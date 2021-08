–

Resulta dif铆cil definir con precisi贸n en qu茅 consiste la religi贸n. Por lo que parece necesario intentar acercarse hasta su ra铆z.”Etimol贸gicamente, el vocablo religi贸n proviene del lat铆n relig沫o, religi艒nis, que a su vez procede del verbo relig膩re. Este se forma del prefijo re, que indica repetici贸n, y del vocablo ligare, que significa ‘ligar o amarrar'”(“Significado de Religi贸n”, 2021). Por otro lado, “las religiones instituidas aparecieron por primera vez tras la revoluci贸n neol铆tica, que supuso el asentamiento de los grupos humanos, la divisi贸n del trabajo, el desarrollo de la agricultura y, con ella, mayor tiempo de dedicaci贸n a la observaci贸n de la naturaleza”(“Significado de Religi贸n”, 2021).El n煤mero de los individuos creyentes es extremadamente grande: “el cristianismo (2.100 millones),el islam (1.900 millones) y el budismo (1.600 millones)”(“Significado de Religi贸n”, 2021).

驴Qu茅 es la religi贸n?

A grandes rasgos se podr铆a definir como 鈥渆l resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con “el m谩s all谩”(驴Qu茅 es la religi贸n?, 2021). La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo鈥. Ampliando un poco m谩s la definici贸n se puede decir que la religi贸n es un conjunto de creencias y costumbres fundamentadas en una determinada divinidad con la capacidad de regir la vida de las personas que la siguen y la adoran. Una religi贸n, a trav茅s de su principal texto sagrado, establece sus principios morales y decide qu茅 est谩 bien, qu茅 est谩 mal y qu茅 objetivos se deben perseguir en la vida.

La funci贸n principal y real de la religi贸n es hacer que el ser humano se acerque a dios pues seg煤n sus criterios esto le conceder谩 una vida m谩s plena y profunda, ya que separado de dios el hombre y la mujer no pueden, aunque as铆 lo deseen, ser felices ni experimentar trascendencia alguna.

驴Qu茅 busca la religi贸n?

Busca, en efecto, que los convertidos adopten, asimilen e introduzcan como constitutivo a su subjetividad el contenido religioso conformado este en general por un conjunto de creencias, m谩ximas morales, criterios 茅ticos, s铆mbolos y cultos que representan a la religi贸n oficial a la que pertenecen. Gracias al adoctrinamiento, hacen de sus fieles mansos corderos, a saber, entes f谩ciles de manipular. La 煤nica forma de hallar gracia a los ojos de los l铆deres de una religi贸n es, sin duda, someti茅ndose enteramente a los dogmas que la religi贸n, y de los que ellos son sus guardianes, gratuitamente defiende.

El prop贸sito de la religi贸n

La religi贸n en s铆 tiene un prop贸sito u objetivo y ese es b谩sicamente el siguiente: intentar que sus seguidores encuentren la paz interna y externa. En todo caso, la supuesta paz que experimentan los religiosos no es m谩s que el resultado del lavado de cerebro sistem谩tico que sufren. La religi贸n modifica la forma de pensar de sus fieles: los llena de un falso moralismo, optimismo y una falsa alegr铆a.

En verdad, las religiones podr谩n te贸ricamente declarar, como lo hacen las principales en el mundo, que intentan objetivar los ideales morales m谩s nobles que existen; sin embargo en la pr谩ctica son monstruos repugnantes que se alimentan del odio, la venganza, el resentimiento, la envidia, la impotencia y de cualquier otra emoci贸n represiva. Por eso no es de extra帽ar que la guerra est茅 tan estrechamente vinculada con el fen贸meno religioso.

Mi experiencia con la religi贸n

Cuando era muy chico mi abuela me sol铆a llevar a la iglesia para asistir a una celebraci贸n carism谩tica en la que se suplicaba por sanaci贸n del cuerpo y del alma. En realidad me produc铆a un terror espantoso estar en dicho ambiente; escuchar a ciertas personas gritar desesperadamente, llorar por sus pecados y los ajenos, hablar en lenguas o mejor dicho balbucear sonidos extra帽os, precipitarse al suelo y actuar como lo hacen los que sufren crisis epil茅pticas, proferir profec铆as que nunca se cumplieron y dando rienda suelta a toda suerte de actitudes extravagantes y ajenas al buen juicio fue algo muy dif铆cil de asimilar a mi edad. Asistir a esos eventos religiosos a tan tierna edad fue, sin duda, una experiencia demasiada traum谩tica para m铆. Hoy d铆a advierto que los templos religiosos son lugares perfectos para que los individuos que all铆 se congregan hagan el rid铆culo sin sentirse en absoluto rid铆culos.

