate de la epidemia antes que la aclaraci贸n de la muerte del Premio Nobel Chileno. No obstante, ahora, con ocasi贸n de la conmemoraci贸n de los 50 a帽os del golpe, parece haber llegado el momento de la verdad para Neruda.

Tercer Panel 鈥済en贸mico prote贸mico鈥

Este tercer panel (de car谩cter h铆brido o semipresencial) comenz贸 el 24 de enero y se prolonga hasta este viernes 3 de febrero, d铆a en que los expertos entregar谩n las primeras conclusiones a la ministra Paola Plaza, a cargo de la causa desde enero de 2020.

Eso ocurrir谩 en reuni贸n a iniciarse a las 15 horas de este viernes 3. Tras eso, los peritos y abogados de las partes querellantes (Partido Comunista, Sucesi贸n Reyes y Ministerio de Interior) conversar谩n con la prensa. No obstante, los informes finales y conclusiones definitivas ser谩n entregadas a la ministra Plaza, el 7 de marzo. Por lo dem谩s, ser谩 ella (y no los expertos) quien finalmente determinar谩 si Neruda fue o no asesinado.

De acuerdo a resoluci贸n de 12 de enero del presente, de la se帽alada magistrada, la tarea de 鈥渂煤squeda y determinaci贸n de vestigios moleculares mediante tecnolog铆a Next GenerationSequencing (NGS)鈥 qued贸 a cargo de los doctores Debi y HendrikPoinar (MacMaster); y Niels Morling y Marie Louise Kampmann.

Los expertos en NGS Romilio Espejo (PhD Qu铆mica, biolog铆a molecular y gen茅tica; adem谩s de Premio Nacional de Ciencias de Chile) y Mar铆a Paz Weisshaar (doctora en microbiolog铆a e ingenier铆a gen茅tica) fueron designados como revisores independientes de los informes y conclusiones de MacMaster y Copenhague, respectivamente.

El infect贸logo Alexis Diomedi debi贸 aportar antecedentes respecto al Clostridiumbotulinum y enfermedades asociadas a su presencia en humanos.

La coordinadora de este tercer panel es la doctora Gloria Ram铆rez Donoso (M.Sc International HealthManagement Development)nombrada para esa funci贸n por el juez Carroza, en marzo de 2018.

En esta tercera y decisiva cita de los expertos del caso Neruda -a la que llamativamente no se invit贸al SML- 鈥渓a gran diferencia la marc贸 la aplicaci贸n de NGS, que permiti贸 hacer un proceso microbiol贸gico forense鈥, seg煤n nos inform贸 una importante fuente de la causa.

Como se帽al贸 el Doctor Romilio Espejo -en informe de 9 de Junio de 2013 dirigido al ministro Carroza-鈥渓as nuevas metodolog铆as de secuenciaci贸n masiva del ADN (NGS, por su sigla en ingl茅s) ha sido utilizada en medicina, incluyendo medicina forense, permitiendo obtener evidencia imposible de lograr con m茅todos previos. Esta tecnolog铆a se destaca por permitir obtener grandes cantidades de datos de secuencia de ADN que posibilitan la identificaci贸n del origen de la muestra y la presencia de ADN de organismos extra帽os en ella, aunque se trate de tejidos que han sufrido se extensa degradaci贸n鈥.

Esta metodolog铆a considera la utilizaci贸n de equipos de autoanalizadores de miles de muestras al mismo tiempo.

Como resultado de su utilizaci贸n se pudo encontrar la cepa Alaska E43 en el 煤nico molar que ten铆a Neruda sin caries ni obturaciones y que, por lo mismo, imped铆a contaminaci贸n con agentes externos.

En una pieza dental las ra铆ces, en su 谩pice, tienen un microrificio por el que penetra sangre que ha sido impulsada por el coraz贸n desde el ventr铆locuo izquierdo, que es la que va a los tejidos. Ah铆 van los gl贸bulos y eventualmente las bacterias anaer贸bicas (que requieren un medio con poco o nada de ox铆geno) como es el caso del Clostridiumbotulinum.

