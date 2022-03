–

De parte de Nodo50 March 24, 2022 67 puntos de vista

El cambio clim谩tico es una exageraci贸n. No existe ninguna crisis ni emergencia clim谩tica. Los eventos extremos no tienen relaci贸n con el calentamiento del planeta. La culpa de tanta alarma la tienen la comunista de Greta y los ecologistas radicales. La descarbonizaci贸n destruir谩 las democracias. Todas estas afirmaciones suelen venir de personas que van a contracorriente de la comunidad y el consenso cient铆fico por puro inter茅s econ贸mico o pol铆tico. 驴Pero qu茅 pasa cuando este tipo de falacias proceden de alguien que, adem谩s, lleva d茅cadas dentro del mayor panel de especialistas en cambio clim谩tico?

En abril ver谩 la luz la tercera parte del Sexto Informe de Evaluaci贸n (conocido en ingl茅s como AR6, acr贸nimo de Assessment Report) del IPCC, el documento con la mayor y mejor evidencia clim谩tica hasta la fecha. Este 煤ltimo se centra en c贸mo mitigar el cambio clim谩tico. Uno de los autores encargados de redactarlo (en calidad de autor principal) ha sido Taishi Sugiyama, un f铆sico japon茅s que se dedica a publicar art铆culos, investigaciones, libros y v铆deos donde niega y resta importancia al calentamiento global y sus efectos.

No obstante, el caso de Sugiyama no es el 煤nico controvertido cuando se repasa la lista de nombres que han contribuido al nuevo trabajo del IPCC. Son llamativos, al menos, otros dos ejemplos: Mustafa Babiker, trabajador de la petrolera estatal Saudi Aramco, y Arthur Lee, empleado de la petrolera estadounidense Chevron. La presencia de estos especialistas se sumar铆a a las habituales quejas hacia un proceso de selecci贸n de autores que siempre ha sido objeto de cr铆ticas por la poca presencia de mujeres y la escasa representaci贸n de personas de pa铆ses en desarrollo.

Colabora con el IPCC pero no cree en la crisis clim谩tica

Taishi Sugiyama no es una cara nueva para el IPCC. Lleva desde 2004 contribuyendo regularmente a sus informes, sobre todo en el apartado de mitigaci贸n 鈥soluciones鈥. Empez贸 con el Cuarto Informe de Evaluaci贸n (AR4), y repiti贸 en el Quinto Informe de Evaluaci贸n (el AR5, donde lleg贸 a ser autor principal coordinador) y el informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5掳C de 2018. Labor, no obstante, que no le ha supuesto ning煤n impedimento para publicar libros como Realidad del calentamiento global, que incluye frases como esta: 芦Los errores, las mentiras y las exageraciones son muy comunes en la cobertura medi谩tica del calentamiento global. La mayor铆a de ellos pueden ser claramente refutados con datos f谩cilmente disponibles禄.

Actualmente, Sugiyama es director de Investigaci贸n del Canon Institute for Global Studies (CIGS), organismo ligado al gigante de la fotograf铆a, si bien desde Canon intentan marcar distancia al asegurar que 芦el CIGS funciona como una organizaci贸n independiente y no forma parte de Canon禄 por lo que 芦los pensamientos e investigaciones禄 de Taishi Sugiyama 芦son individuales y no tienen relaci贸n con nosotros ni con nuestra actividad empresarial禄. No obstante, lo cierto es que el Canon Institute for Global Studies fue fundado en 2008 por la propia multinacional con motivo de su 70 aniversario y tiene al frente de la Junta de Supervisores a Fujio Mitarai, presidente y CEO de Canon.

Es en la p谩gina web del instituto, en su versi贸n en japon茅s, donde el cient铆fico re煤ne todos los textos negacionistas que publica en diferentes cabeceras. Todo ello con el benepl谩cito de la instituci贸n: 鈥淐omo el Dr. Sugiyama est谩 estudiando cuestiones energ茅ticas y medioambientales bajo su propio conocimiento y responsabilidad, no vamos a responder a ninguna de sus preguntas鈥, contestan desde el CIGS. Hace unas semanas, la organizaci贸n australiana Action Speaks Louder lanz贸 una campa帽a -de la que se hizo eco The Guardian鈥 para pedir a Canon que retirara el apoyo al instituto hasta que se eliminen todas las referencias negacionistas.