A un gran n煤mero de personas les agrada y opta por alguna determinada creencia religiosa porque los hace sentir especiales. El terreno religioso es, por ejemplo, un terreno ideal para los inadaptados sociales. Algunos sujetos, dada su incapacidad para socializar sanamente con los dem谩s, se les hace m谩s f谩cil entablar una relaci贸n con seres invisibles y esp铆ritus buenos que los comprenden y ayudan a sentirse s煤per especiales aunque los dem谩s no los vean as铆. La religi贸n es, por otro lado, el terreno ideal para las personas perturbadas. Llorar, tirarse al suelo, gritar, emitir sonidos extra帽os son acciones que en un templo protestante son consideradas como normales; anormal resultar铆a no manifestarlas all铆. La religi贸n finalmente alimenta el ego y la vanidad humanas. Todo mundo quiere sentirse querido, valorado, admirado y protegido. Es verdad que la mayor铆a no se siente as铆, pero los religiosos al menos creen que la deidad a la que adoran los ama y los protege de todo mal. Ellos tienen un h茅roe a domicilio.

Las personas que iban con mi abuela a la parroquia a la que pertenec铆a no eran desde un punto de vista mundano tan afortunadas que se diga. La mayor铆a eran sujetos con escasa o nula educaci贸n y de condici贸n econ贸mica humilde. A una de las mujeres que asist铆a con ella al templo cat贸lico el marido le era infiel constantemente y ten铆a toda clase de vicios, otro se帽or que nos sol铆a acompa帽ar padec铆a de una enfermedad incurable; otra mujer no pod铆a tener hijos y buscaba un milagro por medio de la s煤plica a dios. Ella hace sentir importante al que no es importante.Si todo el mundo estuviera m铆nimamente cubiertas sus necesidades b谩sicas, por ejemplo, alimentaci贸n, vestimenta, alojamiento as铆 como algunas complejas y experimentara un relativo 茅xito en su vida personal el fen贸meno religioso disminuir铆a considerablemente. Por tal motivo me parece razonable afirmar que la religi贸n es el consuelo de los d茅biles y los desafortunados.

Karl Marx y la religi贸n

Karl Marx, como el hombre consciente e inteligente que fue de su tiempo, no tard贸 en advertir la falsedad y la pestilencia inherente a la religi贸n, por lo que no puso ning煤n coto a sus opiniones respecto de aquella. Con justa raz贸n defini贸 a la religi贸n en general, pero sobre todo a la protestante que era a la que su cr铆tica se dirig铆a, como el opio del pueblo ya que la religi贸n en vez de estimular el esp铆ritu cr铆tico adormece su raz贸n mediante su mortal elixir dogm谩tico. De ese modo, los ciudadanos son m谩s f谩ciles de ser manipulados; una persona o colectivo manipulado no puede expresar, vivir y objetivar sus propias ideas; pues su capacidad de razonar es raqu铆tica. Esa misma incapacidad para razonar a cerca de su situaci贸n objetiva en el mundo le impedir谩 ver las injusticias a las que se ven sometidos por sus verdaderos opresores. La religi贸n no humaniza, deshumaniza.

Freud un ateo

Freud, con justa raz贸n, sostuvo que la religi贸n se pod铆a entender c贸mo una suerte de neurosis que, tomada demasiado a pecho, rosaba casi con las afiladas navajas de la locura. A su juicio, la religiosidad era un ataque sistem谩tico a la libertad y la verdad, y adem谩s algo completamente pernicioso para la felicidad de los hombres y mujeres. En El futuro de una ilusi贸n declar贸 lo siguiente: 芦[la religi贸n es una] neurosis obsesiva universal de la humanidad; 茅sta surgi贸, igual que la neurosis obsesiva de los ni帽os, del complejo de Edipo, de la relaci贸n con el padre禄(Louzao, 2021).

En un mundo menos religioso me atrevo a decir que aumentar铆a el conocimiento y el amor por la ciencia. La religi贸n y la ciencia no son compatibles, son enemigas; el idealismo es incompatible con lo real. Hay que ser honrados intelectualmente: el conocimiento real s贸lo puede obtenerse por medios puramente emp铆ricos mediante el recto uso de los m茅todos m谩s comunes de la ciencia.

