–

De parte de SAS Madrid January 25, 2022 45 puntos de vista

Más de dos años de pandemia han pasado factura en la sociedad y entre los problemas de salud mental que se han agravado, ha surgido una nueva fobia provocada por el coronavirus, la coronafobia, un miedo extremo a ser contagiado por el covid19.

Las personas que sufren la llamada coronafobia sufren una ansiedad extrema ante la posibilidad de contagiarse y tienen a aislarse por completo de su entorno. De hecho, un alto porcentaje de las personas que la sufren, se han separado de sus parejas sentimentales o han perdido a sus amistades.

Se trata de un nuevo miedo incapacitante que les lleva a pedir la baja por el pavor que sienten a volver a su puesto de trabajo y pensar que allí se pueden contagiar. Además, esta fobia les lleva a realizarse testeos continuos para comprobar su salud, pueden llegar a realizarse hasta 5 test de antígenos al día.

También son cada vez más frecuentes los problemas que estas personas sufren en la piel debido al excesivo uso de geles hidroalcohólicos. Sienten un miedo que les invita a quedarse en casa y no querer salir o tener contacto con nadie. Estamos ante un nuevo problema de salud mental surgido a raíz de la pandemia y que tiene que ser tratado por un especialista.

Ante esta nueva realidad, Ismael Issa, Presidente de Psicólogos en Acción ANPSA, ha entrado en directo en ‘Ya es mediodía’ para analizar cuándo es un problema y cuáles son los signos de alarma que deberíamos tener en cuenta para acudir a un especialista “Cuando se convierte en algo paralizante y afecta a nuestra vida diaria más de lo habitual. Es un punto patológico, dejamos de salir, dejamos de disfrutar… Estás con miedo porque puede pasar alguien cerca, pueden tocarte… Se deja de tocar, se deja de salir y se convierte en un problema”.

Ante la pregunta de qué nos afecta más o qué nos produciría más miedo del contagio, el psicólogo tiene claro que es “Contagiarte o contagiar a las personas que queremos y la anticipación de que eso pueda tener consecuencias para las personas”. Respecto al teletrabajo para evitar el sufrimiento de estas personas, no lo ve cómo una solución y sí como un medio para afrontar la pandemia “El teletrabajo es muy adecuado en este momento de pandemia siempre que se pueda, pero no para superar el problema. Para solucionarlo, hay que enfrentarnos a los problemas. Podemos salir a dar un paseo con amigos, con mascarilla, con la distancia de seguridad… Es bueno para enfrentarnos a la pandemia, pero para enfrentarnos a los miedos, no es necesariamente bueno”.

Enlace relacionado Telecinco.es (24/01/2022).