–

De parte de Indymedia Argentina November 23, 2021 20 puntos de vista

El Ministerio de Agricultura deber谩 publicar toda la documentaci贸n sobre el Trigo HB4 y organizar un mecanismo que permita a la ciudadan铆a denunciar o aportar informaci贸n, como establece la legislaci贸n ambiental y el Acuerdo de Escaz煤. El resultado de este proceso podr铆a llevar a suspender el transg茅nico.

Por Luc铆a Guadagno.

El juez federal Santiago Carrillo orden贸 al Ministerio de Agricultura de la Naci贸n publicar de inmediato y sin restricciones toda la informaci贸n que se tuvo en cuenta para autorizar el trigo transg茅nico HB4. Carillo dio un plazo de 20 d铆as para implementar un procedimiento de participaci贸n ciudadana, que permita a toda persona interesada hacer denuncias, proveer informaci贸n o hacer presentaciones de cualquier tipo. El juez fundament贸 su decisi贸n en el art铆culo 41 de la Constituci贸n Nacional, en la Ley General del Ambiente y en el Acuerdo de Escaz煤, ratificado por el Congreso Nacional a fines de septiembre de 2020. Si bien el juez rechaz贸 suspender el transg茅nico como primera medida, no descart贸 que eso pueda ocurrir como resultado del proceso de acceso a la informaci贸n y participaci贸n.

La resoluci贸n del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 consider贸 que hubo un incumplimiento 鈥渃laro e incontestable鈥 por parte del Ministerio de Agricultura y otras autoridades que intervinieron en la autorizaci贸n del Trigo HB4 al restringir el acceso la informaci贸n p煤blica y no implementar ning煤n procedimiento de participaci贸n ciudadana, tal como lo ordena la normativa nacional y el vigente Acuerdo de Escaz煤, que garantiza el acceso a la informaci贸n, la participaci贸n p煤blica y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en Am茅rica Latina y el Caribe. Sobre todo, si se tiene en cuenta que se trata del primer trigo transg茅nico aprobado en el mundo.

鈥淓l evento de transformaci贸n de trigo HB4, como lo reconoce la propia Indear SA (Bioceres), es el primero que se autoriza de su especie a nivel mundial; circunstancia que revela la clara necesidad de un amplio 谩mbito de acceso a toda la informaci贸n disponible en la materia y de participaci贸n p煤blica en el proceso de toma de decisiones鈥, sostuvo el juez en la resoluci贸n. El Trigo HB4 tiene modificaciones gen茅ticas que lo hacen tolerante a la sequ铆a en regiones donde ya se cultiva y resistente al glufosinato de amonio, un herbicida m谩s potente y t贸xico que el glifosato.

Tanto el Ministerio de Agricultura como Bioceres, desde el comienzo del proceso, alegaron cl谩usulas de confidencialidad, entre otros motivos, para ocultar informaci贸n sobre el nuevo transg茅nico y su proceso de autorizaci贸n y control. Sin embargo, el juez no encontr贸 argumentos suficientes que habiliten a tal cosa.

La autorizaci贸n del trigo HB4 sigue vigente, por ahora

La orden del juez Carrillo responde a un pedido de suspender el trigo transg茅nico hecho por Daniel Sallaberry, abogado en una demanda colectiva por da帽o ambiental que pide suspender todos los cultivos transg茅nicos del pa铆s. Una parte de esa causa, iniciada en 2012, est谩 pendiente de resoluci贸n en la Corte Suprema de Justicia. En paralelo, un grupo de productores agroecol贸gicos tambi茅n pidi贸 la misma medida. En ambos casos, se denuncia que no hay certeza sobre los posibles efectos en la salud y el ambiente de la liberaci贸n del transg茅nico y se alerta sobre el riesgo para la salud que suponen las fumigaciones con glufosinato de amonio, entre otros puntos.

Tanto el Ministerio P煤blico Fiscal como la Defensor铆a P煤blica Oficial pidieron al juez que suspenda la autorizaci贸n del Trigo HB4 porque no cumple con el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, que establece que cuando haya peligro de da帽o grave o irreversible, la ausencia de informaci贸n o certeza cient铆fica no deber谩 utilizarse como raz贸n para postergar la adopci贸n de medidas eficaces para impedir la degradaci贸n del medio ambiente. En ese sentido, la defensora P煤blica Florencia Plazas pidi贸 aplicar ese principio, en especial, 鈥渃on base en los derechos esenciales de los ni帽os, ni帽as y adolescentes merecedores de una protecci贸n especial dada su situaci贸n de particular vulnerabilidad.鈥

Si bien el juez no acept贸 suspender el transg茅nico como primera medida, tampoco la descart贸. El 煤ltimo punto de su resoluci贸n, dice: 鈥淩echazar, con sujeci贸n a los resultados obtenidos en punto al cumplimiento de las medidas dispuestas precedentemente (acceso a la informaci贸n y participaci贸n ciudadana), la solicitud de suspensi贸n鈥︹.

