A sus 81 a帽os el lugarteniente de Martin Luther King a煤n sigue en la briega por reivindicar los derechos de la negritud.

La respuesta no violenta para reivindicar los derechos civiles de los afroamericanos se inici贸 en 1955 con el boicot al servicio de autobuses de Montgomery como parte de una protesta pol铆tica para oponerse a las leyes de discriminaci贸n racial en el transporte p煤blico. Los pasajeros negros ten铆an que colocarse en la parte trasera del autob煤s; mientras los blancos ocupaban los sitios de adelante. Si faltaban puestos para un blanco el negro ten铆a que ced茅rselo. Hasta que un d铆a la afroamericana Rosa Parks se neg贸 a cumplir con este mandato en un claro desaf铆o de desobediencia civil que la llev贸 a la c谩rcel por perturbar 鈥渆l orden establecido鈥. Este hecho tan trascendental fue el inspirador del Freedom Riders en los primeros a帽os de la d茅cada del sesenta en el sur de los EE.UU.

En este contexto sociol贸gico tan convulso del siglo XX en EE.UU surgi贸 la figura de uno de los lideres hist贸ricos en la lucha de los derechos civiles: el ministro de la iglesia bautista Martin Luther King, hijo y nieto de pastores bautistas por lo que de antemano ya estaba predestinada su existencia. Formado en la teolog铆a liberal blanca de la fe ortodoxa evang茅lica y dedicado a tiempo completo a los estudios b铆blicos. Admirador del Mahatma Gandhi y de sus m茅todos de no violencia y desobediencia civil.

Y es que la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos es profundamente religiosa (cristianismo y el Islam), para nada se circunscribe en el 谩mbito de la laicidad y el secularismo (con excepci贸n de las 鈥淧anteras Negras鈥) Cristo es el mes铆as de los pobres. Un ateo o un agn贸stico no tendr铆a ning煤n poder de convocatoria y fracasar铆a en su intento de movilizar a las masas.

En EE.UU buena parte de la vida social se realiza en los templos y las iglesias donde peri贸dicamente se re煤ne la comunidad ansiosos por 鈥渂eber las fuentes de agua viva鈥. 鈥溌osanna! Bendito aquel que viene en nombre del se帽or鈥 Las homil铆as y celebraciones bajo la batuta de los pastores se transforman en una verdadera fiesta amenizada por grupos musicales y coros de g贸spel. Adem谩s, de encontrar el alivio y consuelo espiritual, 鈥渓a casa de Dios鈥 es un centro de asistencialismo y ayudas sociales ya que la mitad de las familias negras sobreviven por debajo del umbral de la pobreza.

Tal vez muchos no recuerdan al reverendo Jesse Jackson, delf铆n y lugarteniente de Luther King, protagonista tambi茅n de las p谩ginas m谩s relevantes de la negritud revolucionaria en el siglo XX. Un eminente internacionalista comprometido con la resistencia de los pueblos del Tercer Mundo. A sus 81 a帽os a煤n sigue en la briega y no se rinde en su compromiso vital de reivindicar a las clases m谩s desfavorecidas. Nacido en Greenville (Carolina del Sur) licenciado en sociolog铆a y estudiante del Theological Seminary School, becario en el King鈥檚 Southern Christian Leadership Conference, ordenado pastor bautista por la Iglesia de Chicago ya que, seg煤n sus propias palabras, 鈥渜uer铆a guiar a su reba帽o por el camino de la justicia y de la paz鈥 Por su esp铆ritu rebelde fue arrestado varias veces por la polic铆a, aunque jam谩s se amedrent贸 ante las amenazas de la autoridad.

En el a帽o 1965 un jovenc铆simo Jesse Jackson se uni贸 a la marcha del sufragio en Selma (Alabama) con el argumento de que: 鈥渟i Jes煤s es real, nosotros iremos a Selma鈥 All铆 por primera vez experiment贸 lo que marcar铆a el resto de su vida al reunirse con importantes l铆deres de los derechos civiles entre los que se encontraba Martin Luther King. Particip贸 en el conocido como el 鈥淏loody Sunday鈥 donde fuerzas policiales y de la Guardia Nacional apalearon a los manifestantes, adem谩s de balacearlos con el resultando varios activistas muertos. 鈥淪in el voto, no hay esperanza, el voto es sacrosanto y fundacional, es la esencia misma de nuestro contrato social. Ustedes hacen parte del viacrucis, ustedes no son negros 隆no son esclavos! 隆Son hijos de Dios! Dios padre quiere la liberaci贸n de sus hijos鈥 (apartes del discurso del Dr. King)

En 1966 Martin Luther King eligi贸 al seminarista Jesse Jackson para que se responsabilizara de la organizaci贸n en Chicago y preparara la campa帽a de justicia social e igualdad de oportunidades para los afroamericanos. Asumiendo adem谩s el encargo de convocar a ministros y predicadores favorables a las tesis de resistencia civil no violenta inspirada en el Evangelio.

