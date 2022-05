–

Nos llega esta rese帽a escrita hace m谩s de dos d茅cadas para su publicaci贸n en Tortuga, cosa que hacemos con mucho gusto. Nota de Tortuga.

La utop铆a insumisa de Pepe Beunza: Una objeci贸n subversiva durante el franquismo



Pedro Oliver Olmo



Virus editorial



Barcelona 2002

Estamos ante un libro necesario. En todos los sentidos. Es uno de esos libros que, cuando lo lees, te preguntas por qu茅 no se hab铆a escrito antes. Quiz谩 por humildad, piensas, porque el protagonista no se siente importante, porque piensa que la suya es una historia corriente, o al menos tan corriente como la de muchos otros desobedientes. De acuerdo, pero que se escriban. Las historias as铆 deben conocerse, contarse y prodigarse. Y la de Pepe, aunque 茅l no lo crea, hac铆a mucha falta. Los pacifistas y antimilitaristas, objetores e insumisos de este pa铆s no en vano, Pepe Beunza es patrimonio com煤n de todos llev谩bamos demasiados a帽os hablando de o铆do de algo tan importante como es el primer impulso de nuestro movimiento social.

Este tipo de historias, de vivencias personales narradas, a veces noveladas, es muy habitual en el mundo anglosaj贸n. Hay bastantes, por ejemplo, sobre pacifistas y objetores en tiempos de guerra. Se escriben y publican con voluntad de testimonio y denuncia, para que conste la disidencia 茅tica reprimida por las autoridades, a menudo con ensa帽amiento, y silenciada sistem谩ticamente por la memoria oficial. Suelen ser historias sencillas, como 茅sta, f谩ciles de leer, que te atrapan porque son de verdad y est谩n contadas con la sobriedad, sencillez y plenitud que transmite quien no tiene nada que ocultar y, adem谩s, sigue convencido de la justicia y necesidad de lo que hizo. A diferencia de tantos otros libros que escriben los que est谩n arriba, las llamadas elites, en estas historias no hay fabulaci贸n, ni trabajadas explicaciones o justificaciones forzosas; los hechos hablan y convencen por s铆 mismos.

Esta sencillez no desmerece los grandes temas que el libro plantea; todo lo contrario, los subraya. La realidad del sistema judicial-penitenciario, por ejemplo. Pepe conoci贸, sufri贸, la vaciedad y falsedad de la Justicia, su sometimiento al Poder, sobrellev贸 largos a帽os de c谩rcel y castigo. Y, sin embargo, no arremete contra todo ello. El texto se limita a presentar esta realidad como un dato m谩s, deja que se explique por s铆 misma, dando a entender que, en el fondo, es estructural y, por tanto, intemporal, no cambia realmente. La c谩rcel es en s铆 misma, entonces y ahora, inhumana, monstruosa y despiadada. Su masificaci贸n no es una casualidad. Su verdadera funci贸n no es hacer cumplir la pena de privaci贸n de libertad que ha decidido el juez, much铆simo menos reeducar o reinsertar como dice la ley, est谩 pensada y dise帽ada para humillar, quebrar, abatir al que en ella entra. El maltrato es constante: los cacheos, las desinfecciones, los traslados, las sanciones, las celdas de castigo, la dispersi贸n, el racaneo cuando no la privaci贸n del contacto con el exterior y tus seres queridos, el trato en general. La c谩rcel es, adem谩s, selectiva, clasista, socialmente arbitraria; los pocos delincuentes de alta extracci贸n o posici贸n pol铆tica que terminan dentro suelen disponer de celdas y pabellones especiales adecuados a su rango y, l贸gicamente, un trato privilegiado. Nada ha cambiado en la c谩rcel.

Una segunda cuesti贸n que me parece importante destacar es el papel que jug贸 la noviolencia en las etapas previas a la transici贸n. En el libro se cuenta una realidad que las memorias al uso han ninguneado sistem谩ticamente, quiz谩s porque la interpelaci贸n de la noviolencia ha ganado espacio con los a帽os y duele en la memoria de quienes la despreciaron entonces. Desde luego, los sesenta y setenta no fueron tan amables con la noviolencia como aparenta ser el presente. La cultura pol铆tica dominante entre los antifranquistas mitificaba el recurso a la violencia, las barricadas y otras palabras mayores. Eran muchos, much铆simos, los que cre铆an a pies juntillas en el mito del pueblo en armas; consideraban unos ingenuos a los pacifistas y poco realista su insistencia en la coherencia entre medios y fines; algunos evolucionaron desde all铆, sin soluci贸n de continuidad, a la defensa jacobina del Estado; algunos, tambi茅n, condenan hoy la violencia tras haberse apropiado de los mecanismos de coerci贸n y control social que anta帽o denunciaron y pelearon, lo que no es incompatible, al parecer, con la represi贸n de los que, como los insumisos, siguen siendo escrupulosamente fieles a los principios de la noviolencia. Deber铆amos sospechar, por principio, de las grandes declaraciones de quienes est谩n arriba.

