El de Qatar es un mundial de f煤tbol manchado por sangre y corrupci贸n. La difusi贸n de esos hechos preocupa a los mandos de la Federaci贸n Internacional de F煤tbol Asociado (FIFA) que, a menos de 20 d铆as del comienzo del certamen, pidi贸 a las selecciones que participan del torneo que se centren en el f煤tbol y no formen parte de 鈥渟ermones鈥 sobre moralidad, arrastrando al f煤tbol 芦a batallas ideol贸gicas o pol铆ticas que existen鈥.

La carta completa que el presidente de FIFA Gianni Infantino, y la secretaria general Fatma Samoura, enviaron a las federaciones que participar谩n de la Copa del Mundo se帽ala: 芦隆Por favor, concentr茅monos ahora en el f煤tbol!禄. Obviamente, no cita a los 6.500 trabajadores muertos en la construcci贸n de los estadios ni los sobornos recibidos por los dirigentes del f煤tbol mundial para votar por Qatar como sede.

Tampoco aborda la solicitud de Inglaterra y Gales, y otras seis naciones europeas, para que sus capitanes usen brazaletes multicolores 芦One Love禄 en la Copa del Mundo, que son una respuesta a las preocupaciones sobre las leyes anti-LGBTQ+ de Qatar. Ambas naciones ya han dicho que desafiar铆an cualquier sanci贸n de la FIFA. Y ya no est谩 Diego Mardona, que seguramente protestar铆a contra tantos desmanes y explotaci贸n.

En estos d铆as y con motivo de la guerra en Ucrania se han producido resoluciones y pedidos in茅ditos. A la exclusi贸n 鈥搚a ejecutada- de Rusia, con motivo de ese enfrentamiento, ahora se le agrega la petici贸n de Ucrania para que Ir谩n sea eliminado y que su lugar lo ocupen ellos. 驴El motivo? Que Ir谩n provee a Rusia de drones usados para atacar a su poblaci贸n. El pedido lo ha hecho el presidente de un club ucraniano. En las eliminatorias, justamente Ucrania hab铆a sido derrotada por la selecci贸n iran铆.

驴Y Am茅rica Latina?

Como estaba establecido, seis seleccionados latinoamericanos participar谩n en Qatar2022: tres de ellos ya han sido campeones mundiales (Uruguay, Brasil, Argentina). La de Argentina es la 18掳 participaci贸n, con la superestrella Lionel Messi como mayor atracci贸n, sabiendo que sus mejores resultados fueron los campeonatos obtenidos en 1978 y 1986.

Brasil participa por vigesimoprimera vez y es el m谩ximo ganador de mundiales por los conquistados en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Lleva un equipo de superestrellas, entre quienes destaca Neymar, el amigo de Bolsonaro criticado por Lula por intentar evadir obligaciones impositivas.

Uruguay participa por decimocuarta oportunidad, tras conquistar los mundiales de 1930 y 1950, con un equipo plagado de leyendas y nuevos talentos.

Ecuador llega por cuarta oportunidad y su resultado m谩s destacado aconteci贸 en Alemania 2006, alcanzando los octavos de final. Costa Rica es la sexta vez que disputar谩n la Copa, resaltando su participaci贸n en Brasil 2014, donde llegaron a cuartos de final. Mientras, M茅xico es la decimosexta ocasi贸n en la cual parte del Mundial: lleg贸 a cuartos de final en 1970 y 1986 en torneos disputados en su pa铆s. Sobre la situaci贸n de los derechos humanos en Qatar no han dicho nada.

Sepultados bajo los estadios

Hay una gran divisi贸n del mundo musulm谩n: sunitas y chiitas, hoy en d铆a particularmente evidenciada por las actuales tensiones entre Arabia Saudita e Ir谩n. Ambos comparten las mismas ense帽anzas del Cor谩n, pero para el mundo occidental los sunitas son buenos y los chi铆tas malos, aunque siguen las mismas reglas religiosas.