Luther King era un carism谩tico predicador dotado de una oratoria hipn贸tica que arrastraba a sus fieles con un mensaje emancipador de paz, amor y justicia social. En 1963 encabez贸 la impresionante la marcha sobre Washington donde se concentraron m谩s de 200.000 personas en el monumento a Lincoln. Marcha que lo hizo famoso a nivel nacional e internacional con su discurso 鈥測o tengo un sue帽o鈥. Un sue帽o que no es otro que el sue帽o americano del bienestar y prosperidad. La promesa de un mundo compartido, una deuda hist贸rica de la sociedad norteamericana en la que debe prevalecer la fraternidad entre blanco y negro obedeciendo los preceptos m谩s sagrados de la Constituci贸n. 鈥淧orque todos los hombres son creados iguales. Las campanas de libertad anuncian que estamos pr贸ximos a ese d铆a en que los hijos de Dios, negros, blancos, jud铆os, cristianos, protestantes y cat贸licos puedan unir sus manos y cantar 隆Libres al fin! 隆Libres al fin! gracias al Dios todopoderoso, somos libres al fin鈥 En medio del 茅xtasis m铆stico dijo: 鈥淣o estoy preocupado por nada. No temo a ning煤n hombre 隆Mis ojos han visto la gloria de la venida del se帽or!鈥-Lo divino por encima de lo humano pues sin ese serm贸n mesi谩nico no hubiera adquirido tal poder de convocatoria. Es imperioso el liderazgo de un profeta, de una autoridad moral que guie a su pueblo en los tiempos de tribulaci贸n. Tal fue el impacto de la marcha a Washington que al a帽o siguiente el Comit茅 Noruego le concede el premio Nobel de la Paz.

En el a帽o 1966 surge en la bah铆a de San Francisco el movimiento de resistencia de car谩cter radical denominado 鈥淧anteras Negras鈥, de ideolog铆a socialista y libertario, contrarios a la resistencia pasiva no violenta. Pregonan que los negros embrutecidos y alienados deb铆an recuperar la conciencia, sus ra铆ces. Por primera vez mujeres como Eliane Brown o Kathleen Cleaver cobran un inusitado protagonismo. Y es que en ese entonces el heteropatriarcado dominaba por completo todos los sectores de la sociedad tanto en las iglesias como en la vida p煤blica. A las Panteras Negras se les distingu铆a por la est茅tica del 鈥渁frican look鈥, para reafirmar su identidad, Siguiendo las leyes del arte negro enarbolaban banderas con el pu帽o el alto y la silueta de un gran felino preparado para atacar. Entre sus 铆dolos sobresal铆an el Che Guevara, Fidel Castro, Mao Tse-Tung o Malcolm X. Por sus principios de autodefensa recib铆an instrucci贸n militar e incluso sus disciplinadas patrullas de vigilancia portaban armas. Se dedicaban a sembrar el caos y el desorden en todo el pa铆s bajo el lema 鈥淧oder Negro鈥 鈥淏lack Power鈥 鈥渢odo el poder para el pueblo鈥. La vanguardia revolucionaria en toda la extensi贸n de la palabra. Un comportamiento antievang茅lico que caus贸 una escisi贸n del Movimiento de los Derechos Civiles porque el Dr. Luther King no estaba de acuerdo con el uso de la violencia. Entre sus militantes se destacaban Angela Davis y Bobby Seale. Hoover, El director del FBI, lo calific贸 como 鈥渓a mayor amenaza para la seguridad interna del pa铆s鈥 El gobierno de EE.UU y sus servicios secretos estaba decididos a exterminar el virus del 鈥渃omunismo negro鈥 que se hab铆a infiltrado en pleno coraz贸n del imperio. Y para demoler y desprestigiar el movimiento entre la poblaci贸n y sus simpatizantes lanzaron el programa de contrainteligencia COINTELPRO creando noticias falsas a trav茅s los medios de comunicaci贸n, acus谩ndolos de delincuentes, de terroristas antiamericanos. Muchos fueron detenidos, encarcelados, asesinados, o desterrados en una eficaz estrategia de acoso y derribo. Aduc铆an que ellos no eran violentos, sino que se defend铆an de la violencia policial. Desde luego que ese mensaje antisistema de rechazar el servicio militar obligatorio y oponerse a la guerra de Vietnam los convert铆a en traidores. 驴por qu茅 dar la vida por una bandera que representa la esclavitud y racismo?

Ese partido de autodefensa nacionalista negro, revolucionario, antimperialista y antifascista criticaba a Mart铆n Luther King por su docilidad y resignaci贸n ya que al movimiento de la no violencia le faltaba agresividad. Lo acusaron de ser un 鈥淭铆o Tom鈥 que le hac铆a el juego a los blancos. 鈥淧orque hay muchos cipayos y m谩scaras blancas traidores de su propia raza鈥. No estaban de acuerdo con esa predica de poner la otra mejilla, es decir, no responder al mal con otro mal 鈥淏endecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian鈥. 鈥淣uestro reino es el gueto鈥 -les respondieron. No fue el pacifismo ni la lucha no violenta la que conmovi贸 a la sociedad norteamericana, sino las barricadas y las bombas Molotov.

