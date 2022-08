Un mundo sin potencia hegemónica

En vez de lamentarnos o alegrarnos por la deriva de la guerra en Ucrania, en favor o en contra de uno u otro bando, creo que deber铆amos comprender c贸mo los cambios en el orden mundial est谩n afectando a los pueblos y a los movimientos populares. La geopol铆tica debe sernos de utilidad para definir los modos de actuar de los de abajo ante las tormentas en curso.

Un reciente art铆culo de Jos茅 Luis Fiori, investigador brasile帽o en el Instituto de Estudios Estrat茅gicos sobre Petr贸leo, Gas y Biocombustibles, destaca en un art铆culo en IHU Unisinos que el mundo est谩 transitando desde un 鈥渦nilateralismo casi absoluto鈥 hacia un 鈥渕ultilateralismo olig谩rquico agresivo鈥, en un periodo en el cual el mundo 鈥渧ivir谩 por un tiempo sin una potencia hegem贸nica鈥 (https://bit.ly/3PwEctf).

Esta afirmaci贸n me parece tan ajustada como importante. Durante unas d茅cadas viviremos en un mundo donde ninguna potencia podr谩 definir de forma unilateral las reglas y, por tanto, entramos en un periodo de caos y descomposici贸n del sistema-mundo. Las reglas las impondr谩n muy a menudo las bandas o manadas armadas de asesinos paraestatales.

Un periodo relativamente breve, en t茅rminos hist贸ricos, de convulsiones profundas y gigantescas tormentas como ya lo ha analizado el zapatismo. Algo as铆 ha sucedido durante las guerras de independencia, transici贸n entre las hegemon铆as espa帽ola y brit谩nica, o en la primera mitad del siglo XX, con dos guerras mundiales y m煤ltiples revoluciones en el tercer mundo, que jalonaron el ascenso de Estados Unidos.

Aunque ahora las cosas no ser谩n id茅nticas (por la suma de crisis clim谩tica, las armas nucleares, el ascenso de potencias no occidentales y la crisis del capitalismo, entre otras), la historia puede servirnos de espejo e inspiraci贸n, porque los sectores populares del mundo fueron brutalmente agredidos y no pudieron hacer prevalecer sus propios proyectos, cuando los tuvieron.

A partir de constatar que estamos ingresando en un mundo sin potencia hegem贸nica, quisiera exponer algunas ideas sobre el papel que podemos jugar los de abajo en esta convulsionada etapa.

El primer punto es que debemos rechazar tanto a la vieja potencia decadente como a las aspirantes a sustituirla. Se trata de guerras entre imperios y clases dominantes en las cuales nuestros intereses est谩n ausentes. En las guerras de independencia latinoamericanas los pueblos originarios, negros y mestizos se jugaron la vida para que los criollos se hicieran con el poder.

Para ellos nada cambi贸. Peor a煤n, en muchos casos las nuevas rep煤blicas fueron m谩s brutales que los virreinatos, como demuestra el caso del pueblo mapuche que sufri贸 despojo y genocidio en la mal llamada Pacificaci贸n de la Araucan铆a.

El segundo es que resulta imprescin颅dible abrir espacios propios de los pueblos, poner en marcha proyectos de larga duraci贸n que no beneficien ni a las viejas 茅lites ni a las nuevas emergentes. Si no pudi茅ramos enarbolar proyectos propios, seremos absorbidos por las clases dominantes que utilizar谩n la propaganda medi谩tica para sumarnos a alguno de sus proyectos de dominaci贸n, como sucede en estos momentos ante la invasi贸n de Ucrania.

El tercero es que nadie nos va a defender y muchos nos est谩n asesinando o intentando domesticar. La existencia de m煤ltiples violencias ejercidas por todo tipo de cuadrillas armadas 鈥揹esde el narcotr谩fico hasta los paramilitares y las fuerzas estatales鈥 son producto de un sistema en descomposici贸n, del mismo modo que los feminicidios muestran un patriarcado herido y decadente, m谩s brutal por tanto.

Por lo pronto, debemos crear los modos de autodefensa de los pueblos y sectores sociales que decidan defenderse, utilizando las formas que cada quien considere adecuados. Aunque podemos elegir la resistencia no violenta y pac铆fica, cuando se trata de defender la vida deber铆amos ser flexibles a la hora de elegir las maneras.

Por 煤ltimo, en un mundo ca贸tico atravesado por m煤ltiples violencias, donde se suceden hambrunas, guerras y cat谩strofes de todo tipo (los incendios de este verano boreal son una peque帽a muestra de lo que vendr谩), podemos sobrevivir si creamos arcas aut贸nomas colectivas capaces de navegar en las tormentas.

No son pocos los pueblos que ya est谩n recorriendo este camino. Desde los pueblos originarios y barrios agrupados en el Concejo Ind铆gena de Gobierno en M茅xico, hasta decenas de pueblos amaz贸nicos, mapuche en Chile y Argentina, nasa y misak, en Colombia, entre otros. Como siempre sucedi贸 en la historia, es en las periferias donde nace lo nuevo, donde nos ense帽an modos que podemos replicar sin imitar.

Para recorrer el camino de las autonom铆as de abajo, debemos dejar de mirar hacia arriba, de entusiasmarnos con los circos electorales, con los candidatos del sistema y a煤n con las constituyentes, porque nos restan energ铆as para la tarea m谩s importante, que puede pavimentar nuestra sobrevivencia colectiva: la construcci贸n de m煤ltiples y diversas autonom铆as integrales.