La joven Mahsa Amini, que hab铆a ido a visitar a su familia, fue detenida el martes 13 de septiembre a la salida de una estaci贸n de metro de Teher谩n por la polic铆a religiosa isl谩mica iran铆, acusada de infringir la ley que obliga a las mujeres a cubrirse el pelo con un pa帽uelo, y los brazos y las piernas con ropa holgada. La joven falleci贸 d铆as despu茅s en un hospital de Teher谩n, tras pasar tres d铆as en coma. Y la informaci贸n fue difundida por todos los medios hegem贸nicos, suscitando olas de protestas.

Pero la muerte de al menos 6.500 trabajadores oriundos de Bangladesh, India, Nepal y Filipinas, que murieron por el calor extremo y las duras condiciones de explotaci贸n laboral a las que fueron sometidos en la construcci贸n de los estadios para el Mundial de Qatar, fue ocultada por la autocracia catar铆, el dinero de las seis grandes trasnacionales patrocinantes de la justa 鈥渄eportiva鈥, la prensa hegem贸nica occidental y, obviamente los c贸mplices de la masacre, la FIFA..

鈥淢uertes por causas naturales鈥 (sin mediar autopsia), dijo Qatar, repiti贸 la FIFA y publicitaron los medios hegem贸nicos. En Qatar la palabra democracia es un chiste de mal gusto. All铆 la palabrfa est谩 acaparada (como todo lo dem谩s) por la familia real Al Thani. Y el jeque Tamim Bin Hamad Al Thani de 42 pirulos y 鈥渁penas鈥 tres esposas (a la vez)鈥 por ahora.

驴Patrimonio? Unos 350.000 millones de d贸lares. Los petrod贸lares han servido para construir fastuosos edificios en el desierto, comprar clubes de f煤tbol -como el Paris Saint Germian de Lionel Messi, Neymar y Mbapp茅, entre otros-, acallar a la prensa hegem贸nica, y sobornar a quien se les oponga.

Sunitas, chi铆tas, petr贸leo y EE.UU.

La divisi贸n de los musulmanes no es nueva, ya que se remonta al a帽o 632 y la muerte del profeta Mahoma, que deriv贸 en una lucha por el derecho a liderar a los musulmanes. A煤n hoy. sunitas y chiitas mantienen importantes diferencias en materia de doctrina, rituales, leyes, teolog铆as y organizaci贸n y compiten por su influencia en especial en el oeste de Asia.

Sus respectivos l铆deres tambi茅n acostumbran competir por influencia. De Siria a L铆bano, pasando por Irak y Paquist谩n, muchos conflictos recientes 鈥揳lgunos aupados y financiados por Occidente- agravarono esta divisi贸n, rompiendo comunidades enteras. Los sunitas son mayor铆a entre los musulmanes 鈥揺ntre el 86% y el 90%鈥 y se ven a ellos mismos como la rama m谩s tradicional y ortodoxa del Islam.

De hecho, el nombre de sun铆, o sunita, proviene de la expresi贸n 芦Ahl al-Sunna禄: la gente de la tradici贸n, referida a pr谩cticas derivadas de las acciones del profeta Mahoma y sus allegados. en contraste con los chiitas. Los maestros y l铆deres religiosos sunitas han sido hist贸ricamente controlados por el estado, controlado mayoritariamente por monarqu铆as nada democr谩ticas.

Se estima que los chiitas actualmente suman entre 120 a 170 millones de fieles, aproximadamente una d茅cima parte de todos los musulmanes. Son mayor铆a en Ir谩n, Irak, Bahr茅in, Azerbaiy谩n y, quiz谩 tambi茅n Yemen. Hay importantes comunidades chiitas en Afganist谩n, India, Kuwait, L铆bano, Paquist谩n, Qatar, Siria, Turqu铆a, Arabia Saudita y Emiratos 脕rabes Unidos.