En este proceso del despertar de la conciencia social, espiritual y mental del pueblo afroamericano en 1934 Elijah Muhammad, autoproclamado 鈥渕ensajero de Allah鈥, funda la Naci贸n del Islam. En el fondo era un volver a las ra铆ces porque un 15% de los esclavos africanos llegados en a Norteam茅rica eran de origen musulm谩n. En 1950 es nombrado a El-Hajj Malik El Shabazz (Malcolm X) como portavoz nacional y se dedica a la salvaguarda de los derechos civiles a favor de la lucha de liberaci贸n con el fin de alcanzar la cima m谩s alta en el orden social. Que solo es posible obtener a base de la ideolog铆a comunista mezclada con el Islam. Plante贸 un pa铆s solo para negros en el sur de los EE.UU. Insuflaban el odio a los blancos fundadores de Norteam茅rica directos culpables de sus desgracias. Por discrepancias con el l铆der supremo abandona la organizaci贸n y funda la Muslim Mosque, Inc a la que se sumaron miles de seguidores. Que es mejor 驴el voto o la bala? En 1965 mientras asist铆a a una reuni贸n en Manhattan cae asesinado a balazos en un complot tendido por miembros de la Naci贸n del Islam por considerarlo un renegado.

Tras la muerte Elijah Muhammad le sucede el 鈥渄ivino l铆der鈥 Louis Farrakhan que por discrepancias con la filosof铆a de Malcolm X se separa y constituye la nueva Naci贸n del Islam de tendencia sunnita. En la mezquita Maryam de Chicago, patrocinada por Gadafi, se re煤nen todos los viernes del Yuma cientos de devotos vestidos con sus atuendos isl谩micos que al grito de 隆Allah Akbar! piadosamente oran con direcci贸n a la Meca. La Nueva Naci贸n del Islam (que se circunscribe en el Nuwaubianismo) desarrolla una intensa acci贸n reivindicativa, protectora, educativa y social donde se hace apolog铆a del 鈥渟upremacismo negro鈥. Porque el 鈥diablo blanco鈥 envenena a la negritud con las drogas y el alcohol que es el mejor m茅todo para embrutecerlos y alienarlos. El prop贸sito de los amos de Washington es castrar una respuesta desestabilizadora que atente contra el 鈥渟istema democr谩tico鈥 .Tildan al juda铆smo de ser una 鈥渞eligi贸n cloaca鈥 y culpan a los jud铆os del comercio de esclavos. El anticristo est谩 encarnado en el Papa de Roma. Delitos de incitaci贸n al odio que fueron convenientemente judicializados.

Producto de las guerras de religi贸n (a ra铆z de la reforma protestante) llevadas a cabo en Europa en el siglo XVI y XVII miles y miles de disidentes y ap贸statas tuvieron que exiliarse en el Nuevo Mundo en busca de la tierra de promisi贸n y de libertad. Fueron estos renegados quienes fundaron el imperio m谩s poderoso de la tierra. El fundamento de la Constituci贸n americana es la de una 鈥Republica Teocr谩tica鈥 cuya hegemon铆a de la clase dominante es una de las herramientas claves de la acumulaci贸n capitalista. Las sectas evang茅licas predican que ellos son el pueblo elegido por Dios. Visionarios e iluminados que hacen parte de la construcci贸n de EE.UU como naci贸n 隆Jesucristo resucit贸 en Norteam茅rica! afirma el Libro del Morm贸n. Y no es de extra帽ar pues tales alucinaciones metaf铆sicas est谩n muy arraigadas entre millones de devotos. Aunque en los billetes de d贸lar ponga 鈥淚n God We Trust鈥 lo que verdaderamente adoran es al becerro de oro.

