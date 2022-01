–

Despu茅s de un juicio plagado de irregularidades, uno de los doce herederos de un modesto piso en Carabanchel, mantiene el desahucio del matrimonio que ha vivido all铆 los 55 a帽os que llevan casados. Jos茅 Manuel, de 78 a帽os, y Mar铆a, de 82, se encuentran, en la v铆spera del desalojo, sin alternativa habitacional.

脡l es de Andaluc铆a, ella de Extremadura, se conocieron en Madrid y se casaron hace 55 a帽os. Jos茅 Manuel se dedic贸 a la hosteler铆a, hoy vive de su pensi贸n y se hace cargo en buena medida de Mar铆a, quien padece de movilidad reducida. Cuentan a El Salto que llegaron al piso de V铆a Carpetana 109 donde viv铆a m谩s gente. Habitaron primero el cuarto m谩s peque帽o con su hijo reci茅n nacido. Poco a poco la otra gente se fue marchando y se quedaron con el piso, firmando y pagando un alquiler de renta antigua.

Pagaban religiosamente su alquiler mensual y los gastos de comunidad anual. Esto 煤ltimo, como era mucha cantidad, lo pagaban poco a poco a lo largo del a帽o.

Josema y Mar铆a, recuerdan, se llevaban muy bien con Casimira, la due帽a del piso, con quien ten铆an una buena comunicaci贸n e incluso les visitaba. Fue al fallecer la propietaria que el mayor de los herederos, de nombre Pedro Lorente del Carmen, demand贸 a Jos茅 Manuel por impagos a la comunidad. Aqu铆 empez贸 todo a torcerse.

Irregularidades

El vecino de Carabanchel reconoce haber recibido una carta del juzgado hace tiempo en referencia a gastos de comunidad a la que, por descuido, no hizo mucho caso y guard贸. Cuatro a帽os despu茅s recibi贸 otro documento que le denunciaba por impago pero ya no de gasto de comunidad si no de alquiler. As铆 las cosas, el heredero llev贸 a juicio al matrimonio que se celebr贸 hace 18 meses. Jos茅 Manuel admite que era probable que uno o dos recibos se le hubieran pasado abonar, pero cuenta que Lorente hizo aparecer en la demanda que esos impagos de la comunidad eran de alquiler de manera que se viera una abultada deuda que ascend铆a a unos 800 euros y que luego pag贸 en el juzgado. 鈥淟a se帽ora jueza dijo que ese dinero no val铆a, que no entiendo por qu茅 no vale. Si yo pago mi deuda deber铆a de valer 驴no?. Pues no, la jueza dijo que a la calle y aqu铆 estamos en esas condiciones 鈥, relata incr茅dulo.

Adem谩s de la deuda de comunidad convertida en deuda de alquiler, otra de las irregularidades de las que fueron v铆ctimas fue la de haber llamado a Mar铆a a declarar y ense帽arle un documento que llevaba su r煤brica. Mar铆a hizo ver a la jueza que esa no era su firma ya que no sabe leer ni escribir, e inmediatamente, y sin enmendar la confusi贸n, la hicieron abandonar la sala. A esto se suma que han venido pagando dos veces la factura del agua ya que en el papel de gastos de comunidad que les entregaban anualmente no indicaban que ya estaba pagado, y Jos茅 Manuel lo abonaba nuevamente, sin que nadie le indicara el error.

Jos茅 Manuel tambi茅n apunta que la jueza dio muy poca oportunidad a su abogada de intervenir durante el juicio mientras que a la letrada de Lorente le aceptaba cada una de las mociones que aleg贸 en su contra. Reconoce que la jueza no tuvo en cuenta la situaci贸n de vulnerabilidad del matrimonio -茅l jubilado y 煤nico perceptor de ingresos, y Mar铆a con una minusval铆a de movilidad- a煤n y cuando Jos茅 Manuel acept贸 su descuido al no atender la carta en el momento de recibirla.

鈥淯nas personas normales no hablan directamente por el juzgado, vienen a casa a decir ‘oye, hay esto…’, sea la cuant铆a, como he dicho antes, peque帽a, grande o mediana, y a preguntar ‘驴Qu茅 os ha pasado?’, y a tener una palabra amistosa鈥, aduce todav铆a incr茅dulo Jos茅 Manuel, a lo que Mar铆a inmediatamente apunta: 鈥渟i es que ni siquiera conocen el piso, ni conocemos al heredero鈥. Se quejan tambi茅n de no haberse enterado de la muerte de la propietaria sino hasta tres a帽os despu茅s, en el mismo juzgado.

Finalmente, la jueza fall贸 en contra de Jos茅 Manuel y Mar铆a, y aunque su abogada recus贸 dos veces, la jueza le advirti贸, de acuerdo al testimonio de Jos茅 Manuel, que le denegar铆a cualquier otro recurso. Con el desahucio como sentencia, el matrimonio sigui贸 pagando en el juzgado su alquiler y la comunidad hasta el d铆a de hoy, y el desalojo solo se ha visto retrasado por la pandemia del covid 19.

