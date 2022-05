–

De parte de ANRed May 4, 2022 52 puntos de vista

Aida Mar铆a Oliva desapareci贸 en Mendoza en abril pasado y fue encontrada sin vida tres d铆as despu茅s. Se trat贸 de un femicidio cometido por su ex pareja, Mario Castro Herrera. A un mes de lo ocurrido, hablan y la recuerdan sus compa帽eras de escuela y de organizaci贸n, con quienes Mar铆a comparti贸 muchos a帽os en La Favorita, donde viv铆a. Por ANRed.

Aida Mar铆a Oliva fue vista por 煤ltima vez el pasado 5 de abril. Ese mismo d铆a una de sus hijas radic贸 la denuncia por averiguaci贸n de paradero. El jueves 8 de ese mes fue encontrada sin vida en un descampado de Papagayos, en la zona de El Challao, luego de que Mario Castro Herrera, su ex pareja y padre de sus hijos/as, confesara a la Fiscal de Homicidios haberla matado y dejado en ese lugar. El femicida qued贸 detenido y fue imputado por 芦homicidio agravado por el v铆nculo con violencia de g茅nero y femicidio禄.

A铆da Mar铆a Oliva, Mar铆a o Mari como la llamaban sus afectos, viv铆a en la populosa zona de La Favorita, en el pedemonte de la capital de Mendoza. Era madre de 9 hijos/as, ocho vivos/as y uno fallecido. Se hab铆a separado de Castro Herrera hac铆a un a帽o y medio, aproximadamente, qui茅n la violent贸 de distintas maneras por m谩s de 30 a帽os. Trabajaba dando clases particulares y en servicio dom茅stico. Al momento de su muerte ten铆a 52 a帽os.

La prensa provincial y algunos medios de alcance nacional, realizaron una cobertura del hecho. Los testimonios de familiares y amigos/as destacan su personalidad amorosa, alegre e inteligente. Era muy querida en todos lados. En esta nota se suman las voces de sus compa帽eras de escuela y de organizaci贸n, quienes reconstruyen partes de su historia y afectos en esos 谩mbitos colectivos.

Mar铆a tuvo una inclinaci贸n especial por la educaci贸n, donde se entrelaz贸 su historia personal con una experiencia comunitaria. En medio de la aguda crisis social y econ贸mica, en el a帽o 2000 comenz贸 a cursar sus estudios secundarios como parte de la contraprestaci贸n del Plan Jefas de Hogar en el CENS (Centro Educativo de Nivel Secundario) N掳 3-471 ubicado en el Barrio Cipolletti, uno de los tantos que componen La Favorita.

A la escuela asist铆an exclusivamente estudiantes mujeres. Ten铆a orientaci贸n en Acci贸n Social y en algunas materias se estudiaban las experiencias que impulsaban las y los desocupados para enfrentar la crisis. Fue all铆 donde Mar铆a teji贸 relaciones de amistad y afecto con compa帽eras que perduraron por m谩s de 20 a帽os. Una de ellas es Fanny, que vive en Chile desde hace algunos a帽os. Recuerda sobre esta etapa en el CENS: 鈥渟er铆an 3 a帽os de gran experiencia. All铆 conoc铆 a Carmen, Gladys, Sonia y entre ellas a Mar铆a Oliva quien con su sonrisa y chistes junto a la mateada con churros y pastelitos dulces se pasaban momentos de risas y an茅cdotas. Aprendimos muchas cosas, entre ellas el compa帽erismo y adem谩s de esforzarnos a criar nuestros peque帽os hijos. La Mary, como le llam谩bamos, era la m谩s inteligente que lleg贸 a ser abanderada. Una humildad, una manera de ver todo con humor a pesar que nuestro barrio en las periferias de la cuidad lo hac铆an distinto por la pobreza. Pero as铆 logramos salir adelante con los chicos y la escuela鈥,

Mar铆a no se guardaba esa inteligencia para ella misma, sino que compart铆a solidariamente tus conocimientos con las dem谩s: 鈥淵o me acordaba lo mucho que me ayud贸, porque me costaba mucho estudiar, ella me ayud贸 much铆simo鈥, recuerda Sonia.

Pero no fue f谩cil. Mar铆a tuvo que luchar para estudiar. Ya en aquellos tiempos, se pod铆a notar la violencia que su marido ejerc铆a sobre ella: 鈥渘o la dejaba tener amistades. A ella le cost贸 mucho convencerlo para que ella vaya a la escuela, a terminar la escuela. Ella quer铆a tener su propio dinero y no la dejaba salir a trabajar. Ella se sent铆a como que鈥 ella ten铆a que estar en la casa con los ni帽os y nada m谩s. Pero ella quer铆a progresar鈥, cuenta otra compa帽era.