Los siglos de evangelizaci贸n de los esclavos negros por parte de los pastores de las iglesias protestantes o evang茅licas, anglicanos, calvinistas, luteranos, bautistas, adventistas, metodistas y, como no, tambi茅n cat贸licos, surtieron el efecto deseado. La conversi贸n y el bautismo los redim铆a del pecado original (el ser negro era ya de por si el m谩s terrible de los pecados) Ahora ya pod铆an compartir la gloria de Jesucristo en el para铆so celestial. Y es as铆 como tras el decreto de abolici贸n de la esclavitud dictado Abraham Lincoln (aunque en realidad se mantuvo vigente) desesperados buscaron refugio y protecci贸n en los templos y las iglesias. En su seno algunos pastores blancos compasivos los acogieron bajo el signo de amor, y de la caridad. El convicto negro, el esclavo negro en los campos de algod贸n no ten铆an sino su voz para sentirse libres; encadenados, vigilados d铆a y noche por perros rabiosos, la 煤nica evasi贸n posible era su voz. Cantan blues nost谩lgicos o los espirituales negros suplicantes, y as铆 escapan de su penosa condici贸n consol谩ndose a s铆 mismos de tan ruin destino. 驴Qui茅n los escucha en medio de esa soledad? Solo Dios, claro 鈥渆l nazareno sufri贸 en su carne, como ellos, la condici贸n de desterrado y excluido, hasta que fue ejecutado en la cruz鈥 Hay una identificaci贸n mutua extraordinaria entre Cristo y el esclavo: por su pasi贸n. El sufrimiento asumido por Cristo abre un camino de esperanza para el esclavo, los inocentes injustamente condenados. Cristo predica que solo los pobres, los hambrientos, los sedientos y los afligidos merecen el cielo. 隆Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos! Y la mejor manera para agradar a Dios es la expresi贸n musical cantando su dolor y su alegr铆a. Espirituales negros, el g贸spel o cantos de liberaci贸n inspirados en el Antiguo Testamento, donde se mezclan los sentimientos de angustia, insumisi贸n y coraje. Es el grito de la conciencia que arrastra todas las heridas y todos los sue帽os de la comunidad. Porque Dios promete la liberaci贸n del pueblo negro. La voz de los oprimidos es la voz de Dios que nace en los guetos de las ciudades industrializadas estadounidenses donde los desheredados migran en masa en buscan de un futuro mejor. Mano de obra barata y no especializada vital para mantener el crecimiento exponencial de la econom铆a capitalista.

Este tipo de sermones de car谩cter mesi谩nico inspirados en los pasajes b铆blicos son muy comunes entre los pastores de la comunidad afroamericana de los EE.UU. Algunos iluminados se proclaman los mensajeros de Dios, delirantes gesticulan y se arrebatan como pose铆dos por una fuerza sobrenatural. 鈥溌leluya, Aleluya! Padre, yo te quiero amar y tocar tu coraz贸n y rendirme a tus pies. 隆Oh, mi se帽or!鈥 Los pastores negros obligatoriamente tienen que vestirse con sus mejores galas; trajes a la medida, corbatas de seda y lucir cadenas de oro, lujosos relojes o anillos de piedras preciosas para impresionar a sus feligreses. La elegancia es una de las principales normas de urbanidad de la comunidad negra como respuesta a la humillaci贸n que sufrieron por parte de los blancos que los despreciaban por su origen 鈥渟alvaje y primitivo鈥. El negro est谩 marcado por ese estigma y deben demostrar que son ciudadanos decentes integrados en la civilizaci贸n occidental. De otra manera sus palabras no ser铆an cre铆bles.

Los hados del destino sentenciaron a Martin Luther King cuando el 3 de abril de 1968 nuevamente viaj贸 a Memphis donde su avi贸n lleg贸 con retraso por amenazas de bomba. 脡l ya hab铆a estado la semana anterior en esta ciudad para apoyar la huelga de basureros afroamericanos que reclamaban mejoras salariales y laborales. Protestas que acabaron con graves enfrentamientos entre grupos paramilitares, la fuerza p煤blica y los manifestantes. Memphis era una de la 鈥渃iudades del atardecer鈥 鈥渟undown town鈥 (los trabajadores negros eran admitidos, pero ten铆an que marcharse al atardecer) con un crudo legado de discriminaci贸n racial. Sus habitantes presum铆an que por sus venas corr铆a un 100% de sangre cauc谩sica. En los estados sure帽os con todo el descaro el Ku Klux Klan realizaba rituales secretos vestidos con sus capirotes blancos y levantando los brazos en alto al estilo nazi frente a las cruces ardientes. Apolog铆a del supremacismo blanco para aterrorizar a los negros y dem谩s 鈥渞azas inferiores鈥 y que contaba con la connivencia de las autoridades locales y miembros de los partidos pol铆ticos.

Cuando un negro y su familia sal铆an de viaje primero deb铆an consultar el 鈥済reen book鈥 para saber con anticipaci贸n cu谩les eran los establecimientos, hoteles, restaurantes, caf茅s o salas de fiestas donde les estaba permitido entrar y as铆 no corr铆an riesgos innecesarios.

