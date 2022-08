Mohamed Achraf

31-07-2022

Resistir es vencer

… aquí sigo luchando y resistiendo como siempre. Me encuentro en la cárcel de Madrid 3 desde el 9 de junio. He tenido juicio los días 4, 5, 6, 7 y 21 de julio, después de casi cuatro años de prisión preventiva. Como ya te he comentado en otras ocasiones, esta causa es un montaje, es la segunda parte del montaje anterior, de las cloacas policiales, guardia civil, carcelarias y judiciales. Esta causa es idéntica a la anterior, en todo, e incluso en las ilegalidades, irregularidades y en las violaciones de los derechos fundamentales a la defensa, a la presunción de defensa, a la tutela judicial efectiva y al juicio justo de los cinco acusados que somos en esta causa. Se saltaron todas las garantías procesales desde el principio hasta el final, entre ellas la propia causa esta instruida sobre falsedades, mentiras y acusaciones falsas sin ningún indicio y mucho menos pruebas. Además ya hemos sido juzgados y condenados anteriormente por las mismas acusaciones.

Nos juzgaron sin cometer ningún delito, y a pesar de la inexistencia de delitos. Nos tienen totalmente desinformados desde el principio. Tanto el juzgado central de instrucción nº1 como la sala de lo penal sección cuarta, no nos informaron de las acusaciones, ni de su naturaleza, ni de su significado y se negaron a entregarnos el sumario a pesar de solicitarlo en varias ocasiones por los acusados y por los abogados. Hasta la fecha no tenemos y nunca hemos tenido acceso al sumario, ni lo que obra en él!!! En mi caso he dirigido varios escritos desde 2017 hasta 2022. Tanto al JCI nº1, como a la sala de lo penal sección cuarta, solicitando que se me entregue y que se me notifique el testimonio de las actualizaciones y la copia del sumario 6/2021 de las diligencias previas 54/2017, y todas mis solicitudes han sido ignoradas y no contestadas como obra en el sumario. Las solicitudes de mi abogado han sido contestadas por el juez instructor y por los jueces de la sala de lo penal en autos que carecen totalmente de motivación, diciendo que no es necesario entregarme el sumario, porque lo tiene el abogado! Hemos insistido en varios escritos tanto yo como mi abogado en que el que tiene la obligación de entregarme y notificarme el sumario es el juzgado de instrucción y la sala de lo penal, exponiendo las razones por las que el abogado no puede enviarme el sumario por varios motivos, entre ellos el volumen del sumario que contiene siete mil folios en papel y que esta disponible en pendrive, que tampoco me lo permiten por encontrarme en régimen cerrado, y por falta de ordenador, etc., otros motivos son la lejanía de las cárceles donde me tenían siempre lejos de Madrid, la intervención de mis comunicaciones incluso con mis abogados, etc. Ni siquiera nos notificaron el escrito de acusación de la fiscalía, ni la cédula de citación para el juicio! incluso cambiaron la composición de los jueces de la sala de lo penal, cambiaron los jueces en el último momento en la misma mañana del primer día del juicio sin informarnos y sin informar a los abogados que se enteraron unos minutos antes de empezar el juicio!!! En definitiva, la causa es un montaje y el juicio es una farsa, donde se ha juzgado al islam como religión y a nosotros los cinco musulmanes por serlo, y además han juzgado a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a la libertad de pensamiento y a la libertad política.

Es una causa inquisitorial y el juicio es un juicio de inquisición, que viendo las sesiones del juicio y lo que decían las cloacas policiales y la fiscalía, recuerda exactamente a los Tribunales de inquisición.