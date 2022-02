–

Creix la pressi贸 contra el govern de la Generalitat de Catalunya perqu猫 abandoni la seva cursa per coorganitzar els Jocs Ol铆mpics d鈥檋ivern de l鈥檃ny 2030. En aquesta ocasi贸, dos centenars d鈥檌nvestigadores de les principals universitats i centres de recerca de Catalunya han presentat un manifest cient铆fic independent de rebuig a la candidatura ol铆mpica. En el document de sis p脿gines fet p煤blic aquest dijous en una roda de premsa celebrada a la sala d鈥檃cte de Lafede.cat a Barcelona, han exposat les raons per les quals pensen que el Pirineu necessita un altre model de desenvolupament socioecon貌mic. Han comparegut Federica Ravera, investigadora en Geografia per la Universitat de Girona (UdG), Ermengol Gassiot, arque貌leg, doctor en Prehist貌ria i professor a la Univesitat Aut貌noma de Barcelona (UAB), Ariadna Nieto Espinet, investigadora del Grup d鈥橧nvestigaci贸 Prehist貌rica (GIP) de la Universitat de Lleida (UdL) i Andreu Ubach, investigador del Museu de Ci猫ncies Naturals de Granollers. Asseguren que 鈥渆n l鈥檃ctual context de crisi sist猫mica (clim脿tica, energ猫tica, sociosanit脿ria i econ貌mica) considerem que una candidatura per a realitzar uns Jocs Ol铆mpics d鈥檋ivern 茅s inacceptable鈥.

El manifest arrenca anunciant que 鈥渄es de la comunitat cient铆fica volem expressar al conjunt de la ciutadania la nostra preocupaci贸 per l鈥impacte negatiu i les p猫rdues que aquests grans esdeveniments esportius poden tenir sobre les economies locals, els paisatges rurals i els ecosistemes dels Pirineus鈥. Entre els sotasignats destaquen Narc铆s Prat Fornells, catedr脿tic em猫rit en ecologia de la Universitat de Barcelona (UB), Eul脿lia Masana Closa, catedr脿tica de la facultat de ci猫ncies de la terra de la UB, Anna P茅rez Catal脿, ambient貌loga i investigadora experta en canvi clim脿tic, Albert Tur贸n Florenza, membre del Group of Governance on Climate Change (GGCC), o Marc Prohom Duran, cap de l鈥櫭爎ea de climatologia del Servei Meteorol貌gic de Catalunya.

Els arguments que esgrimeixen per oposar-se als plans del govern d鈥橢RC i Junts estan presentats en deu punts on desgranen bona part de les evid猫ncies cient铆fiques que els porten a afirmar que 鈥渜ualsevol proposta de jocs ol铆mpics d鈥檋ivern que es presenti com a 鈥榮ostenible鈥 ser脿 un intent de mercats i governs d鈥檃propiar-se d鈥檈tiquetes verdes鈥. Per aquest motiu, adverteixen que 鈥渆ns trobarem davant d鈥檜na informaci贸 enganyosa que oculta les dades sobre la viabilitat t猫cnica, ambiental i econ貌mica del turisme de massa鈥. I 茅s per aix貌 que citen estudis de refer猫ncia en els annexos inclosos al final del document.

Les cient铆fiques i investigadores critiquen que la proposta de candidatura 茅s 鈥減oc transparent i no t茅 un pla d鈥檌mplementaci贸 concret, acompanyat pel document pertinent d鈥檃valuaci贸 ambiental鈥, tal com exigeixen diferents lleis

En primer lloc, critiquen que la proposta de candidatura 茅s 鈥減oc transparent i no t茅 un pla d鈥檌mplementaci贸 concret, acompanyat pel document pertinent d鈥檃valuaci贸 ambiental鈥, tal com exigeixen diferents lleis com la 6/2009, la 16/2015 o el text ref贸s de la llei d鈥檜rbanisme, entre d鈥檃ltres. 脡s en aquest punt on alerten l鈥檈xecutiu de Pere Aragon猫s que 鈥渆sdeveniments de grans dimensions poden ser incompatibles amb diversos compromisos legals i pol铆tics adquirits per les institucions catalanes鈥, com per exemple els objectius de desenvolupament sostenible o la normativa de protecci贸 d鈥檈spais de la Xarxa Natura 2000.

A continuaci贸, la comunitat cient铆fica catalana explica que 鈥渓es darreres publicacions indiquen que la majoria de les estacions d鈥檈squ铆 als Pirineus seran inviables a finals de segle鈥, com fins i tot confirmen informes de la mateixa Generalitat. Actualment, un 30% de les estacions d鈥檈squ铆 dels Pirineus ja no s贸n viables sense neu artificial, una xifra que fins i tot en un escenari d鈥檈stabilitzaci贸 de les emissions de gasos d鈥檈fecte hivernacle s鈥檈nfilaria fins al 70%, sense comptar que un 7% dels complexos no podran funcionar ni amb canons de neu. Aquesta realitat, cada vegada m茅s evident, agreujada ara en temps de sequera, est脿 directament relacionada amb un altre dels arguments que exposen: 鈥淟鈥檃ctual consum d鈥檃igua de les estacions d鈥檈squ铆 per a la producci贸 de neu artificial disminueix la disponibilitat d鈥檃igua per altres usos鈥.