La noche anterior a caer asesinado el Dr. Martin Luther King pronunci贸 su famoso discurso 鈥淗e estado en la cima de la monta帽a鈥 (una clara reminiscencia del Serm贸n de la Monta帽a) en el Mason Temple de Memphis -Uno de los grupos pentecostales afroamericanos m谩s grandes del mundo-. El pastor enfervorizado se dirigi贸 a los fieles: 鈥淓stamos determinados a ganar nuestro justo lugar en el mundo de Dios. Somos hijos de Dios y debemos vivir con dignidad. Vamos a marchar y marchar sin detenernos con nuestro movimiento de no-violencia, aunque nos manden por delante a los perros policiales. Tenemos que vencer, aunque nos apaleen. Sigamos orando, sigamos cantando. El se帽or nos ha mandado a preocuparnos por los suburbios de aqu铆 abajo y por sus hijos que no llegan a las tres comidas diarias. Est谩 bien hablar de la nueva Jerusal茅n, pero alg煤n d铆a el predicador de Dios debe hablar acerca de la nueva New York, de la nueva Atlanta, de la nueva Filadelfia, de la nueva Memphis, del nuevo los 脕ngeles. Los afroamericanos producen una ganancia anual de m谩s de treinta billones de d贸lares y con ese capital es posible armar un fondo com煤n que erradique la miseria. No necesitamos piedras ni c贸cteles Molotov. Exigimos un trato justo a los hijos de Dios. El boicot es el mejor m茅todo de coacci贸n. Hijos, no compren Coca Cola ni leche Sealtest, o el pan Wonder o Harts. Hago un llamado para que retiren el dinero de esos bancos usureros c贸mplices de nuestra tragedia. Yo solo quiero cumplir la voluntad de Dios. Y 茅l me ha permitido subir a la monta帽a, y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue all铆 contigo. Pero quiero que sepas esta noche, que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. Y por eso estoy feliz esta noche. No estoy preocupado por nada, no temo a nadie. Mis ojos han visto la gloria de la venida del se帽or鈥

El Dr. Luther King tras el vibrante serm贸n qued贸 completamente extenuado porque adem谩s se le acumul贸 el ajetreo de tantos compromisos y citas ineludibles que no le dejaba un minuto de respiro. As铆 que regres贸 a descansar al Motel Lorraine (reservado solo para negros). A pesar de las amenazas que recib铆a constantemente (amedrentamiento telef贸nico, cartas intimidatorias, bombas trampa y hasta hab铆a sufrido un atentado de una afroamericana demente que lo apu帽al贸 en el pecho) y confiado en que la mano de Dios lo proteg铆a no tom贸 las medidas de seguridad pertinentes. 驴Qui茅n se iba a imaginar que frente a su habitaci贸n en el Bessie Brewers Rooming House se encontraba hospedado un francotirador supremacista blanco esperando el momento oportuno para dispararle cuando lo tuviera en el punto de mira?

Es necesario rese帽ar que los movimientos de derechos civiles en EE.UU tienen un hondo componente religioso. Existe una gran diversidad de credos y de inclinaciones teol贸gicas que van desde los m谩s ortodoxos, moderados, radicales y tambi茅n el fundamentalismo isl谩mico. Pero algunas iglesias o mezquitas de los guetos marginales han optado por plantear una 鈥淭eolog铆a Negra de la Liberaci贸n鈥. Teolog铆a revolucionaria que igualmente se desarroll贸 en Am茅rica Latina como arma pol铆tica: herramienta marxista, antimperialista y anticapitalista. Incitando la rebeli贸n armada y a la formaci贸n de las guerrillas izquierdistas decididas a enfrentar al imperialismo y tomarse el poder.

Tanta fe en la lucha por la libertad, tanta pasi贸n y dramatismo a causa del dolor y sufrimiento. Un trauma muy insondable en el alma de los negros que los llev贸 a plantear la creaci贸n de una religi贸n negra, de un Dios negro, del Cristo negro y una teolog铆a negra que se impart铆a en los semanarios protestantes. 隆La negritud de Dios! Porque los blancos pretend铆an blanquearlos o clonarlos a su imagen y semejanza y eso trajo como consecuencia un severo complejo de inferioridad y sentimientos de culpa. De ah铆 que fuera imprescindible invertir ese simbolismo tan perverso creado a trav茅s de los tiempos de que el negro es la imagen del diablo y el blanco la de un 谩ngel. Por eso hab铆a que transformar al negro en el s铆mbolo del bien y el blanco en el s铆mbolo del mal (explotaci贸n y racismo). Ten铆an que recuperar la memoria pues embrujados por la amnesia colectiva se olvidaron de que millones de negros fueron secuestrados de 脕frica para venderlos como ganado en los mercados de las colonias europeas en Am茅rica. Un crimen de lesa humanidad que a煤n no se ha juzgado y que permanece impune. Lo cierto es que no solo reclaman el perd贸n institucional sino una fuerte indemnizaci贸n econ贸mica. El racismo fue ante todo la ideolog铆a necesaria para justificar la esclavitud y el poder de los amos blancos. La biolog铆a y la teolog铆a respaldaban la inferioridad de esas razas (ind铆gena o negra) a partir de referencias b铆blicas (la maldici贸n de Cana谩n o la curaci贸n del esclavo del centuri贸n) la palabra de San Pablo se repet铆a una y otra vez para que no cupiera ninguna duda: 鈥渆sclavos, est茅n sujetos a sus amos鈥

