Desde el Evento 201 hasta las controvertidas decisiones de las administraciones de Obama y Trump de levantar la moratoria impuesta a la financiaci贸n de la investigaci贸n de ganancia de funci贸n, pasando por la declaraci贸n aparentemente preventiva de Anthony Fauci en 2017 de que Estados Unidos se enfrentar铆a pronto a una pandemia, parece que la epidemia COVID-19 estaba anunciada desde el principio. Si bien la retrospectiva es 20/20, tambi茅n nos imbuye de previsi贸n en el caso at铆pico de que realmente aprendamos de nuestros errores. Mientras Estados Unidos anuncia sus primeros casos nacionales confirmados de viruela del mono en 2022, los paralelismos entre lo que llev贸 a la pandemia de COVID-19 parecen inquietantemente similares. Esta similitud se refleja en Europa, donde las acciones de las burocracias de la salud p煤blica parecen igualmente similares. Como colof贸n, un grupo de expertos encargado por la Organizaci贸n Mundial de la Salud ha redactado una narrativa global respaldada por las ONG, que podr铆a servir de gui贸n para la escena que se ha montado.

Al igual que el Evento 201 en el que se simul贸 la respuesta mundial a una pandemia de coronavirus unos meses antes de su desencadenamiento real, Alemania ha optado por realizar un ejercicio similar en relaci贸n con una epidemia de viruela, acogiendo a los ministros de sanidad de los dem谩s pa铆ses del G7. Esta decisi贸n se produce tras la publicaci贸n de un informe del Grupo Independiente de Preparaci贸n y Respuesta ante una Pandemia (IPPPR). A pesar de haber emitido el a帽o pasado un informe para la OMS titulado 鈥淗acer del COVID-19 la 煤ltima pandemia鈥, el informe del IPPPR sobre la amenaza de una epidemia mundial de viruela del mono predice que el virus podr铆a matar hasta 250 millones de los 3.000 millones de infecciones que prev茅 en un periodo de 18 meses.

Estos simulacros de pandemia de viruela no son ni mucho menos los primeros de su g茅nero. De hecho, el Center for Health and Security (芦CHS禄) ya ha realizado varios ejercicios de este tipo a帽os antes del evento de 201. Al igual que el pr贸ximo simulacro de pandemia en Alemania, la Operaci贸n Invierno Oscuro del CHS simul贸 las ramificaciones de una vacuna contra la viruela ya en 2001. El caso del Invierno Oscuro se combin贸 con la amenaza terrorista fabricada en Estados Unidos bajo la administraci贸n Bush para adoptar la Directiva Presidencial sobre Seguridad Nacional y del Territorio, m谩s conocida como Directiva 51. Esta directiva describe la continuidad del gobierno que se pondr铆a en marcha en caso de cat谩strofe, una acci贸n que ha sido posible gracias al estado de emergencia permanente reautorizado cada 90 d铆as desde el 14 de septiembre de 2001 en respuesta al 11-S.

Aunque qued贸 eclipsado por el tono belicoso que apuntaba al terrorismo como la mayor amenaza existencial de la naci贸n desde la guerra nuclear, el Invierno Oscuro puso de manifiesto el potencial que pueden tener las epidemias de enfermedades para proporcionar una situaci贸n de emergencia que podr铆a ampliar enormemente los poderes del gobierno federal. La din谩mica creada por la aprobaci贸n de la Directiva 51 se puso de manifiesto en la respuesta de Estados Unidos a la pandemia del COVID-19, que facilit贸 una expansi贸n sin precedentes del poder gubernamental sobre los aspectos m谩s 铆nfimos de la vida cotidiana de los ciudadanos.

La simulaci贸n alemana de la pandemia de viruela se basa en esto, ya que aparentemente establece el escenario para una sucesiva emergencia de salud p煤blica en respuesta a los casos de viruela del mono que aparecer铆an en Europa. En particular, el ejercicio presupone una causa zoon贸tica de una epidemia de viruela a trav茅s de una narrativa que se hace eco del Evento 201, que se帽alaba a los cerdos utilizados como ganado como el origen de un nuevo coronavirus. Estas presuposiciones eran esenciales para los responsables pol铆ticos, ya que proporcionaban el trasfondo necesario para promover la teor铆a de que el COVID-19 surgi贸 de forma zoon贸tica a partir de murci茅lagos de herradura que desarrollaron la enfermedad de forma natural. El inter茅s de simular una respuesta de salud p煤blica con 茅nfasis en el origen zoon贸tico fue esencial para oscurecer el aparente origen de COVID-19 como resultado de una investigaci贸n de ganancia de funci贸n en el Instituto de Virolog铆a de Wuhan. En este contexto, la suposici贸n de que los futuros casos de viruela podr铆an ser el resultado de experimentos similares es sorprendente, sobre todo porque apunta a una completa falta de responsabilidad pol铆tica tras la pandemia de coronavirus y a la posibilidad de que la investigaci贸n de ganancia de funci贸n se haya desplegado de forma m谩s amplia de lo que se pensaba.