Parte de la actividad divulgadora negacionista de Taishi Sugiyama es a trav茅s de medios de comunicaci贸n conservadores como el peri贸dico Sankei, Daily Will Online y Agora. En lo que va de a帽o, ha escrito m谩s de 60 art铆culos. Muchos de ellos se valen de una percha de actualidad, como es el caso de la invasi贸n rusa liderada por Putin sobre Ucrania: 鈥淛ap贸n, junto con Europa y Estados Unidos, debe detener su pol铆tica de descarbonizaci贸n autodestructiva y recuperar los combustibles f贸siles鈥, escribi贸 recientemente. A su juicio, 鈥渓as actuales pol铆ticas energ茅ticas del mundo desarrollado, orientadas a la descarbonizaci贸n, est谩n dando poder a las dictaduras y destruyendo la democracia鈥. En otro art铆culo, titulado Ucrania, v铆ctima de la descarbonizaci贸n, ataca a la UE por estar 鈥渙bsesionada con la teor铆a de la crisis clim谩tica鈥.

Taishi Sugiyama en un v铆deo dedicado a su libro 芦La descarbonizaci贸n禄 est谩 plagada de mentiras, que cuenta con el aval en portada de la periodista radical Yoshiko Sakurai. YOUTUBE/CIGS.



V铆nculos con perfiles radicales y negacionistas

La descarbonizaci贸n es una de las mayores obsesiones de Sugiyama. Tiene varios libros dedicados a hablar del tema. Uno de ellos, publicado en septiembre de 2021, se titula La verdad inc贸moda sobre los ODS. La gran mentira de que la 芦descarbonizaci贸n禄 salvar谩 al mundo. Se centra en el alto coste econ贸mico de la transici贸n y considera la multiplicaci贸n de paneles solares como un complot chino para dominar el mundo.

Otro ejemplo es el publicado en junio de 2021 y titulado La 芦descarbonizaci贸n禄 est谩 plagada de mentiras. En la propia portada se pueden leer frases como que la pol铆tica de desprenderse de los combustibles f贸siles 鈥搎ue, recordemos, es la principal causa del calentamiento y posterior cambio clim谩tico鈥 鈥渄estruir谩 la econom铆a nacional鈥, que 鈥渓a crisis clim谩tica es propaganda liberal鈥, que 鈥渓a emergencia clim谩tica es una noticia falsa鈥 y que 鈥渆l calentamiento global no va a afectar a la humanidad鈥. Todas estas ideas contrarias a la evidencia cient铆fica aparecen de forma recurrente en sus art铆culos.

En la portada del libro tambi茅n aparece un destacado a modo de reclamo: 鈥淩ecomendado por Yoshiko Sakurai鈥. Se trata de una periodista, presentadora de televisi贸n y escritora japonesa radical. Es presidenta del Japan Institute for National Fundamentals, un think tank ultraconservador con v铆nculos con grupos de extrema derecha. Muchos de sus miembros provienen de organizaciones y movimientos ultranacionalistas, como la Sociedad Japonesa para la Reforma de Libros de Texto de Historia. Sakurai est谩 ligada tambi茅n a la Nippon Kaigi, otra influyente instituci贸n de extrema derecha que promueve el revisionismo hist贸rico.

Sabedor de que su participaci贸n en el IPCC leg铆tima sus ideas ante su p煤blico, Taishi Sugiyama aprovecha esta distinci贸n para promocionarse siempre que puede. Tambi茅n usa su papel como experto en el Gobierno de Jap贸n. Como confirma a Clim谩tica el Ministerio nip贸n de Econom铆a, Comercio e Industria, el cient铆fico ha sido invitado como experto externo en varios grupos de trabajo. Uno de ellos, con reuniones celebradas durante todo el a帽o pasado, discut铆a medidas contra el calentamiento global en el marco del subcomit茅 de Cambio Clim谩tico a Medio y Largo Plazo.