La revoluci贸n iran铆 de 1979, por su parte, lanz贸 una agenda islamista radical de vertiente chiita que vino a retar a los gobiernos sunitas conservadores, particularmente en el Golfo P茅rsico.

Estados Unidos reemplaz贸 al colonialista Reino Unido como principal patrocinador y financista de seguridad de los estados del Golfo P茅rsico en los a帽os 60 y 70, trabajando para garantizar un flujo estable de petr贸leo del Golfo.

Qatar es una peque帽a pen铆nsula dentro de una m谩s grande llamada pen铆nsula Ar谩biga. El vocablo 谩rabe para 鈥減en铆nsula鈥 es Al Jazeera, que significa 鈥渃asi una isla鈥. Comparte un pasado com煤n con el resto de peque帽as monarqu铆as 谩rabes 鈥揔uwait, Bar茅in, Emiratos, Om谩n鈥 de dominio otomano primero y del imperio brit谩nico luego.

Hubo un momento en que los persas mandaron en el pa铆s. Pero, en 1968, cuando a los brit谩nicos se fueron retirando de algunas de sus colonias, los catar铆es ingresaron a la federaci贸n de Emiratos 脕rabes Unidos, amor que dur贸 apenas tres a帽os, para constituirse como estado independiente al mando de la familia Al Thani.

En la siguiente d茅cada Khalifa bin Hamad Al Thani, abuelo del actual emir, nacionaliz贸 la industria petrolera 鈥揹ej谩ndola bajo su dominio-, motor de toda la econom铆a. Lo siguiente a independizarse fue jugar al f煤tbol para demostrarlo, contratando a jugadores y t茅cnicos de todo el mundo. En junio de 1995, cuando el emir Khalifa estaba de vacaciones en Suiza, su hijo organiz贸 un golpe de Estado sin derramamiento de sangre y se consagr贸 como nuevo emir, quien en 1996 lanz贸 Al Jazeera, la primera cadena satelital de habla 谩rabe.

A partir de 1992, Qatar ha establecido v铆nculos militares 铆ntimos con los Estados Unidos, y ahora en ese pa铆s se ha ubicado el cuartel general de avanzada del Comando Central de los Estados Unidos y el Centro de Operaciones A茅reas Combinadas. La base de Al Udeid, la m谩s grande que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, tiene capacidad para albergar m谩s de un centenar de aviones y a m谩s de 10.000 efectivos.

Al Udeid juega un papel fundamental en las operaciones militares estadounidenses en la regi贸n, incluyendo la lucha contra el autodenominado Estado Isl谩mico (EI).

Sobornos, muchos

Desde su designaci贸n como sede del Mundial de F煤tbol 2022, Qatar ha sido fuente de grandes controversias. Las acusaciones de sobornos para que el pa铆s del golfo P茅rsico fuera elegido comprometieron a una docena de dirigentes. Fue acusado de pagar a los funcionarios de la FIFA 3,7 millones de d贸lares en sobornos para asegurar su respaldo, pero fue absuelto despu茅s de una investigaci贸n de dos a帽os.

El entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, apoy贸 la candidatura de Qatar en ese momento, pero desde entonces acept贸 la posibilidad de haber tomado la decisi贸n equivocada. Moraleja: Blatter enfrenta actualmente en Suiza un juicio por acusaciones de fraude, malversaci贸n de fondos y otros cargos de corrupci贸n.

Las investigaciones se帽alan que le pagaron un mill贸n de d贸lares a delegados de la Confederaci贸n Centroamericana (Concacaf), mill贸n y medio a otros de la Confederaci贸n Sudamericana (Conmebol), unos millones por Asia y Europa. La prensa francesa denunci贸 que la ex superestrella francesa Michel Platini, cobr贸 7,5 millones de d贸lares. Y el supercapo argentino Julio Grondona , titiritero del f煤tbol sudamericano, se embols贸 10 millones de d贸lares por dar el s铆 a Qatar 2022, antes de fallecer en 2014.

