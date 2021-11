Un joven de catorce a帽os, natural del Kurdist谩n del Sur (Bashur, norte de Irak), ha muerto en la frontera exterior de la Uni贸n Europea (UE) con Bielorrusia. Seg煤n informa InfoMigrants, el chico muri贸 de hipotermia el mi茅rcoles por la noche. Anteriormente, el portal de investigaci贸n sin 谩nimo de lucro en lengua polaca OKO.press ya hab铆a informado del caso.

Seg煤n InfoMigrants, el ni帽o kurdo se encontraba en un campamento cerca del paso fronterizo de Kuznica, en el lado bielorruso, cuando lo encontraron con hipotermia e inconsciente. El joven fue trasladado a un hospital, pero muri贸 al poco de llegar. Las autoridades de Minsk, sin embargo, negaron el informe. Un comunicado de la Guardia Fronteriza bielorrusa dec铆a: 鈥淯n m茅dico de la Guardia Fronteriza asisti贸 a un ni帽o que mostraba signos de hipotermia鈥.

A 14-year-old Kurdish boy reportedly froze to death in the border region between Belarus and Poland, where thousands of migrants and refugees are stuck in brutal conditions. https://t.co/84ZmeoTxa9

鈥 InfoMigrants (@InfoMigrants) November 12, 2021