En noviembre de 2021 public贸 un libro titulado La verdad sobre la crisis clim谩tica, donde alerta de que 鈥渓os llamamientos a una acci贸n radical contra el calentamiento global son cada vez m谩s fuertes鈥. A ra铆z de esto, siembra la duda de 鈥渟i se ha resuelto realmente el debate cient铆fico en el que se basan鈥. Y lo cierto es que s铆 est谩 m谩s que resuelto: es 鈥渋nequ铆voco鈥 que la influencia humana est谩 detr谩s del calentamiento de la atm贸sfera, el oc茅ano y la tierra, como concluy贸 el IPCC en agosto del a帽o pasado. A esto hay que a帽adir otro estudio, publicado meses m谩s tarde, en el que se resolv铆a que el 99,9% de los casi 90.000 art铆culos revisados por pares consultados coincide en que el cambio clim谩tico es causado principalmente por los seres humanos.

En febrero de este a帽o, este f铆sico japon茅s public贸 un libro dirigido a adolescentes en el que les invita a cuestionar la ciencia clim谩tica. En 茅l emplea un c茅lebre argumento conspiranoico: el de que los datos que presenta 鈥渟on todos p煤blicos y cualquiera puede encontrarlos y consultarlos鈥 pero que 鈥減ocos medios de comunicaci贸n, pol铆ticos o bur贸cratas鈥 est谩n por la labor de difundirlos. El libro est谩, evidentemente, repleto de falacias.

Un ejemplo es el cap铆tulo donde pone en duda la influencia del calentamiento del planeta sobre la poblaci贸n de osos polares, un razonamiento t铆picamente negacionista. Sugiyama abraza esa tesis aunque, otra vez, se equivoca. Es innegable que la p茅rdida de hielo marino del 脕rtico debido al cambio clim谩tico es la principal amenaza para esta especie. Un estudio publicado hace unos a帽os se帽alaba que existe un 70% de posibilidades de que la poblaci贸n mundial de osos polares se reduzca en m谩s de un tercio en las pr贸ximas tres d茅cadas, lo que provoca que est茅n en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Un art铆culo de Carbon Brief se ocupaba tambi茅n de esta tendenciosa controversia para desmontarla con argumentos cient铆ficos.

Rechaza ideas b谩sicas que la ciencia no cuestiona

Ser autor habitual del IPCC y dedicarle tiempo a que la gente lo sepa no le impide a Sugiyama criticar al panel y sus trabajos. A prop贸sito de la contribuci贸n del Grupo de Trabajo I, publicado en agosto de 2021 y centrado en las bases f铆sicas del cambio clim谩tico, ha escrito casi 50 art铆culos en los que repasa, matiza o directamente niega ciertos aspectos del informe.

En uno de esos textos resta importancia a la capacidad de calentamiento del di贸xido de carbono: 鈥淓l CO2 en s铆 mismo es m谩s bien una sustancia que hace crecer a las plantas y enriquece los ecosistemas, y el aumento de las concentraciones de CO2 no es, en s铆 mismo, un problema鈥, escribe.

En otro art铆culo de esta serie tambi茅n pone en duda la contribuci贸n del metano al calentamiento del planeta. Afirma que tanto el CO2 como el metano est谩n ya saturados, es decir, que por m谩s que aumenten, la atm贸sfera no se sobrecalentar谩. Esta hip贸tesis, muy popular entre los negacionistas, tampoco tiene ning煤n fundamento. Basta con comprobar las mediciones de sat茅lite y superficie para desmontar este argumento.

El CO2 es el gas de efecto invernadero m谩s abundante en la atm贸sfera. Contribuye en aproximadamente un 66% al calentamiento global, sobre todo por la quema de combustibles f贸siles y la producci贸n de cemento. En cuanto al metano, contribuye con un 16% 鈥損ermanece menos tiempo en la atm贸sfera, pero su potencial de calentamiento es mayor鈥, y alrededor del 60% proviene de fuentes antropogen茅nicas. Este 煤ltimo gas es responsable de aproximadamente la mitad del aumento de 1,1 掳C de la temperatura media mundial desde la era preindustrial. A pesar de toda esta evidencia, el f铆sico japon茅s insiste en otro art铆culo en que 芦no hay necesidad de preocuparse por el calentamiento global causado por el metano en el futuro鈥.