Adem谩s de so帽ar con un proyecto que fuera m谩s all谩 de los trabajos de crianza y cuidados en el hogar, Mar铆a quer铆a decidir sobre su cuerpo. Relata Fanny: 鈥淐omentaba que en su casa hab铆a un macho alfa refiri茅ndose a su compa帽ero de vida, su esposo con quien tuvo 8 hijos [vivos]. La Mary nunca vio la oportunidad de salir a trabajar pues su hogar era el trabajo. La Mary corr铆a por llegar a atender a sus hijos. La Mary rogaba que se hiciera el proyecto para las ligaduras de trompas. 鈥楴o quiero tener m谩s hijos鈥, nos dec铆a鈥. De hecho, en el marco de una materia del CENS, elabor贸 un proyecto para que este m茅todo de anticoncepci贸n quir煤rgica no requiriera del consentimiento de la pareja. Inclusive sum贸 avales y firmas de sus compa帽eras, pero all铆 qued贸. La ley que consagra este derecho se promulgar铆a reci茅n en 2006.

La relaci贸n con Mario Castro empez贸 cuando ella ten铆a cerca de 14 a帽os. Y ya desde entonces las cosas no iban bien. Carmen, otra de sus compa帽eras entra帽ables, que tambi茅n vive en Chile desde hace a帽os, recuerda: 鈥淵o puedo decir de la Mary que era una gran mujer, que era muy luchadora, que sufri贸 tantos a帽os de maltrato, 隆tantos a帽os! 脡l antes le pegaba, la golpeaba. Despu茅s, cuando los hijos crecieron ya no la pudo golpear m谩s, pero le hac铆a maltrato psicol贸gico, la acosaba, le revisaba el celular, tantas cosas malas que le hac铆a. Pero a煤n as铆, a pesar de que ella viv铆a una tragedia, a pesar de que viv铆a tanto maltrato en la casa, ella siempre ten铆a una sonrisa, un abrazo para todas en definitiva, porque ella era la alegr铆a de nuestro grupo鈥.

El CENS, ya inexistente, funcionaba en dos espacios comunitarios, uno de ellos el 鈥淐entro Cultural Jos茅 Montiel鈥, donde por entonces el grupo 鈥淓l Mundo desde Abajito鈥 realizaba diferentes actividades educativas y culturales con ni帽as, ni帽os y j贸venes, y participaba de algunas luchas e iniciativas productivas con trabajadores/as desocupados/as de la zona, a las que se sumaron Mar铆a y algunas de sus compa帽eras como Fanny, Carmen y Sonia.

Cuando terminaron el secundario continuaron juntas, siendo parte del grupo 鈥淢ultiplicadoras educativas y solidarias鈥 que trabajaba con ni帽as y ni帽as en apoyo escolar, d谩ndole as铆 otro sentido a los planes sociales que cobraban como trabajadoras desempleadas.

En 2005, las 鈥淢ultiplicadoras鈥, junto a otros grupos que trabajaban en el barrio, se unificaron en una nueva experiencia organizativa: el Centro de Aprendizaje Comunitario (CAC), siendo por eso Mar铆a una de sus fundadoras. El CAC entend铆a la educaci贸n y la cultura como herramientas de transformaci贸n social. Hab铆an distintas actividades y espacios. Mar铆a continuaba en el de apoyo escolar, como educadora de ni帽as y ni帽os de la escuela primaria del barrio. 鈥淐uando estuvimos ac谩 en el Centro Comunitario, tambi茅n fue muy solidaria, ense帽ando a los chicos鈥, cuenta Sonia.

Las relaciones de solidaridad se multiplicaban entre las propias integrantes de la organizaci贸n, como cuando decidieron juntarse a producir colectivamente fideos y con lo obtenido en la venta apoyar a una compa帽era que atravesaba momentos muy dif铆ciles, porque el plan nunca fue suficiente para alimentar a sus hijos: 鈥渆lla [Mar铆a] es la que hac铆a la masa, porque yo ni idea ten铆a de hacer masa para los fideos, muy triste c贸mo termin贸鈥, concluye Sonia.

Esa solidaridad en acci贸n tambi茅n la vivi贸 Natalia, que hab铆a conocido a Mar铆a en el CENS cuando trabajaba como docente, al mismo tiempo que era parte de los espacios colectivos que derivaron en el CAC: 鈥淐uando a mi mam谩 la internaron porque tuvo un ACV y con mi hermano no ten铆amos un peso para los gastos, las compa帽eras, entre ellas la Mari, se juntaron a hacer empanadas para vender y apoyarnos. Nunca me olvido de eso鈥.

Sobre esa entrega y compromiso, Fanny trae a la memoria una frase que siembre repet铆a Mar铆a: 鈥溾檋ay que dar hasta que duela鈥, refiri茅ndose a la ayuda al pr贸jimo鈥.

In茅s, otra compa帽era que compart铆a cotidianamente con ella en el espacio de apoyo escolar del CAC, expresa: 鈥淟a Mari era de esas compa帽eras que te abrazan, de las que te apapachan ceb谩ndote mate y cont谩ndote historias鈥a Mari te abr铆a las puertas de su casa, su historia, su familia y su coraz贸n. La Mari era de esas compa帽eras que te contagian alegr铆a, de las que est谩n siempre ah铆, sosteniendo, dando, protegiendo, compartiendo, entregando, riendo, amando鈥.

