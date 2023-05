–

May 25, 2023

Esta mañana me levanto con dolor de cabeza, no sé por qué ya que anoche apenas si me bebí un tertabrik de vino mientras veía el Pasapalabra. Voy a comprar una banana al Super para desayunar. Y en la caja me veo a dos empleadas que están hablando de que no llueve. Son dos chicas jóvenes, con el uniforme gris, y allí están de cháchara. Las conozco de hace tiempo. Tienen apellidos de grandes escritores, una se llama Goya y la otra Velázquez. Y están a pico y pala indignándose.

Escena 1

– GOYA. Que no llueve ná, que vas a ver qué verano nos espera.

– VELÁZQUEZ. Pero que no llueve porque no interesa que llueva.

– GOYA. Ahí va.

– VELÁZQUEZ. Mira. Mi suegra estuvo este fin de semana en la playa y me dijo que parecía que iba a llover, que estaba nublado, pero llegó una avioneta, pasó dos veces y se abrieron las nubes.

– GOYA (suspira). Que no, que no quieren que llueva.

– YO. ¿Pero qué tontería estáis diciendo? ¿No habéis hecho el Graduado Escolar? Ninguna avioneta puede impedir que llueva…

Se vuelven. Me miran con pena.

– VELÁZQUEZ. Ayyyy, pero mira que eres tonto… Echan unos polvos blancos de un metal y así no llueve aquí. Quieren que llueva en Marruecos, pa arruinarnos. Lo han dicho en el Parlamento y todo.

– YO. Claro, y en Cuarto Milenio, ¿A que sí?

– GOYA. Pues si lo sabes ¿pa qué preguntas? ¿Na más que una banana? Anda hijo, paga y date una vuelta, que con lo que nos compras vamos a tener pa un yate.

– VELÁZQUEZ, (pa que la escuche). Tan listo que parece y lo tonto que es… Ayyyyy.

Me marcho un tanto dolido y decido irme al bar. Me pido una caña para acompañar la banana. La parroquia es eminentemente obrera, y hay un viejo de unos sesenta años a base de botellines que está a grito pelao hablando de Vinicius. Cuando digo “a grito pelao”, me refiero a que su discurso se escucharía por todo el Aeropuerto del Prat sin megafonía.

Escena 2

– AFICIONADO VIEJO. Que en España no hay racismo joder, que en el Madrid hay ocho negros, en la Liga hay doscientos negros, pero que solo se le insulta a Vinicius… ¿Y sabéis por qué? ¡¡¡Porque es un Hijo de Puuuuta!!!

– YO. Anda Carmelo cállate ya y no digas más tonterías..

– AFICIONADO VIEJO. ¡Es la verdad! ¡A Vinicius se le insulta porque es un cabronazo!

– YO. A Vinicius le insultan porque es un buen jugador, porque es del Real Madrid, porque hundió con un golazo a tu equipo, y porque le hace un corte de mangas a los bocas como tú que le ponen a parir por ser como es.

– AFICIONADO VIEJO. ¡Pues mira como a los demás negros no les insultan!

– YO. ¿Que no? Lo que pasa es que se aguantan. Se van pa casa con la mala hostia y se la tragan, tragan…

– AFICIONADO VIEJO. Que en España no hay racismo, joder, que en el fútbol no…

– YO. Que te calles ya, que he estado yo jugando hasta los 32 y era un máquina en el club de barrio, y me sé yo pero que bien como las gasta la grada y los padres en las escuelas infantiles de los clubs.

– AFICIONADO VIEJO. Que me dejes ya pesao. ¡Qué oño dices de padres! ¡Las madres son las que tienen que estar con los hijos…!

– YO. Un kilo de mierda en tu boca, hazme el favor.

– AFICIONADO VIEJO. Cómetela tú que tienes más salud.