A diferencia del SARS-COV-2, que afect贸 de forma desproporcionada a las personas de edad avanzada, las declaraciones del Ministro de Sanidad alem谩n, Karl Lauterbach, el primer d铆a del simulacro de pandemia de viruela pintan un cuadro diferente de lo que podr铆a ocurrir: 鈥淰amos a hacer un ejercicio muy realista en el que una pandemia de viruela resulta de la mordedura de un leopardo. El escenario tendr谩 la particularidad de que, sobre todo, los m谩s j贸venes se ver谩n muy afectados鈥, afirma Lauterbach, que fue elogiado por la gesti贸n alemana del COVID-19, y que es una figura fundamental dado el cambio en la direcci贸n del pa铆s tras la salida de Angela Merkel de la canciller铆a. Al igual que Anthony Fauci, Lauterbach transmite el poder trascendente de una burocracia de tecn贸cratas m茅dicos que operaba fuera de los par谩metros a los que est谩n sujetos los funcionarios electorales. Como tal, las acciones de sus semejantes son mucho m谩s indicativas de lo que se avecina que cualquier ins铆pida postura pol铆tica.

En los Estados Unidos, el mismo d铆a en que los CDC confirmaron un caso de viruela del mono en Massachusetts, la Autoridad de Investigaci贸n y Desarrollo Biom茅dico Avanzado de los Estados Unidos (鈥淏ARDA鈥) anunci贸 que comprar铆a aproximadamente 13 millones de dosis de la versi贸n liofilizada de la vacuna contra la viruela JYNNEOS a Bavarian Nordic, un fabricante de vacunas con sede en Dinamarca. El pedido se produce justo un mes despu茅s de que la vacuna contra el VRS de la empresa entrara en un ensayo cl铆nico de fase 3.

Dadas las similitudes gen茅ticas entre la viruela y la viruela del mono, la aprobaci贸n de JYNNEOS en Estados Unidos se extiende ya a la administraci贸n de la vacuna como profilaxis contra este 煤ltimo virus. BARDA ha ejercido una opci贸n en un contrato existente con Bavarian Nordic para la compra de estas dosis que estaba en vigor antes de la aparici贸n de la viruela del mono este a帽o. Con m谩s de 20 casos confirmados de la enfermedad en las naciones de la UE de Inglaterra, Portugal y Espa帽a, Bavarian Nordic tambi茅n pudo finalizar un contrato con una naci贸n europea no revelada para suministrar la misma vacuna contra la viruela que compr贸 BARDA, pero bajo la marca Imvanex. Aunque a煤n se desconoce el alcance del contrato y la compra, su anuncio hizo que las acciones de Bavarian Nordic se dispararan m谩s de un 62% al d铆a siguiente de la divulgaci贸n.

En 2017, los responsables de BARDA participaron en una conferencia junto a Anthony Fauci para debatir el futuro de las vacunas contra la gripe. Ambos afirmaron la necesidad de una vacuna antigripal de administraci贸n universal para mejorar la relativa ineficacia de las inoculaciones existentes. Desde la temporada de gripe 2004/2005, estas vacunas han sido eficaces en una media de s贸lo el 38,5% de los casos, con un m铆nimo del 10% en 2004/2005 y un m谩ximo del 60% en 2010/2011.

La volatilidad de la eficacia de las vacunas contra la gripe ha llevado a la intelligentsia m茅dica a promover nuevas tecnolog铆as de vacunaci贸n innovadoras m谩s capaces de tratar el 鈥渧irus鈥, concretamente la tecnolog铆a ARNm. A pesar de m谩s de una d茅cada de desarrollo, las vacunas de ARNm no fueron aprobadas por la FDA hasta agosto de 2021, cuando la vacuna de ARNm Comirnaty de Pfizer contra el COVID-19 fue aprobada en el marco de una extensi贸n de uso de emergencia de la FDA para su aplicaci贸n en gran escala.

Incluso en ese caso, la aprobaci贸n depend铆a de una relajaci贸n sin precedentes de la supervisi贸n reguladora. La clara supervisi贸n de esta aprobaci贸n acelerada se ha hecho evidente a medida que la eficacia de Comirnaty y otras vacunas de ARNm contra el COVID-19, que fueron elogiadas por ser 100% efectivas, se derrumbaron en una trayectoria que reflejaba la credibilidad de los cient铆ficos y pol铆ticos que las promovieron.

La gran iron铆a de la inminente amenaza de una nueva crisis pand茅mica es que las vacunas han sido aclamadas por su eliminaci贸n de la viruela. [鈥 Sin embargo la fragilidad de la sociedad ante una epidemia parece m谩s delicada que nunca. El p谩nico generado por esta amenaza demuestra lo r谩pido que la gente estar谩 dispuesta a volver a confiar en los expertos, incluso si eso significa cometer los mismos errores.