El Dr. Luther King y su s茅quito (destacados miembros del Movimiento de Derechos Civiles incluido Jesse Jackson, uno de los colaboradores m谩s cercanos) se pasaron todo el d铆a planificando los pormenores de la nueva marcha a Washington de los pobres. 鈥淣o solo deben ser los negros hay que convocar tambi茅n a los portorrique帽os, amerindios, mexicanos y los anglos blancos marginados鈥 鈥淭enemos que reunir un ej茅rcito multirracial de pobres que marchar谩 a Washington a tomar otra vez el Capitolio鈥. Cuando caminaba por el balc贸n del hotel para dirigirse a cumplir una cita en la congregaci贸n del reverendo Samuel Kyles, de repente, a las 18:01 del d铆a 4 de abril de 1968 la placidez de esa tarde primaveral se vio perturbada por el estallido de un rel谩mpago. El francotirador utiliz贸 un fusil Remington 760 Gamemaster calibre 30-06 con mira telem茅trica (arma favorita de los cazadores de ciervos) Todos los que estaban all铆 presentes se quedaron paralizados al comprobar que el tiro hab铆a impactado en el rostro del 鈥溍乶gel Negro鈥 de 39 a帽os, m谩s concretamente en la parte inferior de la mand铆bula derecha. Entonces, malherido cay贸 de bruces en el suelo completamente ensangrentado. Como queda patente en esa famosa foto en la que Jesse Jackson y sus incondicionales se帽alan en direcci贸n al inmueble desde donde se supone que le dispararon. Al final la polic铆a comprob贸 que el atentado lo cometi贸 el francotirador desde la ventana de un ba帽o situado en el Bessie Brewers Rooming House.

鈥淢ientras los ni帽os inocentes tengan que morir en los incendios en los barrios marginales, mientras la familia tenga que pasar el invierno sin calefacci贸n y sin comida y se vean obligadas compartir su existencia con ratas y cucarachas el supremo hacedor juzgar谩 y condenar谩 a los culpables鈥 No pod铆a echarse atr谩s en sus m谩ximos ideales de 鈥渁limentar al hambriento, vestir al desnudo, amar y servir a la humanidad鈥

Inmediatamente sus compa帽eros intentaron reanimarlo, pero al comprobar su estado cr铆tico, o sea, que agonizaba lo trasladaron de urgencia al hospital m谩s cercano. A pesar de los ingentes esfuerzos que realizaron los m茅dicos del hospital St. Joseph por mantenerlo con vida a las pocas horas falleci贸. Cuando se conoci贸 la luctuosa noticia se desataron motines en diversas ciudades de EE.UU (principalmente de Washington) que provocaron incendios, destrucci贸n y saqueos que se mantuvieron durante semanas con el resultado final m谩s de 46 muertos, cientos de heridos y detenidos. El presidente Lyndon Johnson declar贸 el estado de excepci贸n y orden贸 la movilizaci贸n de 55.000 soldados, miles de polic铆as y la Guardia Nacional con el prop贸sito de contener la ira de los manifestantes y devolver la paz y tranquilidad a la naci贸n.

驴Qui茅n lo mat贸? No fue un individuo, fue un sistema. No era un lobo solitario, sino que hac铆a parte de una conspiraci贸n perfectamente planeada -seg煤n sostiene el reverendo Jesse Jackson- El FBI estar铆a implicado en su asesinato porque el gobierno de los EE.UU no lo protegi贸 y por el contrario criminaliz贸 su lucha. Con esta perversa actitud se cre贸 un clima propicio para inocular altas dosis de odio y de racismo entre los supremacistas blancos. El Dr. King representaba un grave peligro que el establishment no estaba dispuesto a tolerar.

El reverendo Jesse Jackson se proyectaba como su reemplazo del 鈥渕谩rtir de la negritud鈥 hasta tal punto que fue el encargado de hacer un responso de despedida en su entierro en Atlanta. Luego Mahalia Jackson enton贸 su canci贸n favorita: 鈥淭ake my Hand, Precious Lord鈥 鈥淭oma mi mano, precioso Se帽or, ll茅vame a casa鈥︹ Pero una bala no puede aniquilar a todo un movimiento de los derechos civiles. 鈥淓l trabajo del Dr. King cambi贸 la historia de EE.UU, cambi贸 sus leyes, cambi贸 la cultura y el sentido de nuestra existencia鈥