Las conclusiones

La organizaci贸n de redacci贸n de conclusiones del Panel se organiz贸 en torno a tres preguntas:

1.- 驴La bacteria encontrada en el molar era end贸gena o ex贸gena? Esto apunt贸 a discernir si esta bacteria ingres贸 al cuerpo de Neruda antes o despu茅s de su muerte.

Ambos laboratorios (Canad谩 y Dinamarca) llegaron a la misma conclusi贸n: la bacteria la adquiri贸 Neruda antes de morir, es decir, es end贸gena.

Cabe consignar que no es normal que un organismo porte esta bacteria sin desarrollar el botulismo en forma grave.

N贸tese que la toxina botul铆nica (producida por el Clostridiumbotulinum)鈥渆s causante del m谩s potente envenenamiento conocido鈥, de acuerdo aThe New EncyclopaediaBritannica 15掳 Ed. (fundada en 1768), Vol 3:Micropaedia.

2.- 驴Qu茅 tan pat贸gena es la cepa de clostridiumbotulinum encontrada a Neruda:

La cepa Alaska E43 es una las m谩s pat贸genos de las registradas o clasificadas.

De esta bacteria qued贸 material gen茅tico m谩s no material toxicol贸gico, no obstante, esto se explica porque este desaparece al ser prote铆na y degradarse con el paso del tiempo.

3.- 驴La bacteria podr铆a estar asociada a la muerte de Neruda?

Si, podr铆a.No es habitual que en un centro hospitalario existan casos de Clostridiumbotulinum. De otra parte, durante la hospitalizaci贸n de Neruda no se conocen de otros casos de presencia de Clostridiumbotulinum.

Asimismo, dada su letalidad, no existe la portaci贸n asintom谩tica de este bacilo o bacteria.

El hecho que se le haya encontrado en la bulba de un molar implica que entr贸 por el torrente sangu铆neo.

*******************************************************************

Ante la pregunta de la jueza Plazarespecto de las puertas de entrada de la bacteria, el infect贸logoDiomedi respondi贸 que una posibilidad es que esta haya ingresado al cuerpo de Neruda a trav茅s del delantal de los epiplones, que est谩 en la zona del abdomen y que es rico en vascularizaci贸n arterial, venal y linf谩tica. Esto, implica que esta bacteria se pudo diseminar a nivel sist茅mico (generalizado), con rapidez, lo que podr铆a haber significado una muerte en pocas horas.

Una fuente bien informada en la causa -que prefiri贸 mantener su identidad en reserva- nos se帽al贸 que este crimen requiri贸 un importante conocimiento m茅dico quir煤rgico y microbiol贸gico para hacerse con la efectividad con que se materializ贸. No obstante, aclara que el cultivo de Clostridiumbotulinum en laboratorio no es de alta complejidad por lo que incluso pudo haberse desarrollo en el mismo laboratorio de la cl铆nica.

De acuerdo a lo que indica la M茅dico y Profesora de Pediatr铆a del Laboratorio de Infectolog铆a y Virolog铆a Molecular, Pontificia Universidad Cat贸lica de Chile, Marcela Ferr茅s 鈥渦n agente infeccioso es seleccionado para ser usado como arma biol贸gica si cumple con los requisitos de alta infectividad (dosis infectante baja), alta contagiosidad (alta tasa de casos secundarios), alta letalidad (que no tenga tratamiento antimicrobiano disponible o 茅ste sea de dif铆cil acceso o de alta toxicidad), y que no tenga ant铆dotos o vacunas鈥.

La investigadora a帽ade (en art铆culo Agentes Biol贸gicos y Bioterrorismo, publicado en el N掳73, V.1, de la Revista Chilena de Pediatr铆a, de enero de 2002) que 鈥渆jemplos de enfermedades infecciosas de alta letalidad son el 谩ntrax inhalatorio y la intoxicaci贸n botul铆nica鈥.

