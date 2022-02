–

Buenas noticias para las personas inmigrantes y para las personas solidarias que defienden una acogida sin condiciones. Un juzgado de Ceuta ha ordenado al Gobierno retornar a Espa帽a a los chicos menores devueltos a Marruecos el pasado 13 de agosto de 2021.

Subraya: 鈥渟e omitieron no s贸lo uno, sino todos los procedimientos legales, (鈥) sin existir traza alguna de expediente de repatriaci贸n鈥, 鈥渘o existe ning煤n informe, ni se ha determinado en qu茅 condiciones quedar铆an los menores una vez realizada su entrega al pa铆s de origen, si se entregar谩n a su familia natural o a alg煤n familiar cercano, ni si alguna instituci贸n nacional se har铆a cargo de su guarda鈥. El juez ha ordenado a la Delegaci贸n del Gobierno de Ceuta que 鈥渁dopte las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados鈥.*

Quiz谩s, lo m谩s notorio es su afirmaci贸n: 鈥渁ntes que migrantes, son ni帽os鈥.

Si el t茅rmino migrante no lo acompa帽amos en nuestros sentimientos y pensamientos con el de personas (o ni帽os) se cae en la cosificaci贸n y en la deshumanizaci贸n, como hacen los Estados y sus leyes de extranjer铆a, que consideran que pueden llevarlos de un lado a otro de sus fronteras seg煤n sus intereses, jam谩s con la intenci贸n de priorizar la vida y su valor humano.

Esta vez, un juez ha reconocido esta prioridad y es una gran novedad, un cierto triunfo del factor humano. Ofrece un antecedente que puede cambiar la deriva de muchos procesos judiciales respecto a la situaci贸n de los menores inmigrantes no acompa帽ados. El proceso puede ser largo y quiz谩s con resultados parciales, pero quiz谩s sea una posibilidad de retorno para muchos de ellos y de labrarse un futuro mejor.

Todo esto gracias a la gran labor y el esfuerzo de organizaciones 鈥搇a fundaci贸n Ra铆ces, Andaluc铆a Acoge, Ex Menas Madrid, Coordinadora de Barrios, Elin, Gentium, Maakum y No Name Kitchen鈥 que se han activado desde la primera expulsi贸n en agosto (y ya los meses anteriores con la llegada multitudinaria por mar a Ceuta en mayo) denunciando todas las irregularidades de la Delegaci贸n del Gobierno en Ceuta y contactando de inmediato con los chavales de los centros de acogida para que solicitasen medidas de urgencia que paralizasen las devoluciones. Se fren贸 el proceso de expulsi贸n, aunque algunos ya hab铆an sido devueltos a Marruecos, hasta que ha llegado esta 煤ltima sentencia.

Veremos c贸mo prosigue. Nosotros continuaremos apoyando esta labor fundamental de las asociaciones solidarias que adem谩s ahora est谩n recogiendo firmas para solicitar la apertura de un nuevo proceso de regularizaci贸n y celebramos tambi茅n este paso victorioso.

Mireya Almuzara