Tambi茅n se atreve a cuestionar la innegable disminuci贸n del hielo marino, y pone en duda las gr谩ficas que presenta uno de los informes IPCC. Sugiyama, tanto en este como en otros temas, escoge los datos que m谩s le convienen para retorcerlos y construir con ellos un relato interesado.

Es cierto que, como 茅l cuenta, mientras la extensi贸n del hielo en el 脕rtico baja 鈥揹e forma alarmante, adem谩s鈥, la del hielo ant谩rtico no. Sin embargo, lo 煤nico que hace es simplificar un fen贸meno 煤nico y complejo obviando deliberadamente la realidad: 鈥淢ostrar los dos polos no es la mejor forma de ver el problema del calentamiento global. Cada uno sigue din谩micas distintas. Es como mirar la temperatura de Norteam茅rica y 脕frica a la vez鈥, explica Sergi Gonz脿lez, cient铆fico que forma parte del Grupo Ant谩rtico de la AEMET.

Este experto asegura que 鈥渉ay un dato mucho mejor que la extensi贸n de hielo, y es la cantidad (entendiendo que no solo hay extensi贸n [谩rea] sino tambi茅n espesor)鈥. Adem谩s, cuestiona que en su 鈥渇alacia鈥 el f铆sico japon茅s haya usado todos los datos, 鈥渆n vez del m铆nimo y el m谩ximo que muestra el IPCC鈥. 鈥淣o puedes mostrar datos de una oscilaci贸n tan grande. Nunca mostramos los datos de temperatura en un pa铆s con su oscilaci贸n anual sino que cogemos la media m谩xima o la m铆nima. Ya sabemos que hay una oscilaci贸n, pero lo preocupante est谩 en los extremos de la oscilaci贸n鈥, detalla.

En ese mismo informe que Taishi Sugiyama critica, el IPCC recuerda que el 脕rtico ya se est谩 calentando m谩s r谩pido que cualquier otro lugar del planeta. Seg煤n datos de la NASA, la extensi贸n m铆nima del hielo marino del 脕rtico ahora est谩 disminuyendo a una tasa del 13,1% por d茅cada. Sus datos satelitales muestran que las capas de hielo terrestres tanto en la Ant谩rtida como en Groenlandia han estado perdiendo masa desde 2002.

Seg煤n Sugiyama, 鈥渃ada vez que hay una cat谩strofe, hay una avalancha de art铆culos que culpan al calentamiento global, pero todo son noticias falsas鈥. Dice que el aumento de las temperaturas se debe al 鈥渆fecto isla de calor鈥. Numerosos estudios encuentran que 茅ste tiene una incidencia despreciable sobre las tendencias a largo plazo. As铆 pues, una vez m谩s, se equivoca. Y como recuerdan los especialistas Cristina Linares 鈥搃ntegrante del IPCC鈥 y Julio D铆az, del Grupo de Investigaci贸n en Cambio Clim谩tico, Salud y Medio Ambiente Urbano (GISMAU), 芦la subida de las temperaturas se registran en todo el planeta, incluyendo el oc茅ano, donde no hay isla de calor urbana鈥.

El japon茅s tambi茅n tergiversa la realidad en torno a los incendios forestales al asegurar que 鈥渦n error鈥 relacionarlos inmediatamente 鈥渃on el calentamiento global s贸lo porque se est谩n produciendo鈥. Y a帽ade, como hacen muchos otros negacionistas, que 鈥渓a superficie quemada ha disminuido considerablemente en todo el mundo鈥.