El 煤ltimo d铆a del a帽o 2021 m谩s de 150 activistas del marcharon por la avenida Michigan en el centro de Chicago portando las fotograf铆as de m谩s de 79 v铆ctimas, la mayor铆a j贸venes y menores de edad, asesinados por las bandas delincuenciales y la represi贸n policial. En primera fila se distingu铆a el popular padre Michael Pfleger, de la iglesia cat贸lica de Santa Sabina, un hist贸rico defensor de los derechos humanos con m谩s de 50 a帽os de compromiso social en el estado de Illinois. Es urgente reclamar la paz y el desarme en los barrios m谩s desfavorecidos de la ciudad , tanto en el este y como en el oeste, donde proliferan las pandillas armadas. Esto se parece cada vez m谩s a la 茅poca de los mafiosos Al Capone y John Dillinger. Seg煤n un informe de la polic铆a en el 2021 se han cometido al menos 800 homicidios 鈥 la cifra m谩s alta desde 1995. En un alto porcentaje las v铆ctimas son afroamericanos. 鈥淣uestros ni帽os se est谩n convirtiendo en una especie en peligro de extinci贸n y nuestros ni帽os merecen derecho a vivir鈥 鈥淗ay que seguir con las investigaciones para resolver los cr铆menes y detener a los culpables鈥, explic贸 el padre Pfleger. A la sociedad no le preocupa esta epidemia de violencia porque en la mayor铆a de los casos los muertos son negros y latinos. Martin Luther King confes贸 que Chicago era una de las ciudades m谩s racistas de EE.UU.

Evidentemente los m谩s altos 铆ndices de criminalidad se dan en los guetos depauperados y marginales donde la falta de trabajo y oportunidades hace que los j贸venes se dediquen a tiempo completo al narcotr谩fico, el contrabando de armas, los atracos y los ajustes de cuenta. Son muy comunes las balaceras entre las distintas bandas que se disputan el territorio, as铆 que lo 煤nico que les espera es una tumba o una celda en las prisiones y correccionales. Y no es de extra帽ar en una ciudad tan convulsa como Chicago que con su 谩rea metropolitana supera ya los 9 millones de habitantes.

El reverendo Jesse Jackson declar贸 ante la prensa que se necesita un mayor esfuerzo de la polic铆a para patrullar las calles y capturar a los autores de los asesinatos. 鈥淒ebemos detener a los culpables. Chicago no puede ser un santuario de delincuentes. Esto es inaceptable. Hay que trabajar juntos con la comunidad para prevenir los cr铆menes y que no se repita un a帽o m谩s esta terrible cifra鈥

En esta de la g茅lida ma帽ana del 煤ltimo d铆a del a帽o 2021 en las calles del centro de Chicago una multitud de fieles y activistas aguardaban con ansias escuchar las palabras de uno de los l铆deres de opini贸n m谩s reconocidos entre la negritud.

Ya en el ocaso de su vida y visiblemente afectado por el Parkinson; le tiembla la voz y el pulso, no puede caminar y necesita ayuda para mantenerse en pie. Pero el reverendo Jackson ha declarado que cueste lo que cueste seguir谩 comprometido en la lucha por los derechos civiles. Desafortunadamente y a pesar de mi insistencia no quiso o no pudo contestar a mis preguntas pues la enfermedad ha mermado sus facultades f铆sicas y mentales. Pero no importa, pues ese minuto que estuve con 茅l representa 60 a帽os de historia.

Durante las marchas de protesta por el asesinato de George Floyd a manos de un polic铆a blanco en Minneapolis. -Los peores disturbios desde el asesinato de Martin Luther King- Trump decret贸 el estado de sitio y el despliegue de la Guardia Nacional y calific贸 a los manifestantes 鈥渁ntifa鈥 de matones, terroristas enemigos de los EE.UU. 鈥淓l Black Lives Matter es una organizaci贸n comunista que quieren desestabilizar el pa铆s m谩s poderoso de la tierra鈥 鈥淓l ogro del orgullo blanco鈥, a帽adi贸: 鈥渟on delincuentes, drogadictos y v谩ndalos鈥 La mitad de la poblaci贸n de los EE.UU comulga con estas ideas xen贸fobas y racistas especialmente los WASP (fundadores de EE.UU) que se resisten a perder sus privilegios de clase. En este ambiente de polarizaci贸n en cualquier momento puede desencadenarse la hecatombe. Que se puede esperar de un sistema neoliberal capitalista tan injusto donde 1% de los multimillonarios domina al 99% de la poblaci贸n.

El reverendo Jackson es un convencido del poder de las marchas pac铆ficas, la decisiva importancia del voto y la confianza en Dios para trasformar el mundo. 鈥淗ay que ser valientes y no vendernos por cuatro monedas. La dignidad humana debe prevalecer鈥. Fungi贸 como mediador humanitario ante los gobiernos de Irak, Siria y en la antigua Yugoeslavia, donde logr贸 la liberaci贸n de soldados y civiles norteamericanos. Comprometido al 100% con la resistencia del pueblo Palestino y su lucha por proclamar un estado propio, visit贸 Sur谩frica en 1979 y tuvo el coraje de exigirle el r茅gimen del apartheid la libertad de Nelson Mandela, amigo personal de Fidel Castro y favorable a levantar el ignominioso bloqueo norteamericano, galardonado tambi茅n por Hugo Ch谩vez con el premio 鈥淟ibertador鈥.