La religi贸n como fen贸meno perjudicial para la especie humana

Que la religi贸n sea enemiga declarada del pensamiento cr铆tico, destructora por excelencia del mundo del arte, un obst谩culo serio para la libertad de las personas, una fuerza represiva causante de indecible miseria e infelicidad en la vida de numerosos individuos, y fuente de ilimitada violencia no es algo que resulte para nada novedoso hoy d铆a.

La religi贸n, dado que sus fundamentos no se basan en la raz贸n sino m谩s bien en el dogma, se presenta como un obst谩culo verdaderamente pernicioso para que los sujetos se involucren en el pensamiento cr铆tico y cient铆fico. Ya sea de manera inconsciente o intencional lo cierto es que la religi贸n evita que sus seguidores adopten un criterio verdaderamente cient铆fico que les permita ver de manera racional los hechos y distinguir qu茅 es verdad y qu茅 es superstici贸n. Durante muchas 茅pocas las religiones se han prestado, todav铆a lo hacen, a la censura de libros y de m煤ltiples actividades art铆sticas. Por tanto, no deber铆a resultar extra帽o que la religi贸n haya hecho m茅ritos suficientes para convertirse en una peligrosa enemiga de las artes. Bertrand Russell en una conferencia pronunciada en la Escuela Rand de Ciencias Sociales, de Nueva York, bajo los auspicios de la Young People 虂s Socialist League, el 28 de mayo de 1924 aseguraba que el 鈥減uritanismo, donde quiera que haya existido, se ha revelado tan destructor del arte, porque el arte, al fin y al cabo, es la b煤squeda de cierta clase, probablemente la mas suprema y perfecta, de placer. Y si uno cree que el placer es malo, el arte es malo. 脡sa es una de las cosas que debemos al puritanismo鈥(Russell, 1924). La religi贸n hace esclavos a las personas de las ideas. Por eso es que el idealismo resulta altamente compatible con el mundo religioso. Un enfermo de Hispanoam茅rica en vez de agradecer al doctor por curar o hacer menos espantosa su enfermedad le agradece a Dios. Es com煤n en Centroam茅rica decir 鈥減rimero dios y despu茅s los doctores鈥. La religi贸n hace que el ser humano desprecie sus propios m茅ritos, ya que s贸lo dios, o la idea de 茅l, es excelente. Sabemos que la religi贸n, la cristiana por ejemplo, motiva a sus fieles a depositar toda su confianza en un ser invisible, confiar en sus propias fuerzas y capacidades resultar铆a un acto de inagotable soberbia. Haciendo que sus seguidores pongan toda su confianza en una idea, dios, y no en sus propias capacidades y habilidades humanas es una forma de esclavizar al ser humano, una forma de deshumanizaci贸n. Aunque no es la mayor铆a, existe un cierto n煤mero de personas que no disfruta de las relaciones sexuales antes del matrimonio, el alcohol, el cigarrillo, las fiestas juveniles y otras cosas que hacen un poco m谩s deleitable la existencia. El temor a ofender a su Dios hace de su vida algo miserable. Temen perder la gracia y con ello la salvaci贸n de sus almas, concepto que jam谩s ha podido ser demostrado de manera positiva. No hay duda que la creencia en la otra vida, en el mundo suprasensible, imposibilita a muchos individuos gozar de manera m谩s plena su estad铆a como naturaleza compleja en el mundo y, por lo mismo, a experimentar una verdadera satisfacci贸n con su propia persona. Llevar una vida m谩s abierta y liberal, sin pensar que alguna divinidad los castigar谩 si cometen alg煤n acto impuro es algo imposible para un cristiano fundamentalista, s贸lo creen en la ley de Dios y no la de la naturaleza. La religi贸n fomenta la violencia, las guerras y los conflictos entre personas.En Irlanda del Norte, por ejemplo, un conflicto de 30 a帽os parec铆a dividir a la sociedad en bandos religiosos: los unionistas protestantes contra los nacionalistas cat贸licos. Como obviar la Guerra Santa Musulmana, la Reconquista en Espa帽a o las Cruzadas. 驴Qu茅 me dicen de los talibanes en nuestros d铆as? Sin duda un mundo sin religi贸n ser铆a un mejor lugar para todos.