Con todo, gracias, en buena medida, a la lucha por la objeci贸n de conciencia de Pepe y otros como 茅l, la noviolencia se hizo un espacio, traspas贸 fronteras como s铆mbolo de resistencia antifranquista, y consigui贸 granjearse el apoyo de algunas destacadas personalidades del momento. Sorprender谩 a m谩s de uno, sobre todo por su diferente evoluci贸n posterior, la extensa relaci贸n de los que respaldaron a Pepe. Pero nadie puede negar la importancia de aquella solidaridad, ni tampoco el papel que ha venido jugando, como si de un capital acumulado se tratase, en la legitimaci贸n de la desobediencia posterior de los objetores e insumisos. Ha sido, sin duda, una gran ventaja a nuestro favor.

Bien pensado, tampoco hab铆a que hacer grandes esfuerzos para ponerse de parte de desobedientes como Pepe. Conocerle era quererle, supongo yo. Al menos, eso es lo que har铆a yo si me encontrara frente a frente con una persona del compromiso y la coherencia personal que trasmiten las reflexiones inscritas en el texto. Pepe y todos los que han venido detr谩s han dejado huella porque se han comportado en raz贸n de una convicci贸n 茅tica poco habitual, porque fueron consecuentes con sus ideas y principios, porque obraron con conciencia. Su visi贸n del mundo es justa, si por justicia entendemos la igualdad, solidaridad y fraternidad entre todos los seres humanos. Son de esos que Brecht dec铆a imprescindibles. Lo que nos lleva a reflexionar sobre c贸mo se hacen personas as铆, como podemos trasmitir a nuestros hijos e hijas esa educaci贸n en valores que les haga buenas, sinceras, coherentes y comprometidas personas. En el libro hay algunas claves: la educaci贸n recibida en casa, el valor de la educaci贸n en el tiempo libre en la preadolescencia, el compromiso cristiano en la adolescencia… A veces uno tiene la impresi贸n de que es bastante homologable el recorrido vital de los que terminan comprometi茅ndose de verdad por un mundo mejor.

Todo ello explica tambi茅n que el relato, aunque razones no le falten para ello, no sea nada justiciero, ni moralizante, ni presuntuoso. Lo que transmite es comprensi贸n, buena fe, perd贸n tambi茅n. Deseo de unir a la gente en las buenas y justas causas que tenemos hoy en d铆a. Pese a su audaz y arriesgado compromiso y la prolongada represi贸n que sufri贸, el protagonista se presenta en todo momento como una persona corriente, normal, como si quisiera dar fe de que, si nos los proponemos, absolutamente todos y todas podemos hacer algo parecido. Puede que sea verdad, que el paso que media entre el consentimiento y la desobediencia sea mucho m谩s peque帽o e irrelevante que lo que siempre nos han dado a entender.

En definitiva, hay mucha sencillez y mucha virtud en este relato, y una excelente prosa, y complicidad honesta, y generosidad, y comprensi贸n profunda de las implicaciones personales y colectivas de aquellos hechos. Hay tambi茅n, debemos hacerlo saber, muchos paralelismos entre el personaje del libro y su narrador: tambi茅n 茅ste ha sido insumiso, conocido la c谩rcel, la dispersi贸n, la satisfacci贸n del objetivo cumplido; tambi茅n exuda convicci贸n y compromiso 茅tico; tiene madera para ser el protagonista de una historia como esta. Espero que alguien lo haga alg煤n d铆a y espero, tambi茅n, que esto de contar historias se convierta en una epidemia; tendr铆amos que cuidar mejor y dar m谩s a conocer el patrimonio de la resistencia, nuestro patrimonio; nos ayuda a reflexionar, nos da fuerzas y, adem谩s, dice mucho en nuestro favor.

Rafael Ajangiz

Pepe con el libro Pepe Beunza, en la actualidad, con un ejemplar del libro.

