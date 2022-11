–

脡milien Buffard fotografi贸 a m谩s de 500 jugadores y a 18 agrupaciones deportivas LGBTQI+ de 8 provincias de la Argentina. El Mundial de f煤tbol en este 2022 se realizar谩 en Qatar, donde est谩 prohibido portar banderas o cualquier tipo de manifestaci贸n LGBTI+ y las manifestaciones p煤blicas de afecto. Con esto en la cabeza, 脡milien Buffard, fot贸grafo franc茅s radicado en Rosario, Argentina, acaba de publicar su libro Sport Friendly: 隆la cancha de la diversidad! . Por Agencia Presentes.

Se trata de una nueva producci贸n fotogr谩fica que reinterpreta el tradicional 谩lbum de figuritas. Para lograrlo, Buffard trabaj贸 durante un a帽o fotografiando a m谩s de 500 jugadores y a 18 agrupaciones deportivas LGBTQI+ de 8 provincias de la Argentina.

En el 谩lbum hay im谩genes de deportistas que practican nataci贸n, rugby, f煤tbol, v贸ley, p谩del, artes marciales, tenis, hockey y b谩squet, entre 12 disciplinas.

鈥淰iaj茅 a muchas provincias y me puse en contacto con los coordinadores de los equipos. Los hac铆amos posar con la idea de hacer el 谩lbum de figuritas pero siempre los invitaba a que puedan venir con algo que los representara: una prenda, una campera o algo. De ah铆 surgieron quince fotos que son las m谩s emblem谩ticas del proyecto. Y que muestra las reivindicaciones de cada jugador en la cancha鈥, cont贸 Buffard.

El arte de reconvertir

El marco del Mundial de F煤tbol fue para Buffard la excusa perfecta para difundir mensajes positivos en un contexto en el que los discursos de odio son habituales.

鈥淓s un Mundial muy pol茅mico para los derechos humanos pero principalmente lo es para los derechos LGBTQ+. Es un pa铆s donde se condena con pena de c谩rcel a los homosexuales. La idea de presentar este trabajo era mostrar que si bien Qatar no deja que la diversidad ocupe el espacio deportivo, en otras partes del mundo estamos con otros juegos. Con el juego de la diversidad. Este proyecto apunta a eso鈥, afirma el fot贸grafo.

Para brindar su mensaje, Buffard apunt贸 a lo m谩s simb贸lico del mundial desde hace generaciones: el 谩lbum. 鈥淓l concepto fue para llamar la atenci贸n. Si hubiera hecho un libro X com煤n no hubiera tenido la misma fuerza. La idea era hacerlo inclusivo. Dentro de este 谩lbum vamos a ver a otras personas que ocupan espacios deportivos鈥, dice.

El mito del rendimiento

Buffard comenta que se sigue vinculando el rendimiento deportivo a la sexualidad, pero tambi茅n que los espacios de deportes no dan lugar a ning煤n tipo de diversidad.

鈥淓ncontramos a personas trans que no pueden pisar el c茅sped de las canchas porque no les damos espacio. Encontramos a personas gordas que por su cuerpo no las dejan entrar a un club. O porque es caro el deporte, las personas con pocos recursos no pueden pagar la cuota y jugar. Y en el libro lo que hacemos es encontrar estos espacios para que todas, todos y todes la posibilidad de estar en la cancha independientemente de su orientaci贸n, su identidad sexual, de su g茅nero o de su condici贸n f铆sica o social鈥.

En el 谩lbum las figuritas est谩n organizadas con informaci贸n sobre cada equipo y tambi茅n hay entrevistas a Cecilia Carranza Saroli, Facundo Imhoff y Jessica Millaman. Son tres jugadores profesionales de la comunidad LBGT que cuentan c贸mo viven la inclusi贸n al nivel de deporte de alto rendimiento.

Qatar contra la tendencia del mundo

Hubo muchos debates sobre las condiciones de Qatar y la FIFA intenta torcer algunas de esas disposiciones. Sin embargo, hasta ahora, lo que se sabe es que la comunidad LGBTI+ corre serios riesgos en ese pa铆s.