Las religiones principales son mis贸ginas

Son cinco las religiones m谩s grandes en el mundo, me refiero por supuesto al Juda铆smo, Cristianismo, Islam, Budismo e Hinduismo. Aunque muchos tienen un juicio bastante misericordioso para con estas religiones, lo cierto es que en realidad han causado m谩s mal que bien al ser humano en la historia. En muchas ocasiones intentando hacer un gran bien un colectivo o individuo termina por causar un gran mal. 驴Se deber铆a acaso agradecer al pueblo jud铆o por ser el responsable en gran parte, gracias a los discursos religiosos y pol铆ticos incendiarios de sus profetas mayores, del nacionalismo religioso? Al cristianismo 驴se le debe agradecer por toda la intolerancia, la superstici贸n y la persecuci贸n feroz de mujeres acusadas de brujer铆a?

El fanatismo isl谩mico en la actualidad representa en verdad un peligro sobre todo para las mujeres y un retroceso en materia de derechos humanos. Si bien el budismo y el hinduismo no son tan violentas como el cristianismo y el islam comparten con aquellas en todo caso el lado mis贸gino. Las mujeres en casi todas las religiones siempre son discriminadas y vistas como de segunda categor铆a.

La religi贸n un ataque descarado al sector femenino

Confucio aseguraba mientras viv铆a que 芦la mujer es lo m谩s corrupto y lo m谩s corruptible que hay en el mundo禄. Para Siddhartha Gautama conocido posteriormente como Buda, el m谩s grande sabio de la antigua India declar贸: 芦la mujer es mala禄. Todos sabemos que un buen jud铆o ortodoxo comienza el d铆a con la siguiente oraci贸n: 芦Bendito seas Dios, Rey del Universo, porque T煤 no me has hecho mujer禄. En una parte del libro del Cor谩n en el que se refiere a la mujer se dice que 芦los hombres son superiores a las mujeres […]. Las mujeres virtuosas son obedientes y sumisas禄. Es evidente que el machismo y la misoginia son notas constitutivas en las principales religiones del mundo contempor谩neo como el antiguo ya que sus fundadores o sus continuadores eran unos machistas empedernidos.

Mujeres y religi贸n

Resulta parad贸jico ciertamente, pero las mujeres son m谩s religiosas que los hombres. Seg煤n un estudio, que se basa en censos y sondeos de 192 pa铆ses y territorios recopilados en el a帽o 2010, publicado el 24 de marzo de 2016 por el centro de estudios Pew, con sede en Washington se lleg贸 a la conclusi贸n de que el 83,4 % de las mujeres de todo el mundo se identifica con una fe; en lo que respecta a los hombres s贸lo 79,9 % se declara como creyente(Agencia Efe,2016). En la Iglesia Cat贸lica esto es evidente: en una celebraci贸n eucar铆stica hay muchos m谩s mujeres que hombres. Lo mismo se puede decir de las Iglesias protestantes. No hay duda que el terreno religioso, dada su naturaleza dogm谩tica, es en definitiva fuente de incalculable intolerancia y hostilidad; es uno de los sectores que m谩s abiertamente humilla, desprecia, ataca, ofende y, en peores escenarios como en caso de los fan谩ticos musulmanes, mata a la mujer. Resulta chocante, pero en general son las mismas v铆ctimas las que avalan y justifican su opresi贸n suscribiendo con los dogmas que las mismas religiones inventan.

A juicio de Luis Arroyo, con lo que suscribo totalmente, 鈥渓a religi贸n es, como muchas otras supercher铆as, una fuente extraordinaria de estupidez鈥(Arroyo, 2021). Adem谩s, por definici贸n, toda religi贸n 鈥渉umilla a las mujeres鈥; pero la situaci贸n en el Medio Oriente es mucho m谩s cr铆tica pues all铆 la religi贸n musulmana m谩s fan谩tica 鈥渋mpone sus creencias y sus normas, y ejecuta a los infieles y los rebeldes鈥. Y las mujeres en esos territorios, sino se les pone coto a esos fan谩ticos, les espera un futuro muy t茅trico y, definitivamente, sombr铆o. En ese sentido en Europa y America la situaci贸n es mucho m谩s favorable, pero ello no quita el hecho de que existen numerosos cristianos fundamentalistas que desprecian cordialmente al sector femenino.

V铆ctor Salmer贸n

https://www.xn--irrupcinfilosfica-mybg.com/