La falta de transparencia en la aprobaci贸n de los transg茅nicos ya fue denunciada, en 2019, en un detallado informe de la Auditor铆a General de la Naci贸n, en el que se advirti贸: 鈥淎rgentina no cuenta con un marco de referencia te贸rico-metodol贸gico para garantizar el uso seguro y sustentable de los OGM (Organismos Gen茅ticamente Modificados)鈥. Dos a帽os antes, sali贸 a la luz que de los entonces 34 miembros de la Comisi贸n Nacional de Biotecnolog铆a (CONABIA, uno de los principales 贸rganos que aprueba los transg茅nicos en el pa铆s), 26 formaban parte de las mismas empresas que los producen y venden o eran cient铆ficos con conflictos de intereses.

La orden al Ministerio de Agricultura para abrir un proceso participativo

El juez Carillo dio un plazo de 20 d铆as al Ministerio de Agricultura para que 鈥渄ise帽e, implemente y ponga en funcionamiento un procedimiento de participaci贸n adecuado a los est谩ndares constitucionales que permita a todo interesado efectuar presentaciones ante la autoridad de aplicaci贸n, las que deber谩n ser consideradas en el marco de lo dispuesto por la resoluci贸n 41/2020鈥.

La resoluci贸n 41/2020, dictada por la cartera de Agricultura en octubre de 2020, autoriz贸 el trigo HB4 bajo la condici贸n de que Brasil, principal importador del trigo argentino, tambi茅n lo autorice. La semana pasada, el pa铆s vecino aprob贸 el ingreso s贸lo de la harina, no del grano. El Gobierno argentino todav铆a no confirm贸 si eso autoriza en forma definitiva el transg茅nico en el pa铆s.

El art铆culo 3 de la resoluci贸n 41/2020 establece que Bioceres tiene que suministrar a las autoridades toda informaci贸n nueva que surja sobre el trigo HB4 y que esa informaci贸n podr谩 afectar o invalidar su autorizaci贸n. Y el art铆culo 4 dice: 鈥淟a presente medida quedar谩 sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva informaci贸n cient铆fico-t茅cnica que invalida las conclusiones cient铆ficas o comerciales en las que se basaron los dict谩menes que sirven de sustento y antecedentes de la presente autorizaci贸n.鈥

Para el juez Carillo, esos dos art铆culos dan la pauta de que la aprobaci贸n del trigo transg茅nico es un 鈥減rocedimiento inacabado, no definitivo, que requiere de un flujo de informaci贸n continuo, adecuada y suficiente que permita su sostenimiento鈥. Y afirma que por ese motivo el Tribunal considera prioritario que se establezca un sistema de recepci贸n de denuncias, informaci贸n y presentaciones en general con las caracter铆sticas previstas en el Acuerdo de Escaz煤 que 鈥減ermita enriquecer el procedimiento decisorio llevado a cabo por la autoridad administrativa鈥.

En cuanto a la aprobaci贸n de la harina por parte de Brasil, el juez sostuvo que 鈥渆n nada modifica las conclusiones a las que se arriba en la presente, pues los fundamentos desarrollados 鈥攄茅ficit de publicidad y participaci贸n en el proceso decisorio鈥 permanecen inc贸lumes鈥. El ministerio a cargo de Juli谩n Dom铆nguez no respondi贸 hasta el momento a las consultas de Tierra Viva sobre qu茅 mecanismo de participaci贸n implementar谩 para cumplir con la resoluci贸n del juez.

El INASE y Bioceres tambi茅n deber谩n transparentar su actividad

El juez tambi茅n orden贸 al INASE presentarse en los Tribunales y le dio cinco d铆as para publicar en el Bolet铆n Oficial la resoluci贸n 535/2021, del 15 de octubre de 2021, en la que el organismo cre贸 una Comisi贸n de Auditor铆a del Trigo HB4.

Desde el a帽o pasado, Bioceres siembra y cosecha el transg茅nico sin venderlo. Durante la primera campa帽a fueron 6.000 hect谩reas y, en la segunda, 55.000, seg煤n inform贸 la empresa. Eso desat贸 numerosos reclamos y denuncias judiciales por parte de las principales entidades del agronegocio, como la Mesa de Enlace, acopiadores y exportadores. Temen que el trigo transg茅nico pueda mezclarse con el convencional durante la cosecha y acopio, lo que implicar铆a que embarques enteros sean rechazados en los pa铆ses de destino.

En cuanto a Bioceres 鈥攓ue ya se present贸 dos veces de manera espont谩nea en la causa judicial para rebatir argumentos del Ministerio P煤blico Fiscal, entre otros鈥, el juez Carrillo le orden贸 presentar, en un plazo de cinco d铆as, toda la informaci贸n requerida por el INASE para auditar el trigo HB4.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/un-juez-federal-ordeno-al-gobierno-abrir-un-proceso-de-participacion-ciudadana-por-el-trigo-hb4/