Varias ciudades de Francia se levantaron en se帽al de protesta contra el certamen por varias razones, y, lo m谩s indignante, las cifras de personas que murieron para crear los estadios. Las pol茅micas giran en torno al impacto ecol贸gico del torneo, los derechos de los trabajadores migrantes, las irregularidades en las construcciones de los estadios y los aspectos culturales que atentan contra los derechos humanos.

Qatar promocion贸 al Campeonato Mundial como el primer evento sin emisiones de carbono de su historia, hablando ampliamente sobre el aire acondicionado alimentado por energ铆a solar que enfriar谩 los ocho estadios, su sistema de metro el茅ctrico, y dem谩s. En mayo, la ONG europea Carbon Market Watch (CMW) contradijo las afirmaciones catar铆es, acus谩ndolo de aplicar una 芦contabilidad creativa芦 para alcanzar sus objetivos.

El gobierno qatar铆 declar贸 que hab铆an contratado a 30.000 trabajadores extranjeros 煤nicamente para construir las ocho estadios del certamen. La mayor铆a de los empleados eran oriundos de Bangladesh, India, Nepal y Filipinas. Seg煤n diferentes organizaciones humanitarias, al menos 6500 trabajadores fallecieron por el calor extremo y las duras condiciones a las que fueron sometidos.

Bikini, alcohol y homosexualidad, prohibidos

Obviamente, Qatar no va a querer presentarse al mundo como un Estado que est谩 abriendo las puertas a Occidente para hacer un Mundial y que luego termine gente presa o con ciertos derechos vulnerados. Van a tener que flexibilizar o鈥

A fines de 2021, Nasser Al-Khater, presidente del comit茅 organizador de la Copa del Mundo 2022 reiter贸 que 芦la homosexualidad no est谩 permitida禄 pero que los fan谩ticos LGTBIQ + tendr谩n derecho a viajar, aunque aclar贸 que 芦las demostraciones p煤blicas de afecto est谩n mal vistas y esto se aplica a todos禄.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, explic贸 en setiembre que las autoridades catar铆es le dieron garant铆as que cualquier eventual inconveniente se manejar谩 de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos. Nadie comprendi贸 qu茅 quiso decir o quiz谩 fue una respuesta a la declaraci贸n de la Selecci贸n australiana.

Los australianos pidieron a Qatar implementar reformas en favor de los derechos humanos, incluyendo la despenalizaci贸n de las relaciones entre personas del mismo sexo, de cara al Mundial.

En un v铆deo colectivo, el cual fue publicado en las redes sociales oficiales del equipo, varios de los futbolistas alzaron la voz y expresaron su preocupaci贸n por el trato dado a los trabajadores inmigrantes, tras las denuncias por la muerte de miles de ellos, que trabajaron en la construcci贸n de infraestructuras del mundial de f煤tbol Qatar 2022.

El 3 de noviembre, a pocos d铆as de iniciarse el torneo, Qatar anunci贸 que los servicios sanitarios de Qatar no preguntar谩n a las mujeres que necesiten un tratamiento m茅dico durante el Mundial 2022 si est谩n casadas o no, en un pa铆s en el que las relaciones sexuales fuera del matrimonio est谩n prohibidas 芦No se preguntar谩 a las personas si est谩n casadas o no, su sexo, su nacionalidad o su religi贸n禄, indic贸 Youssef Al Maslamani, portavoz encargado de las cuestiones sanitarias del Comit茅 organizador.

Una bocanada de humanidad, porque seg煤n las leyes de Qatar, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son susceptibles de penas que llegan hasta los siete a帽os de prisi贸n.

*Periodista y comunic贸logo uruguayo. Mag铆ster en Integraci贸n. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundaci贸n para la Integraci贸n Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE).

Fuente: https://estrategia.la/2022/11/12/dossier-qatar-2022-sangre-sobornos-y-tambien-futbol/