鈥淪i ves la respuesta pol铆tica internacional en el f煤tbol, los clubes est谩n diciendo que van a hacer camisetas con colores LGBTQ+. Es un s铆mbolo pero necesitamos medidas para actuar. No es suficiente izar la bandera sino que atr谩s en el club mismo las disidencias sienten que no tienen su lugar鈥, enfatiza.

鈥淪ienten que no hay pol铆ticas internas a favor de la diversidad. Apuntemos a eso. A formaciones, a dirigentes, a personal de los clubes a que sepan sobre las LGBTfobias y c贸mo reaccionar ante un hecho nuevo. Por ejemplo, que ma帽ana en el equipo un jugador pueda decir que es gay. Y que sus compa帽eros y de la direcci贸n de los clubes lo pueda acompa帽ar tambi茅n. Quiz谩 nos estamos perdiendo el pr贸ximo Messi porque es gay鈥.

Hacer deporte, gozar

脡milien trabaja sobre la fotograf铆a documental y este ese su tercer proyecto fotogr谩fico. Se inaugur贸 el 28 de abril sobre la fachada del Museo de Bellas Artes Juan Castagnino frente a los 3eros Juegos Suramericanos de la Juventud, en Rosario.

Sport Friendly: 隆la cancha de la diversidad! interpela a los mandatos establecidos y naturalizados en el mundo del deporte. 鈥淓ste trabajo muestra que queremos un deporte, queremos disfrutar, queremos vivirlo y queremos dejar de seguir pensando que la sexualidad tiene impacto en el rendimiento. Eso no es verdad, pero surge de una sociedad que sigue homof贸bica. De todo lo que ahora hice, lo publiqu茅 en mis redes sociales y tuve cientos y cientos de comentarios homof贸bicos鈥 acota.

鈥Lo que espero es que este di谩logo acerca de la diversidad en el deporte se abra a trav茅s de las instituciones culturales y de los medios de comunicaci贸n. Una persona me escribi贸 debajo del flyer de promoci贸n del trabajo que 鈥榮i ve铆a a su hijo bes谩ndose as铆 en la plaza le va a quedar colorado el culo de la patada鈥. Estamos en eso todav铆a. Si yo puedo ocupar el espacio p煤blico con im谩genes as铆 para que un ni帽o y un adolescente pueda verlo y decir 鈥榚st谩 todo bien鈥, ah铆 ganar茅鈥.

Con respecto a los equipos inclusivos en otras partes del mundo, 脡milien comenta. 鈥淔otografi茅 un equipo en Par铆s que era diverso. Hay equipos de deporte inclusivo en varios otros pa铆ses. Esto significa que las discriminaciones trascienden las fronteras. Esas historias con las que me cruc茅 ac谩 son las mismas que me compartieron en Francia o en Espa帽a.鈥

Ser hincha en Qatar

Para el autor de Sport Friendly: 隆la cancha de la diversidad la cancha deportiva ocupa un lugar fundamental en la sociedad contempor谩nea.

鈥淪on espacios recreativos o profesionales, para generar nuevas relaciones, situaciones y oportunidades de interacciones culturales y sociales. Todav铆a est谩n plagados de m煤ltiples desaf铆os y preocupaciones que les jugadores profesionales y aficionades enfrentan: el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia. El deporte no es m谩s que un espejo de lo que la sociedad produce鈥, conceptualiza el autor en la presentaci贸n del libro.

El libro se present贸 el mi茅rcoles 2 de noviembre y est谩 a la venta. Tiene pr贸logo del director del Museo Castagnino, Ra煤l D鈥橝melio. Consta de 96 p谩ginas e incluye un p贸ster y una plancha de figuritas. Se puede adquirir a trav茅s del link: https://emilienbuffard.com/tienda/

La muestra fotogr谩fica tiene acceso libre y gratuito y se puede visitar en el Centro Cultural San Mart铆n hasta el 20 de noviembre.