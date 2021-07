–

Un juzgado echa de su casa a una familia de Granada que cumple los requisitos de la normativa antidesahucios

CaixaHolding, la empresa propietaria del inmueble, solicit贸 el lanzamiento pese a que el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo los suspend铆a por la pandemia de la Covid-19 hasta el 9 de agosto si los inquilinos cumpl铆an una serie de condiciones. En este caso se trata de una familia con tres personas con discapacidad reconocida que cuenta con un informe favorable de Servicios Sociales

鈥淟a familia est谩 bastante mal. Est谩 en la calle鈥, explica Ana Guardia de Stop Desahucios Granada sobre el desahucio que acaba de sufrir Carlos -nombre ficticio- junto a su mujer y sus tres hijos. CaixaHolding, la propietaria del inmueble en el que viv铆an hasta hace unos d铆as, ha llevado a cabo el lanzamiento y los ha dejado sin ning煤n techo como alternativa. Una situaci贸n dram谩tica que lo es m谩s si se tiene en cuenta que los inquilinos cumpl铆an con los requisitos por los que pueden acogerse a la normativa antidesahucios vigente hasta el pr贸ximo 9 de agosto.

Carlos y su familia se han quedado sin hogar tras acumular varios impagos de su hipoteca y que CaixaHolding se hiciera con ella. Debido a ello, la entidad solicit贸 el lanzamiento el pasado 16 de julio y los intentos por evitar que se quedaran sin casa tuvieron lugar hasta minutos antes del desahucio llevado a cabo en D铆lar (Granada) el pasado 21 de julio. Aquel d铆a, agentes de la Guardia Civil siguiendo un auto del Juzgado de Primera Instancia 2 de la capital granadina, procedieron a echar de su vivienda a esta familia y a precintarla para que no pudieran regresar. All铆, estresados y sobrepasados por lo que estaba sucediendo, Carlos, su mujer y sus hijos, tuvieron el apoyo de Stop Desahucios.

La plataforma civil, a trav茅s de su gabinete jur铆dico, contact贸 con el juzgado para pedir que se aplicase el Real Decreto 11/2020 del 31 de marzo que establece que, por la pandemia de la Covid-19, quedan suspendidos los desahucios si los demandados cumplen alguna condici贸n de especial vulnerabilidad. Seg煤n Ana Guardia, de Stop Desahucios Granada, 鈥渓a familia cumpl铆a los requisitos moratoria antidesahucios por covid, especialmente porque hay tres miembros que tienen discapacidad鈥.

Utilizando ese argumento y como recurso para frenar el lanzamiento, la plataforma redact贸 un escrito que se present贸 en la misma ma帽ana en la que se acab贸 produciendo el desahucio. 鈥淓l procedimiento normal es que el juez responda a ese escrito y se suspenda cautelarmente el desahucio hasta que no haya respuesta del juzgado鈥, explica Guardia. Sin embargo, en este caso no ha ocurrido as铆. 鈥淣o hubo respuesta ni por escrito sobre s铆 o no paralizar el lanzamiento, y como no hubo respuesta motivada para que ocurra el desahucio, no deb铆a llevarse a cabo鈥.

Con el respaldo de Servicios Sociales

Ana Guardia relata que la actitud del juzgado fue hostil en todo momento. 鈥淐uando fuimos a presentar el escrito nos dijeron que ten铆amos que haber ido antes, pero eso no aparece en ning煤n punto del decreto. El escrito se puede presentar hasta el 煤ltimo momento鈥. Por si fuera poco, fuentes de la plataforma antidesahucios explican que la familia de Carlos contaba con el respaldo de Servicios Sociales del Ayuntamiento que el d铆a anterior a los hechos present贸 鈥渓a documentaci贸n acreditativa de vulnerabilidad al juzgado, pero no se les hizo caso鈥.

En Stop Desahucios sostienen que 鈥渓os jueces han actuado por encima de la ley鈥 en este caso y creen que se sienten impunes. 鈥淐omo no hay consecuencias para ellos aqu铆 no pasa nada鈥. Se帽alan que el argumento judicial para llevar a cabo el desahucio es 鈥渕uy pobre鈥 porque se utiliza como 鈥渆xcusa鈥 que el escrito se present贸 tarde, cuando no hay fecha l铆mite y hasta contaban con el respaldo de Servicios Sociales.

La familia, por su parte, est谩 鈥渄estrozada鈥 y 鈥渃ansada鈥. No quieren hablar con nadie y desde que fueron expulsados de su vivienda tratan de buscar un lugar en el que poder dormir sin saber qu茅 ser谩 de su futuro. Por eso, en Stop Desahucios piensan pelear por esta situaci贸n que consideran 鈥渋rregular鈥 hasta sus 煤ltimas consecuencias. 鈥淣o queremos que esto quede impune鈥, sentencia Ana Guardia.

Este medio se ha puesto en contacto con CaixaHolding para tener m谩s informaci贸n sobre el desahucio. Desde la entidad se limitan a reconocer que se produjo el lanzamiento y que se hizo porque el inmueble estaba 鈥渙cupado鈥 ya que los inquilinos llevaban meses sin poder pagar la hipoteca y se hab铆an quedado en esa situaci贸n. Las fuentes consultadas evitan pronunciarse sobre m谩s detalles “por respeto al procedimiento judicial” y tampoco entran a valorar si puede haber alguna soluci贸n futura para que Carlos y su familia no sigan viviendo en la calle.