Su afectividad, cuidado y alegr铆a tambi茅n son destacados por Ana, del mismo espacio: 鈥淐on la Mari compartimos muchos aprendizajes. Desde el rol de acompa帽ar ni帽es en el taller de apoyo escolar, pero tambi茅n charlando y compartiendo experiencias cotidianas en interminables mateadas. Desde un lugar de gran compromiso y responsabilidad, tan compa帽era de sus compa帽eras, dulce, sincera y fuerte, la Mari nos alegraba a todas con sus sonrisas y sus chistes鈥.

A帽os despu茅s, el CAC se traslad贸 a otro barrio de La Favorita y encar贸 nuevos proyectos. Antes de eso, algunas compa帽eras, entre ellas Mari, se hab铆an alejado de la organizaci贸n por cambios de trabajo o mudanzas fuera de Mendoza. Desde all铆 se dejaron de ver, aunque varias manten铆an contacto con Mar铆a a trav茅s de redes sociales.

Sonia, que continu贸 viviendo en la zona, dec铆a: 鈥渕e enter茅 que despu茅s de la escuela y del centro comunitario, despu茅s de eso empez贸 como a soltarse鈥. Pasaron varios a帽os de idas y venidas, hasta que aproximadamente en 2020 Mar铆a tom贸 la decisi贸n de separarse de su marido, vivir sola y trabajar fuera del hogar para subsistir.

Pero al parecer, el v铆nculo con su ex 鈥損areja segu铆a atorment谩ndola, continuaban vi茅ndose y ella lo acompa帽aba en distintas situaciones. Por esa raz贸n, Carmen y Fanny intentaron en varias oportunidades convencerla de irse a vivir a Chile. En un mensaje de septiembre de 2021, Mar铆a, refiri茅ndose a Castro, le dec铆a a una de sus compa帽eras: 鈥渆stoy bien, ac谩 sola, sigo sola, remando en un mar de dulce de leche, pero bueno鈥 es lo que me toc贸. Sigo luchando por tratar de estar bien, siempre viste hay tropezones, hay ca铆das. Pero bueno, me sigo sacudiendo lo que me refala, me saco todo lo malo que me pas贸 y sigo adelante鈥︹.

Con Sonia no se ve铆an con frecuencia, aunque a veces se encontraban en el colectivo. Pero una semana antes del femicidio, Mar铆a pas贸 por su casa y le dijo entre besos y sonrisas: 鈥測a voy a venir a tomar unos mates con vos y te voy a contar todo lo que me ha pasado鈥. Durante los terribles d铆as del 5 al 7 de abril del 2022, Sonia se enter贸 por su hijo de que estaban buscando a Mar铆a. Le escribi贸 por Facebook: 鈥淎miga d贸nde est谩s, qu茅 pas贸, por qu茅 te est谩n buscando鈥. La 煤nica respuesta a ese mensaje lleg贸 el jueves 8 de abril, cuando fue encontrada muerta en El Challao.

鈥淟a Mary ped铆a ayuda en WhatsApp pero nadie sab铆a la dimensi贸n de su clamor hasta que un d铆a ese hombre, ese macho alfa, no la dejo ver la libertad y le cerr贸 sus ojos hasta la eternidad鈥, escribi贸 Fanny desde el pa铆s trasandino.

La p茅rdida de Mar铆a produjo y produce un inmenso dolor en sus hijos/as, familiares y en todas las mujeres que aqu铆 la han evocado, con quienes alguna vez estudi贸, se organiz贸 y luch贸, con quienes permanecieron los afectos a pesar de la distancia.

Su muerte es el resultado m谩s extremo de la violencia patriarcal que ven铆a soportando desde hace m谩s de 30 a帽os; esa que empieza por cosas 鈥減eque帽as鈥 que muchas veces son consideradas naturales en el 鈥渁mor鈥, o aceptadas como parte de un destino imposible de modificar. Mar铆a ya no est谩. Su nombre se encuentra entre los 121 femicidios y travesticidios que de acuerdo al Observatorio Luc铆a P茅rez, se han registrado en Argentina en lo que va del 2022. No son n煤meros, son vidas arrebatadas. En medio del dolor, Carmen concluye sobre la partida de Mar铆a: 鈥渜ue ella no sea un n煤mero m谩s, que esto concientice de alguna forma a las personas que est谩n sufriendo violencia de g茅nero, o que puedan parar antes de sufrirla鈥. Una realidad que las mujeres no podemos enfrentar en solitario. Por eso, urge seguir multiplicando los espacios de concientizaci贸n, de acceso a herramientas para pedir ayuda y enfrentarla, las redes de cuidados y acompa帽amiento desde abajo, exigiendo pol铆ticas p煤blicas a favor de la eliminaci贸n de todas las formas de violencia hacia las mujeres y disidencias.