La manca de recursos h铆drics lliga amb un altre dels punts que apunta el manifest quan assegura que 鈥渆ls Jocs Ol铆mpics d鈥檋ivern nom茅s es podran realitzar amb un augment del consum d鈥檈nergia, d鈥檃igua i amb un augment de la contaminaci贸鈥. Entre els riscos que destaquen hi ha l鈥檃bocament d鈥檃ig眉es residuals i l鈥檃ugment d鈥檈missions de CO鈧, ambd贸s vinculats a un model tur铆stic, ja predominant en l鈥檃ctualitat, que en la seva opini贸 鈥渃ontribueix significativament en els cinc factors principals que causen una pressi贸 directa sobre la biodiversitat鈥. Aquests serien la p猫rdua d鈥檋脿bitat i fragmentaci贸 ecol貌gica, la sobreexplotaci贸 de recursos, la contaminaci贸, la propagaci贸 d鈥檈sp猫cies ex貌tiques i el canvi clim脿tic. En aquest sentit, recorden que als Pirineus catalans la majoria d鈥檋脿bitats d鈥檌nter猫s comunitari es troben en mal estat de conservaci贸 i hi ha m茅s de cinquanta esp猫cies animals i vuitanta de vegetals que es troben amena莽ades en diferents graus. 鈥淯n gran esdeveniment tur铆stic, com els JJOO, incrementaria aquests impactes鈥, afirmen amb rotunditat fent especial 猫mfasi en l鈥檃mpliaci贸 d鈥檌nfraestructures, que tamb茅 suposaria un risc per la preservaci贸 de nombrosos jaciments arqueol貌gics de la zona, amena莽ats ja avui dia pel projecte d鈥檃mpliaci贸 de l鈥檈staci贸 de Baqueira-Beret (Aran).



Arguments socioecon貌mics de pes



El model tur铆stic 茅s una de les q眉estions contra les quals carreguen amb m茅s for莽a les cient铆fiques i investigadores signants del manifest. En ell, critiquen que la Generalitat ha rescatat set estacions d鈥檈squ铆 del Pirineu catal脿, que fins a l鈥檃ny 2017 havien acumulat un d猫ficit de 74 milions d鈥檈uros eixugats de l鈥檈rari p煤blic. De fet, una de les estacions que acolliria proves ol铆mpiques segons els plans de la Generalitat seria La Molina (la Cerdanya), tamb茅 propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que presenta unes p猫rdues de 2,6 milions d鈥檈uros anuals.

Tal com demostren diversos estudis duts a terme en diferents pa茂sos que han acollit esdeveniment d鈥檃quest tipus, el manifest assegura que 鈥渆ls JJOO no aportaran riquesa als Pirineus鈥 i aporten dades dels beneficis i les p猫rdues en milions de d貌lars dels vuit Jocs Ol铆mpics d鈥檋ivern celebrats entre 1980 i 2006. 鈥淣om茅s proporcionen feina prec脿ria, principalment a persones fora del territori, i les inversions s贸n captades b脿sicament per grans empreses de construcci贸 i hostaleria, sense repercussi贸 positiva per la poblaci贸 local, com ara petits comer莽os鈥.

鈥淟es zones dels Pirineus que acullen el turisme de neu pateixen un boom immobiliari de segones resid猫ncies que repercuteix en l鈥檌ncrement dels preus. Han patit una elititzaci贸 i gentrificaci贸 progressiva鈥, apunten en el document, tal i com corroboren les dades

Aquest set猫 punt de la missiva est脿 directament relacionada amb la vuitena, que avisa del 鈥渄esequilibri i la depend猫ncia que pateixen les comarques pirinenques鈥, exemplificat en tres dades: el valor afegit brut (VAB) del turisme, d鈥檜n 25% en aquestes contrades respecte al 10% del total de Catalunya; el nombre de segones resid猫ncies, un 54% del parc d鈥檋abitatge en comparaci贸 amb el 24% del Principat; la renda anual, que tot i la preemin猫ncia d鈥檃quests sectors, se situa en 8.258 euros l鈥檃ny, quan al conjunt del pa铆s 茅s de 14.659 euros. 鈥淟es zones dels Pirineus que acullen el turisme de neu pateixen un boom immobiliari de segones resid猫ncies que repercuteix en l鈥檌ncrement dels preus. Han patit una elititzaci贸 i gentrificaci贸 progressiva鈥, confirmen de la mateixa forma que ho corroboren les dades. La reflexi贸 s鈥檈st茅n fins a la p猫rdua del model de vida tradicional als Pirineus, basat en l鈥檃gricultura, la ramaderia i la petita ind煤stria de transformaci贸. 鈥淓l model basat en el turisme i les segones resid猫ncies incentiva canvis en l鈥櫭簊 del s貌l i l鈥檃bandonament de terres productives, provocant el declivi de la biodiversitat i la p猫rdua d鈥檈cosistemes ecol貌gicament claus com s贸n les pastures de muntanya鈥.

Per acabar, les cient铆fiques i investigadores es comprometen a aportar nova informaci贸 i dades cient铆fiques m茅s detallades per 鈥渁valuar de forma exhaustiva i rigorosa els impactes espec铆fics de qualsevol projecte concret relacionat amb la celebraci贸 dels JJOO 2030 als territoris pirinencs鈥. I conclouen amb una petici贸: 鈥渜ue s鈥檌nici茂 urgentment un proc茅s de planificaci贸 estrat猫gica participativa per a les comarques de muntanya, en el marc de la nova pol铆tica de muntanya, desvinculat de la candidatura ol铆mpica, que apliqui i respecti la normativa vigent en mat猫ria ambiental鈥.