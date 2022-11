–

La CAM asegura que solo el 0,04% de lo que atienden estos puntos son urgencias y para estos casos se activa inmediatamente al SUMMA 112 y se traslada el paciente al hospital.

– Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria explican que no debe abrirse ninguno de estos centros sin médicos, “para eso, mejor ir a Urgencias”.

– Los sanitarios creen que estos centros 24 horas son el modelo al que hay que tender, pero con el personal necesario: “El 90% de los casos se podrían resolver con médico y material adecuado”.

¿Cómo debe ser un centro de urgencias 24 horas?, ¿cuál es el equipo mínimo imprescindible que debe tener? Éstas son las pregunta básicas sobre estos centros que han sido el detonante de la crisis sanitaria en Madrid. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que estos centros de atención primaria 24 horas “son centros que no están para cuestiones de gran complejidad”, por eso cree que los medios dispuestos son los adecuados, aunque eso suponga dejar sin médicos a decenas de estos centros. Ha hecho una comparación diciendo que un socorrista no tiene por qué ser médico ni enfermero. Ayuso ha indicado que para urgencias graves está la red de hospitales. Esos han sido sus argumentos para defender su sistema de urgencias 24 horas después de la gran manifestación del domingo en Madrid.

El problema es que para esos 80 centros sólo hay 46 médicos. En los 34 restantes sólo hay dos enfermeras y un sistema de vídeoconsulta con un facultativo. Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que en estos centros el 55% de las atenciones son cuidados de enfermería y el resto, consultas médicas no urgentes. Solo el 0,04% de lo que atienden estos puntos son realmente urgencias, según la CAM. En estos casos, el protocolo activa inmediatamente al SUMMA 112 y se traslada al paciente a un hospital. Según este argumento, no haría falta que cada uno de estos centros sea “un hospital en miniatura”, como dice Ayuso.

“Entonces, ¿para qué sirve abrir un centro?”

Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), su presidente y médico de familia, José Polo, asegura que, la estrategia de la Comunidad de Madrid de abrir 80 centros de atención primaria 24 horas cuando solo hay 46 médicos disponibles, es solo una medida electoral.

“Se han puesto a prometer una cosa sin saber qué plantilla tiene, es una medida sin planificar y les ha pillado el toro. Poner centros de atención continuada sin médicos no es la medida adecuada. Para poder hacer una prescripción y un diagnóstico debe haber un médico ¿Quién diagnostica la enfermedad? Un médico”, dice Polo. “Entonces, para qué sirve abrir un centro de atención continuada sin médico si vas a terminar en urgencias. Así, se pierde el tiempo y ponemos en riesgo al paciente”.

Expone que “el modelo de atención continuada es a lo que se tiende, sin duda”. “Más cercanía para el ciudadano y la capacidad de resolución del 90% de los casos para que no saturen urgencias hospitalarias, pero para eso se necesita que haya médicos y que ese médico tenga capacidad de resolución, que no cuente solo con sus manos y un recetario. Es decir, que pueda dar unos puntos en un momento dado o pueda tener acceso a determinadas pruebas diagnosticas sin trabas de ningún tipo”.

“Para eso”, apunta, “aumento de la inversión, reforma, planificación y restructuración de los servicios sanitarios en base a los profesionales que hay, y el presupuesto con el que se cuenta. Esto es básico. Si no hay médicos no se pueden abrir tantos centros”.

¿Qué dicen los urgenciólogos?

Los urgenciólogos son otra de las patas clave en esta historia. Julio Armas, médico de Urgencias del Hospital de Vinapoló, es muy claro en su diagnóstico. “Es una chapuza”, asegura. Armas explica que los puntos de atención continuada deben atender urgencias leves y moderadas, pero que en algunos casos se pueden encontrar con urgencias más graves, “y tienen que estar equipados con todo lo necesario para atender una urgencia vital”. Y eso incluye un equipo humano “correcto, con un médico, un enfermero y un celador”.

Armas asegura que los médicos de Urgencias no pueden trabajar a través de un pantalla. “Yo me negaría a ejercer detrás de una pantalla”, explica. Incluso en caso de que las urgencias no sean graves, sería un error que no hubiera un médico en estos centros, asegura Armas. “Las urgencias leves no puede determinarlas un celador. Deben determinarlas el equipo sanitario. Y ese equipo sanitario incluye un médico. El enfermero no puede hacer un examen físico, ni prescribir determinadas medicamentos, ni hacer un diagnóstico médico. No vamos a poner al enfermero a que haga una función para la que no está preparado y no debemos poner a un médico tras la pantalla”, concluye el urgenciólogo.

Las herramientas de diagnóstico

La versión de la Comunidad de Madrid es muy diferente. Fuentes de la consejería de Sanidad explican a NIUS que los centros 24 horas cuentan con algunas herramientas para ayudarles a realizar los diagnósticos y a manejar los procesos más frecuentes. Es el caso del triaje o cribado que, según la CAM, ayuda a clasificar 52 motivos posibles de consulta sin necesidad de diagnóstico, teniendo en cuenta circunstancias como el riesgo vital, el dolor o la presencia de hemorragias.

Además, en el equipo de Ayuso se refieren también a los procedimientos que entran dentro de las competencias de las enfermeras. Citan las siguientes:

las hemorragias nasales

la presencia de cuerpos extraños en fosas nasales, oído u ojo

los orzuelos

la candidiasis vaginal

el síndrome miccional en la mujer

el estreñimiento funcional

la sospecha de embarazo

las mordeduras causadas por animales o por otras personas

las picaduras de insectos

crisis de ansiedad

la diarrea aguda (acompañada o no de vómitos)

y los síntomas respiratorios leves o alérgicos nasales y conjuntivales

¿Se resuelven así suficientes casos?

Pero desde SEMERGEN, insisten en que esto no es tan sencillo. “Si usted acude un centro sanitario lo mínimo que se espera es que le puedan resolver el problema. No que le digan: ‘váyase a urgencias’. Para eso, es mejor ir directamente a urgencias como hasta ahora”. Polo, no dice que no haya algunas patologías que tras haber pasado por un centro de atención continuada terminen en urgencias, “pero ya se le evacua tras un triaje hecho por un profesional médico que pueda derivarle”.

“La mayoría de los casos se podrán resolver en box de urgencias de un centro de salud con el personal y el material adecuado. Y eso ahora, no lo hay”, sentencia Polo que insiste que hace falta diálogo y planificación, si al final, la enfermara te va a derivar a urgencias, mejor que no esté abierto el centro de salud 24 horas sin médico.