Me voy sin haber terminado la banana, y como estoy ya muy excitado, tiro al Centro de Salud, a ver si consigo hablar con algún administrativo para calmarme los nervios pidiendo cita. Es que lo administrativos te atienden sin cita. Cojo número, me siento en la silla de plástico (azul) con la mascarilla puesta, y la mujer de al lado charla de lo mal que está todo y de cómo por culpa de las vacunas han muerto millones de personas, más las que se han quedado tontas. Su madre de noventa años, concretamente, se rompió la cadera, y tuvo una infección y se murió, por culpa de la vacuna y de su cuñada, que la llevó a ponerse la de la gripe y la del covid…

Escena 3

– YO. Señora, ¿no será que su madre, -la acompaño en el sentimiento-, falleció por lo de la cadera y por lo de su edad?

– HIJA DOLIDA. Mire usté, mi madre estaba perfectamente hasta que la pusieron una vacuna. Estaba sana y no le pasaba ná. Por eso se partió la cadera porque estando de pie, pelando un huevo duro, se cayó delante mío y no la podíamos levantar ni entre cuatro del dolor… ¡Por culpa mi cuñada que la han asesinado!

– YO. Qué barbaridad lo siento muchísimo, mire, me tengo que ir a casa que no me acordaba que he dejado abierto el gas y lo mismo estalla todo el barrio.

– HIJA DOLIDA. ¡Ay dios mío, pero qué dice!

Salgo un tanto mareado, como alucinado sin haber tomado otras drogas que las pastillas de la tensión, y me aborda otro vecino sin saber cómo ni dónde…

Escena 4

– VECINO. Ei, tú que conoces a tanta gente, ¿no sabes de alguna mujer que pueda estar de interna con mi madre?

– YO. ¿Y eso? ¿Está mala?

– VECINO. Ya no puede estar sola en casa y le vamos a pagar entre los hermanos y su pensión a una interna, pero queremos a alguien de confianza. (Lamentaciones variadas) El Ayuntamiento no le va a mandar ayuda por tener dinero…

– YO. Pues no sé, entre las Evangélicas seguramente habrá alguna que pueda…

– VECINO. Ah no, que no sea una panchita, mi madre no puede ni ver a las panchitas, que dice que roban…, que sea una española.

– YO. Ya. Claro. Pues entonces un gitano católico, es español… No me mires con esa cara joder, que es mu güena gente. Antes se llamaba Nicoleta, gitana rumana, llegó hace veinte años, consiguió la nacionalidad, se hizo transexual, y ahora se llama Pedro y está buscando cuidar…

– VECINO. Ehhhh… No, mejor déjalo y ya iremos viendo. Avisa si te enteras de algo.

Y así toooodo el jodido día. El cambio climático es un invento de los políticos, porque siempre ha hecho calor; en la escuela enseñan a ser marica; las mujeres se pasan con lo de los derechos…

Pero no desespero. Seré breve. Esta no es mi época, la vida se ha vuelto difícil, es una civilización decadente, no hay justicia, ni unión, el fuerte explota al débil. Quiero cambiar eso. La Mancomunidad no es un sueño, y mientras yo viva ese sueño no morirá. Mi deber es intentarlo. Pero con ayuda. Con una tripulación. Con vosotros. ¿Por qué no? Sois listos y capaces y os merecéis una vida mejor. Ahora vivís el momento sin un ideal excepto sobrevivir, tener un golpe de suerte y dinero rápido. Si accedéis tendréis la posibilidad de hacer algo más elevado. Algo generoso y algo más: una aventura. Quizás la mayor que nadie haya vivido nunca. Si lo logramos, seremos héroes. Y si no moriremos (1).

Tengo que hacer firme propósito de no abrir el pico durante el día. Por el bien de mis coronarias.

NOTA

(1) El discurso no es mío. Es cosa del Capitán Dylan Hunt, de la nave interestelar Andrómeda, echando el mitin a la tripulación del Eureka Maru. Episodio 2 de la primera temporada. Telemachus Rhades aún no ha hecho su aparición.