En Clim谩tica se han publicado diversos art铆culos sobre los incendios forestales en un contexto de crisis clim谩tica. Algunos de ellos cuentan con la visi贸n experta de V铆ctor Resco de Dios, que utiliza una met谩fora para responder a este tipo de argumentos: 鈥淔ijarse en el 谩rea quemada es como obsesionarse con la fiebre: hacer caso del s铆ntoma mientras se ignora la causa de la enfermedad鈥. Y recuerda que 鈥渓os llamados incendios de sexta generaci贸n son un ejemplo de incendios que ser铆an menos frecuentes si no estuvi茅ramos inmersos en un escenario de calentamiento global鈥.

Una se帽al clara de retardismo 鈥揺voluci贸n del negacionismo cl谩sico鈥 es restar importancia al calentamiento global y sus efectos. Es lo que hace en multitud de ocasiones Sugiyama. Si unas veces niega la contribuci贸n de los gases de efecto invernadero al cambio clim谩tico, otras pone en duda los riesgos y la velocidad a la que se calienta el planeta: 鈥淪i el calentamiento global es demasiado r谩pido, adaptarse a 茅l puede ser un reto. Pero hasta ahora no hay se帽ales de una crisis clim谩tica鈥. Miente, por supuesto. El propio IPCC lo dijo recientemente: 鈥[El planeta] se est谩 calentando r谩pidamente. (鈥) Para los 煤ltimos 2.000 a帽os, disponemos de registros de mayor resoluci贸n que muestran que la tasa de calentamiento global durante los 煤ltimos 50 a帽os ha superado la de cualquier otro per铆odo de 50 a帽os (鈥). Estamos viendo cambios en la atm贸sfera, el oc茅ano, la criosfera y la biosfera. Nuestros conocimientos cient铆ficos muestran una imagen coherente de un mundo que se calienta鈥.

En su libro para adolescentes, Sugiyama le dedica un cap铆tulo a Greta Thunberg, a la que acusa de pasarse al comunismo. CIGS/Youtube.

De llamar a Greta 鈥渃omunista鈥 a traducir el manifiesto ecomodernista

La lista de art铆culos negacionistas y radicales de Taishi Sugiyama es interminable. En ellos no solo va contra la evidencia cient铆fica, tambi茅n aprovecha para criticar a Greta Thunberg 鈥撯渉a pasado de ser una activista medioambiental a una comunista鈥濃 y al movimiento ecologista. De 茅l ha dicho que 鈥渟e ha convertido en un monstruo gigante鈥 y en 鈥渦na religi贸n鈥 que 鈥渄ebilita al mundo libre, invita al ascenso de China y supone una amenaza para Jap贸n como pa铆s鈥. Se queja, asimismo, de que Facebook censure art铆culos negacionistas, ataca a los medios de comunicaci贸n y a las redes sociales por haber 鈥渟ilenciado la disidencia鈥 y haber 鈥渓avado el cerebro al p煤blico para que apoye las cuestiones medioambientales radicales鈥, cataloga la crisis clim谩tica de 鈥渇arsa liberal鈥 y cree que el objetivo de cero emisiones netas 鈥渁rruinar谩 la econom铆a鈥.

Todo este tipo de mensajes, datos err贸neos y mentiras tambi茅n las reproduce en v铆deos. Lo hace a trav茅s del canal de Youtube del Canon Institute for Global Studies (CIGS), donde la mayor铆a de contenidos subidos son suyos. Se dedica a charlar con diversos autores, a presentar sus libros o dar seminarios. Y siempre con un elemento en com煤n: atacar la ciencia del clima, restarle importancia al calentamiento global y sus efectos, y alertar sobre los supuestos peligros de la descarbonizaci贸n.

Adem谩s de esta actividad divulgadora anticient铆fica, Taishi Sugiyama fue el encargado de traducir al japon茅s Un manifiesto ecomodernista. Redactado en 2015 por 16 hombres y 3 mujeres, defiende que 鈥渋ntensificar muchas actividades 鈥揺n particular la agricultura, la extracci贸n energ茅tica, la silvicultura y el asentamiento humano鈥撯 es 鈥渓a clave a la hora de desacoplar el desarrollo del impacto ambiental鈥 y lograr lo que denominan 鈥渦n gran antropoceno鈥.

