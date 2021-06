–

De parte de El Topo June 18, 2021 62 puntos de vista

Todo el mundo asocia la palabra inmatriculaci贸n al esc谩ndalo inmobiliario perpetrado por la Iglesia cat贸lica, sin duda un 茅xito de las plataformas ciudadanas que defienden nuestro patrimonio hist贸rico. Sin embargo, muy pocos sabr铆an explicarlo. La jerarqu铆a cat贸lica se aprovecha de este 芦nublao de tiniebla y pedern谩禄 para banalizar lo ocurrido y reducirlo a una cuesti贸n de fe. De ah铆 que sea tan importante que tomemos conciencia de la magnitud y de las causas del mayor expolio patrimonial sufrido en nuestra historia reciente.

La jerarqu铆a cat贸lica ha podido apropiarse de unos 5 000 bienes en Andaluc铆a desde 1946, muchos de ellos pertenecientes a nuestro patrimonio hist贸rico, utilizando como prueba la sola palabra del obispo. Esto fue as铆 gracias a un privilegio que Franco concedi贸 a la Iglesia como pago a su apoyo durante la guerra, equipar谩ndola con la administraci贸n p煤blica y a sus obispos con notarios. Es evidente que esta prerrogativa devino inconstitucional en 1978, pero los obispos siguieron haciendo uso de ella hasta su derogaci贸n en 2015 como consecuencia de la presi贸n ciudadana y de una sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

Se han apropiado de miles de solares, locales comerciales, viviendas, plazas, calles, monumentos, castillos, cocheras, murallas, cementerios鈥, pero tambi茅n de templos de culto, considerados bienes de dominio p煤blico hasta que Aznar permite su inscripci贸n en 1998. Un hecho de extraordinaria gravedad porque supone la privatizaci贸n del 80% de nuestro patrimonio hist贸rico, en especial, bienes de singular naturaleza como la Mezquita de C贸rdoba o la Giralda de Sevilla.

La cuesti贸n no es de qui茅n es la Mezquita o la Giralda, sino de qu茅 son. Porque no hablamos de bienes privados que pueden ser de unos u otros, sino de dominio p煤blico que no es de nadie porque nos pertenece a todos y todas. 驴Se puede vender la Mezquita? 驴Se puede vender la Giralda? La respuesta es no. A nadie se la pasa por la cabeza que estos monumentos que contienen en sus entra帽as la historia milenaria de nuestro pueblo puedan ser objeto de subasta o hipoteca. Y la raz贸n es muy simple: porque son p煤blicos y porque la mejor manera de proteger su valor social pasa por sacarlos del tr谩fico jur铆dico. La Iglesia no puede ser titular de un bien que no puede venderse, porque nadie puede ser titular privado de un bien de dominio p煤blico.

As铆 pues, todas las inmatriculaciones realizadas desde 1978 son nulas por inconstitucionalidad sobrevenida, no importa el bien inscrito. Como nulas son todas las inmatriculaciones de bienes que no puedan ser enajenados, no importa la fecha en que se inscribieran. 驴Y qu茅 ha hecho el Gobierno de coalici贸n para solucionarlo? Nada. Publicar una lista incompleta y lavarse las manos ante el mayor esc谩ndalo inmobiliario de la historia. 驴Y que nos toca hacer a la ciudadan铆a? Tomar conciencia de que nos han robado nuestro patrimonio hist贸rico y exigir su reversi贸n. No se trata de una cuesti贸n religiosa, sino de defensa de la legalidad constitucional y del patrimonio p煤blico.

Por Antonio Manuel Escritor, profesor y activista / www.antoniomanuel.org