La rebaja de 11 puntos en el IVA evita que junio se convierta en el mes m谩s caro de la historia. Fallos de comunicaci贸n y de estrategia llevan al Gobierno a una nueva crisis que se podr铆a haber ahorrado.

鈥淟o que hubiera sido un 茅xito de la hostia se ha convertido en una hostia en la cara鈥. Con estas palabras Mario S谩nchez Herrero, investigador de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energ茅tico, describe el resultado del primer mes de la nueva tarifa impulsada por el Gobierno de coalici贸n.

A 煤ltima hora y por la m铆nima, el Gobierno ha conseguido evitar que junio de 2021, el primer mes con el nuevo recibo de la luz, figure como el mes m谩s caro de la historia. La reducci贸n del IVA del 21% al 10%, decidida a la desesperada el 24 de junio, despu茅s de una gran presi贸n de organizaciones de consumidores, sociedad civil, partidos pol铆ticos y una indignaci贸n generalizada entre la ciudadan铆a, ha logrado rebajar una parte del aumento experimentado en el coste de la electricidad para los hogares.

Pero este recorte en el IVA 鈥攓ue ha supuesto para el usuario medio una reducci贸n de ocho euros鈥 apenas ha servido para amortiguar una de las mayores subidas del precio de la luz de los 煤ltimos a帽os. Aun con la reducci贸n de 11 puntos en el impuesto, este mes se ha convertido en el junio m谩s caro de la historia y el sexto m谩s caro desde que se tiene registro. El usuario medio deber谩 pagar por la luz de junio un 34,4% m谩s que hace un a帽o.

Para el portavoz de Facua, Rub茅n S谩nchez, la reducci贸n del IVA es un paso 鈥減ositivo鈥 pero 鈥渋nsuficiente鈥: reclama que la bajada se mantenga 鈥渆n cualquier situaci贸n y para siempre鈥 y no hasta diciembre de 2021 y mientras el precio medio del megavatio hora est茅 por encima de los 45 euros, tal como anunci贸 el Gobierno. S谩nchez demanda al Ejecutivo, adem谩s, 鈥渦na reforma de calado鈥 en el sistema de fijaci贸n de precios en el mercado el茅ctrico que ponga freno 鈥渁 la especulaci贸n de las grandes el茅ctricas鈥 y que 鈥渓imite el poder de mercado del oligopolio el茅ctrico a tres que tenemos en Espa帽a鈥 que provoca que las compa帽铆as inflen el precio de la electricidad.

Para el portavoz de esta organizaci贸n de consumidores, la principal responsabilidad del tarifazo la tienen las el茅ctricas 鈥斺渜ue est谩n especulando con los precios y nos est谩n inflando el recibo鈥濃 y no el nuevo sistema por tramos, aunque la reforma 鈥渉a agravado la subida鈥. La raz贸n que aducen el Gobierno y el mercado el茅ctrico para la subida del precio de la luz, el incremento de los derechos de emisi贸n, no lo explica todo: 鈥淟levamos much铆simos meses asistiendo al discurso de que los derechos de CO2 est谩n provocando incrementos en toda Europa pero luego mir谩bamos c贸mo la subida no era tan alta como en Espa帽a鈥, dice S谩nchez.

La culpa la tiene, denuncian desde las organizaciones de consumidores Facua y OCU, el sistema de subastas horarias que determina lo que pagan los consumidores por la electricidad, en el que el precio m谩s caro de producci贸n de energ铆a se utiliza para remunerar al resto de productores que se necesitan para cuadrar la demanda con la oferta de electricidad, sin importar cu谩les son sus gastos o si ya han amortizado su inversi贸n.

Para OCU, el peso que se ha dado al nuevo recibo por tramos en el aumento del precio de la electricidad ha sido exagerado: 鈥淟os nuevos tramos horarios en las tarifas de acceso han sido criticados, sobre todo, por el fuerte aumento de esos cargos en el llamado horario 鈥榩unta鈥. Lo cierto es que su efecto para los consumidores con PVPC y que no ten铆an discriminaci贸n horaria es m谩s bien neutro, ni suben ni bajan su factura鈥.

Tambi茅n desde OCU se帽alan que echar la culpa del aumento exclusivamente al incremento de los derechos de emisi贸n de CO2 resulta simplista, sobre todo cuando ha sido 鈥渓a generaci贸n hidr谩ulica la que ha fijado el precio de la electricidad en m谩s de la mitad de los d铆as del mes de junio鈥. Para FACUA y OCU resulta indispensable que el Gobierno y la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abran una investigaci贸n sobre el 鈥渆scandaloso incremento del precio de la electricidad de los 煤ltimos meses, que tiene un fuerte impacto en los hogares m谩s desfavorecidos鈥.

Lo cierto es que los precios de la electricidad en Espa帽a ya estaban subiendo de forma significativa en Espa帽a desde inicios de a帽o, especialmente durante el temporal Filomena, y marcaron dos r茅cords en 2021, el cuarto y quinto mes m谩s caro de la historia de los recibos de luz: 82,13 euros en mayo y 81,55 euros en febrero.

La nueva factura por tramos ha creado 鈥渦na incertidumbre adicional鈥 y ha penalizado, seg煤n denunciaba la Alianza contra la Pobreza Energ茅tica, a las familias con menos recursos: aquellas que no cuentan con acumuladores de electricidad para almacenarla; aquellas que no disponen de electrodom茅sticos eficientes y programables; aquellos hogares en los que poner a funcionar la lavadora en el horario valle, de 00h a 6am puede generar importantes problemas de convivencia dentro de las viviendas y con los vecinos. La norma, tal como se帽alaba un art铆culo de Mar铆a 脕ngeles Maestro en Pikara Magazine, sit煤a la responsabilidad, una vez m谩s, sobre los hombros de las mujeres, que son quienes hacen uso de aparatos altamente consumidores de luz como la lavadora, el horno, la plancha o la aspiradora, y quienes tienen que redoblar sus esfuerzos muchas veces a costa de su salud y su descanso para que la factura de la luz no se dispare.