鈥淓l sue帽o de Martin Luther King debe mantenerse en nuestras mentes y nuestro esp铆ritu. No se puede perder la esperanza y aunque se caiga, hay que volver a levantarse鈥

鈥淨ue los afroamericanos (el 13% de la poblaci贸n) en un buen porcentaje ocupen sillones en el congreso es un sue帽o del Dr. King hecho realidad; que haya mujeres en el senado, es un sue帽o hecho realidad, el triunfo de Mandela en Sur谩frica, es un sue帽o hecho realidad. 脡l so帽aba con ver a blancos y negros unidos codo con codo y reconciliarnos como hermanos. Pero nuestro sue帽o est谩 siendo agredido y atacado por fuerzas de la ultraderecha neofascista que pretenden regresar al pasado de la segregaci贸n y el racismo鈥

El reverendo Jesse Jackson es uno de los fundadores del PUSH (People United to Save Humanity) para fomentar la autoayuda y la autoestima en la comunidad negra, en especial el feminismo y los derechos de la comunidad LGTB. La Coalici贸n Arco铆ris es un conjunto de movimientos sociales, antirracistas, anticapitalistas iniciada en 1969 por Fred Hampton de las Panteras Negras en Chicago, donde tambi茅n participaron asociaciones blancas e hispanos con el objetivo de unificar la lucha pol铆tica por la justicia social y los derechos humanos. El reverendo Jesse Jackson eligi贸 una v铆a m谩s moderada que se sit煤a en el ala 鈥渋zquierdista鈥 del Partido Dem贸crata y a la que m谩s adelante se adherir铆a Barak Obama para cimentar su trayectoria pol铆tica y lanzarse a la presidencia de los EE.UU.

El reverendo Jackson se nomin贸 en las primarias presidenciales por el Partido Dem贸crata en los a帽os 1984 y 1988, pero en ambas ocasiones perdi贸. Intervino decisivamente para que el afroamericano Harold Washington consiguiera por primera vez la alcald铆a de Chicago en 1983. Realmente esa plataforma fue la que le permiti贸 alcanzar a Barak Obama (hijo de una norteamericana blanca y un emigrante negro de Kenia) la presidencia de los EE.UU.

Hoy no ha bajado la guardia y contin煤a entregado a tiempo completo a la organizaci贸n 鈥淭he Rainbow PUSH Coalition鈥 que aboga por la inclusi贸n social de la comunidad afroamericana en todos los sectores de la sociedad, especialmente en el plano de la econom铆a social. Porque sin recursos propios es imposible la emancipaci贸n. Es la utop铆a de la prosperidad (el estado de bienestar, la educaci贸n, la salud y la vivienda) a la que est谩n llamados los hijos de Dios tal y como mandan los c谩nones del protestantismo. Se le considera el te贸rico del 鈥渃apitalismo negro鈥 en contraposici贸n al 鈥渃apitalismo blanco鈥 excluyente y explotador.

La brutalidad policial no tiene l铆mites pues las minor铆as 茅tnicas siguen siendo perseguidas por su origen y por su color de piel. Por ejemplo, en el mes de marzo del 2021 fue asesinado por la polic铆a en la Villita de Chicago un ni帽o de 13 a帽os de origen mexicano de nombre Adam Toledo que aparentemente manipulaba una pistola. Al darle el alto la polic铆a 茅ste sali贸 corriendo y fue tiroteado por los agentes. No se le neutraliz贸 dispar谩ndole de la cintura para abajo sino m谩s bien se le fusil贸. La alcaldesa de Chicago la afroamericana Lori Lightfoot hizo un llamado a la ciudadan铆a para conservar la paz y la tranquilidad. En esta ocasi贸n no hubo manifestaciones de solidaridad, ni protestas como en el caso del asesinato de George Floyd que cobr贸 un inter茅s mundial gracias a la propaganda medi谩tica. Ni siquiera el gobierno mexicano envi贸 una nota de protesta. Aunque la noticia se difundi贸 ampliamente por la prensa, TV y redes sociales que mostraron con toda crudeza las im谩genes de su 鈥渆jecuci贸n extrajudicial鈥 nadie se moviliz贸, nadie protest贸 y apenas se presentaron sus familiares y amigos a poner unas velitas e im谩genes de la virgen de Guadalupe en el lugar donde cay贸 abatido el menor de edad. Definitivamente no existe una solidaridad entre las distintas comunidades o minor铆as 茅tnicas en EE.UU, ya sean de afroamericanos, latinoamericanos o asi谩ticos. Es falso ese mito de la hermandad y la fraternidad pues no existe la unidad pol铆tica que los agrupe. Tantos prejuicios y recelos solo benefician al poder establecido que se aprovecha del separatismo para controlar a una poblaci贸n muy problem谩tica y conflictiva.

Carlos de Urab谩 2022