Un nou Primer d’Octubre

Un nou Primer d鈥橭ctubre

Fredi Bentanachs

Aquest divendres far脿 quatre anys del glori贸s 1r d鈥檕ctubre, quan el poble valent i decidit, va obligar als pol铆tics porucs a fer el refer猫ndum vinculant per la independ猫ncia de Catalunya.

Els partits no creien que fos possible arribar al mili贸 de vots, i aix铆 varen jugar, pensant en un nou 9N, i poder fer all貌 que 茅s la seva obsessi贸, una taula de negociaci贸 per aconseguir m茅s paguetes, alguna transfer猫ncia i seguir enganyant el poble dient 鈥淗o tenim a tocar鈥. Aquest pensament 茅s el que impera en llur ideari pol铆tic. Per貌, ai las!, el poble volem la independ猫ncia, v脿rem dipositar tres milions de vots a les urnes, m茅s del 54%, ja que la policia espanyola ens va robar 700.000 vots, per貌 tossudament, el poble va triomfar en la defensa de les urnes, els vots i el refer猫ndum.

El 2 d鈥檕ctubre, la r脿bia, i el 3 d鈥檕ctubre, l鈥檈xplosi贸 als carrers de tot el territori: la gent sortint al carrer exigint el compliment del mandat de l鈥1-0. Els pol铆tics morts de por, qui sap si pactant secretament amb un estat feixista ven莽ut i perdut, l鈥橧BEX amena莽ant amb l鈥檃pocalipsi, la monarquia espanyola enviant tones de repressi贸 que despr茅s de la proclamaci贸 de la independ猫ncia al Parlament feta pel M.H. President Puigdemont, i suspesa uns dies per mirar de lligar alguna cosa amb l鈥橢stat espanyol. Tot aix貌, fins al dia 27 d鈥檕ctubre, quan el Parlament va votar aixecar la suspensi贸 de la DUI, la que ning煤 a hores d鈥檃ra ha tornat a suspendre. Llavors, l鈥檃ixecament de la DUI fou contestada immediatament pel cop d鈥檈stat del 155, que va for莽ar l鈥檈xili del govern leg铆tim i empreson脿 els membres del Govern que es varen entregar covardament, i va desencadenar una repressi贸 brutal que encara patim.

Aquest s贸n els fets. Els partits pol铆tics, sobretot ERC, varen acatar unes ignominioses eleccions el 27 de desembre de 2017, per salvar les institucions deien, per貌 per sorpresa d鈥橢spanya i d鈥橢RC, el M.H. President Puigdemont i el Govern de l鈥檈xili, varen guanyar les eleccions, i a partir d鈥檃quell moment, varen fer-se evident les tra茂cions.

ERC amb el seu tancament promouen la desmobilitzaci贸 del carrer, i aix铆 amb l鈥檃juda d鈥檜na part espantada de JxCat, desmobilitzen els CDR, corquen l鈥橝ssemblea Nacional Catalana, venen Urquinaona, avorten l鈥檃eroport, i el m茅s b猫stia, s鈥檌nventen el Tsunami Democr脿tic per enviar la gent a la Jonquera i vendre-la al serveis policials espanyols, amb la tradici贸 m茅s gran al poble dels darrers anys.

A partir d鈥檃qu铆, amb l鈥檃juda dels mitjans, ens han intentat fer oblidar el Primer d鈥橭ctubre. Els mateixos presos VIP s鈥檋an ocupat de dir que cal una taula de fum, que l鈥1-0 no era un refer猫ndum i que amb un 52% no n鈥檋i ha prou, i tot seguit desfermar la repressi贸 amb m茅s de 3.500 represaliats, exiliats, multats. Amb la seva actitud han donat carta blanca al feixisme espanyol per destruir TV3, la immersi贸 ling眉铆stica, el catal脿, fent passar per sonats als qui defensem el mandat de l鈥1-0. Van deixar caure el M.H.P. Torra, en l鈥檕stracisme m茅s absolut. ERC i Jordi S脿nchez han pactat el retorn a l鈥檃utonomisme m茅s miserable, i la majoria dels c脿rrecs de partits, callats.

El poble estem cansats i enganyats. Si no reaccionem, no nom茅s perdem la Rep煤blica Catalana independent votada l鈥1-0, que 茅s nostra, sin贸 que l鈥檃van莽 del liberalisme salvatge 茅s un fet. Si no hi ha reacci贸, hi haur脿 desnonaments, augment de la llum, de l鈥檃igua, acomiadaments massius, i tornarem a l鈥檃ugment de la dreta dura.

La soluci贸 茅s molt senzilla: la mobilitzaci贸 constant, mantenir viu l鈥1-0 perqu猫 茅s el guany del poble, perqu猫 ells saben que han perdut i faran tot el possible per mantenir el poble en l鈥檕blit. Si caiem en el derrotisme col路lectiu, som pell, i ells hauran guanyat.

https://unilateral.cat/2021/09/28/un-nou-primer-doctubre/