El nuevo recibo tampoco ha solucionado otro de los graves problemas que se arrastran desde tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy: el enorme peso de la parte fija de la factura con respecto al coste real de la energ铆a consumida. La reducci贸n del peso de los peajes e impuestos en el total de la factura aument贸 un 103% durante la era de Mariano Rajoy. El nuevo recibo apenas soluciona un porcentaje m铆nimo de este desequilibrio, se帽alan desde las organizaciones de consumidores.

驴Y si la historia hubiera sido diferente?

Todos hemos visto el resultado: el Gobierno ha recibido una 鈥渉ostia tremenda鈥 y ha intentado reaccionar para minimizar el coste pol铆tico, se帽ala S谩nchez Herrero, tambi茅n integrante de la cooperativa de energ铆a solar Ecooo. Pero los elementos para que hubiera sido de otra manera estaban sobre la mesa. El Gobierno fall贸 tanto en la comunicaci贸n del nuevo recibo 鈥攓ue vendi贸 como una oportunidad para el ahorro cuando la coyuntura del mercado el茅ctrico hac铆a que esto fuera imposible鈥 como en el timing, el momento elegido para implementar las diferentes medidas en las que estaba trabajando de forma paralela.

Recapitulemos. El mismo d铆a que entr贸 en vigor el nuevo recibo, el 1 de junio, el Gobierno lanzaba un anteproyecto de ley para recortar en 1.000 millones de euros los 鈥渂eneficios ca铆dos del cielo鈥 de las nucleares y las hidroel茅ctricas, un beneficio adicional no justificado por sus gastos ni por sus inversiones, que ya han sido amortizadas hace d茅cadas. Esta medida, por s铆 sola, hubiera significado una reducci贸n de la factura entre el 3% y el 5%, pero hasta dentro de varios meses esta ley no estar谩 aprobada ni la sentir谩 nadie en su bolsillo. Al mismo tiempo, el Ejecutivo est谩 trabajando en el llamado Fondo de Sostenibilidad del Sistema El茅ctrico, que sacar谩 de la factura el茅ctrica entre otros gastos las primas a las renovables, algo que supondr铆a un ahorro de cerca de 5.000 millones en los recibos de la luz de toda la poblaci贸n. Otra medida que tardar谩 meses en aprobarse. No as铆 el cambio en la tarificaci贸n del recibo de la luz, que comenz贸 a aplicarse puntualmente el 1 de junio con los precios de la electricidad en el mercado mayorista m谩s caros desde el temporal Filomena.

Si hubieran esperado seis meses, argumenta S谩nchez Herrero, y hubieran hecho coincidir la aprobaci贸n de estas tres medidas, el Gobierno podr铆a haber sacado pecho de haber conseguido bajar el precio de la luz, haber reducido la parte fija de la tarifa 鈥攑romoviendo el ahorro, la eficiencia y el autoconsumo鈥, se hubiera posicionado contra el oligopolio que domina el mercado el茅ctrico y hubiera podido implementar sin tanta oposici贸n un nuevo recibo pensado para avanzar en la descarbonizaci贸n de la econom铆a. No fue as铆. S谩nchez Herrero se帽ala que el Gobierno, y en especial el Ministerio de Transici贸n Ecol贸gica, va 鈥渟acando normativas como pollo sin cabeza, sin acertar en el timing, y la han cagado innecesariamente鈥.

El otro fallo del Gobierno fue de comunicaci贸n, explica este investigador, experto en energ铆as renovables. La nueva tarifa, indica, ha sido dise帽ada para avanzar en los objetivos de lucha contra la crisis clim谩tica: si los cambios de h谩bito consiguen distribuir el consumo y evitar picos de demanda, las centrales de gas, las m谩s caras y contaminantes, se quedar铆an fuera de la oferta de energ铆a, y se conseguir铆a reducir las emisiones de CO2 a la atm贸sfera. Como efecto colateral, te贸ricamente bajar铆a el precio de toda la electricidad, ya que se paga a todas las centrales el precio de la energ铆a m谩s cara, la 煤ltima en entrar en la oferta, es decir, el gas. A la vez, con esta distribuci贸n de la demanda a lo largo del d铆a y de la semana, se conseguir铆a reducir las inversiones en redes de distribuci贸n y de energ铆a, que se trasladan religiosamente al recibo de la luz.

Para S谩nchez Herrero, lo ocurrido en este mes recuerda al nacimiento del movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia impulsado por el aumento del precio de los combustibles y de los impuestos al carbono. En el Ministerio de Transici贸n Ecol贸gica, se帽ala, prima la visi贸n de lucha contra el cambio clim谩tico y 鈥渢ienen menos sensibilidad por los impactos sociales鈥 de las pol铆ticas adoptadas para cumplir con las exigencias internacionales de reducci贸n de emisiones. 鈥淗ay gente que se da cuenta de que tenemos que luchar urgentemente contra el cambio clim谩tico y por lo tanto hay que reducir dr谩sticamente los consumos energ茅ticos y toman medidas sin medir el impacto que van a tener en los grupos sociales m谩s desfavorecidos y lo que se han encontrado es con una hostia tremenda鈥, resume.