Empezaron entonces a buscar nuevas soluciones a su delicada situaci贸n, desde pedir ayuda al p谩rroco de la iglesia donde Jos茅 Manuel canta con el coro desde hace 30 a帽os – 鈥渕e dijo, pues vete buscando …鈥- hasta la asistente social de C谩ritas cuyo 煤nico ofrecimiento fue buscarles un albergue, o la trabajadora social que despu茅s de 鈥渦n algo habr谩s hecho鈥 le sugiri贸 buscar pisos que actualmente oscilan en Carabanchel entre 800 y 900 euros de alquiler.

Alex y Dani, del Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC), testigos de la conversaci贸n con El Salto confirman la historia de Jos茅 Manuel y Mar铆a. Despu茅s del juicio que dej贸 indefenso al matrimonio, y aconsejado por varios vecinos, Jos茅 Manuel se acerc贸 al sindicato de vivienda que se re煤ne semanalmente en el Espacio Sociocultural Liberado Autogestionado EKO.

鈥漇i tenemos en cuenta los detalles que ha contado Jos茅 Manuel hay bastantes indicios de irregularidades como as铆 tambi茅n dijo su abogada鈥, alega Dani. Desde entonces le han acompa帽ado al intentar mediar con el denunciante con el que ha sido pr谩cticamente imposible comunicarse, ni con su abogada, ya que no contestan llamadas. 鈥漅ealmente no hay manera de contactar con esta persona, ni siquiera los otros herederos pueden, porque quiere hacer todo el teje y maneje para beneficio propio y no le conviene dar la cara鈥 asegura Dani del SVC. Afirma tambi茅n que tanto el resto de herederos como los vecinos de Mar铆a y Jos茅 Manuel, se oponen a su desahucio.

En un momento de la conversaci贸n Mar铆a rompe a llorar a lo que Dani reacciona. 鈥溌縏e puedes imaginar la situaci贸n emocional que supone tener la incertidumbre de que te van a echar de tu casa por un descuido que ya est谩 pagado?鈥.

Y es que para m谩s inri este intento de desahucio se produce sin que hasta el momento se tenga una alternativa habitacional para Mar铆a y Jos茅 Manuel. Hace dos a帽os echaron una instancia para solicitar vivienda a la Comunidad de Madrid, y a煤n no reciben respuesta. 鈥淣o hay nadie, ni una instituci贸n, ni las leyes, ni en este caso la jueza que ampare a una familia que lleva toda la vida en el barrio que ha pagado siempre y que quiere seguir pagando. Solo el apoyo mutuo entre las vecinas, el sindicato de vivienda y la gente organizada de nuestros barrios, somos quienes estamos dando la cara鈥, resume Dani.

鈥淢a帽ana vamos a parar el desahucio. No vamos a tolerar que echen a un matrimonio que lleva toda su vida en el barrio, que son del barrio, que nadie quiere que se vayan porque solo un iluminado quiere hacer negocio con esta vivienda鈥 acierta a decir el activista del sindicato de vivienda.

Desde las 7:30 de la ma帽ana de este mi茅rcoles 11 de enero el SCV ha convocado a la defensa del desalojo de Jos茅 Manuel y Mar铆a, para despu茅s, a las 9:30 horas, acudir a defender el segundo intento desahucio de Ver贸nica.

M谩s desahucios

Y es que el de Jos茅 Manuel y Mar铆a no ser谩 el 煤nico desalojo en este comienzo de a帽o. En la misma situaci贸n est谩 Ver贸nica, que lleva en su vivienda 10 a帽os y su propietario, el fondo Building Center S.A., se niega a negociar un alquiler de mercado o la compra del piso, estando ella dispuesta a pagar. Building Center S.A. se niega incluso a decirle un precio a Ver贸nica, lo cual, sostienen desde el sindicato de vivienda, es porque 煤nicamente quieren el piso para especular con 茅l y hacer negocio a costa de echar a las personas.

El SVC denuncia que el caso de Ver贸nica es un ejemplo de los miles de desahucios de personas que los bancos consideran como 鈥榥o vulnerables’, y que se han incrementado en la actual crisis. 鈥淟os desahucios no son un hecho aislado, son un drama al que cada d铆a se enfrentan muchas vecinas de Carabanchel y de todo Madrid. Por ello os convocamos a cubrir y visibilizar estos dos desahucios que pararemos junto al resto de vecinos y vecinas del barrio鈥, defienden.

Adem谩s, el viernes est谩 previsto el desahucio de Loly, en la calle Gorri贸n 57, una vivienda de Sareb, as铆 como otro desalojo que a煤n no est谩 comunicado. El barrio de Carabanchel, admiten desde el Sindicato de Vivienda ser谩 una trinchera esta semana: 鈥淎postamos por recuperar nuestras viviendas, barrios y ciudades de las garras del capitalismo. Lo queremos todo. No debemos ceder ni un metro cuadrado a la especulaci贸n鈥.