El manifiesto est谩 firmado, entre otros, por Michael Shellenberger, un viejo conocido, sobre todo, para ecologistas y cient铆ficos ambientales de Estados Unidos. El 煤ltimo libro de este periodista, de perfil tambi茅n negacionista-retardista, No hay apocalipsis: Por qu茅 el alarmismo medioambiental nos perjudica a todos, fue analizado por siete especialistas, y concluyeron que 芦mezcla afirmaciones precisas e inexactas en apoyo de una argumentaci贸n enga帽osa y demasiado simplista sobre el cambio clim谩tico禄. En 2003, Shellenberger cofund贸, junto a su habitual colaborador y tambi茅n ecomodernista Ted Nordhaus, el Instituto Breakthroug, del que Sugiyama es senior fellow (investigador principal).

Dos empleados de la industria petrolera como autores

El caso de Taishi Sugiyama no es el 煤nico llamativo dentro de las filas del IPCC, aunque s铆 el m谩s indefendible. El pr贸ximo informe sobre mitigaci贸n tiene, por ejemplo, a dos autores que trabajan para Saudi Aramco y Chevron, las dos petroleras que m谩s gases de efecto invernadero han emitido desde los 60 a nivel mundial.

Mustafa Babiker es, adem谩s de investigador asociado del Programa Conjunto del Instituto Tecnol贸gico de Massachusetts (MIT) sobre la Ciencia y la Pol铆tica del Cambio Global, consultor senior de an谩lisis y planificaci贸n en Saudi Aramco, la compa帽铆a con la mayor producci贸n del mundo y la segunda con mayores reservas probadas. Para este informe ha ejercido un puesto de responsabilidad: autor principal coordinador del cap铆tulo 12 dedicado a perspectivas intersectoriales. Anteriormente ha sido autor en el AR4, el AR5 y el especial sobre 1,5.

Arthur Lee es miembro de Chevron y asesor principal de Medio Ambiente y Cambio Clim谩tico en Chevron Services Company. La empresa, con sede en California (Estados Unidos), es una de las grandes petroleras se帽aladas por destinar millones de euros en influir en las pol铆ticas de la Uni贸n Europea. En este informe, Lee ejerce de editor revisor del cap铆tulo 6, centrado en los sistemas de energ铆a. En el pasado, contribuy贸 al Informe Especial sobre Captura y Almacenamiento de Di贸xido de Carbono (2005).

En paralelo a esta labor, Arthur Lee ha acudido durante a帽os a las COP (las cumbres del clima de la ONU) como observador en nombre de IPIECA, un lobby de la industria del petr贸leo y el gas en el que ejerci贸 como presidente y vicepresidente dentro del Grupo de Cambio Clim谩tico. Tambi茅n es uno de los directores de la Society of Petroleum Engineers (SPE), dentro de la Secci贸n T茅cnica de Captura, Utilizaci贸n y Almacenamiento de Di贸xido de Carbono.

Casos como estos dos no son una novedad. En el informe de evaluaci贸n que hizo en 2014 el IPCC (el AR5), uno de sus autores era Haroon S. Kheshgi, jefe del Programa de Cambio Clim谩tico Global de ExxonMobil, petrolera estadounidense se帽alada en las 煤ltimas d茅cadas no solo por su contribuci贸n al calentamiento global, sino por su actividad constante para menoscabar toda acci贸n clim谩tica.

鈥淣ing煤n sistema se aproxima a la perfecci贸n pero, en mi opini贸n, tener a un empleado de una empresa petrolera como autor principal es un error鈥, se帽ala Kevin Anderson, profesor de Energ铆a y Clima y ex director adjunto del Centro Tyndall, en referencia a Babiker. 鈥淧referir铆a que los autores principales fueran seleccionados en el mundo acad茅mico (o similar), no de oeneg茅s o empresas鈥, a帽ade. Aun as铆, no ve mal que la base sobre la que se construyen los informes del IPCC incluya art铆culos de estos organismos y compa帽铆as.

