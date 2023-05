May 26, 2023

Juan Torres L贸pez, miembro del Consejo Cient铆fico de Attac. Publicado originalmente para P煤blico.

En 1989, el economista John Williamson habl贸 por primera vez del 鈥淐onsenso de Washington鈥 para referirse a las ideas o principios de pol铆tica econ贸mica que deb铆an seguir aquellos pa铆ses que quisieran ser bien acogidos y apoyados por las instituciones que tienen su sede en la capital estadounidense: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o Tesoro de los Estados Unidos. Tales principios constitu铆an la ortodoxia neoliberal que es bien conocida: privatizaciones, disminuci贸n de gastos sociales y de impuestos, plena apertura exterior libertad de movimientos de capital, desregulaciones鈥

Como he explicado con m谩s detalle en mi reciente libro M谩s dif铆cil todav铆a, la crisis que se estaba gestando en 2019 y luego el impacto de la covid-19 han obligado a reconocer, ya sin tapujos, que esas pol铆ticas del neoliberal Consenso de Washington eran literalmente in煤tiles para seguir haciendo frente a los problemas que ellas mismas hab铆an generado: creciente vulnerabilidad financiera, hiperglobalizaci贸n que genera demasiada inseguridad y bloqueos permanentes, cambio clim谩tico descontrolado, deuda gigantesca e insostenible y una enorme desigualdad que produce tensiones sociales muy peligrosas.

Los dirigentes pol铆ticos de Estados Unidos han ido por delante a la hora de reconocer ese fracaso y en las 煤ltimas semanas se prodigan las declaraciones que ya expresamente propugnan la puesta en marcha de un nuevo Consenso de Washington.

Lo hizo hace poco la Secretaria del Tesoro Yanet Yellen y el pasado d铆a 27 de abril el Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.

Este 煤ltimo dio un discurso en el que se帽al贸 los nuevos desaf铆os a los que se enfrenta Estados Unidos y la estrategia para hacerle frente que es una aut茅ntica enmienda a la totalidad de las pol铆ticas neoliberales de los 煤ltimos 40 a帽os.

Sullivan se帽ala que Estados Unidos no puede seguir defendiendo sus intereses estrat茅gicos asumiendo principios que la realidad ha demostrado que no funcionan. Concretamente, que 鈥渓os mercados siempre asignan el capital de manera productiva y eficiente鈥, que 鈥渢odo crecimiento fue un buen crecimiento鈥, que 鈥渓a integraci贸n econ贸mica har铆a a las naciones m谩s responsables y abiertas鈥 o que la industria privada est谩 preparada por s铆 sola 鈥減ara hacer las inversiones necesarias para asegurar nuestras ambiciones nacionales鈥.

La aplicaci贸n de esos principios, se帽ala Sullivan, ha dejado como herencia a Estados Unidos una industria vaciada que le impide innovar en tecnolog铆as punta y prosperar, una peligrosa dependencia econ贸mica de China, crisis clim谩tica y una democracia da帽ada por la desigualdad.

A partir de este reconocimiento de la situaci贸n Sullivan plantea cuatro grandes desaf铆os que definen un marco estrat茅gico completamente distinto al neoliberal.

El primero es poner en marcha una pol铆tica industrial nacional que lleve los recursos a los sectores 鈥渇undamentales para el crecimiento econ贸mico鈥 y 鈥渆strat茅gicos desde una perspectiva de seguridad nacional鈥 sobre la base, ya mencionada, de que eso no puede hacerlo por s铆 solo ni el mercado ni la industria privada, sino que ser谩 necesaria una gran cantidad de inversi贸n p煤blica.

El segundo se basa en 鈥渢rabajar con nuestros socios para garantizar que tambi茅n est茅n desarrollando capacidad, resiliencia e inclusi贸n鈥 y, para ello, desarrollar un nuevo tipo de integraci贸n econ贸mica porque, dice Sullivan, 鈥渓as dependencias econ贸micas que se hab铆an acumulado a lo largo de las d茅cadas de liberalizaci贸n se hab铆an vuelto realmente peligrosas鈥 para Estados Unidos. Al respecto cita, muy significativamente, unas palabras recientes de la embajadora y Representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai: 鈥淣o hemos jurado la liberalizaci贸n del mercado鈥.

El tercer desaf铆o que plantea es el de hacer frente al cambio clim谩tico sin necesidad de sacrificar por ello el crecimiento econ贸mico sino, por el contrario, avanzando hacia una transici贸n energ茅tica justa y eficiente con 鈥渋nversi贸n deliberada y pr谩ctica para impulsar la innovaci贸n, reducir los costos y crear buenos puestos de trabajo鈥.

