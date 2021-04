–

Comen莽a el judici contra l鈥檃gent de la Brigada M貌bil dels Mossos d鈥橢squadra Daniel M.C., amb targeta d鈥檌dentificaci贸 personal (TIP) 13.516 per, suposadament, trencar un dit de la m脿 del periodista de la 鈥楧irecta鈥 Jes煤s Rodr铆guez. El jutjat d鈥檌nstrucci贸 n煤mero 15 va ser el responsable d鈥檌nvestigar i valorar els fets que jutjar脿 l鈥橝udi猫ncia de Barcelona durant dijous i divendres i que van tenir lloc el 25 de maig de 2016 en el marc de les protestes contra el desallotjament de l鈥檈spai okupat Banc Expropiat, a la Vila de Gr脿cia de la capital catalana.

Poc abans de mitjanit d鈥檃quell dia, els mossos van efectuar una dispersi贸 al carrer Mare de D茅u dels Desemparats, on est脿 situada l鈥檃ntiga sucursal banc脿ria. Durant la c脿rrega, l鈥檃gent amb TIP 13.516 (que el dia dels fets llu茂a a la part posterior del seu uniforme el N煤mero Operatiu Policial D302A3679) hauria colpejat en dues ocasions Rodr铆guez -a la cama i a la m脿 esquerra-, segons va denunciar el periodista. Despr茅s de rebre atenci贸 m猫dica, al periodista se li va diagnosticar una fractura de la primera falange del quart dit de la m脿 esquerra, un fet que li va comportar estar 40 dies de baixa dels 90 que va tardar la recuperaci贸, segons les proves presentades per Rodr铆guez. 鈥淎 causa de la lesi贸, el Sr. Rodr铆guez t茅 una seq眉ela irreparable amb una limitaci贸 funcional superior al 50% a l鈥檃rticulaci贸 del dit鈥, aix铆 com la 鈥渋mpossibilitat de tancar completament la m脿鈥, explica l鈥檃cusaci贸 particular al seu escrit.

L鈥檃gent es podria enfrontar a penes de fins a cinc anys de pres贸 per un delicte de lesions. 脡s el que demanen les acusacions popular i particular, que a m茅s afegeixen l鈥檃greujant d鈥檃ctuar prevalent-se de car脿cter p煤blic. Per la seva banda, el Ministeri Fiscal considera provat que 鈥渓鈥檃cusat, amb l鈥櫭爊im evident de menystenir la integritat f铆sica del querellant, periodista de professi贸, es va aproximar on es trobava aquest i de manera gratu茂ta, li va propinar un cop fort amb la defensa [porra] que portava鈥. 脡s per aquest motiu que demana per l鈥檃gent acusat una pena de dos anys i nou mesos de pres贸, aix铆 com la inhabilitaci贸 especial per a l鈥檈xercici del dret a sufragi passiu durant el mateix per铆ode.

A m茅s dels delictes de lesions, des de les acusacions reclamen tamb茅 una pena de quatre anys d鈥檌nhabilitaci贸 especial per treball o c脿rrec p煤blic contra l鈥檃gent Daniel M.C., en considerar-lo responsable d鈥檜n delicte com猫s per funcionari p煤blic contra drets individuals. Pel que fa a la indemnitzaci贸, la xifra oscil路la entre els 4.200 euros que sol路licita la fiscalia i els 12.000 euros que reclamen les acusacions, una quantitat que haur脿 d鈥檃bonar la Generalitat de Catalunya com responsable civil subsidi脿ria.

鈥淓l fet que la Divisi贸 d鈥橝fers Interns del cos dels Mossos d鈥橢squadra no hagi iniciat cap investigaci贸 prova que fallen els mecanismes interns de rendici贸 de comptes鈥, asseguren des del Centre Ir铆dia

Entre les proves que s鈥檋an presentat per provar els fets destaca la testifical de set periodistes, a m茅s del mateix Rodr铆guez, que estaven cobrint els esdeveniments en el moment que es van produir els fets ara jutjats. Jordi Borr脿s, S貌nia Calv贸, Albert Salam茅 o C猫lia Atset s贸n alguns dels membres de la premsa requerits per les acusacions. Precisament, la fotoperiodista Atset va poder captar el moment de l鈥檃gressi贸 amb la seva c脿mera, cosa que va permetre deixar const脿ncia del N煤mero Operatiu Policial (NOP) -la clau alfanum猫rica que identifica els antidisturbis dels Mossos durant les accions al carrer- de l鈥檃gent ara jutjat. L鈥檃cusaci贸 aporta tamb茅 una pericial m猫dica i dos pericials videogr脿fiques, aix铆 com nombrosa documentaci贸 audiovisual relacionada amb el cas.

Des del Centre Ir铆dia de defensa dels drets humans, encarregat de l鈥檃cusaci贸 particular i popular del cas, valoren positivament el fet que el cas arribi ara a judici, per貌 consideren que arriba 鈥渕olt tard鈥. 鈥淓l judici 茅s bona not铆cia, tenint en compte que no 茅s f脿cil lluitar contra la impunitat policial, per貌 s鈥檋auria d鈥檋aver enjudiciat abans, ja que els fets van tenir lloc l鈥檃ny 2016鈥, explica Ana茂s Franquesa, advocada a c脿rrec del cas. La lletrada tamb茅 destaca els pocs esfor莽os de les institucions per aclarir els fets, 鈥渦na investigaci贸 que ha recaigut, un cop m茅s, sobre la societat civil鈥. 鈥淓l fet que la Divisi贸 d鈥橝fers Interns del cos dels Mossos d鈥橢squadra no hagi iniciat cap investigaci贸, malgrat que l鈥檈ndem脿 dels fets els responsables pol铆tics van fer declaracions al respecte, prova que fallen els mecanismes interns de rendici贸 de comptes鈥, assegura Franquesa. La representant de l鈥檃cusaci贸 espera que el judici acabi amb una sent猫ncia condemnat貌ria, 鈥減erqu猫 els indicis s贸n molt clars i els fets s贸n evidents鈥, conclou la membre d鈥橧r铆dia.