En una l铆nea similar se manifiesta Julia K. Steinberger, economista que tambi茅n es autora en el pr贸ximo informe del panel de especialistas: 鈥Considero que los autores de empresas como Chevron y Saudi Aramco, independientemente de sus opiniones o cualificaciones individuales, no son una buena elecci贸n para este tipo de informes, porque estas empresas tienen un largo historial de promoci贸n de la desinformaci贸n y la negaci贸n, y de presi贸n contra la acci贸n clim谩tica鈥.

En el caso de las organizaciones ecologistas 鈥揾ay una autora de WWF, quienes han rechazado hacer comentarios, y anteriormente ha habido de Greenpeace, caso que gener贸 pol茅mica en su momento鈥, Steinberger cree que es diferente pues 鈥渢ienen una comunicaci贸n abierta sobre sus objetivos y campa帽as, lo que hace que cualquier sesgo o conflicto de intereses sea mucho m谩s f谩cil de tratar鈥. Tal y como lo ve ella, 鈥渆s la falta de transparencia, de responsabilidad y el historial de malas pr谩cticas en materia de pol铆tica cient铆fica lo que hace que las empresas de combustibles f贸siles sean, como m铆nimo, socios dudosos鈥.

鈥淐on todo esto no se est谩 poniendo en entredicho la ciencia, sino la composici贸n del IPCC y su funcionamiento鈥, cuenta Andreu Escriv脿, doctor en Biodiversidad y divulgador clim谩tico. Deja claro que 鈥el IPCC, a pesar de los pesares, es la mejor herramienta que tenemos para condensar todo el conocimiento cient铆fico respecto al cambio clim谩tico y orientar las pol铆ticas a nivel mundial鈥.

El tambi茅n ambient贸logo insiste en que 鈥渓as conclusiones generales y la calidad cient铆fica de los informes no se ve afectada por la presencia de estas personas鈥 pero 鈥渜ue dentro del grupo de especialistas haya gente que trabaja para empresas 鈥榩roductoras鈥 del cambio clim谩tico o con intereses da una visi贸n muy negativa de los conflictos de intereses y permite abrir la peligros铆sima puerta sobre el papel del IPCC鈥.

Tampoco ve del todo bien esta selecci贸n de autores el soci贸logo ambiental Robert Brulle. Aunque reconoce no tener 鈥渘ing煤n problema en que una gran variedad de expertos de diversas organizaciones contribuyan como autores a los informes del IPCC鈥, s铆 cree que el puesto de autor principal coordinador de Babiker es 鈥渦na posici贸n simb贸lica de poder鈥, y que 鈥渆l IPCC deber铆a intentar evitar incluso la apariencia de un conflicto de intereses鈥.

Glen Peters, director de investigaci贸n en el centro noruego CICERO y colega de Julia K. Steinberg en el cap铆tulo sobre las v铆as de mitigaci贸n compatibles con los objetivos a largo plazo, afirma que 鈥渆n el contexto m谩s amplio de la mitigaci贸n, se requiere una transformaci贸n en toda la sociedad, por lo que excluir a varias organizaciones del debate es problem谩tico鈥. Confiesa que 鈥渁 menudo es dif铆cil evitar a los expertos de la industria o de las ONG, especialmente en un informe como el del Grupo de Trabajo 3, ya que a veces son los mejores expertos鈥. Para 茅l, la cuesti贸n clave es 鈥渃贸mo se gestionan los COI (conflictos de intereses) y c贸mo se tratan鈥. 鈥溌縎on los procesos del IPCC lo suficientemente s贸lidos y transparentes como para tratar los posibles problemas?鈥, plantea.

Hombres y del norte global: el perfil de autores del IPCC

Los autores del panel de especialistas son, en primer lugar, seleccionados por los gobiernos de los pa铆ses o por organizaciones. Despu茅s, es tarea de las llamadas Mesas de Trabajo del IPCC hacer la criba definitiva y designar la funci贸n de cada persona. Esta selecci贸n se hace en base 鈥渁 su experiencia en relaci贸n con el informe y del historial de investigaci贸n y publicaciones de los expertos鈥, explican desde el IPCC. Adem谩s, se 鈥減resta atenci贸n al equilibrio entre los autores de los pa铆ses desarrollados y los de los pa铆ses en v铆as de desarrollo; al equilibrio entre los autores masculinos y femeninos; y al equilibrio entre los autores nuevos en el proceso del IPCC y los que tienen experiencia previa鈥.