En relaci贸n con esta 煤ltima destaca: 鈥淓l botulismo se presenta como una par谩lisis muscular progresiva y sim茅trica que termina en insuficiencia respiratoria en plazos variables seg煤n la ruta de ingreso de la toxina (鈥) El cuadro de par谩lisis muscular es irreversible sin apoyo ventilatorio, el que puede ser necesario por semanas o meses mientras se regeneran las terminaciones nerviosas bloqueadas por la toxina a nivel presin谩ptico. La toxina botul铆nica es la m谩s letal de todas las toxinas, requiri茅ndose cantidades del orden de 0,001 microgramo/kg para producir la muerte del 50% de los que la reciben鈥.

Publicaci贸n de elciudadano

La inyecci贸n letal

En el reportaje realizado por Franco Mar铆n a Manuel Araya p煤blicado en el Proceso de M茅xico se aprecia el relato de aquellos d铆as:

鈥淣eruda nos pidi贸 a m铆 y a Matilde que viaj谩ramos a Isla Negra a buscar sus cosas m谩s importantes, entre 茅stas sus memorias inconclusas. Creo que era 鈥楥onfieso que he Vivido鈥. Al d铆a siguiente (23 de septiembre) partimos temprano hacia Isla Negra. Dejamos a Neruda muy bien en la cl铆nica, acompa帽ado por su hermana Laurita, que lleg贸 ese d铆a鈥, explica Manuel Araya.

Sobre el estado del Neruda asegura que estaba, 鈥渆n excelente estado, tomando todos sus medicamentos. Todos eran pastillas, no hab铆a inyecciones. Nosotros nos preocupamos de recoger todo lo que nos indic贸. Est谩bamos en eso cuando Neruda nos llam贸 como a las cuatro de la tarde a la hoster铆a Santa Elena, donde le dieron el recado a Matilde, quien devolvi贸 la llamada. 脡l le dijo: 鈥榁茅nganse r谩pido, porque estando durmiendo, entr贸 un doctor y me coloc贸 una inyecci贸n鈥欌.

El chofer relata que 鈥渃uando llegamos a la cl铆nica, Neruda estaba muy afiebrado y rojizo. Dijo que lo hab铆an pinchado en la guata y que ignoraba lo que le hab铆an inyectado. Entonces vemos que ten铆a un manch贸n rojo鈥 en el est贸mago.

Araya recuerda que momentos despu茅s, cuando se estaba lavando la cara en el ba帽o, entr贸 un m茅dico que le dijo: 鈥淭iene que ir a comprarle urgente a don Pablo un remedio que no est谩 en la cl铆nica鈥.

Parti贸 y comenta que 鈥渆n el trayecto me siguieron sin que yo me diera cuenta. El m茅dico me hab铆a dicho que el medicamento no se encontraba sino en una farmacia de la calle Vivaceta o Independencia. Cuando sal铆 por Balmaceda para entrar a Vivaceta aparecieron dos autos, uno por detr谩s y otro por delante. Se bajaron unos hombres y me pegaron pu帽etazos y patadas. No supe qui茅nes eran. Me cachetearon harto y luego me pegaron un balazo en una pierna鈥, asegura Araya.

鈥淒espu茅s de todo lo que me pegaron termin茅 muy mal herido en la comisar铆a Carri贸n, que est谩 por Vivaceta con Santa Mar铆a. Luego me trasladaron al Estadio Nacional donde sufr铆 severas torturas que me dejaron a un paso de la muerte. El cardenal Ra煤l Silva Henr铆quez logr贸 sacarme de ese infierno. Por eso estoy vivo鈥.

Neruda muri贸 a las 22:00 horas en su habitaci贸n 鈥搇a n煤mero 406鈥 de la Cl铆nica Santa Mar铆a. Horas despu茅s que le pusieran esa misteriosa inyecci贸n.

Manuel Araya dice no tener duda alguna: 鈥淣eruda fue asesinado鈥. Y sostiene que la orden vino de Augusto Pinochet: 鈥溌緿e qu茅 otra parte iba a salir?鈥.