El 煤ltimo desaf铆o es el de 鈥渓a desigualdad y su da帽o a la democracia鈥 porque 鈥渓as ganancias del comercio鈥 no llegaron a muchos trabajadores鈥 mientras que los ricos lo hicieron mejor que nunca鈥. Teniendo en cuenta, se帽ala Sullivan, que los impulsores de la gran desigualdad han sido claros: 鈥渞ecortes de impuestos regresivos, recortes profundos a la inversi贸n p煤blica, concentraci贸n corporativa sin control y medidas activas para socavar el movimiento obrero que inicialmente construy贸 la clase media estadounidense鈥.

La estrategia global que tratar铆a de dar respuesta a estos desaf铆os es mucho m谩s que innovadora en su planteamiento te贸rico y da completamente la vuelta a las tesis neoliberales. As铆 es cuando habla, por ejemplo, de eliminar 鈥渓os para铆sos fiscales corporativos鈥; 鈥渕ejorar las protecciones para el trabajo y el medio ambiente鈥; 鈥渁bordar la corrupci贸n鈥; 鈥渇ortalecer los derechos laborales y ambientales鈥; 鈥渁bordar la angustia de la deuda鈥 para ver 鈥渦n alivio genuino鈥 y que 鈥渢odos los acreedores oficiales y privados bilaterales compartan la carga鈥.

Dice Sullivan que el 茅xito de una estrategia de este tipo se basa en asumir que 鈥渆l mundo necesita un sistema econ贸mico internacional que trabaje para nuestros asalariados, que trabaje para nuestras industrias, que trabaje para nuestro clima, que trabaje para nuestra seguridad nacional y que trabaje para los pa铆ses m谩s pobres y vulnerables del mundo鈥. A mi juicio, hay algunas razones que impiden pensar que eso vaya a ser posible.

La primera es bastante elemental. Mientras persista el extraordinario grado de polarizaci贸n que hay en Estados Unidos, ser谩 imposible que se lleven a cabo todas las medidas que ser铆a necesario poner en marcha en una estrategia de esta naturaleza. La mayor parte de las medidas de alcance internacional o incluso nacional de esa estrategia necesitan del apoyo del Partido Republicano y eso es pr谩cticamente imposible que se produzca.

La segunda raz贸n que hace muy dif铆cil que Estados Unidos pueda volver a dise帽ar una estrategia capaz de convertirse en un consenso internacional es que se basa en el aislamiento de China e incluso en la declaraci贸n de una aut茅ntica guerra comercial, como casi ha empezado a ocurrir al establecerse controles de exportaci贸n e importaci贸n. Y es muy ingenuo creer que en ese conflicto s贸lo se van a ver involucradas las dos potencias. Provocar谩, por el contrario, el inicio de una nueva econom铆a de bloques (realmente ya iniciada tras la invasi贸n de Ucrania).

En este 煤ltimo sentido no cabe hacerse ilusiones. Con la potencia econ贸mica y la influencia pol铆tica de China, la 煤nica posibilidad que tiene Estados Unidos de sacar adelante una estrategia industrial como la explicada m谩s arriba, basada en superar al gigante asi谩tico, se basa en involucrarlo en un conflicto militar, pues este es el 煤nico 谩mbito en el que tiene clara superioridad. En 煤ltima instancia, en un conflicto directo, a causa de Taiw谩n, y si no, en otros indirectos que debiliten a China o a sus aliados potenciales, como ocurre ahora con el de Ucrania. Desgraciadamente, el horizonte que cabe esperar no es el de la cooperaci贸n e integraci贸n internacionales, sino el de m谩s armamentismo y guerras.

La tercera raz贸n quiz谩 no sea tan fuerte. La estrategia de Biden, aunque Sullivan trate de disimularlo en su discurso pues estas cosas no se declaran p煤blicamente, requiere que la Uni贸n Europea acepte una posici贸n de neta subsidiariedad y dependencia respecto a los intereses industriales, tecnol贸gicos y geopol铆ticos de Estados Unidos. Algo que quiz谩 est谩 m谩s a su alcance, pues ya se ha comenzado a conseguir tras la guerra de Ucrania, y porque la gran potencia americana cuenta para ello con la colaboraci贸n de Polonia, de cuyo papel presente y futuro en Europa todav铆a no se est谩 hablando mucho.

Finalmente, hay una raz贸n que he expuesto con detalle en mi libro M谩s dif铆cil todav铆a. Aunque el discurso de la actual Administraci贸n dem贸crata sobre los costes del neoliberalismo y la falta de realismo de su planteamiento te贸rico sea acertado y pragm谩tico, no es ni mucho menos el que asumen las grandes corporaciones, la banca internacional y los todopoderosos fondos de inversi贸n. Est谩n ganando m谩s dinero que nunca, tienen el poder que nunca hab铆an so帽ado alcanzar, no hay fuerza alguna en el planeta que pueda alterar sus decisiones, lo dominan todo鈥 驴qu茅 necesidad tienen de hacer experimentos?

Habr谩 cambio de estrategia en Washington, pero no un nuevo consenso internacional. M谩s bien todo lo contrario.