Antes de nombrar a un autor principal coordinador, a un autor principal o a un editor-revisor (las tres principales figuras que componen los informes), los 贸rganos del IPCC responsables de la selecci贸n piden a los especialistas que completen un formulario de declaraci贸n de conflicto de intereses. En base a lo que rellenen, aunque haya un evidente conflicto de intereses, deciden si lo aceptan o no.

Para el Sexto Informe de Evaluaci贸n, el organismo fundado por la Organizaci贸n Meteorol贸gica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) acept贸 a 721 especialistas de 90 pa铆ses tras una convocatoria en la que recibieron la solicitud de 2.858 personas expertas de 105 pa铆ses. 鈥嬧婦e las finalmente elegidas, el 44% proviene de pa铆ses en desarrollo y pa铆ses con econom铆as en transici贸n, el 53% son nuevos en el proceso del IPCC y el 33% son mujeres.

Estos datos evidencian otra de las asignaturas pendientes del IPCC: la brecha de g茅nero. En febrero, un art铆culo publicado en Nature pon铆a el foco en la poca presencia de expertas en los informes. Las autoras defienden que 鈥渦na representaci贸n justa y una amplia experiencia son esenciales cuando se trata de un tema tan global, urgente y transversal como el cambio clim谩tico鈥. Asimismo, destacan un hecho no menos importante: 鈥淓l trabajo del IPCC impulsa las carreras cient铆ficas. La nominaci贸n y el nombramiento como autor aportan reconocimiento internacional, reputaci贸n acad茅mica y el potencial de influir en la pol铆tica鈥.

Desde el IPCC se defienden y se帽alan que 鈥la proporci贸n de mujeres autoras de los informes ha pasado de menos del 10% en 1990 a cerca del 30% en la actualidad鈥. Y remiten al anterior informe sobre Impactos, Adaptaci贸n y Vulnerabilidad: 鈥淓l 41% de los autores eran mujeres. En cuanto a la proporci贸n de pa铆ses en desarrollo y desarrollados, m谩s del 40% de los cient铆ficos son de pa铆ses en desarrollo鈥.

Para este reportaje se trat贸 de contactar en varias ocasiones con los tres autores se帽alados, pero ninguno respondi贸 a los correos. Tambi茅n se intent贸 recabar la opini贸n de un n煤mero mayor de especialistas y colegas del informe, muchos de los cuales han tenido contacto directo con los involucrados, pero han preferido mantenerse al margen y han optado por remitirse a lo que pueda decir el IPCC.

鈥淓n general, la gente tiene miedo de criticar al IPCC, sobre todo si est谩s vinculado a 茅l [como autor]. Creo que esto es problem谩tico. Hay que fomentar la cr铆tica, ya que es la 煤nica manera de hacer que la instituci贸n sea m谩s s贸lida. Estoy a favor de la cr铆tica constructiva鈥, concluye Glen Peters. Tanto para 茅l como para Steinberger, el caso de Taishi Sugiyama supone un esc谩ndalo sin explicaci贸n.

Preguntados por si eran conocedores de la vertiente negacionista de Taishi Sugiyama y si har谩n algo al respecto, el organismo de la ONU evita mojarse. A trav茅s de un correo electr贸nico, Andrej Mahecic, responsable de comunicaci贸n y relaciones con los medios del IPCC, quiso dejar claro que “la ciencia es ahora indiscutible” en cuanto a que “las actividades humanas est谩n causando el cambio clim谩tico”, y recuerda que el 煤ltimo informe se帽ala el hecho de que “el cambio clim谩tico es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta”. Aun as铆, asegura que “el papel del IPCC es evaluar la ciencia relacionada con el cambio clim谩tico” y que “no comenta si las opiniones personales de los colaboradores, que pueden o no tener experiencia en un tema concreto, se ajustan a las conclusiones del IPCC“.

* Texto actualizado el 24 de marzo a las 11:00 con declaraciones de Canon.