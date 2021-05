–

Datos extra铆dos del Centro de Investigaciones Sociol贸gicas (CIS) y recogidos por el XVII Informe Los servicios sanitarios de las Comunidades Aut贸nomas ponen de manifiesto que los principios de cohesi贸n y equidad entre autonom铆as estar铆an en peligro debido a las diferencias existentes en lo referido a sus servicios sanitarios.

El documento, que ha sido elaborado por la Federaci贸n de Asociaciones en Defensa de la Sanidad P煤blica (FADSP), ha tenido en cuenta datos relativos al n煤mero de camas por habitante, de profesionales, gasto por habitante, gasto farmac茅utico y su crecimiento, la valoraci贸n de los ciudadanos, las listas de espera o la privatizaci贸n sanitaria.

“Se mantiene una notable desigualdad dentro de las comunidades aut贸nomas, y esto, evidentemente, repercute en el acceso a las prestaciones que tienen la ciudadan铆a”, ha explicado a P煤blico Marciano S谩nchez Bayle, portavoz de la FADSP.

Unas diferencias que, tal y como ha querido subrayar el propio S谩nchez Bayle, est谩n influidas de forma directa por las “decisiones pol铆ticas que toman las distintas comunidades”, as铆 como por “el elevado grado de privatizaci贸n que tiene nuestro sistema sanitario”.

Si nos atenemos al color pol铆tico, los datos son muy significativos. Tal y como desliza el informe, “entre aquellas comunidades gobernadas por el PP, una mejor贸 su posici贸n (20%) y cuatro empeoraron (80%); entre las gobernadas por el PSOE, cinco mejoraron (50%) y cinco empeoraron (50%), y en las que tuvieron gobiernos nacionalistas las dos mejoraron”.

Entre otros aspectos, S谩nchez Bayle tambi茅n remarca la situaci贸n de la Atenci贸n Primaria que califica de “muy preocupante”, debido a una deficiente “inversi贸n en personal”. Uno de los indicadores que mide el estudio es el porcentaje de personas que dicen haber recibido cita en Atenci贸n Primaria 24 horas despu茅s de haberla solicitado, siendo las peor situadas Baleares (5,5%), Madrid (6,4%) y Murcia (9%).

Seg煤n S谩nchez Bayle, las listas de espera son “muy elevadas” en el conjunto del sistema sanitario, lo que “dificulta el acceso de la poblaci贸n a las prestaciones que precisa”. Unos datos que, asegura el portavoz de la FADSP, “han empeorado en lugar de mejorar tras las sucesivas olas de la pandemia”.

El grueso de los datos, con todo, pertenecen a 2019. “Resulta incre铆ble que el Bar贸metro Sanitario de 2019 se haya publicado en 2021 y que el de 2020 todav铆a no est茅 publicado. La transparencia deja mucho que desear en nuestro pa铆s, no parece razonable que algo que pagamos con nuestros impuestos no podamos saber c贸mo funciona de un modo m谩s o menos actualizado”, se queja S谩nchez Bayle.

